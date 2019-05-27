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Все про:Німеччина (1204) Зеленський (1453) Меркель (531) Пристайко (81)

 "Обговорили, як рестартувати Мінськ", - Пристайко про візит до Німеччини

Заступник глави Адміністрації Президента Вадим Пристайко обговорював у Берліні врегулювання на Донбасі і двосторонні відносини України і Німеччини.

Про це він розповів "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я зустрівся з держсекретарем Федерального міністерства закордонних справ і зі своїм колегою – радником з зовнішньополітичних питань канцлера Ангели Меркель. Обговорили, як рестартувати Мінськ, а також питання двосторонньої співпраці", - розповів Пристайко.

Він зазначив, що такі зустрічі стали результатом домовленостей, яких було досягнуто під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з канцлером минулої п’ятниці.

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"Дійсно, це була гарна якісна розмова, довга, під час якої ми обговорили ініціативи, які зараз є у Президента Зеленського. Саме для того, щоби їх розвинути в практичному руслі, я був відправлений сюди. Це якраз частина домовленості двох лідерів, що їх радники зустрінуться ближчим часом", - повторив заступник глави АП.

Він запевнив, що Німеччина "безумовно буде одною з перших країн", які відвідає з візитом новий Президент. Дата візиту поки ще не узгоджена, загалом їх графік на найближчу перспективу зараз опрацьовують. Пристайко підкреслив, що Україна високо цінує підтримку Німеччини, ту роль, яку відіграє в цьому власне її канцлер. Він також підкреслив, що телефонна розмова з Меркель була одним із перших телефонних контактів Президента, не вітальних, а саме предметних.

Пристайко не вбачає проблеми в тому, що Меркель та президент Франції Емманюель Макрон провели тристоронні телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час розмови телефоном між Зеленським і Меркель канцлер поінформувала Президента, про що йшлося у розмові з Путіним. "Давно досягнуто домовленостей, що нічого про Україну без України", - підкреслив радник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План поїздок Зеленського заповнений на найближчі місяці, - заступник глави АП Пристайко

Переговори з французькою стороною мають відбутися ближчим часом. Розробляються також плани особистих контактів на рівні голів МЗС трьох країн.

Що ж стосується перспектив зустрічі у Нормандському форматі, то така зустріч на найвищому рівні доцільна лише тоді, коли "є готові досягнення", а не лише для того, "щоби перезапустити щось", зауважив заступник глави АП. З метою створити базу для можливої майбутньої зустрічі будуть проводитися консультації на різних рівнях - радників, міністрів, заступників міністрів тощо. Київ задекларував свою готовність відновлювати роботу в Мінському процесі, підкреслив Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129161
 
