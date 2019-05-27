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Все про:дефолт (19) Зеленський (1453) Яценюк (1278)

 Дефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк нагадав, що в 2014 році на посаді прем'єр-міністра заявив у парламенті: "Аргентина оголосила дефолт. Україна його не оголосила і не оголосить".

Про Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі НФ.

"Прочитав реакцію команди президента Зеленського на слово "дефолт", - написав він.

Арсеній Яценюк нагадав, що 2014 року на посаді Прем’єр-міністра заявив у парламенті: "Аргентина оголосила дефолт. Україна його не оголосила і не оголосить".

Україна була на межі дефолту в 2014-му, нагадав він: "У державній казні було 108 тисяч гривень і 73 мільярди доларів боргів, які не я брав. Коли пішов з посади, то залишив у казні 90 мільярдів гривень і зменшив борги на 7 мільярдів доларів до 67 мільярдів".

Уряд Арсенія Яценюка провів реструктуризацію, списав частину боргів і відтермінував початок виплат на 4 роки: "Цей термін спливає наприкінці цього року".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський має відреагувати на слова Коломойського про те, що дефолт є хорошим рішенням для України, - Герасимов

"Я не пішов на дефолт, тому що це – банкрутство України і кожного громадянина. Дефолт – це не просто відмовитися від зобов’язань української держави. Дефолт – це падіння курсу гривні, яке не має межі. Дефолт – це інфляція понад 10 тисяч відсотків, як було в 1990-х роках. Дефолт – це безробіття", - наголосив він.

"Дефолт – це клінічна смерть економіки", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Він наголосив на важливості того, щоб президент Зеленський "сформував свою економічну програму та програму з Міжнародним валютним фондом": "МВФ – це не благодійна організація. І коли кажуть, що МВФ чогось вимагає, - МВФ нічого не вимагає. Міжнародний валютний фонд дає гроші під 1%, на відміну від зовнішніх ринків, де ми беремо під 9-10%. На кожних 10 мільярдах доларів запозичень країна економить близько 1 мільярда доларів на рік. Це ті кошти, які ми відправляємо на армію, соціальний захист, капітальне відновлення країни", - пояснив Арсеній Яценюк.

Лідер "Народного фронту" наголосив, що для нього "іншої альтернативи, аніж програма з Міжнародним валютним фондом, немає": "Якщо у президента Зеленського є альтернатива - нехай її покаже".

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Арсеній Яценюк окремо наголосив, що "у зв’язку з тим, що оголошені дострокові парламентські вибори, а уряд пішов у відставку, програма з Міжнародним валютним фондом де-факто зупинена": "І нова програма може з'явитися тільки після неконституційних дострокових виборів і формування нового Кабінету міністрів України. А це - в кращому разі - в кінці 2019 року".

"Дайте відповідь, як жити наступних п’ять років, як забезпечити зростання економіки і доходів українських громадян", - написав Арсеній Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129147
 
   
 Топ коментарі
 
Поки населення продовжує розчулюватися пролетарській безпосередності Голобородька, високоповажний Коломойський із заслуговуючим поваги цинізмом знущається, з нахабством переможця називаючи речі своїми іменамиТак, олігархи домовилися, картинка влаштовує усіх.Так, Аваков підстрахував, надійний хлопець, залишимо головним в міліції, з усіма наслідками.Так, і знову так, "Петя набрид" своєю некерованністю.Так, і на парламентських провернемо те ж саме.Так, Тимошенко друг з досвідом налагодження зв'язків з Кремлем.Так, з вівцями зробимо що захочемо, ніяких Держдепів з МВФ, це наше стадо і ми його доїмо.Війна? Цінності? Нація? Держава?Та я вас благаю.
Дефолт - это клиническая смерть экономики, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5618
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https://ibigdan.livejournal.com/23725654.html
...Игорь Валерьеич в данном случае п*здит. Дефолта у Греции как такового не было - ну такой, на пол шишечки. Они один раз храбро просрочили выплату процентов по долгу, после чего быстро посовещались с МВФ и согласились ужесточить экономию и выплачивать долги дальше. Часть долга им реструктуризировали, но только часть. Да и в стартовых условиях между Украиной и Грецией разница - как между Зеленским и Рейганом.

