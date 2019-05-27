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Все про:Зеленський (1453) Луганщина (1721) Об'єднані сили (304)

 Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зробив першу робочу поїздку в район проведення Операції Об'єднаних сил у Луганській області.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави, Зеленський відвідав українських військових у Станиці Луганській і Щасті.

"В Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема на посту спостереження і в бліндажах. Найближча позиція противника - 400 метрів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час візиту на передову Зеленський розпитав бійців про побутові умови, харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.

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"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", - сказав Зеленський, наголосивши на необхідності поліпшення забезпечення.

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Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 03

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Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 04
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Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 06
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 07
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 08

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Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 09
Фото: president.gov.ua

Під час робочого візиту Зеленського супроводжували командувач операцією Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський і начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, повідомляє на сторінці прес-центру ООС. Перший поінформував Зеленського, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил.

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Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 11

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Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 13
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 14
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 15

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Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 17
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129162
 
   
 Топ коментарі
 
особенно георическими вышли 5 и 7 фото. терминатор ты наш... в масштабе
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конечно на работе. кто ж спорит. много уже наработал человек? план небось какой то хитрый разработал. военный да?
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Что значит "ладно"?
Он же как мишень среди людей в камуфляже!
На встречю с бизнесменами приходил в черной футболке, а на передовой в голубой рубашке.

https://censor.net.ua/news/3117282/goloborodko_pravda_mvf_posylal_no_tak_ne_budet_zelenskiyi_ne_sobiraetsya_prekraschat_sotrudnichestvo

Все перевернуто с ног на голову.
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Для Зе потрібно пошити зелену Головкомандирську сорочку, для виходу на "передок".
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Кстати, хотел спросить, а куда пропали шутейки и фотожабы про ***** карлика??? Раньше много было.
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во идиот - в белой рубашке лазить на расстоянии выстрела??

а если б попали??

дебилы бл.

весь генштаб вместе с придурками госохраной.
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Ну так вы ж зрадофилы когда Петя приезжал на передовую все как один тут визжали что сепары пачимуто не стриляли..зрада! А этот кловун вообще в белой рубашке на виду ходит и никто не стреляет, НО теперь у зебиков это уже перемога.
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петя твой должен был не черешню возить на передовую,
а танки новые. и много.

а черешню тебе скормить дебилу.

