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Все про:звинувачення (139) Труханов (161) Холодницький (520) Антикорупційна прокуратура (897)

 Труханову змінили обвинувачення, вдвічі зменшивши суму збитків

Спеціальна антикорупційна прокуратура змінила обвинувачення, висунуте меру Одеси Геннадію Труханову і кільком його ймовірним спільникам. Суму збитків зменшили вдвічі.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на повідомлення прес-служби САП в Facebook.

Так, в САП повідомляють, що керівник відомства Назар Холодницький після ретельного вивчення доказів погодив зміну обвинувачення в кримінальному провадженні за обвинуваченням Труханова та інших осіб в заволодінні коштами міського бюджету в особливо великому розмірі.

Правова кваліфікація дій обвинувачених залишається тією ж. При цьому прокурори змінили визначення суми коштів бюджету, "якими співучасники заволоділи, реалізуючи розроблений план купівлі-продажу будівель колишнього заводу "Краян" за завищеною ціною", - сказано в повідомленні.

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Суму зменшено до 92 659 282 грн. У попередній версії звинувачення вона становила 185 млн грн.

"Більш детально мотиви винесення такого рішення прокурорами і суть зміненого обвинувачення буде доведено громадськості під час оголошення в суді нового обвинувального акта відповідно до вимог КПК України", - повідомили в САП.

Наступне судове засідання в цій справі призначено на 9:30 31 травня 2019 року.

Раніше судді, які розглядають справу Труханова, поскаржилися на САП до Вищої ради правосуддя. Вони стверджують, що прокурори довгий час не можуть узгодити нове звинувачення, а у відповідь на спроби поквапити їх - хамлять.

Нагадаємо, 13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом чиновникам мерії Одеси, серед них і чинному меру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

14 лютого в аеропорту "Бориспіль" детективи НАБУ і прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

За версією слідства, ці особи можуть бути причетними до схеми, що завдала збитків місцевому бюджету Одеси. Зокрема, у вересні 2016 року мерія Одеси придбала будівлю, яка раніше належала до цілісного майнового комплексу ДП "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури "Девелопмент-Еліт", яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн.

Уже 15 лютого Солом'янський районний суд Києва відпустив мера Одеси Геннадія Труханова на поруки народного депутата від Блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129148
 
 
 Топ коментарі
 
Задолбали! Петинг будет продолжаться пока не будет полной перезагрузки...но для начала всю соевую перхоть из рады нужно вымести!
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О, мощно Зе начал "бороться" с коррупцией, очень хорошее начало, кто следующий на отпущение грехов в двое?
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А что есть какая то разница ??? Статья та же єта тварь сепарская давно должна сидеть на параше с конфискацией Труханову изменили обвинение, вдвое уменьшив сумму убытков - Цензор.НЕТ 1385
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ЗЕкоманда парашу заменит концертом, там тоже сидеть надо ...
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О, мощно Зе начал "бороться" с коррупцией, очень хорошее начало, кто следующий на отпущение грехов в двое?
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Але ж Зе тут до ЧОГО? Шо він має за кожною ......ею підбирати? З осені буде видно результати перші Зе! Не дьоргайся, - рано!
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Хм. Но ведь нас не останавливают подобные мелочи в отношении пети?
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всі 5 років Пеца старанно оберігав Труханоіва ...
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Да, тока вся шваль приезжает при зе. Портновы там всякие, киля собирается. Странно как-то. Снижают требования по залогу тоже при зе. А так, да, всё путём.
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Не хотел чтобы обозвали диктатором, сажающим полит-оппонентов, и ведь все равно обозвали!
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А причем тут Зе?
Он с каких пор руководит САП? Генпрокурор у нас все еще кум Порошенко Юга.
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А при чем здесь Зеля к Холодницкому, это он его назначил?
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А порохоботам дали задание: все валить на ЗЕ и его команду. Наверное им хорошо платят, раз так стараются.
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Никто им ничего не дает. Тупо личная инициатива и, судя по постам - явно не от большого ума. Цяцьку отобрали
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Вообще то компаньон Труханова по афере вроде успел вернуть 90 млн.Поменялась сумма,но не суть.
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ЗелеПукин в действии Скоро Труханову дадут звезду героя и назначат советником великого преЗедента
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Зеленский не имеет асолютно никакого влияния на САП. Скорее уж претензии предъявляй к куму Юге.
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Это специально Цензор такое фото выложил, вот рассмешил.
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А зачем раньше шум поднимали? На чью мельницу воду лили? С таким подходом далее дело развалится и закончится "пшиком".
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Значит, все остальные убытки погашаются за счёт этой самой "специальной антикоррупционной прокуратуры".
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Задолбали! Петинг будет продолжаться пока не будет полной перезагрузки...но для начала всю соевую перхоть из рады нужно вымести!
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Якщо ти на Петра натякаш, маю для тебе залізний аргумент: при Петрі накого не було! А при зе є! Так треба ж працювати. Але новообраному шостому часу немає. Ліга сміху важливіша.
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при чем здесь намеки?
я говорю как есть!и это говорил еще 3-4 года назад,то что делает петро нужно будет переделывать все заново !
правда не знаю кто это теперь будет делать..
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Я тобі ще раз кажу. При Петрі такого не було! А при зе чомусь є!
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при пете как и сейчас ни ху небыло и нет!
коррупция в политики и в государстве процветала прикрывшись патриотизмом и целесообразностью!
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А у таких ублюдков всегда кто-то виноват, кроме них самих.
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То есть подтверждаешь, за 5 лет ничего кроме саботажа реформ небыло?
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Звісно ні! Такий висновок з мого посту можна було зробити тільки за допомогою Зелогіки.
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95-й квартал под руководством Бени нареформирует....
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Нет , Холодницкий , которого назначил Порошенко. Петро ни при делах.
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О, опять папиредники виноваты ? Доколе ? Когда зелупа начнет олигархов сажать ?
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Зенит-Циклон-ДНЕПР - институт президента уже опозорен и недееспособен....