Причём чем больше в финансовых кругах говорят о дефолте (а Financial Times - это очень высокие круги), тем больше шансов, что он случится - это т.н. "самосбывающееся пророчество". Потому что нет дураков инвестировать или давать в долг стране, которая устами хозяина прямо сообщает, что отдавать деньги не будет. А значит осталось только дождаться ситуации, когда нам не хватит ЗВР для того, чтобы рассчитаться по очередному платежу, и всё произойдёт само собой.

Так зачем же Коломойскому дефолт? Уже писал - чтобы выкупить за бесценок стратегические государственные активы. Только вот сначала он получит 2 миллиарда долларов компенсации за ПриватБанк, и тогда уж точно готов к операции. А то, что зелепузики в процессе дефолта хуй без соли будут доедать - так когда это кидалу интересовала дальнейшая судьба лоха? Заслуженно пострадают, сами себе судьбу выбрали.

Но сейчас они даже рады предстоящему дефолту. Тезисы "ничего страшного" активно форсятся в Зе-группах и подконтрольных СМИ, а параллельно Богдан, смотрящий в АП от Коломойского, рассказывает, что мы дескать слишком зависим от МВФ, поэтому ни цены на газ не можем снизить, ни пенсии поднять, ну буквально по рукам и ногам связали, суки.

И как-то единственным выходом из ситуации станет казаться отказ от сотрудничества с МВФ, драматическое "пошли вы в жопу!", овации благодарного народа, на 73% состоящего из воды. И уже дефолт это как бы коллективное решение, даже референдум проводить не надо. Так что, если решили оставаться в Украине, настойчиво рекомендую продать все излишки недвижимости, пока цена на пике (да, сложно поверить, но сейчас - это такой пик), перевести все доступные средства в доллары и по возможности не хранить их в украинских банках. Как много у вас времени - зависит от даты выборов в Раду. Если вам нужно больше данных - вот здесь подробный анализ.

Помимо проблем с МВФ у нас на горизонте появились проблемы с газовой трубой, контрактами и судами с Россией. Если раздолбанная ЗеКоМандой власть не начнёт работать слаженно, то в результате Украина лишится миллиардов долларов и рискует наконец-то замёрзнуть зимой 2020-го на радость москалям.

Ну и вишенка на экономическом торте: пользуясь неразберихой, олигархи срочно рвут свои куски обратно, и на фоне назначений Зеленского Украине грозит отток инвестиций. Но это уже право такие мелочи.
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....Тем временем Путин находится в ситуации win-win: он уже достиг своего, сместив Порошенко, и теперь любое развитие событий ему на руку.
Если в Украине будет дефолт - она сама приползёт к Путину за деньгами.
Если не приползёт - Путин возьмёт силой, а стране с дефолтом будет нечем воевать.
Если обнимашки с Путиным в Украине сочтут предательством, 25% восстанет и будет новый Майдан - Путин наконец-то откусит от страны без руководства Новороссию от Сум до Одессы, и в этот раз его точно будут встречать с цветами 73% "уставших ат вайны, карупции и вот это всё".

