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Все про:Мінздоров'я (875) Супрун Уляна (455)

 МОЗ "відправив у відставку" електрофорез і грязьові ванни

Міністерство охорони здоров'я вводить низку нових посад для відновлення функціональних можливостей пацієнтів. Ці фахівці будуть використовувати методи з доведеною ефективністю замість застарілого грязелікування.

Про це виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Лікування" ваннами з глиною, парафіном або електрофорез - остаточно в минулому ... Це - важливий крок у подоланні недовідних і малоефективних методів реабілітації. Наприклад, електрофорез - досі поширений метод функціональної реабілітації, втім, це аж ніяк не свідчить про його ефективність", - написала вона.

Супрун наголосила, що апаратна фізіотерапія - лише допоміжний засіб реабілітації. Вона може зменшувати біль і запалення, прискорювати регенерацію тканин і розсмоктувати рубці. На цьому можливості електрофорезу вичерпуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запит щодо перебігу та результатів медреформи від Зеленського досі не надходив, - Супрун

У зв'язку з цим МОЗ вводить низку нових посад для відновлення функціональних можливостей пацієнтів: лікаря фізичної та медичної реабілітації, фізичного терапевта, ерготерапевта (він допоможе відновити втрачені або обмежені функції руху і координації, заново вчити людину жити в нових для неї умовах, допомагаючи досягти максимальної самостійності в побуті).

"Також у мультидисциплінарній команді з реабілітації мають бути психолог, соціальний працівник, медсестра / медбрат, мовний терапевт та інші фахівці за потребою", - додала Супрун.

Вона зазначила, що відновлення нормальної діяльності людини - це не апарати або процедури без доказової бази. Це професійні лікарі та команди, які використовують новітні методи для відновлення функціональних можливостей пацієнта.

Також читайте: Таблетки замість ін'єкцій: у МОЗ хочуть змінити підхід до призначення ліків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129156
 
   
 Топ коментарі
 
Надо было бы ей объяснить,что грязи не пьют,а електрофорез и електрошокер то разные вещи.
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***
Уляна Супрун еще разрешила антибиотики запивать алкоголем...
Святая женщина!
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Та пусть тот Израиль застрелится со своим метвым морем и грязями )))
Ульяна лучше знает ))
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Тебе вже не вилікувати, бо таке не лікується🤗
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Ви Петру гарно геморой вилікували,за п"ять років))
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Саньк, применяй обтирание по В.Высоцкому!
В лысину втирай...
😁
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Вакансия занята. Постоянно в телевизоре ЛЫСОМУ некто втирает.
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С той что на фотке можно каждый день валяться в грязи!
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А если серьезно, жена моего брата 7 лет не могла забеременеть. И вместо того, чтобы стать нормальной чайлд-фри, лазила по врачам. Долшла до Киева и там ей дали курсовку в Евпаторию, в грязелечебницу. Она поехала, прошла курс и через месяц забеременела. Племянник уже вырос, но история его появления именно такая. Мама моя ездила суставы лечить евпаторийской грязью. Год не болело ничего. Но грязелечение нужно повторять. В общем, насчет грязей Уляна маху дала явно... МОЗ "відправив у відставку" електрофорез і грязьові ванни - Цензор.НЕТ 4006
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У меня мама братом тоже после грязей забеременела. Что-то Ульяна маху дала.
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Так дело не в самих грязях. А чей *ер в этих грязях торчит.
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В связи с этим Минздрав вводит ряд новых должностей для восстановления функциональных возможностей пациентов: врача физической и медицинской реабилитации, физического терапевта, эрготерапевта.
"Также в мультидисциплинарной команде по реабилитации должны быть психолог, социальный работник, медсестра/медбрат, речевой терапевт и другие специалисты по необходимости", - добавила Супрун.Источник: https://censor.net.ua/n3129156
А не дохрена ли народа вместо одного электрофореза, и сколько обойдется реабилитация чтоб оплатить зарплаты этой толпы.
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а єту перемогу кому писать?, Зе или Пе???)))
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)))) зато через него лечат огромное колличество болезней.
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Она бы себе на сморщенную морду хотя бы раз в неделю грязь наносила - и морщин бы меньше стало, и, возможно, на ведьму перестала быть похожа.Хооотя, там уже только в морг.
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Енто какато связано с энергорынком,не?
🤗
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Задолбала эта жаба американская! Чтож тогда грязи из Славянска импортировали в Куршавель?! Там сеанс с этой грязюкой стоил 600 евро, бесполезно?
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А сколько трехлитровая банка заряженной Аланом Чумаком водьі стоила? Не помните?
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Ти себе у дзеркалі бачила, жаба кацапська?
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Местные говорили что нельзя эти грязи везти куда-то, они очень быстро теряют свои свойства. Я и не брал грязь с Майнак.
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А теперь Супрун будет лечить заговорами и пасами ?
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))) а чё, по новому приходит на смену по старому. мну тут одна буржуйка предложила была курс "квантовой терапии", на шо я ей сказал, шо учитывая длину волны де бройля для моей массы тела и скорости его передвижения в этом мире, я точно буду после такой терапии чуйствовать себя как кот шрёдингера, - не мёртв, не жив. отстала со скоростью сравнимой со скоростью света в вакууме ).
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нелегальные способы лечения теперь

