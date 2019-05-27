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Все про:Зеленський (1453) Луганщина (1723) Об'єднані сили (306)

 Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зробив першу робочу поїздку в район проведення Операції Об'єднаних сил у Луганській області.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави, Зеленський відвідав українських військових у Станиці Луганській і Щасті.

"В Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема на посту спостереження і в бліндажах. Найближча позиція противника - 400 метрів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час візиту на передову Зеленський розпитав бійців про побутові умови, харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.

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"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", - сказав Зеленський, наголосивши на необхідності поліпшення забезпечення.

Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 01
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 02
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 03

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Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 04
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 05
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 06
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 07
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 08

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Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 09
Фото: president.gov.ua

Під час робочого візиту Зеленського супроводжували командувач операцією Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський і начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, повідомляє на сторінці прес-центру ООС. Перший поінформував Зеленського, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил.

Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 10
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 11

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Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 12
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 13
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 14
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 15

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Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 16
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 17
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129162
 
   
 Топ коментарі
 
особенно георическими вышли 5 и 7 фото. терминатор ты наш... в масштабе
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конечно на работе. кто ж спорит. много уже наработал человек? план небось какой то хитрый разработал. военный да?
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В отличии ОТ Порошенка, Зеленский находился НА передовой, что могут ПОДТВЕРДИТЬ бойцы ВСУ, А Порошенко дальше второй линии БОЯЛСЯ ШАГ ступить И передвигался только ползком.
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Мы наблюдали его бег,,когда добробаты приехали на митинг и пожелали с ним пообщаться. Охрану он ставил далеко позади.
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Жалко, что клован свои камуфляжные лосины не одел.
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Ольга Прозора. Не могу себе представить; порошенко и ползком.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2520146941352051&set=a.613975471969217&type=3&theater - Отой на бекграунді в кущах порвав в шмаття)))
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Девочка, я в тех местах неоднократно бывал. Если это передовая, то соль - это сахар. Это как раз и есть вторая линия. На первую не пустят в белой рубашечке.

