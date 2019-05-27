 МЗС України просить у РФ час і місце повернення військовополонених моряків і незаконно захоплених кораблів, - Зеркаль

Про це сказала заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ефірі радіо "НВ", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вже підготували дипломатичну ноту до РФ. Сьогодні вона піде до російського МЗС. У ноті ми запитуємо, яким чином ми можемо забрати наші кораблі, коли і де, як наші консули можуть забрати наших хлопців із Лефортово", - сказала Зеркаль.
"Завтра ми звертаємося до всіх міністрів закордонних справ, готуємо листи, щоб вони всі звернулися до РФ із тим, що вона зобов'язана виконати рішення Трибуналу - відпустити моряків і судна", - додала заступниця міністра.
За словами Зеркаль, звернення буде до глав МЗС усього світу, не лише Європи.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.
Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28624538.html
Место - руины масквабада..
Арбітраж присудив Росії сплатити відшкодування в 5400000 євро за захоплених 2013 року членів «Ґрінпісу» і судно
Міжнародний арбітраж у нідерландській Гаазі ухвалив, що Росія має сплатити 5 мільйонів 400 тисяч євро відшкодування за захоплення 2013 року 30 учасників акції протесту екологічної організації Greenpeace проти видобування нафти в Арктиці і їхнього судна.
Цей арбітраж іще 2015 року визнав Росію винною в порушенні Конвенції ООН про морське право, але лише зараз визначив суму відшкодування.
Як прокоментував нинішню ухвалу прем'єр-міністр Нідерландів Берт Кундерс, вона чітко визначає, що «судна в міжнародних водах не можна захоплювати силою і арештовувати присутніх на борту на власний розсуд».
За озвученою домовленістю, Москва виплатить близько 2,7 мільйона євро як компенсацію за шкоду, завдану кораблю під прапором Нідерландів
Росія і Нідерланди врегулювали багаторічну суперечку щодо захоплення судна екологічної організації Greenpeace в 2013 році під час протесту російської нафтової бурової платформи в Арктиці.
Про це пише «Радіо Свобода».
За озвученою 17 травня 2019 домовленістю, Москва виплатить близько 2,7 мільйона євро (3 мільйони доларів) як компенсацію за шкоду, завдану кораблю під прапором Нідерландів Arctic Sunrise.
«Російська Федерація і Королівство Нідерландів дійшли до повного й остаточного врегулювання будь-яких взаємних претензій», - йдеться в спільній заяві МЗС Нідерландів і Росії. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/rf-i-**********-vregulyuvali-bagatorichnu-superechku-shchodo-zahoplennya-sudna-greenpeace--594621.html
Хоть я и догадываюсь, что ответит РФ, но это неплохо. Пусть остальной мир послушает этот ответ и не забывает с кем он имеет дело и как РФ соблюдает законы, нормы международного права, исполняет решения высших международных судебных учреждений и пр.
моральный террор Фашистской россии.
Постоянно бомбить Фшистскую россию такими запросами, а отказы тут же демонстрировать ВСЕМУ ЦИВИЛИЗОВАННОМУ МИРУ!
у мацкалей слабая психика, девственная.
Задавим российско-фашистских оккупантов.
Они с вованом в кентах)
Когда задержали армавирских спецназовцев, обрадовавшийся портал Информапалм выложил данные о приключения армавирцев на Донбассе.... Их отдали просто так за пару дней.... Не обмен, вообще просто отдали, и тишина....
побольше запросов..официальных и на разных уровнях..
задолбайте их этим требованием!
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 59948 Громадянина України!
Також дуже важливо!
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?fbclid=IwAR2SgR_g480Ar7u7uf-AqYBlV0iSlB3aXWN_r6CdUh0KwNgpW9fAM2Xzq8o
Петиція до ВР з вимогою прийняти закон про імпічмент.
Встреча «племянницы
российского олигарха» с
лидером ультраправой
Австрийской партии свободы
FPÖ Хайнцом-Кристианом
Штрахе на Ибице в 2017 году
была детально спланированным
спектаклем.
Об этом пишет австрийский
таблоид Kronen
Zeitung, передает Европейская
правда.
По данным издания, спектакль
организовали четыре
человека: адвокат из Вены,
детектив и двое экспертов по
вопросам безопасности,
специализирующихся на
промышленном шпионаже. Их
мотивом якобы была личная
месть Штрахе и неприятие
политики его партии. Эти люди
получили информацию о личной
жизни австрийского политика от
его бывшего охранника, и таким
образом они смогли спланировать
сложную ловушку.
«Племянницу» российского
олигарха сыграла студентка из
Боснии. Девушку подобрали,
учитывая вкусы Штрахе. Также
отмечается, что девушка знает
четыре языка, в том числе
идеально говорит по-русски. За
один день «работы» она получала
якобы от 6 до 7 тыс. евро.
Встречу организовали на
проверенной вилле на Ибице, где
уже проводили тайные операции.
Скрепно горит.
https://twitter.com/i/status/1133053484780195840
Мордой об стол.
У Зеркаль больше яиц и серого вещества ( голове) чем у клизмина.