Всё что нужно Путину - это ждать, и иногда давить на клоуна - паспортами в ДНР, бомбёжкой мирных городов, экономическими подножками или ещё чем-то - способов много. А на резолюции трибунала ООН он ложил свой маленький хуй, потому что именно так он поступает с лохами, которые ещё не поняли, что против гопника можно действовать только силой, а не резолюциями.
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мальчик,все евреи советского союза и всего мира вывезли деньги в израиль)) в израиле живут только патриоты и нет рядом соседа милитариста))а вот в америке еще стену не построили,в процессе,и это с их денжищами))
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В США уже более 1000 км стены построено, и строить её стали ещё при Буше-младшем с 2003 года, при Обаме не строили. А общая протяженность стены будет более 3000 км
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Думаю так, ЗЕкоманда хочет дефолт, когда в Украине золотовалютных резервов уже 20 млрд, значит хотят украсть эти деньги, учитывая что весь бизнес у них в офшорах, но речь не об этом, каким образом они собираются тогда платить армии, или не собираются? Предложение такое, как объявояют дефолт сразу вешать всю ЗЕкоманду и рыгеАналов ... денег же все равно нет...
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А КАК МОЖЕТ БЫТЬ В СТРАНЕ КОТОРАЯ ДОЛЖНА 66 ЛЯРДОВ, БЫТЬ 20 ЛЯРДОВ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ????
ЕСЛИ В СТРАНЕ 20 ЛЯРДОВ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ, ТО ЗАЧЕМ СТРАНА БЕРЁТ КРЕДИТЫ???
ПОХОДУ СТРАНА КОГОТО КРУТО НА Ё ... 😂😅😂
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задай вопрос сам в поисковике)) полистай книги по экономике)) ответы можно найти,но помозговать надо))
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бесполезно...если понятие "золотовалютный резерв"представляется как мешки с золотом в подвале банка интернет не поможет
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Улыбаешься...а тут читая такое выть охота...это ведь не фотошопДефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8699
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Коли зеленим тролям дали команду розхвалювати чудову перспективу дефолту, це означує, що він уже запланований. Починайте виводити гроші в доляровий кеш, почекайте з закупівлею нерухомості, беріть кредити в гривнях на умовах незмінного проценту, коли є така можливість.
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СТРАНА БЕРЕТ КРЕДИТЫ ЧТО БЫ АРЕНДОВАТЬ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ В БАНКАХ ЕВРОПЫ. Простая порохоботская схема лапши на уши лохторату.
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Походу ты просто долбодятел и не умеешь в экономику, как и другие зебилы Дефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк - Цензор.НЕТ 531
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Эти золотовалютные резервы "дутые"-они взяты на время, под кредиты МВФ и хранятся в банках Германии и Швейцарии.
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Вот бы Беня обрадовался если бы они хранились в привате, и о чем высер твой???? Деньги есть, можно распоряжаться, инвестировать....
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Вот и распорядился Порошенко и Ко кредитом от МВФ - арендовали золотовалютный резерв. Их уже тратить нельзя- они чужие. Под них только можно пригласить инвесторов, типа у нас деньги есть, если что... Но инвесторы не спешат, потому что знают что этот золотовалютный резерв Украине не принадлежит.
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надо не только комиксы читать,но и настоящие тексты на экономические темы))
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Беныни читай, только приежжай в Украину, переводи свои эвро в гривны, и смело неси в Приват.
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А смысл? Будет дефолт-будет суперинфляция, не будет дефолта-будет просто инфляция.
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В том, что не тебе из австрии давать советы про дефолт.
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комиксы всякие))а вот экономические лучше по учебникам😀
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Так вот как мы преодолеем эпоху бедности и все станем миллионерами!
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73% ДЛБ - бачили що вибирали , тепер маємо проблеми аж очі вилазити будуть.

Тепер у кожного з 25% питання чому з-за ДЛБ повинні разом терпіти.
Вони отримали свої дивіденти....... мусять , а решта.
Ситуацію може спасти тільки закон про імпічмент виборної особи.
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Да где-там это понять зе-стаду. С голоду будут дохнуть, но виноват будет Петя и только Петя.
Им про это пять лет из телевизора говорили.
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Покойнику уже нечего бояться благодаря яценюкам-говнюкам...
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Импичмент лучше дефолта.