с червяками.
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Петя постоянно передавал технику, только в тех новостях ты аж визжал усерался что это не за Петин счёт, и Петя не имеет право её передавать..А теперь переобулся на лету и уже ноешь что Петя не возил технику, опять зрада.
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Дела обстоят так: чтО бы не сделал Зеленский, порохоботам все равно не так. То почему не едет на фронт, то зачем поехал? И все это якобы для показухи, и одет не так, и ходит не так, и вообще, - дышит не так!
Надеются, что у порошенко будет реванш, забросали петЯциями об импичменте Зеленского.
Задолбали вконец!
И уверяют, что народ начал прозревать и уже ненавидит Зеленского, при этом называя нас всех зебилами.
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Не считаю себя порохоботов, но вы - зебил.
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А серливий Мародер продовжує башляти своїм тролям. Бо Мародер не хоче в буцегарню, а бабла накрав гори. А тролям пофіг за кого тролити. У тролєй ні прапора, ні Батьківщини.
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А ты на халяву за свою Бахиню слившуюся топишь?? ути - пути, на голом интузиазме за Бахиню!! за Юличку!!! С голоду хоть не помер, там же такое зубажиння, такое зубажиння... Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 2091
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Саме з за вас і я тут. Бо зашарпаєте Вовіка. А йому треба багато справ робити, а не озиратись - що про нього платні тролі Мародера в мережах гадять
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Порохобрт Олег тихонов (он же - орионемц, он же 777...), научись сперва писать грамотно, а то твоя безграмотность выдает твои многочисленные ники.
Смешно, как ты тут часто пишешь под одним ником, а потом сам себе и отвечаешь, под другим ником.
Будто вас, порохоботов, много.
А на самом деле вы, как ложка дегтя, портите бочку меда. Вас мало, но воняете на тонну.
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Не завидуй , тебе зеленский обещал зп 4000евро . Уже успел получить ?
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То ж ЗЕкловун учителям обещал, а это обычный фанатичный троль. Да и топил он тут всегда за Бахиню, а там же зубажиння зубажилое, так шо 4000 евро точно не ему.
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А вот вам клоун.Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 336
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Та отож. Снайпер саме справа, і саме його гвинтівку взяв Петро потримати. Бо снайпер не хоче світити своє обличчя.
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ага.. през, нгш и ком. оос в одном месте... ну не дебилы????
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Имидж наше все!
Рубашечку белую не запачкал ? Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 3012
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сині та червоні кольори не вплітаються навіть в сітку...фіксуються дронами...
а він в голубизні ...
чортзнащо...
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Пусть туда перенесет АП! Там ему как раз место, что бы думал как проводить референдум, вот там и поймет агрессор недоимперия или нет!
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обстоят так: чтО бы не сделал Зеленский, порохоботам все равно не так. То почему не едет на фронт, то зачем поехал? И все это якобы для показухи, и одет не так, и ходит не так, и вообще, - дышит не так!
Надеются, что у порошенко будет реванш, забросали петЯциями об импичменте Зеленского.
Задолбали вконец!
И уверяют, что народ начал прозревать и уже ненавидит Зеленского, при этом называя нас всех зебилами.
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на самом то деле Зеленский одет правильно ! очень странно что оделся не ярче ....например в костюм клоуна))))))))
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Вован, продакшен на пленере был супер!
В белой рубашечке среди замызганых солдатиков ты выглядел как бог ! Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 1568
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Зеленскому и Авакову нужно понять, что, де-факто абсолютно не отражая мнения подавляющего числа украинцев, и составляя не более 7 процентов избирателей, порохососы за бабло своего прогнившего божка-политического лузера развернули активную компанию по разобщению украинского народа, что противоречит принципам, провозглашенным в ингурационной речи Президента. Пора примерно наказать пару десятков особо упоротых, благо найти подходящие статьи Уголовного кодекса особого труда не составит
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поехал мля к снабженцам там с 2015 не стреляют и до 0- 3 км
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Група рухалась тихо і непомітно.
Яскраво блакинта сорочка (яку видно за кілька км) маскувала *********** під волошку (с) Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 1668
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82 раза
Стояла чудесная мягкая погода. За тепло платить было уже не нужно, включать кондиционеры еще не было нужды. В итоге, как и обещала новая власть, тарифы снизились.
Из застенков СБУ вышли все 8228 патриотов, волонтеров и добровольцев. К тому времени уже был введен визовый режим, разорваны дипотношения, прекращена торговля на крови и стало известно кто же все-таки заказал. Патриоты с побратимами из нацкорпусов, дружин и жён заинтересовались аммиаком.
В стране развернулась борьба с олигархами. Независимые честные журналисты посрамили дилетантов из Forbes и как два пальца обос...подсчитали, что барыгамародер разбогател ровно в 82 раза. Спешно прибывший на борьбу с олигархами олигарх - милашка раздавал интервью особо доверенным СМИ. График выхода интервью был уже расписан на пять лет вперед.
В связи с отсутствием необходимости стрелять, армия бабахнула праздничным салютом последний оставшийся арсенал вместе с избыточным имуществом и разбежалась по домам. Одним взрывом благополучно разрешились сразу две проблемы - устранение в армии совковых пережитков и вступление в НАТО. Отмена призыва повлекла случаи суицида среди лишившихся источника существования врачей призывных комиссий и военкомов, но большинство не смалодушничали, а пошли записываться в общественные организации и новые структуры по борьбе с коррупцией.
Здесь их встречала очередь 800 тысяч судей, прокуроров, полицейских, пограничников, таможенников, налоговиков, сотрудников прежних барыжных ведомств по борьбе с коррупцией и неизменно честных журналистов. Некоторые из этой очереди довольно грубо говорили новоприбывшим, что их здесь не стояло. Большинство же интеллигентно разъясняли, что коррупция не резиновая и на всех не хватит.
Такие динамичные прикольные перемены не всем пришлись по душе. Враги народа и агент путина съехали с Банковой и разбежались по стране. В Ривном должен был произойти чудовищный теракт запланированный с особым цинизмом на момент проезда молодого президента на велосипеде мимо двоих террористов-смертников . Трагедии удалось избежать благодаря блестящей работе настоящей, неаваковской полиции.
Свои первые две ленточки новый президент разрезал в знаковых для себя местах. С утра это был клуб как - то связанный то ли с наркотой, то ли с лечением наркозависимости. Вечером - клуб смеху#ёчков. Оба мероприятия прошли на ура. Восторженная публика скандировала "чувак" и "красава", наиболее продвинутые выкрикивали сложные словесные конструкции вроде ""красава чувак" или "чувак красава".
...Из аэропортов и границы с Ростовом возвратились добробаты по отлову пэци и порохоботов. Герои усталы и злы, пропахли Порохом и с красными от мониторов глазами. А с мониторов на них смотрят веселые довольные порохоботы: Чуваки, вас ****@ли, а нам зарплату в 82 раза повысили! Вы чё, в натуре не в курсе? Красавы!
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мать вашу -плитоноску задом на перёд НГШ он такой мля
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Щось не можу вираз обличчя інтерпретувати. Хто підкований, допоможіть
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ты как нгш плитоноску задом наперёд а ак прикладом к врагу для стрельбы Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті - Цензор.НЕТ 6970
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это ты о себе написал. ты соевая шваль.
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Надеюсь, как Говнокомандующий и военный гений, ЗеБеня не забыл перед военными повторить свой гениальный план по прекращению рашистской агресии-

НАДО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!!!
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Если не тупить, то можно понять, что это двустороннее требование. Но порохобот и не тупит - это невероятно!
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Володя стал Президентом в первый же день, даже во время инаугурации, (я о содержании). Роспуск парламента как приоритет расставил всё по местам!!
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Щось давно не чув що Трамп - клоун. Мабуть, тому що Трамп натякнув що за клоуна можуть і офшори закрити?
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Ну, що: обстріли були з зе-персонажем на позиціях ?
Зе-фанати вже за Пецю вгомоняться, що =нє стрєлялі= ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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