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Все про:МЗС (1752) моряки (586) Росія (17256) Зеркаль (152)

 МЗС України просить у РФ час і місце повернення військовополонених моряків і незаконно захоплених кораблів, - Зеркаль

Міністерство закордонних справ України направило до МЗС РФ ноту із запитанням, коли і де буде повернуто українських моряків і кораблі, захоплені внаслідок атаки в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Про це сказала заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ефірі радіо "НВ", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вже підготували дипломатичну ноту до РФ. Сьогодні вона піде до російського МЗС. У ноті ми запитуємо, яким чином ми можемо забрати наші кораблі, коли і де, як наші консули можуть забрати наших хлопців із Лефортово", - сказала Зеркаль.

"Завтра ми звертаємося до всіх міністрів закордонних справ, готуємо листи, щоб вони всі звернулися до РФ із тим, що вона зобов'язана виконати рішення Трибуналу - відпустити моряків і судна", - додала заступниця міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі 24 українські моряки залишаться під вартою до кінця липня, - рішення суду в Москві

За словами Зеркаль, звернення буде до глав МЗС усього світу, не лише Європи.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Читайте також: До українського політв'язня в РФ Балуха не пускають консула, Росії направлено ноту, - Денісова

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129154
 
   
 Топ коментарі
 
правильно.
моральный террор Фашистской россии.
Постоянно бомбить Фшистскую россию такими запросами, а отказы тут же демонстрировать ВСЕМУ ЦИВИЛИЗОВАННОМУ МИРУ!

у мацкалей слабая психика, девственная.
Задавим российско-фашистских оккупантов.
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Правильно работает... Истерики и вопли при общении со "взбесившейся бензоколонкой" не прокатывают... Только методическое "долбление в темечко"... НЕ ОТВЕТИТЬ Россия не может - её не поймут. А если ответят отрицательно - этот отказ ляжет в комплект документов Трибунала, при рассмотрении вопроса по сути...
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да отказалась прислуживать зебилам Порядочная женщина и красотка к тому же. И смотри упоротая какая. Выкручивает по своему любыми средствами
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Это Зеркаль вроде отказалось от работы?
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От той, которой ей предлагали. На нынешней же осталась, видать ей это больше по душе.
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Она прекрасно знает шо кацапам пох.., она проводит все необходимые процедуры, шоб эди ордынци не рассказывали, шо хахлы их не забирают.
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Та да! Долбит безуспешно эту расейскую стену, пытается показать всему миру пальцем на ублюдков... Признала бы, что сколеновстан прав, и делов то... Дураки наверное, и те политзаключенные, сидевшие десятилетиями в лагерях за независимость Украины... Ведь можно было написать бумагу о раскаянии -- на второй день бы выпустили.... Умные, наверное, написали бы, не правда ли?
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Когда будет Гаагский Тибунал над ****** и его кодлой все эти документы пригодятся...
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Позже последует наказанеи за неисполнение, но для этого неисполнение нужно зафиксировать! Для этого запрос и направлен !
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Арбітраж присудив Росії сплатити відшкодування в 5400000 євро за захоплених 2013 року членів «Ґрінпісу» і судно МЗС України просить у РФ час і місце повернення військовополонених моряків і незаконно захоплених кораблів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 315

https://www.radiosvoboda.org/a/news/28624538.html МЗС України просить у РФ час і місце повернення військовополонених моряків і незаконно захоплених кораблів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 315
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Они ж самые "умные", не зря же приняли закон о приоритете своего судопроизводства перед международным. Сейчас какой-нибудь Усть-зажопинский суд примет решение, что ничего они не должны, и на том дело закончится.
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але членів «Ґрінпісу» і судно відпустили, прийнявши перед госдурою тим зміну до крим кодексу, перекваліфікувавши на *********** а тепер і компенсацію заплатили МЗС України просить у РФ час і місце повернення військовополонених моряків і незаконно захоплених кораблів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3165 і похир що там якийсь Усть-зажопинский суд прийме рішення, бо це рішення для внутрішнього вжитку.
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Ну, говоря откровенно, рашка 2013 и 2019 годов это немного разные вещи. Решение их суда, а потом письков или унылая лошадка: И чёёёё?А начать всерьёз давить их санкциями (что пока не наблюдаю)-окукляться до состояния чучхе.
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Ну суди в Європі також довго тягнуться, проте є результат. А наці моряки мають можливість здоїти парашу. Гроші якраз до пенсії отримають МЗС України просить у РФ час і місце повернення військовополонених моряків і незаконно захоплених кораблів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1788
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Так то в Европе, а в рашке всё быстро, "платить не будем, и чё сделаете?"Тем паче, что он пошли на открытую конфронтацию с коллективным западом. В 13м рашка на такое ещё не осмеливалась, да и дурных нефтяных денег хватало, а теперь и с деньгами не очень, и натворили столько, что 7 бед 1 ответ.
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але компенсацію нідерландам сплатили 2,5 млн дол цього року
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Да там уже и так "полное чучхе". Со мной приятель из рабсии боится по скайпу общаться, говорит - "давай про плитику не будем, тебе то ничего не будет, а мне экстремизм пришьют".
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да отказалась прислуживать зебилам Порядочная женщина и красотка к тому же. И смотри упоротая какая. Выкручивает по своему любыми средствами
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А вот ты непорядочный мужчина - слыхал звон да не знаешь, где он. И про что тоже не знаешь. А комментировать лезешь. Или просто дурачком прикидываешься? Почитай её мотивировку. И это не всё. Она скорее всего будет министром иностранных дел. Матчасть учи и побольше читай, если лезешь с комментами куда-то. А впрочем, вам порохоботам что то объяснять - всё равно что бисер метать перед свиньями.
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место встречи Керченский пролив и изменить его нельзя. они должны выполнить приказ.
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Время - час краха кацапии..
Место - руины масквабада..

