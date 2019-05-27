 МЗС України просить у РФ час і місце повернення військовополонених моряків і незаконно захоплених кораблів, - Зеркаль

Про це сказала заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ефірі радіо "НВ", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вже підготували дипломатичну ноту до РФ. Сьогодні вона піде до російського МЗС. У ноті ми запитуємо, яким чином ми можемо забрати наші кораблі, коли і де, як наші консули можуть забрати наших хлопців із Лефортово", - сказала Зеркаль.

"Завтра ми звертаємося до всіх міністрів закордонних справ, готуємо листи, щоб вони всі звернулися до РФ із тим, що вона зобов'язана виконати рішення Трибуналу - відпустити моряків і судна", - додала заступниця міністра.

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За словами Зеркаль, звернення буде до глав МЗС усього світу, не лише Європи.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.