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Начальника цеха Рошена проводит утреннюю летучку?
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Ще одна тема для домашніх умільців. Апарат простий як сокира, лише треба подбати про електробезпеку.
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Израильтне, например, продают грязь своего мёртвого моря за бешеные деньги. У нас в стране тоже предостаточно всякой грязи.
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А Грузия продала уже столько Боржоми ,что в мировом океане воды меньше МОЗ "відправив у відставку" електрофорез і грязьові ванни - Цензор.НЕТ 9562 .
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- Валик-джан. У нас в Дилижане, в кухне, открываешь простой кран - вода течёт, второе место занимает в мире!
- А первая в Ереване, да?
- Нет, в Сан-Франциско.
- А Боржом? Сначала подумай, потом говори.
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Ви ще згадайте, про «молдавські» вина...
Навіть, як би виноградні лози росли до самісінького неба...

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Вот тут ты ошибаешься .В Молдавии в каждом порядочном доме стоит не одна бочка домашнего вина .При чём магазинные отдыхают .
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только нашу грязь и с доплатой не возьмут....
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Ха, евреи и гавно продать смогут, благо лохов предостаточно (даже в избытке)! МОЗ "відправив у відставку" електрофорез і грязьові ванни - Цензор.НЕТ 1194
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Речевой терапевт это очень хорошо. Я даже знаю одного, кому он позарез нужен МОЗ "відправив у відставку" електрофорез і грязьові ванни - Цензор.НЕТ 7590
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все эти грязи...это всё лишнее да и хлопотно...вот речевой терапевт нужен...ритуальные нужны специалисты опять же таки...
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Можно верить только патологоанатомам
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Наши 🐷рчуки уже и грязь слямзили!
🤗
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Как ни странно, европейская медицина говорит: "Не пренебрегать физиотерапическими методами лечения и домашними средствами"! Т.е. это здесь не отменили! Наоборот - лечебные грязи есть наш шанс, не в каждой стране их найдёте.
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Да кто это такая ? Какой то лаборант кошмарит Украину .Нах...басни слушать себя не уважать
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Супрун відверта ідіотка. Це не перебільшення, а доведений факт. Доведений роками особистих намагань позбутись симптомів артриту, як кажуть, досвід "на власній шкурі". Якраз грязьові ванни є єдиним ефективним засобом позбутись симптомів артриту, поліартриту, артрозу на певний час, іноді надовго. Звісно, ефективніше всього змінити місце проживання, але ж це не усім доступне. Тож Супруниха тупа, безвідповідальна, неосвічена істота, і це вже теж факт.
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Почему наши люди стали редко ходить к врачу? Потомучто у наших людей только две болезни:- х...ня сама пройдет и п...ец не лечится, а в больницу обращаются только когда сомневаются в варианте...
🙄
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-У вас лечение платное?
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
😷
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Может скинуться Супрун на билет обратно домой?
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И правильно, а то развелось шарлатанов, которые разводят народ на деньги
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Бабка молодец, совкам и мафиозникам типа богомолец/шурма она поперек горла
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Теперь же эта дамочка городит такое, что самые сердобольные граждане тянутся к пистолету, чтобы добить больное животное, избавив его от мучений. Большая часть остальной публики просто сочувственно смотрит на то, что она делает и говорит.
🙄
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Да дебил изменения крепчает. Интересно и сколько эта дура у нас ещё будет медициной руководить.?????
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Супрун в отставку .Министром Здравоохранения нужно назначить Малахова .Долой грязь , да здравствует моча животворящая .Будующее за этим передовым методом . Каждый пенсионер может себе это позволить. И даже каждый пионер или пионерка . Для пущего эффекта нужно обьединяться в группы и кружки . Для пионеров и начинающих ,,Золотой дождик" для опытных старых уриноманов ,,Ночная кружка " Короче долой старую классическую медицину, дайошь новый подход
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уляна! на порохоботах тренеруйся))))))))))))))))))))))))))
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менял замок в двери, попала деревянная щепка в глаз. звоню в регистратуру поликлиники с вопросом "как могу попасть к окулисту?". в ответ: "после реформы окулиста в поликлинике нету, больше года уже. записывайтесь к семейному врачу на завтра, он вас куда-нибудь да направит." в итоге вынул щепку в Оптике 1.0 у платного окулиста. вот такая она, реформа.
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Помни, даже окулист,
Вправе дать больничный лист.
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Я по скорой прооперировался с окалиной в глазу. Бесплатно. В поликлинику даже не стал ходить/звонить.
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Супрун подчеркнула, что аппаратная физиотерапия - лишь вспомогательное средство реабилитации. Она может уменьшать боль и воспаление, ускорять регенерацию тканей и рассасывать рубцы. На этом возможности электрофореза исчерпываются.
Источник: https://censor.net.ua/n3129156

