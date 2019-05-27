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Все про:бунт (33) колонія (138) Одеса (1894) прокуратура (1756) ДБР (264)

 Прокуратура перевірить скарги ув'язнених з одеської колонії, де виник бунт

Органи прокуратури в Одеській області зареєстрували після сьогоднішнього бунту у виправній колонії №51 два кримінальні провадження. Одне стосується дезорганізації роботи колонії, а друге - звернень і скарг засуджених.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

"Проводиться розслідування за ст. 392 КК України, за фактом дій, що дезорганізують роботу установ виконання покарань, а також за ч. 2 ст. 194 КК України щодо пошкодження майна установи і пожежного автомобіля", - повідомили в прес-службі.

Співробітники пенітенціарної установи перевіряють стан всіх засуджених.

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"Також за результатами розгляду звернень засуджених вказаної колонії прокуратура розпочала розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 3 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 365, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 368 КК України ... Інші звернення засуджених, що не підлягають внесенню до ЄРДР, будуть перевірені відповідно до вимог Закону України "Про прокуратуру" та Кримінально-виконавчого законодавства", - додали в прокуратурі.

У прес-службі підкреслили, що прокуратура вже неодноразово проводила перевірки дотримання прав засуджених і умов їх утримання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу ув'язнених. ФОТОрепортаж

"Лише упродовж цього року прокурори внесли 9 вказівок про усунення порушень у діяльності ПВК-51, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 11 посадових осіб колонії. У минулому році прокурори внесли 14 документів реагування, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 30 посадових осіб", - сказано в повідомленні.

Крім цього, прокуратура області внесла вказівку на порушення в роботі колонії №51 в Міністерство юстиції.

"Вказані порушення в роботі колонії № 51 з матеріально-побутового забезпечення засуджених, проведення соціально-виховної роботи та дотримання режимних вимог", - повідомили в прокуратурі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в понеділок, 27 травня, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, причиною бунту стали обшуки, які проводили в ув'язнених.

Перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що ув'язнені намагалися захопити будівлю адміністрації колонії і діяли за вказівкою злодіїв у законі. За його словами, метою бунту була дестабілізація ситуації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129168
 
 
 Топ коментарі
 
Приходит к раввину еврей и спрашивает:
- Ребе, а правда, что бутерброд всегда падает маслом вниз?
- Да, Мойша, бутерброд всегда падает маслом вниз.
- Знаете, ребе, сегодня утром я намазал себе бутерброд, потом нечаянно его уронил, и он упал маслом вверх! Как же так?
- Не может быть! - воскликнул раввин и обратился к книгам. Листал их, листал, но никак не мог найти ответа. Наконец, он сказал Мойше:
- Приходи завтра. Я посоветуюсь со своим учителем. Может быть, он подскажет, в чём тут дело.
Приходит Мойша на следующий день.
- Учитель мне всё объяснил, - сказал ему раввин. - Дело в том, что ты намазал масло не с той стороны! Прокуратура проверит жалобы заключенных из взбунтовавшейся одесской колонии - Цензор.НЕТ 23
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Нічого смішного. Скоро в Україні з'являться політв'язні. З роботи вже почали виганяти.
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Там никто ничего не заплатит, прокуратуре нет интереса что-то там "расследовать".
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Приходит к раввину еврей и спрашивает:
- Ребе, а правда, что бутерброд всегда падает маслом вниз?
- Да, Мойша, бутерброд всегда падает маслом вниз.
- Знаете, ребе, сегодня утром я намазал себе бутерброд, потом нечаянно его уронил, и он упал маслом вверх! Как же так?
- Не может быть! - воскликнул раввин и обратился к книгам. Листал их, листал, но никак не мог найти ответа. Наконец, он сказал Мойше:
- Приходи завтра. Я посоветуюсь со своим учителем. Может быть, он подскажет, в чём тут дело.
Приходит Мойша на следующий день.
- Учитель мне всё объяснил, - сказал ему раввин. - Дело в том, что ты намазал масло не с той стороны! Прокуратура проверит жалобы заключенных из взбунтовавшейся одесской колонии - Цензор.НЕТ 23
 показати весь коментар
 
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па стерненке плачет мэстная турма
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Народ освободить,готовить камеры для пэтиной шоблы ...
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"И не очко по жизни губит а к одиннадцати тутс"
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традиционно там махровая коррупция. там все преступники. так или и иначе.
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Сталіненко навів би тюремний або цвинтарний порядок між тим зековським бидлом!!!
Ні хріна собі, обшуки в них не можна проводить???
А що сісти перед вами мразотою та плакать!
Хріново що в Україні Магаданів нема!
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Нічого смішного. Скоро в Україні з'являться політв'язні. З роботи вже почали виганяти.
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Там никто ничего не заплатит, прокуратуре нет интереса что-то там "расследовать".
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїПрокуратура перевірить скарги ув'язнених з одеської колонії, де виник бунт
 
 
 
 
 
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