   
 Топ коментарі
 
как "рестартануть"? минск это же плохо плохо уй как... и порошенко гад такой его заключил чтобы сдать страну. а тут "рестартануть". нестоков очка какая то
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22 минуты и тишь на ветке. "Обсудили, как рестартнуть Минск", - Пристайко о визите в Германию - Цензор.НЕТ 7940 Шесть постов всего.
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К Свынярчукам пробовали обращаться?
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как "рестартануть"? минск это же плохо плохо уй как... и порошенко гад такой его заключил чтобы сдать страну. а тут "рестартануть". нестоков очка какая то
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22 минуты и тишь на ветке. "Обсудили, как рестартнуть Минск", - Пристайко о визите в Германию - Цензор.НЕТ 7940 Шесть постов всего.
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Все «заняты».........Зеленский наконец-то на «передке» был........обсуждают.......😁
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В смысле на «передке»? По настоящему? Или так как я подумал?
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Надо почитать шо горький лук напишет.
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может просто соевым ботам зарплату платить перестали наконец ?
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Ты, наверное, из тех, кто сам создаст себе образ и тренируется на нем типа БОРЕТСЯ и ПОБЕЖДАЕТ, переносит ГЕРОИЧЕСКИ трудности, обостряет свой разум и повышает креатив? Т.с. игрушка для взрослого, когда нечем заняться, а образ врага (почему-то не РФовского) сам напрашивается на твой неотразимый удар, т.с "острую ножевую атаку" в виртуале... Дерзай, уважаемый. Это я тобе не как тот самый бот говорю, а как сторонний наблюдатель...
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Может просто это не та ветка, где можно обосрать Порошенко, поэтому зе-бенятки не резвятся? А порохоботам тема просто не интересна?
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Рабинович читает в газете "Вечерняя Одесса": "Наша молодёжная сборная по футболу вчера в тяжелейшей борьбе вырвала очко у Лихтенштейна" и вздыхает:
- Боже мой, вот молодёжь пошла - бедному еврею уже и на улицу не выйти! "Обсудили, как рестартнуть Минск", - Пристайко о визите в Германию - Цензор.НЕТ 5466
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После выборов в Европейский Парламент и результатов в воскресенье подозреваю, что сейчас «европейцы» будут на Минск давить.......
Ле Пенша уже заявила, что французский парламент хочет распустить (ее партия чуть-чуть впереди Макрона)........
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А может быть для начала перестать грабить Армию? Тогда и не один миллион долларов найдётся.
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шо,и зелебеня на передок грабить поехал?а как пел про борыг и мародеров...
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,Без выполнения рашистом Будапештской бумаги и участия в минском сходняке ,который создали рашистские подельники - фрицы и французы США Англии никакого рестарта не будет....но будет продолжатся " минский забег на длинную дистанцию" ,для истощения Украины...
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Чтобы "рестартнуть Минск" нужно наорать на Путина и заставить его,ещё раз,этот "Минск" подписать! Кто это сделает?! Никчёмное ,обиженное и трусливое дитя Зеленський?! Так он без "регента" никак!
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Хочу с тобой согласиться, но не стал бы недооценивать то латентное дерьмо, что может нас ожидать при чутком рук-ве Зе. Уже теперь практика показывает, а симптомы наводят на мысль, что этот деятель предпочитает ходить по скользкой стежке а ля янукович и теперь трывет переходной период к котором показывает "слуга народа", как должен вести себя этот народ (пример с молодежью по импичменту, переть с антиКонст по досрочным выборам, антипетиция об импичменте...), т.с. закручивание того, за что будут крутить контрольно.. Личностям с выраженной чувствительностью к розовому спектру хотелось бы напомнить, что на предстоящих выборах придется голосовать, как саперам при исполнении. Надежды на технологические маневры скорее всего не будет..
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А этот типа советник для начала хотя бы нашёл подпись Украины под невразумительными соглашениями. Или и дальше будут по новому ложиться на Закон как и по старому.
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Кучма д подписал
Петя его назначал уполномоченным
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Куча НЕ ИМЕЛ ПРАВА. Ему была выдана доверенность на проведение консультаций. Сто стороны РФ соглашения в Минске подписал Зурабов посол РФ в Украине. Должностное лицо. Со стороны ОБСЕуполномоченный представитель Тальявини. Со стороны Украины гражданин - физическое лицо Кучма Л. Д. Внештатный советник на общественных началах.
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Случайно поочитал " расторгнуть" и даже зауважал, пока потом не заметил свою помылку)
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це гамбургский рестарнуть ... а ти що подумав ?
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Трамп предлогал парашенку выйти из минских договорняков, но пеца верный пёс путена конечно не согласился. Теперь гнилое дело свынарчуков подхватил зеленый
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Ты, прежде чем ставить Трампа в качестве непререкаемого авторитета внешней политики (вспомни Brexit, его глубокое дыхание на украинский вопрос, успехи в КНДР), проникнись тем "что и как". Лично я бы не ссылался на Трампа в любом случае (как говорят в некоторых случаях, или хорошо, или никак). Европа, как-никак , а и ближе, и родней ментально. Хотя бы поэтому не ставил свой хреновый крест на всем, что было сделано и что начато, но не закончено... При порохе немало хороших начинаний, хоть и дерьма, аж смердить и теперь..
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Пошла бабка на базар, чтоб купить мочало... У вас каша в головах, украинци.
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Лично меня больше интересует вопрос к ув.Пристайко-дипломату "Как усердно, успешно и талантливо ли г-нЗе осваивает азы дипломатического искусства и насколько исследуемый субъект обладает патриотическими качествами, не скрытыми (дипломатическими), а явными?" Потому что именно от этого, как представляется могут Украину ожидать либо благоприятная перспектива при наличии Зе либо регресс и отброс на маргинес (как теперь говорят) мировой политики..
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один уже стартанул, скоро мэром марбельи станет "Обговорили, як рестартувати Мінськ", - Пристайко про візит до Німеччини - Цензор.НЕТ 976
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Обговорили, як рестартувати Мінськ", - Пристайко про візит до Німеччини
 
 
 
 
 
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