Это, по мнению.мадамы, малоэффективно?
За что нам это наказание???
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При мигрени, например, гильотина, безусловно, эффективней электрофореза
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Дурепа кінчена, мене грязелікування на ноги поставило, без обезболюючих рухнутись не міг, але ця вівця піндоська хоче людей тільки пічкати зімією різною.
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Та її пи..дити треба, бажано ногами
Доречі є відео де зєля нахввлює доктора смерть
Так що українці "покращення" буде за "покращенням" поки при владі будуть ж..ди.
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У знакомого после работы на вредном производстве с химией, на коже начались воспалительные процессы с болевыми ощущениями. После увольнения ситуация не улучшилась, врачи прописывали препараты - не помогло, потом врачи порекомендовали грязевые ванны - это помогло.
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Святое не трогайте! Электрофарез - лучший друг всех советских детей! Как же теперь без его жужжжания?
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- Доктор, я буду ходить?
- Конечно,голубчик, только под себя.
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- Доктор, это была такая важная роль. Я так хочу выступать в театре!
- Ой, да буквально завтра будете выступать в театре в главной роли. В анатомическом.
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Клизму когда отменят? Детишки боятся , порохоботы любят!)
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Лечить не надо, научим привыкать к болячкам.
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О птичках поёт птицелов,
О рыбках поёт рыболов,
А я о пиявках пою,
За денежки их продаю.
Принимаются заявки
На лечебные пиявки
От бронхита, тонзилита,
От печёнки, селезёнки,
От полипа и от гриппа
Помогут вот эти козявочки,
Мои дорогие, мои дорогие,
Весьма дорогие пиявочки.
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В связи с этим Минздрав вводит ряд новых должностей для восстановления функциональных возможностей пациентов:

Допускаю, что эти специалисты нужны в больницах, но готовы ли такие кадры. Слава Богу после реформы ещё никому не довелось попасть в эту самую, но интересно, изменились ли условия прибывания в стацтонаре( не за деньги), а для тех, кто по направлению - только это можно назвать истинной реформой, всё остальное пока, буйство воображения
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Конечно устаревшие методы!
Грязелечению больше 1 000 лет.

Вот идиоты предки за всё это время не догадалиь о его бесполезности. МОЗ "відправив у відставку" електрофорез і грязьові ванни - Цензор.НЕТ 8478
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Предки еще лечили кропусканием...Чем круче прижмет, тем больше крови випускали..
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из писем в редакцию газеты "Известия" : "...я просил прислать 1 кг грязи из Мацесты. Ну, если это сложно, пришлите из Одессы. Мало ли грязи в СССР."(с)
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Как? Грязелечение, жизнь в грязи єто наше все!
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А їй уже персонального психолога виписали? А пора. Лікуватись ніколи не пізно.
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Супрун, ну просто враг нашего народа, это уже многие поняли.
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да уж... новации.

расскажу свой опыт борьбы с протрузиями поясничного отдела спины, которые дают серьезный болевой синдром... Помог электрофорез с карипаином. Именно сухим карипаином, который разводят и применяют именно с электрофорезом... не дешевый препарат, но он того стоит! А без электрофореза применение его не имеет смысла. Реабилитологи, маму их растуды! Лечить нужно максимально используя не химию, а натуральные препараты! Карипаин способен вылечить даже межпозвонковые грыжи... Не 100%, но порядка 70% случаев положительный результат
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