А Порошенко был, ибо он Президент, а не клоун и фигляр.
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"Он поговорил с военнослужащими о быте, качестве питания, обеспечении техникой и жильем. После осмотра новый президент заявил, что все это необходимо улучшить."
Вот это важно. Не помню таких слов от пороха.
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Тебе нужны слова и действия? В 2014 бойцы спали на голой земле раздетые, Порох за 5 лет создал все улучшил в разы.
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Для этого 5 лет выделялись не малые деньги + военный сбор с каждого украинца. Меньше нужно было воровать.
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барышня, у Вас болезнь - Вам кажется все вокруг воруют. Расслабьтесь, воровство только к власти пришло!!!!!
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Для особо глупых - в чем проблема? При Порошенко зарплата бойцов на передовой выросла с 0 грн. до 24000 грн. (эту цифру привел ваш же ЗЕ-эксперт Апаршин), условия для бойцов на передовой улучшились в разы, новая техника, оружие, питание улучшилось - к чему тут "меньше воровать"? Лишь бы пукнуть в лужу?
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танюша, відтепер, з приходом до корита зейла, красти будуть лише чесні люди!!!!
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Убогих можно понять -- им платят. Мало, но хоть что-то. Плохо совсем другое: их злорадство перходит все границы: чем Украине хуже, тем им луше -- "вот видите, мы же говорили!". Немного радует то, что добрая половина, которая обгаживает все и вся -- это козломордая братия, а не украинцы, которые живут рядом с нами. А кто им платит -- можно только догадываться...
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Неестественное фото пацифиста зеленского в каске и бронежилете: украинцам оно вроде как понравилось. А вот фашисту )(уйлу и этот стоящий перед ним на коленях голубь мирра ЗЕ... выклянчивающий сепаратный мир - капитуляцию Украины на милость лютого врага оккупанта вражеской паРаши в такой неестественной военной экипировки вызвит недоумение и конечно не понравится . И это надо обязательно учесть ..резиденту ЗЕ чтобы не прогневаь свого господина )(уйла....
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А як цей пацифист українофоб новоспеченний ...резидент ЗЕ думає про визволення до останнього метра нашої рідної але тимчасово окупованої проклятими кривавими кремлівськими фашистами загарбниками )(уйла суверенної української землі Криму і Донбасу. Що він яничара піде на принизливу капітуляцію і жахливу ганьбу з втратою суверенітету свободи і незалежності Української держави, та поневолення і перетворення суверенної європейської страни в безправну кацапську колонію - резервацію новросію - піндосію, у такий собі жахливий кацапський бандустан в складі бридкої напівазіатської фашистської личакової ********* паРаші. Про це маніакально мріють вірні кремлівські посіпаки )(уйла люті ворого України продажні Іуди бандити бойка - вишка, вивкув, і цього не розуміють різні "слуги народа" але на жаль виходить що не українського з новим українофобом ...резидентом. Бо вони навпаки по-злодійськи підтримують кремлівських загарбників опричників )(уйла в злочиній окупації суверенної української землі Кріма і Донбасу. І маникального вимагають мир на вовчих умовах паРаши, через негайну капітуляцію Української держави своїму лютому ворогові окупанту кремлівським фашистам )(уйла.
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Кабан, откормленный долларами, ублаженный свинарчуками, смотрелся солидней.
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Красиво змонтована картінка- фото "геніального полководця" ЗЕ вона нічого пояснює. Як цей пацифист українофоб новоспеченний ...резидент ЗЕ думає про визволення до останнього метра нашої рідної але тимчасово окупованої проклятими кривавими кремлівськими фашистами загарбниками )(уйла суверенної української землі Криму і Донбасу. І що він яничара піде на принизливу капітуляцію і жахливу ганьбу з втратою суверенітету свободи і незалежності Української держави, та поневолення і перетворення суверенної європейської страни в безправну кацапську колонію - резервацію новросію - піндосію, у такий собі жахливий кацапський бандустан в складі бридкої напівазіатської фашистської личакової ********* паРаші. Якраз про це маніакально мріють вірні кремлівські посіпаки )(уйла люті ворого України продажні Іуди бандити бойка - вишка, вивкув, і цього не розуміють різні "слуги народа" але на жаль виходить що не українського з новим українофобом ...резидентом. Бо вони навпаки по-злодійськи підтримують кремлівських загарбників опричників )(уйла в злочиній окупації суверенної української землі Кріма і Донбасу. І маникального вимагають мир на вовчих умовах паРаши, через негайну капітуляцію Української держави своїму лютому ворогові окупанту кремлівським фашистам )(уйла.
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За велінням свого господаря коломия і порадою свого радника ексригоАнала сепаратиста Богдана эксклоун ЗЕбил, а теперь він легитимный кремлівський ..резидент зібрався вже без броніжелета смиренно і на колінах приповзти до свого господаря фашиста ... уйла і бити перед ним чолом всеніжайше просити його про ганебний мир капітуляцію України на милість свого самого лютого ворога окупанта у проклятої паРаші. Да він московський посіпака може перед своїми повелителями кремлівськими фашистами ..уйла стояти хоч на колінах хоч раком на те він і екскловун, но не як президент України. Та і український народ він ніколи не поставить на коліна ні перед ким. А краще б він яничар Юда якомога швидше приєднався до такого як і він який ще раніше втік до паРаші тричі судимому ЗЕКА - Іуди. Ось тоді у нього була б велика можливість повзати на колінах перед кривавим )(уйлом хоч кожен день або навіть по кілька разів на день. А у )(уйла і кремлівських фашистів тоді б з'явився і до того ж таки не поганий свій персональний кловун -скоморох.
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Снимали на киностудии Довженко? Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 2205