Вам не дает покоя что ВР пока еще не превратилась в цирк?...
Потерпите - анонсировали уже, что 95 Квартал в полном составе идет на выборы...
Скоро и ей хана....
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Рада не цирк? А что тогда? Лошко землю ел, Гаврылюк криветки трескал, Херащенко тарелки вылизывал, Гадя "террористка", нафиг мне это потешное ничтожество...когда законы будут вменяемые?
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Самый главный актер того цирка - петя порох. Иллюзионист с двумя лицами. Тут одно говорит, там делает противоположное. Потом выяснилось что лиц не два , а десятки. Гений циркового искусства.
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сам Пеца - ніхто , нуль ... просто він 5 років займав посаду на яку його призначив олігархат !
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Чем дальше тем больше осознаю что Украине на некоторое время нужен диктатор. Тот что не будет разбираться сколько точно украли Кернесы с Трухановыми, насколько близок Мертвечук с Порохом , насколько мерзок Бойко или Ляшко... такой что просто возьмет топор и отрубит всей подобной сволочи их головы. И ведь люди будут только громко хлопать в ладоши при этом. А вот когда массовая казнь мразей закончится - тогда и начнется построение свободной демократической Украины.
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И тебя бы подвесить, чисто для коллекции )
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дивно - але в "супердемократичній" США смертна кара весь час практикується - от тільки Україні , чомусь , цього не можна робити ...
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кацап без угрозы шо немец без колбаски
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Скорбишь по трухановской заднице, рошеновская патриотка?
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это работает не так
хочешь диктатора? - вперед в рашку!
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Петрова рехформа судів у дії...
Соя, горіть у пеклі !
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трошки еще помурыжить...и государство еще и должно будет...
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За що? На кого настучав? Кого здав? Зазвичай такі речі відбуваються по домовленостям з прокурорами...
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это в действии уравниловка - каждому по его уровню)
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Интересно, что кроется за "тщательным изучением доказательств"?
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Тщательный перерасчет незаконного вознаграждения
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Скоро наградят.
Бандиты и хитрожопые - новые хозяева Украины.
Проздравляю 73% гениальных гоев и терпил!
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Ты ещё дырявые дороги запиши в заслугу Зеленскому, и свою норму высеров насегодя ты выполнил!
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ша! не надо хамить. Дойдет очередь и до дорог. Пока мы о "борьбе" с коррупцией говорим.
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Труханову изменили обвинение, вдвое уменьшив сумму убытков

правильно,вовремя подсуетились)))
не будет же Ze-команда свои личные сбережения на выборы тратить)
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Так вот они какие новые методіы борьбы с коррупцией от Зе-комнды Труханову змінили обвинувачення, вдвічі зменшивши суму збитків - Цензор.НЕТ 6932.
Труханову змінили обвинувачення, вдвічі зменшивши суму збитків - Цензор.НЕТ 5752
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Пошли отмазки по алгоритму рюкзаков авакяна!
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Эту мразь срочно на нары надо, а вы хернёй страдаете...
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Надо сначала уточнить он миллиард стырил или только сто лимонов.
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взагалі-то, по ідеї, ні Холодницький, ні Ситник незалежні ні від Президента, ні від Генпрокурора... Так що це їхні власні мульки з Трухановим та іншими корупціонерами категоріїА.
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Розкажіть це сматрящім від сивого, які просували їх на посади. звісна річ, за чесним і прозорим конкурсом.
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у вас все так: хто всравсь? - невістка!
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формально, теперь претензии нужно предъявлять команде зе.
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а фото к статье - превосходное! суперкласс!
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Невже не зрозуміло, що САП, НАБУ, ГП, МВД, НАЗК, які формувалися під час правління соєвих реформаторів та під наглядом їх сматрящіх, треба розганяти в заший.
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