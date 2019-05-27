 На парламентські вибори бюлетенів потрібно вдвічі більше, ніж на президентські, їх не встигнуть надрукувати, - ЦВК

Про це члени ЦВК заявили на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Встановлені законодавством терміни не відповідають термінам, встановленим виборчим законодавством", - стверджує голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.

Зокрема, друк бюлетенів має зайняти 70 днів: 48 - на проведення тендеру і 22 - на виготовлення.

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Однак у ЦВК кажуть, що мають зробити це все за 17 днів, щоб укластися в терміни виборчого законодавства і встигнути підготуватися до виборів.

Заступник глави ЦВК Євген Радченко наголосив, що для проведення виборів до парламенту необхідно надрукувати вдвічі більше бюлетенів, ніж для виборів президента, тому що є вибори в одномандатних округах, для яких потрібні більш 30 млн бюлетенів і вибори по загальнонаціональному багатомандатному виборчому округу - це також понад 30 млн бюлетенів.

"Це означає, що на підприємстві-виробнику лежить таке навантаження, яке просто неможливо буде виконати", - зазначив Радченко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ЦВК звернулася до Верховної Ради та уряду з проханням змінити порядок здійснення державних закупівель для належного забезпечення організації позачергових парламентських виборів 21 липня.

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