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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:бюлетені (29) ЦВК (612) Сліпачук (48) Радченко Євген (18)

 На парламентські вибори бюлетенів потрібно вдвічі більше, ніж на президентські, їх не встигнуть надрукувати, - ЦВК

Центральна виборча комісія закликає змінити законодавство: на друк бюлетенів є всього 17 днів замість необхідних 70.

Про це члени ЦВК заявили на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Встановлені законодавством терміни не відповідають термінам, встановленим виборчим законодавством", - стверджує голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.

Зокрема, друк бюлетенів має зайняти 70 днів: 48 - на проведення тендеру і 22 - на виготовлення.

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Однак у ЦВК кажуть, що мають зробити це все за 17 днів, щоб укластися в терміни виборчого законодавства і встигнути підготуватися до виборів.

Заступник глави ЦВК Євген Радченко наголосив, що для проведення виборів до парламенту необхідно надрукувати вдвічі більше бюлетенів, ніж для виборів президента, тому що є вибори в одномандатних округах, для яких потрібні більш 30 млн бюлетенів і вибори по загальнонаціональному багатомандатному виборчому округу - це також понад 30 млн бюлетенів.

"Це означає, що на підприємстві-виробнику лежить таке навантаження, яке просто неможливо буде виконати", - зазначив Радченко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ЦВК звернулася до Верховної Ради та уряду з проханням змінити порядок здійснення державних закупівель для належного забезпечення організації позачергових парламентських виборів 21 липня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129151
 
 
 Топ коментарі
 
Купите старушкам вместо смартфона по принтеру, и пусть печатают бюллетени.
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начинать выборы надо по закону-тогда и времени будет достаточно,и средств.как просто,казалось бы...но нет На парламентские выборы бюллетеней нужно вдвое больше, чем на президентские, их не успею напечатать, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3544.понты дороже.а это именно понты,в расчете на согласно кивающих зевак.
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Нам потрібен новий склад ЦВК, бо існуючий склад ЦВК не хоче працювати!
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Бюллетени могут печатать 300 типографий!.Смотря как ,тендер провести.В Украине найдут 1000 причин,щоб не робити выборив.
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А Портнов знайде одну причину, щоб засудити весь склад ЦВК на реальний термін ув'язнення(з конфіскацією)
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ЩО друкувати? та йди собі і гроші надрукуй на ксероксі... тебе ж випустили
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Эта бумажка с серийным номером и спец защитой, штампуэтся на госпредприятии и под контролем, где штампуют и другие документы по заказу правительства, ты реально думаешь шо каждый лох дома может бюллетени штамповать?
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А Вы поинтересуйтесь, как печатають Бюллетени в ФРГ.
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Не хочу искать, поверю наслово шо хорошо, или у них электронное голосование. Будем жить как в ФРГ, обеспечим штамповку всем неодходимым. Сейчас шо именно нужно штамповать? Не прошла регистрация даже партий, которые пойдут на выборы, кого вштамповывать в бюлетень? Нет определенности какой всетаки будет процент проходного бала в Верховну Зраду и т.д.
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в Украине уже есть реестр выборцев онлайн https://www.drv.gov.ua/ords/svc/f?p=111:2:11822098823886::NO:::
до онлайн голосования полагаю надо еще пару шагов. На парламентські вибори бюлетенів потрібно вдвічі більше, ніж на президентські, їх не встигнуть надрукувати, - ЦВК - Цензор.НЕТ 1176
Кто не может и не хочет добро пожаловать в каменный век
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А це саботаж. Це свідомий злочин. За такий часовий термін при бажанні(і фінансуванні) можна надрукувати бюлютенів на всю Китайську Народну Республіку.
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ти що друкар? А що там друкувати, ану СКАЖИ?
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Вам сказати розмір зарплатні члена ЦВК? І фактично вони п'ять років дурня валяють, бо нема роботи. І тут раптово за два місяця до виборів в них нема можливості провести тендери і надрукувати 30 млн. бюлютенів???!!!
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так давайте сначала проголосуем а потом напечатаем бюлетени
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Такое ощущение что досрочные выборы вообще невозможны, ну то есть в законе они есть - но бюллетени не напечатают. Как же раньше проводили то...?
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раніше керували розумні....різно буває
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Ты сейчас про назначенное петрушкой ЦВК????? 😂😅😂
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Все ж потрібна у виборчому бюлетені строка "не підтримую жодного ..."
Яка думка у шановного товариства?
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Конечно надо! У каждого избирателя должен быть выбор, даже если ему никто не нравится! Поставив крестик в этой графе, человек будет уверен, что его голос никакая партия и никакой бандитский мажоритарщик уже не отберет! Не понимаю, почему по этому пункту нет закона? Видимо, кому-то эта лазейка очень выгодна, чтобы не потерять теплое место...
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надо им засрать мозги магнитной бурей)
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Как они нам дорого обходятся и еще попробуй разгони.
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настав тиждень другий.... життя покращилось!
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ну да, как шoкoладных избиратъ в 2014 тo успели,
а как шoладные oбoсралисъ тo не успеем
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Не стоит Зеленскому связываться с этими шулерами. Выборы всё равно пройдут ближе к назначенному сроку, а его будут обвинять в нарушениях. Лучше пусть команда, направит своё внимание на разбор всех юридических коллизий, которые давали им возможность создавать фецковые законопроекты на которых они "грели руки" и нагибали украинцев. Пока свинорылые в Раде и на местах - будет постоянный саботаж.
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Один день на проведение тендера и за 48 дней напечатают ровно столько,сколько потребуется. Вообще уже оборзели, 48дней !!! на тендер.
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Сопротивления и возня продолжаются и конечно же не без участия прежней власти. Понятно - у большинства народных депутатов, было всё просчитано до осени, а тут вдруг бах и....внеочередные выборы ВР, многие такого не ожидали и не приготовили запасные варианты додерибанить не додерибанненное. Вот в этом вся заноза.
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слова которых она не произносила... мде
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Харьковский тракторный завод через месяц после погрузки в эшелоны начал выпускать танки на Урале.
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А что если заказать бюллетени не на одном заводе, а на нескольких?
Я так полагаю, что заводы специализирующиеся по выпуску бланков строгой отчетности есть во всех крупных городах, так что проблема с печатью высосана из пальца.
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На "выборы пети" вдвое больше положенного напечатали, а теперь руки отсохли?
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