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да, хлопцам на кацапских зонах очень весело..
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Увы.....Что предлагаешь? Ход то действительно в стиле ЗЕ!Наглый и обличающий.Ты согласен?
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зе пока ни слова не вымолвил.а может и ваще еще не в курсе решений Трибунала.то МИД по инерции работает,бо команда хорошая.
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Вымолвил......... Сказал, ждёт, что они поступят цивилизованно.
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потім і компенсацію зрубають з касабчиків МЗС України просить у РФ час і місце повернення військовополонених моряків і незаконно захоплених кораблів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3805
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она полная дура шоле. Винтороги послали всех, к чему это ее па
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умному подскажу, то что они сказали не важно, пусть подтвердят на бумаге свой отказ
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Другу зеркаль скажу. Суд масквабада продлил арест до августа
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Она сделала официальный запрос, на шо они дадут свою бумажку об отказе, шо даст повод обращаться дальше и в суд и в ООН и требовать санкции и т.д., она знает, шо это бесполезно, и всеже, мы вроде цивилизованая страна, проводим все по Закону.
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и не последний момент - дальше нагружать залесье санкциями
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Володя, это из украинских новостей новость про масквабад
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Да пусть они хоть до сорокового года продляют, но на официальный запрос, должен быть официальный ответ - а там уже можно начинать действовать, новые санкции, арест кацапского имущества и прочие люли.
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Це з історії шановні МЗС України просить у РФ час і місце повернення військовополонених моряків і незаконно захоплених кораблів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9348

Арбітраж присудив Росії сплатити відшкодування в 5400000 євро за захоплених 2013 року членів «Ґрінпісу» і судно

Міжнародний арбітраж у нідерландській Гаазі ухвалив, що Росія має сплатити 5 мільйонів 400 тисяч євро відшкодування за захоплення 2013 року 30 учасників акції протесту екологічної організації Greenpeace проти видобування нафти в Арктиці і їхнього судна.
Цей арбітраж іще 2015 року визнав Росію винною в порушенні Конвенції ООН про морське право, але лише зараз визначив суму відшкодування.
Як прокоментував нинішню ухвалу прем'єр-міністр Нідерландів Берт Кундерс, вона чітко визначає, що «судна в міжнародних водах не можна захоплювати силою і арештовувати присутніх на борту на власний розсуд».
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А КУДА КАСАПИ ДІНУТЬСЯ З ПІДВОДНОГО КОРАБЛЯ? МЗС України просить у РФ час і місце повернення військовополонених моряків і незаконно захоплених кораблів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7695

За озвученою домовленістю, Москва виплатить близько 2,7 мільйона євро як компенсацію за шкоду, завдану кораблю під прапором Нідерландів

Росія і Нідерланди врегулювали багаторічну суперечку щодо захоплення судна екологічної організації Greenpeace в 2013 році під час протесту російської нафтової бурової платформи в Арктиці.

Про це пише «Радіо Свобода».

За озвученою 17 травня 2019 домовленістю, Москва виплатить близько 2,7 мільйона євро (3 мільйони доларів) як компенсацію за шкоду, завдану кораблю під прапором Нідерландів Arctic Sunrise.

«Російська Федерація і Королівство Нідерландів дійшли до повного й остаточного врегулювання будь-яких взаємних претензій», - йдеться в спільній заяві МЗС Нідерландів і Росії. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/rf-i-**********-vregulyuvali-bagatorichnu-superechku-shchodo-zahoplennya-sudna-greenpeace--594621.html
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"По словам Зеркаль, обращение будет к главам МИД всего мира, не только Европы"

Хоть я и догадываюсь, что ответит РФ, но это неплохо. Пусть остальной мир послушает этот ответ и не забывает с кем он имеет дело и как РФ соблюдает законы, нормы международного права, исполняет решения высших международных судебных учреждений и пр.
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правильно.
моральный террор Фашистской россии.
Постоянно бомбить Фшистскую россию такими запросами, а отказы тут же демонстрировать ВСЕМУ ЦИВИЛИЗОВАННОМУ МИРУ!

