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Все про:ВР (4850) Луценко (2377) майдан (468) судочинство (34) Євромайдан (552) злочини проти Майдану (12)

 Луценко закликає депутатів повернути заочне судочинство і обіцяє назвати імена тих, хто дав наказ стріляти на Майдані. ВIДЕО

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав депутатів підтримати законопроект про відновлення процедури заочного судочинства. Він стверджує, що це дасть можливість назвати імена людей, які віддали наказ про розстріл протестувальників на Майдані.

Про це глава ГПУ заявив у зверненні, опублікованому на його сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"169 осіб зараз перебувають з обвинувальними актами в судах (у справах Майдану, - Ред.). Ще 445 осіб, серед яких 34 високопоставлені чиновники і 162 співробітники правоохоронних органів, мають підозри і чекають судових рішень під домашнім арештом або в СІЗО", - сказав генпрокурор.

Луценко зазначив, що завдяки введеній парламентом процедурі заочного судочинства, Оболонський райсуд Києва засудив до 13 років ув'язнення президента-втікача Віктора Януковича.

"Але суспільство справедливо запитує, хто ж віддав злочинний наказ про розстріли і насильства на Майдані. Ми готові дати на це відповідь", - сказав Луценко.

Звертаючись до народних депутатів, він нагадав, що "на жаль, введений механізм заочного судочинства завершив свою дію зі створенням Державного бюро розслідувань".

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"На вашому розгляді перебуває законопроект народного депутата Алексєєва - 9353, - який дає можливість відновити заочне судочинство виключно щодо злочинів минулих років проти держави або вбивств мирних людей. Я дуже прошу вас підтримати цей законопроект, і ми разом з вами завершимо те, що обіцяли людям - відновимо справедливість, назвемо в суді тих злочинців, які дали накази розстрілювати мирних людей. Я вас дуже прошу: завершімо спільно свою роботу зі знаком оклику з відновлення закону і справедливості", - зазначив Луценко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129167
 
 
 Топ коментарі
 
Жаль, что это падло тогда с трактора не стянули. Луценко призывает депутатов вернуть заочное судопроизводство и обещает назвать имена тех, кто приказал стрелять на Майдане - Цензор.НЕТ 7304
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Югик, когда ты танцевал с собакой, тебе ничего не мешало?
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Сейчас расскажет,что путин приказал стрелять и надо его срочно судить заочно а если не судить то тогда точно нападёт ...
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Сейчас идёт соцсоревнование ,под названием ,Сдай Первым ,в нём участвуют ,Луценко,Порошенко,Яценюк,Парубий,Кличко а вожможно и кое-кто ещё ... Луценко призывает депутатов вернуть заочное судопроизводство и обещает назвать имена тех, кто приказал стрелять на Майдане - Цензор.НЕТ 7733
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...пашинский.Пэтю можно вычеркнуть.Он себя не сдаст
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а Ху.йло с овощем в то время сбоку стояли, правильно?
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Правильна ініціатива Генпрокурора - але нардепи її не підтримають. Як не підтримували і до обрання коміка ЗЕ-дентом. А зебілу - тим більше це не потрібно.
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Шось не помню такую книгу у Пьюзо. Югику явно поцаны подсунули порожняк под синьку
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Ааа! Так воно не Марио Пьюзо, а пересказ-перепев "Крестного отца" каким-то местным рабиновичем
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А нафига ему те лишние странички с буквами, если он никакого иносранского не знает.
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Книжки в мягких обложках когда их читаешь хоть немного и даже «без рук» - положив на стол - имеют всегда загиб такой возле корешка
Обложка никогда не прилегает потом идеально
На фото книга которую не начинали читать 😊
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Юга поняв, шо кум то одне, а нова ходка - то зовсім інше)) Рішив Петю здать))
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а потом нашлось 54%, которые за него проголосовали
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Більше. Було 86%, але Петро Олексійович зі скромності тільки 54% намалював.
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И чего хлопчик тогда до горла не дотянулся...
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Жаль, что это падло тогда с трактора не стянули. Луценко призывает депутатов вернуть заочное судопроизводство и обещает назвать имена тех, кто приказал стрелять на Майдане - Цензор.НЕТ 7304
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ОБЕРЕЖНО! Красти по-новому: новій Україні потрібна нова політика - злодій, мародер та олігарх Порошенко.
1. СДПУ (о)
2. Партія Регіонів
3. Наша Україна
4. БПП "Солідарність"
5. Європейська солідарність
Перейменування лайна не відміняє його суті... як смерділо, так і смердить! Луценко закликає депутатів повернути заочне судочинство і обіцяє назвати імена тих, хто дав наказ стріляти на Майдані - Цензор.НЕТ 8906
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А люди падали и падали
Возле лживой падали ...
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Потому и томос внёс раздор в Украинское Православие бо из рук потрошиного беса. Потому ми с мовой раздрай.
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Обращаясь к народным депутатам, он напомнил, что "к сожалению, введенный механизм заочного судопроизводства завершил свое действие с созданием Государственного бюро расследований".
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КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ ГБР к ЗАОЧНОМУ СУДОПРОИЗВОДСТВУ ПО ЕВРОМАЙДАНУ?
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раз назвався цим логіном - мусів би в законодавстві розбиратися. Заочне розслідування і судочинство відповідно до прийнятих законів в 2014-му році було дозволене до моменту створення ДБР.
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А КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ ЛОГИН К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ?