Молодцы!
Только бурьян завхозу все нужно косить
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Это ты намекаешь, как при пребытии первой леди помыли асфальт.
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петіні диванні воїни захламили всю гілку Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 94
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МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ!!! Молодец Зеленский!!! Желаю УДАЧИ!!! ПУСТЬ Б - г хранит Вас, Вашу семью и Украину!!!
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Есть более подходящая пословица: "Мал клоп, да вонюч"!
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Сергей Марикуца. В Украине клопов не встречал и не знаю как они пахнут.
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Блиндажи для показухи в реальние его никто не поведет єто факт
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не переживайте, где вижу, Вас из спама вытягиваю)
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Фотосессия прошла успешно,только не понятно зе-голубь мира или зе-бонапард?
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5 и 7 фото - улет...... Только в Квартале показывать для ржаки.
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та хоть для показузи показался, и хорошо. С другой стороны он там под пулями бегать и не должен. Это безсмысленно.
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согласен, посмешил солдатиков, народ своим "боевым" видом и можно галочку ставить - был, участвовал.
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Зе посетил позиции ООС. А ботва настрочила уже на 10 стр. Возбудились!
"Зе не посещает - посещает.
Зе в каске, а надо без.
Зе не так стал, не так сел, не так сфоткали. Блиндажи не такие. Асфальт помыли. Первая Леди не приехала. Бурьян не скосили... Боты сами скосили,,, от призыва. Боты у компа просидели все 5 лет и накритиковали тома *Войны и мира*. А сами уже поехали***, как братья Карамазовы.
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я не поняв, а шо це "клован" в броніку???шо "прилетіти могло"?!)))пригадується рішучий сивочолий бігав просто в формі...ем...певно ***** знав що "не прилетить"....)нє?!
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Петя так близко на передке отродясь не бывал, а на второй линии броник зачем ему.
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а бронік де?)))што таргавельниє партньори не стріляли?!)))
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К тому же там, куда он ездил с понтом "на передовую", не стреляют с 2015. года! Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 3945 Показуха и езда по ушам Зебильным ватникам похоже стала новым трендом в АП
Там давно не стреляют: В Сети разразился скандал из-за приезда Зеленского на передовую


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новим?)неа...не новим,акценти змінились просто,а політика їздити по вухам - залишилась)))
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На этой фотке порох после того, как поворочал мешки?
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Ни фига себе "акценты"))) Что то ни день, то очередной скандал с разоблачением.
Что-то я такого позора раньше не наблюдала. А это только восьмой день его президентства.
Страшно подумать, что будет дальше, если клоун продолжит отмачивать в том же духе. А он, похоже, останавливаться не собирается.
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Детских рамеров камуфляжа не предусмотрено.
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Взял бы РПГ или ПКТ - да влупил бы в сторону мордора - был бы мужик, а так нигде не служил и не знает ничерта ... ((
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порохоботва, не возбуждайтесь, а привыкайте. Это наш президент на 5-ть лет и главнокомандующий на 5-ть лет и только пособники пуйла с этим не согласны, будоража граждан Украины, называя их Зебилами
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Важно: Солдаты рассказали Зеленскому всю правду о Порошенко. Опубликованы фото