Однозначно.
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Х.з.
А может не так страшен дефолт, если деньги из казны не *******???
https://www.youtube.com/watch?v=l8rbAc_SEH8
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Какими-то замысловатыми словами говорит Яценюк, нифига непонятно. Сторонникам Зеленского, конечно.
Ведь Беня же сказал - хорошо, значит, хорошо! Ура! Да и Зеленский не сказал, что это плохо.
Говорит, закончилась эпоха бедности? Ну, ну, начинается эпоха нищеты!
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А кому выгоден дефолт государства? Только олигархам этого государства. Государство за безценок распродаст все. Нужно накормить армию силовиков (в первую очередь МВД),чиновников и тд. А купят те,укого активы в офшорах,под видом ин.инвестиций.
25% с мозгами и65% разочарованых просто повесят весь квартал,переместившийся в AП !
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При дефолті держава нічого не повинна розпродати. При дефолті є шанс списати частину боргу. Тому дефолт вигідний Україні та її громадянам.
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Дурні зелені, "списати" борг може тільки той, хто його видав, а не той, хто його взяв. Моліться, щоб усе закінчилось лише зубожінням, а не черговим голодомором.
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я понимаю так
У Украины очень большой гос. внешний долг
Как отдавать непонятно
И возможны два пути: опять занять под новые проценты и опять новый кредит который тоже потом придётся отдавать
Ну по факту взять у себя из будущего плюс у детей и внуков

Или не брать и стараться отдать своими силами и если не хватает сказать: не могу отдать. Вот это и есть дефолт. Объявление себя неплатёжеспособным.
Временно само собой.
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аналитег под германским флагом)) зайди посмотри про немецкий долг https://countrymeters.info/ru/Germany/economy там все страны
все страны живут в долг)) и все потихоньку отдают)) но бене надоело)) он хочет мстить и экспериментировать))
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Борг в нас тільки зростає. Україна бере нові кредити, щоб погасити старі та сплатити відсотки. На відміну від Німеччини, борг якої номінований в євро та в євро формуються доходи бюджету Німеччини, більша частина боргу України становить іноземна валюта. Україна не має джерел погашення кредитів у валюті. Тому єдиний вихід - дефолт та списання більшої частини боргу.
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а почему украине,а не голодающей венесуэле??им никто ничего не списывает!!
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Або змусити своїх олігархів дати власній країні в борг кошти.
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То что ты сделал с Яреско вот это и есть смерть
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яреська з яйценюхом і члентаревою розчищали "поле" для "серйозних" "гравців" які мають прийти для скупки української землі ...щоб всяка шваль соресоподібним ублюдкам попід ноги не путалася ...
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економіки у нас давно немає ...ще з початку 90х ...а дефолт "баблономіки" для українців нічого не міняє
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Вуйку недовчений. В Україні економічний бум.
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За то, какой ценой Яценюк остановил дефолт, его следовало бы посадить.
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Але це може бути в Україні зебілів.
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Маленькое уточнение: в Украине зебилов и парашенкаботов.
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ольгінскоє уточнення не проходить - спамлю тебе скотиняко кацапська.
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Шо взаїмно??? Ти ж мене не можеш заспамити, бо ти нетутешня. А я тебе знову спамлю, скотиняко кацапська.
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Ну как, вышло?
Хотя уважуха - честно пишешь что спамишь. Да и кациков клянешь - тоже правильно. Вот только парашенка - враг, как и зеленский(скорее всего, просто не знаю, шутки его уж точно уровня быдлячего, а больше он ничего и не делал). Оба неприемлемы.
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кто этот (не)мощный лысый иудей и на кой хрен оно вещает?
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а хто такий цей Яйценюк і чому те , що він колись там сказав , потрапляє на цей сайт ?
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Так выборы же скоро
Посмотри на фотку и новый имидж 😁😁
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дарма він з "новым имиджем" в президентські перегони вліз - людям вже примєлькалась бородата пика в окулярах ...вже не вражає !
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В Раду а не в президентские
А помнишь «20 минут с премьером» или шо там было 🤣🤣
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очень похоже
но на фоне трусняка он просто гений Дефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2136
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рігліз спірмінт гам, гам, гам!! у мене мілліард, гам, гам!! де там той забор?!?! гам гам, повторюйте за мной: гам, гам!!
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А Греция, значит, Феникс европейской экономеги?

