 МОЗ "відправив у відставку" електрофорез і грязьові ванни

Про це виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Лікування" ваннами з глиною, парафіном або електрофорез - остаточно в минулому ... Це - важливий крок у подоланні недовідних і малоефективних методів реабілітації. Наприклад, електрофорез - досі поширений метод функціональної реабілітації, втім, це аж ніяк не свідчить про його ефективність", - написала вона.
Супрун наголосила, що апаратна фізіотерапія - лише допоміжний засіб реабілітації. Вона може зменшувати біль і запалення, прискорювати регенерацію тканин і розсмоктувати рубці. На цьому можливості електрофорезу вичерпуються.
У зв'язку з цим МОЗ вводить низку нових посад для відновлення функціональних можливостей пацієнтів: лікаря фізичної та медичної реабілітації, фізичного терапевта, ерготерапевта (він допоможе відновити втрачені або обмежені функції руху і координації, заново вчити людину жити в нових для неї умовах, допомагаючи досягти максимальної самостійності в побуті).
"Також у мультидисциплінарній команді з реабілітації мають бути психолог, соціальний працівник, медсестра / медбрат, мовний терапевт та інші фахівці за потребою", - додала Супрун.
Вона зазначила, що відновлення нормальної діяльності людини - це не апарати або процедури без доказової бази. Це професійні лікарі та команди, які використовують новітні методи для відновлення функціональних можливостей пацієнта.
🤔
В лысину втирай...
😁
"Также в мультидисциплинарной команде по реабилитации должны быть психолог, социальный работник, медсестра/медбрат, речевой терапевт и другие специалисты по необходимости", - добавила Супрун.Источник: https://censor.net.ua/n3129156
А не дохрена ли народа вместо одного электрофореза, и сколько обойдется реабилитация чтоб оплатить зарплаты этой толпы.
и все равно - место клизмы изменить нельзя
🤗
🤔
- А первая в Ереване, да?
- Нет, в Сан-Франциско.
- А Боржом? Сначала подумай, потом говори.
Навіть, як би виноградні лози росли до самісінького неба...
🤗
🙄
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
😷
🙄
Вправе дать больничный лист.
Источник: https://censor.net.ua/n3129156
Это, по мнению.мадамы, малоэффективно?
За что нам это наказание???
Доречі є відео де зєля нахввлює доктора смерть
Так що українці "покращення" буде за "покращенням" поки при владі будуть ж..ди.
- Конечно,голубчик, только под себя.
- А,- смысл?
- Ой, да буквально завтра будете выступать в театре в главной роли. В анатомическом.
О рыбках поёт рыболов,
А я о пиявках пою,
За денежки их продаю.
Принимаются заявки
На лечебные пиявки
От бронхита, тонзилита,
От печёнки, селезёнки,
От полипа и от гриппа
Помогут вот эти козявочки,
Мои дорогие, мои дорогие,
Весьма дорогие пиявочки.
Допускаю, что эти специалисты нужны в больницах, но готовы ли такие кадры. Слава Богу после реформы ещё никому не довелось попасть в эту самую, но интересно, изменились ли условия прибывания в стацтонаре( не за деньги), а для тех, кто по направлению - только это можно назвать истинной реформой, всё остальное пока, буйство воображения
Грязелечению больше 1 000 лет.
Вот идиоты предки за всё это время не догадалиь о его бесполезности.
расскажу свой опыт борьбы с протрузиями поясничного отдела спины, которые дают серьезный болевой синдром... Помог электрофорез с карипаином. Именно сухим карипаином, который разводят и применяют именно с электрофорезом... не дешевый препарат, но он того стоит! А без электрофореза применение его не имеет смысла. Реабилитологи, маму их растуды! Лечить нужно максимально используя не химию, а натуральные препараты! Карипаин способен вылечить даже межпозвонковые грыжи... Не 100%, но порядка 70% случаев положительный результат