28.05.2019 Владимир Коваленко

23019 Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 6499

Как сообщалось вчера, Президент Украины посетил линию фронта и был просто шокирован условиями в которых живут солдаты Вооруженных Сил Украины.
Наши бойцы рассказали Президенту всю правду о том, как Порошенко «покращувал» армию по телеканалу Прямой, а на деле просто забыл о бойцах на передовой. Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 6499Владимир Зеленский в зоне АТО
Узнавая о бытовых условиях жизни солдат, Зеленского шокировало, что умывальник в боевой части находится на улице в заросшей траве, а в так называемой ванной комнате, где явно царит антисанитария, все покрыто ржавчиной, плесенью и невероятной вонью.
Ремонт в казарме проводился еще во времена Хрущева, хотя Порошенко врал народу Украины, что он «покращил» и эту боевую часть. Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 6499Зеленский на передовой
В спальнях военных президент Украины указал на качество так называемых «кроватей», которые рассыпались на глазах. Многие солдаты и вовсе спали на поддонах. Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 6499Зеленский встретился с солдатами ВСУ
Также Президент обратил внимание на разбитое еще в 2015-м году окно, которое так и не отремонтировали, и на бойлер, который находится рядом с постелью солдата Вооруженных сил Украины.
После осмотра Зеленский заявил, что обеспечение военных находится на свинском уровне, отметив, что «условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», а не скотскими.
Солдаты Вооруженных Сил Украины прямо заявляли Президенту Украины, что 5 лет они слышали только вранье. Им врали командиры, им врал Порошенко. Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 6499Президент Украины Владимир Зеленский на линии фронта
Солдаты по телевизору слышали о «покращеннях полководца Порошенко», а на деле они вынуждены были жить как скоты.
Помимо этого, Зеленский посетил пост наблюдения и блиндаж, который от позиции врага отделяют примерно 400 метров.
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Ахрененный ресурс.Особенно понравилось про выбитое в 2015 году окно - это ж кто-то учет ведет! Там еще смешно про похудение и лечение простатита за 5 дней.
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да да..еще в 15 году выбили окно-а Порох до сих пор не застеклил)))но особо умилила фота,где Клован указывает на карте генералам ,наверно,направление главного удара)))а те такие-да-да,господин Главком.как мы вас ждали,Адександр Македонский вы наш!!
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Молодец .что по гражданке , а нет то как Пепа и Турчин и ост хенералы . с кабурами и водкой .
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а клоунов в военную форму не одевают, не положено.
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Клоуны наоборот наряжаются то генералами . то дьячками .Кто клоун мне и всем понятно .
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Бойцы отмечают, что их никто не собирал, не отвлекал от несения службы, не выстраивал для совместных длительных пропагандистских фотосесий, как это было при олигархе Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский пешком обошел позиции и молча записывал что-то в свой планшет.
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до ноля 2500 м но зеля в бронике и в синей рубашка васильковый мешень работать на 1200 по нему- пестня Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 7672


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А чого сепари не стрiляли? Чи вони взагалi не стрiляють, а тiльки вiдповiдають?
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четырежды дезертир наконец-то приехал в армию.
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Порохоботы икру мечут. Имбицилы... Зеля , оказывается, нихрена не главнокомандующий. От вечно загашенный тюлень в камуфляже с пестиком в набедренной кобуре и на серьёзных щщах - эт да, украинский Ганнибал)) *****, мерзкие мокрицы((
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Даремно з собою жінку не взяв - вона би теж отримала статус учасника бойових дій іне довелося б клянчити субсидію.
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Так и с новым вооружениям, Пакрсщення?!
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Клоун на "передке", где с 2015 года нету никаких боевых действий...
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Хорошая новость, порохоботы все смотрю просто *********...
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Они такими и были. Пусть люди их читают и видят, что это за твари 3-хпроцентные (а не 25%, как они себя величают).
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исмтерика у земиби под проксми прям как у их корейско рузгке чушке после первых пусков по ним садвиндеров Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 3448
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Навіщо довбню розгрузку начепили до броніка? Бо він рєшил, що так красівіше і апаснєє виглядає. Такий....дєрзкій від....шоби лєнка гарділась. Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 8197
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Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 6146Поганка‏ @ivanchenko27457 1 ч.1 час назад
Я не верила, что говорящие могут неметь на часы ! Если это правда - то понятия гребаный стыд мы уже не достойны - это в 1000 раз НИЖЕ

Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 1812

Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 5133
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Я думаю ето Зелины понты и возможно постановочные кадры, обьясню логически почему. У Пороха с его "партией войны" очень большине подвязки в сегодняшней армии, учитывая ихнюю враждебную радикальную направленность, шанса на покушения на Зелю лучше не придумаешь, более того, если Зеля "не дай Бог" сыграет в ящик, то все можно свалить на донецких ополченцев.которые "вероломно шмальнули с миномета шальной миной". Зеля не дурак, и его еврейская команда тоже, исходя из етого можно сделать вывод, что ето постановочные кадры снимались на каком-нибудь полигоне под Киевом.
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В голубой рубахе, как олень...)))))))))))))
Ну, ленке передаст координаты, а дальше ленка сама)))))))))))))))))
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мелкий выглядит как школьник на экскурсии, не как главноком.
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быт второй линии позырил, краники с водой потрогал, пионєрлагерную(не таборну) кровать на предмет пружин заценил и в голубой рубашке демаскировался. А на вооружение не захотел посмотреть?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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