у мацкалей слабая психика, девственная.
Задавим российско-фашистских оккупантов.
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Правильно работает... Истерики и вопли при общении со "взбесившейся бензоколонкой" не прокатывают... Только методическое "долбление в темечко"... НЕ ОТВЕТИТЬ Россия не может - её не поймут. А если ответят отрицательно - этот отказ ляжет в комплект документов Трибунала, при рассмотрении вопроса по сути...
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Мадуре и асаду не забудте напомнить.
Они с вованом в кентах)
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А эти , что влияют на судьбы мира? Такие же изгои, как и *****.
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Слюшай, умалай сильнее, слаба просишь!
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Когда возле Славянска задержали журналистов Лайф-Ньюса с ополченцами и ПЗРК в багажнике, Кадыров прислал в Киев личный авиалайнер, ему Турчинов привез пленных и ручкой на прощанье помахал.
Когда задержали армавирских спецназовцев, обрадовавшийся портал Информапалм выложил данные о приключения армавирцев на Донбассе.... Их отдали просто так за пару дней.... Не обмен, вообще просто отдали, и тишина....
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правильно...
побольше запросов..официальных и на разных уровнях..
задолбайте их этим требованием!
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Как говорится - положи, где взял. Заправить корабли и буксир. Экипажам по местам. Должны завершить переход из Одессы в Бердянск (или Мариуполь).
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Нагадую!
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 59948 Громадянина України!
Також дуже важливо!
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?fbclid=IwAR2SgR_g480Ar7u7uf-AqYBlV0iSlB3aXWN_r6CdUh0KwNgpW9fAM2Xzq8o
Петиція до ВР з вимогою прийняти закон про імпічмент.
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дурашка, передавай привет свинке Пепа и его дружкам Свинарчукам. Зе пришёл на 5-ть лет.
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ну выложил ты мне этот мультик и что что то поменялось? андрей не смеши людей .
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И обратите внимание - ни слова, ни пол слова по этому поводу от фигляра с Банковой. Ему не когда. Оно запах шаурмы в Киеве учуяло и хаит. Забыло, чмо, вонь металлургии родного Кривого Рога.
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не много на себя берёшь называя так президента, он не Пепа и не обязан прыгать перед публикой два раза сдавая мочу.
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Людей и корабли возвратят в 6 часов вечера после распада запоребрика.
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Я ошибался когда говорил что авторов подставы мы не узнаем

Встреча «племянницы
российского олигарха» с
лидером ультраправой
Австрийской партии свободы
FPÖ Хайнцом-Кристианом
Штрахе на Ибице в 2017 году
была детально спланированным
спектаклем.
Об этом пишет австрийский
таблоид Kronen
Zeitung, передает Европейская
правда.
По данным издания, спектакль
организовали четыре
человека: адвокат из Вены,
детектив и двое экспертов по
вопросам безопасности,
специализирующихся на
промышленном шпионаже. Их
мотивом якобы была личная
месть Штрахе и неприятие
политики его партии. Эти люди
получили информацию о личной
жизни австрийского политика от
его бывшего охранника, и таким
образом они смогли спланировать
сложную ловушку.
«Племянницу» российского
олигарха сыграла студентка из
Боснии. Девушку подобрали,
учитывая вкусы Штрахе. Также
отмечается, что девушка знает
четыре языка, в том числе
идеально говорит по-русски. За
один день «работы» она получала
якобы от 6 до 7 тыс. евро.
Встречу организовали на
проверенной вилле на Ибице, где
уже проводили тайные операции.
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Тут дело в том, шо австрийский зоофил заглотил наживку аж бегом, и аж истекал слюной в предвкушении московитского бабла.
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зебзик сегодня был на передовой. ну как на передовой.... в Счастье. и что удивительно - тоже не стреляли. к чему бы это? но то такое. а теперь фото!

МЗС України просить у РФ час і місце повернення військовополонених моряків і незаконно захоплених кораблів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9839
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Большой десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко" поддержал флешмоб дымящего парохода «авианосец Кузя» духоподъемным пожаром.
Скрепно горит.

https://twitter.com/i/status/1133053484780195840
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Его списали еще в 2002 году. а в начале мая отправили на утилизацию
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Напомните мне, пожалуйста, а преЗедент Украины как-то отреагировал на решение Международного трибунала ООН?
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а що йому до успіхів та перемог ще тої команди під керівництвом Порошенко? Що, самому особисто визнати, що воно - зебіл?
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чтобы освободить наших моряков надо идти на любые условия...... но вы всё сделали чтобы их не возвращали..... зеркалль вылазь из за лупы и договаривайся.
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Правильный подход: конкретно время и место передачи.
Мордой об стол.
У Зеркаль больше яиц и серого вещества ( голове) чем у клизмина.
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В голове. А то подумают неизвестно что.
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