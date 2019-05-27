 Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті. ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави, Зеленський відвідав українських військових у Станиці Луганській і Щасті.
"В Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема на посту спостереження і в бліндажах. Найближча позиція противника - 400 метрів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час візиту на передову Зеленський розпитав бійців про побутові умови, харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.
"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", - сказав Зеленський, наголосивши на необхідності поліпшення забезпечення.
Під час робочого візиту Зеленського супроводжували командувач операцією Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський і начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, повідомляє на сторінці прес-центру ООС. Перший поінформував Зеленського, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил.
Он же как мишень среди людей в камуфляже!
На встречю с бизнесменами приходил в черной футболке, а на передовой в голубой рубашке.
https://censor.net.ua/news/3117282/goloborodko_pravda_mvf_posylal_no_tak_ne_budet_zelenskiyi_ne_sobiraetsya_prekraschat_sotrudnichestvo
Все перевернуто с ног на голову.
а если б попали??
дебилы бл.
весь генштаб вместе с придурками госохраной.
а танки новые. и много.
а черешню тебе скормить дебилу.
с червяками.
Надеются, что у порошенко будет реванш, забросали петЯциями об импичменте Зеленского.
Задолбали вконец!
И уверяют, что народ начал прозревать и уже ненавидит Зеленского, при этом называя нас всех зебилами.
Смешно, как ты тут часто пишешь под одним ником, а потом сам себе и отвечаешь, под другим ником.
Будто вас, порохоботов, много.
А на самом деле вы, как ложка дегтя, портите бочку меда. Вас мало, но воняете на тонну.
Рубашечку белую не запачкал ?
а він в голубизні ...
чортзнащо...
Надеются, что у порошенко будет реванш, забросали петЯциями об импичменте Зеленского.
Задолбали вконец!
И уверяют, что народ начал прозревать и уже ненавидит Зеленского, при этом называя нас всех зебилами.
В белой рубашечке среди замызганых солдатиков ты выглядел как бог !
Яскраво блакинта сорочка (яку видно за кілька км) маскувала *********** під волошку (с)
Стояла чудесная мягкая погода. За тепло платить было уже не нужно, включать кондиционеры еще не было нужды. В итоге, как и обещала новая власть, тарифы снизились.
Из застенков СБУ вышли все 8228 патриотов, волонтеров и добровольцев. К тому времени уже был введен визовый режим, разорваны дипотношения, прекращена торговля на крови и стало известно кто же все-таки заказал. Патриоты с побратимами из нацкорпусов, дружин и жён заинтересовались аммиаком.
В стране развернулась борьба с олигархами. Независимые честные журналисты посрамили дилетантов из Forbes и как два пальца обос...подсчитали, что барыгамародер разбогател ровно в 82 раза. Спешно прибывший на борьбу с олигархами олигарх - милашка раздавал интервью особо доверенным СМИ. График выхода интервью был уже расписан на пять лет вперед.
В связи с отсутствием необходимости стрелять, армия бабахнула праздничным салютом последний оставшийся арсенал вместе с избыточным имуществом и разбежалась по домам. Одним взрывом благополучно разрешились сразу две проблемы - устранение в армии совковых пережитков и вступление в НАТО. Отмена призыва повлекла случаи суицида среди лишившихся источника существования врачей призывных комиссий и военкомов, но большинство не смалодушничали, а пошли записываться в общественные организации и новые структуры по борьбе с коррупцией.
Здесь их встречала очередь 800 тысяч судей, прокуроров, полицейских, пограничников, таможенников, налоговиков, сотрудников прежних барыжных ведомств по борьбе с коррупцией и неизменно честных журналистов. Некоторые из этой очереди довольно грубо говорили новоприбывшим, что их здесь не стояло. Большинство же интеллигентно разъясняли, что коррупция не резиновая и на всех не хватит.
Такие динамичные прикольные перемены не всем пришлись по душе. Враги народа и агент путина съехали с Банковой и разбежались по стране. В Ривном должен был произойти чудовищный теракт запланированный с особым цинизмом на момент проезда молодого президента на велосипеде мимо двоих террористов-смертников . Трагедии удалось избежать благодаря блестящей работе настоящей, неаваковской полиции.
Свои первые две ленточки новый президент разрезал в знаковых для себя местах. С утра это был клуб как - то связанный то ли с наркотой, то ли с лечением наркозависимости. Вечером - клуб смеху#ёчков. Оба мероприятия прошли на ура. Восторженная публика скандировала "чувак" и "красава", наиболее продвинутые выкрикивали сложные словесные конструкции вроде ""красава чувак" или "чувак красава".
...Из аэропортов и границы с Ростовом возвратились добробаты по отлову пэци и порохоботов. Герои усталы и злы, пропахли Порохом и с красными от мониторов глазами. А с мониторов на них смотрят веселые довольные порохоботы: Чуваки, вас ****@ли, а нам зарплату в 82 раза повысили! Вы чё, в натуре не в курсе? Красавы!
НАДО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!!!
Зе-фанати вже за Пецю вгомоняться, що =нє стрєлялі= ?