ТАМ ВОПРОС НЕ О ДЕБИЛЬНЫХ ЗАКОНАХ КОТОРЫЕ НАПРИНИМАЛА КАЛОЛИЦИЯ ТВОЕГО БАРЫГИ

А О ТОМ, ШО ТАКОЙ ЗАКОН МОГЛИ ПРИНЯТЬ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА НЕЖЕЛАНИЯ ПРОВОДИТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ РАССТРЕЛА ЕВРОМАЙДАНА

КРОМЕ ТОГО, ПОЧЕМУ ЛУЦЕНКО ДО СИХ ПОР МОЛЧАЛ, А ПЕРЕД ПАРЛАМЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ ЗАГОВОРИЛ ОБ ЭТОМ?
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Ну,у кого-то ещё есть сомнения в том,что это падаль законченная ?
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Это конечно хорошо (знать правду о заказчиках(!!!))......, НО этот горе-ген.прокурор добазикается, что у него не будет такой возможности........😬
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Юра, учи стишок:

Лаврентий Палыч Берия
Не оправдал доверия.
Осталися от Берия
Лишь только пух да перия.

Пригодится. Это тебе не кружку хранить...
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Вже 14 років луценко всіх сажає,але поки ,що вдалося посадити тільки себе на 2 роки

Луценко призывает депутатов вернуть заочное судопроизводство и обещает назвать имена тех, кто приказал стрелять на Майдане - Цензор.НЕТ 5838
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Ну это не полный список, ещё печень посадил
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Тю, большая тайна.
Сакашвили и коломойские, для тех, кто в танке
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твою мать, скільки же тут придурків йощкнутих "Г+Г"...
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а оно все вякает и вякает...
самая лучшая антиреклама алкоголя
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Луценко отметил, что благодаря введенной парламентом процедуре заочного судопроизводства, Оболонский райсуд Киева осудил к 13 годам заключения беглого президента Виктора Януковича.(с)
Благодаря их "процедуре" Интерпол и снял того с розыска.
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Теперь они заочно ***** хотят приговорить
Ну и типа все
Никто не при делах больше
А ***** пофиг как и Овощу
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Есть безопасный секс, а у нас безопасный генпрокурор.
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контрацептив він ... "безопасный" , а не прокурор !
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Не прошло и пяти лет как он решил озвучить дибил мля
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Да сделай уже хоть что нибудь .не бойся .всё за свои жопы трясутся .
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То есть оно знает, кто преступник, но сказать не хочет, это разве не преступление, не халатная бездеятельность, учитывая , что это вообще то генпрокурор уже года два...а может ему заплатили?
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Так коломойскій в Києві.Можна вже не тільки називати...
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Он уже не первый раз намекает, что у него есть такая информация, что мир мама не горюй. Но конкретно пока ничего не вывалил. Чего ждет? Луценко призывает депутатов вернуть заочное судопроизводство и обещает назвать имена тех, кто приказал стрелять на Майдане - Цензор.НЕТ 7089
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Это у него типа туз в рукаве. И подогнал же Украине педро такое тупое и бесхребетное недоразумение
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доки при владі ЦЯ ВСЯ політична система - правду ніхто ніколи не дізнається ... більше того - а кому вона , та правда , потрібна ?
За останні 5 років так і не було багатотисячних акцій під АП чи ГПУ з вимогою завершити , нарешті , слідство і оприлюднити імена винних ... навіть родичів загиблої НС і то вже практично не чути ...
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Вообще курса ещё та ,к тому же продажная
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Луцику нужно шкуру свою спасать,бо сам может оказаться на нарах вторично,но уже без привилегий
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Ну так, печень подлечит! И от бабы третьего тысячелетии отдохнет, все профит!
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
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Юрка молодец! Все борется с преступностью, скоро всю победит !
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заочное - це значит заложенное за воротник Луценко призывает депутатов вернуть заочное судопроизводство и обещает назвать имена тех, кто приказал стрелять на Майдане - Цензор.НЕТ 5943
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Это комсомольское чучело продаст и нас и вас.Сколько уже раз доказано.Был в Украине без суммы,потом целовался и обнимался с ним.Не зря петин человек.
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Очередний геніальний прихвостень системи.Пенка в зад.
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И ради этого продажного алкаша Петя ломал Конституцию Украины? Уж лучше бы Юльку в генеральные прокуроры пригласил. Она бы всех своих врагов, как врагов Украины, за год пересажала бы Луценко закликає депутатів повернути заочне судочинство і обіцяє назвати імена тих, хто дав наказ стріляти на Майдані - Цензор.НЕТ 2319
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деградированный приспособленец... Юра, жил на коленях, так хоть умри-стоя!
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читаю как-раз роман Анатолия Рыбакова "Страх", давно это было...и вроде не давно...много там таких персонажей...разных...там таких ка Юрик- пруд пруди...люди, читайте книжки, печатные,щелестщие, хорошие, они пахнут историей, и нашей и вашей...а она у нас одна...
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вона чё... югик знает тех, кто стрелял... и начинает торговаться...
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Одна страница комментариев в статье о Луценко и законодательной инициативе ................ и 27 комментов о Порошенко. Люди - вы хронические больные Луценко закликає депутатів повернути заочне судочинство і обіцяє назвати імена тих, хто дав наказ стріляти на Майдані - Цензор.НЕТ 5644 .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛуценко закликає депутатів повернути заочне судочинство і обіцяє назвати імена тих, хто дав наказ стріляти на Майдані. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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