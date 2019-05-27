 Проєкт, пів години, мітологія, - Інститут мовознавства оприлюднив новий український правопис

Інститут мовознавства імені Олександра Потебні Національної академії наук опублікував нову редакцію "Українського правопису", інформує Цензор.НЕТ.

Також опубліковано скорочений конспект, в якому вказані зміни в написанні слів без варіантів і варіантні доповнення до чинних норм.

Так, вводиться вживання слів без варіантів: "проєкт", "проєкція" (так само як "ін'єкція", "траєкторія", "об'єкт" та інші слова з латинським коренем -ject-) "плеєр" (play + er), "конвеєр" (convey + er), "феєрверк", "Соєр", "Хаям", "Феєрбах". А також "Дікенс", "Текерей" і "Бекі" - буквосполучення -ck-, що в англійській, німецькій, шведською та іншими мовами передає звук [k], відтворюємо українською літерою "к".

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Відтепер разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом, який визначає кількісний прояв чого-небудь: "архі-", "архи-", "бліц-", "гіпер-", "екстра-", "макро", "максі-" , "міді-", "мікро-", "міні-", "мульти-", "нано-", "полі-", "преміум-", "супер-", "топ-", "ультра" , "флеш-" і слова з першим іншомовним компонентом "анти-", "контр-", "віце-", "екс-", "лейб", "обер", "штабс", "унтер" .

"Невідмінюваний числівник пів зі значенням "половина" з подальшим іменником - загальною і власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо:"пів áркуша","пів годúни","пів відрá", "пів мíста","пів огіркá", "пів óстрова", "пів яблука", "пів ящика", "пів ями", "пів Єврóпи", "пів Кúєва", "пів України". Якщо ж пів з подальшим іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом: "півáркуш", "пíвдень", "півзáхіст", "півкóло", "півкýля", "півмісяць"," півóберт","півовáл","півострів"", - йдеться в конспекті.

Прикметникові закінчення російських прізвищ із закінченням -ой передаються через -ий: "Донськúй", "Крутúй", "Луговськúй", "Полевúй", "Соловйов-Сєдúй", "Босий", "Трубецькúй", але "Толстóй".

У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок: ана́фема і ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб, ефі́р і ете́р, ка́федра і кате́дра, логари́фм і логари́тм, міф, міфоло́гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни і Ате́ни, Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і "Марфа" і "Марта","Фессалія" і "Тессалія" і ін. Деякі слова мають варіанти з голосним і:" ірій "і" ирій ","ірод" і "ирод"("дуже жорстока людина").

У повній редакції пояснюється, що творці правопису орієнтувалися на специфіку історичної та діалектної основи української мови, на її характерні ознаки порівняно з іншими слов'янськими мовами, і на мовну практику видатних українських письменників і перекладачів.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів України схвалив український правопис у новій редакції, яка замінить редакцію 1992 року.