Население Греции - 10 миллионов человек.
ВВП (номинал) в этом году ожидается на уровне 224 млрд долларов - почти на 100 млрд больше, чем в Украине. На душу населения того ВВП приходится почти 21 000 долларов в год (в Украине - 3 220 долларов).
Ну, ладно Греция - ЕС там, еврозона, то, се...

Аргентина. Население 43 миллиона (знакомая цифра, не так ли?)
ВВП (номинал) 478 миллиардоа долларов. На душу - $ 10 600+
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Цензор , пожайлуста не пости за этих уродов . они уже не в теме , они никто наворовались и хватит.пусть идут работать . а лучше в тюрьму .
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Мне кажется эти статьи выставляются на правах рекламы 🤭
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эти статьи выставляются на правах владельцев (или со владельцев....) сайта ... Дефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2358
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А шош вы так разнервничались, кацапье, если они не в теме? Сиди, отдыхай, жри бояру, собирай ягель)))
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Ага Ага ! Прям клиническая смерть при дефолте. ! Скажи мне кулявлоба - а не ты ли и вся ваша шобла довела страну к данной ситуации ? Ты уже построил китайскую стену для хомячков. АНТИнародный фронт - рейтинг НОЛЬ.Ты бы не у америкосов прятался а пожертвовал наворованное в пользу государства .Вас там ПАТРИОТОВ человьяг 400 наберётся .каждый по лярду зелени и долги можно отдать и экономику восстанавливать. И памятник можна при жизни поставить и написать - КРОЛИКИ ЦЕ НЕ ТИЛЬКИ ЦЕНИЙ МЕХ....
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Это был самый кровавый и жестокий командир чеченских боевиков по прозвищу Кролик аль Джихад. Им до сих пор лапотные детей пугают..
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Смішно це чути від Яценюка, який оголосив дефолт у вересні 2015 року. Проте, замість того щоб скористатися нагодою та списати більшу частину боргу, Яценюк разом з Яресько загнали Україну в ще більші борги, випустивши інструменти відновленої вартості. За якими, Україна повинна сплачувати додаткові доходи іноземним спекулянтам протягом 20 років, а це мільярди доларів.
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Яйценюх і його поплічники відповідають за ВСЕ , що відбулося починаючи із захоплення Криму ! Дефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7534
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Ты сначала определись со своими критериями, выскажи конкретные претензии... А просто безосновательно варнякать, разнося услышанное, в наше сложное время очень и опасно и себе вредно... Я уже не говорю о благородстве - времена НЕ ТЕ..
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Засвітився. Мабуть хоче стіну чи забор від раши добудувати.
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Гройсман действовал в фарватере начинаний Яценюка, и, как видим, результат положительный. Но хочется с уверенностью отметить, что в исполнении Яценюка, а не Гройсмана, результаты были бы более впечатляющие, но вмешался, т.с. случай по прозвищу порох, который сделал збанкрутилого голову ВР Гройсмана премьером, за що останнiй нещодавно вiддячив публичным объявлением собственного пути в политике, как безальтернативному при том "многообещающем" солидарном (по слову, а не по сути).. В общем, умей отличать типа "не друг и не враг, а так..."
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Кто такой Яценюк, это тот, кто участвовал в грабеже Украины, следствие идет и суд докажет вину этого дельца.
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Дай ссилку на криминальное дело по Яценюку. Интересно почитать.
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Маскалі так доўга чакалі дэфолта Украіны, але пры Парашэнку яго недапусцілі. А цяпер дэфолт магчымы і публіку трэба падрыхтаваць.
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Великий економіст, реформатор і камікадзе дуже активізувався. Хто, даруйте, не пукне - кролик моментально коментує. Така енергія даром пропадає! Дайте Сені лопату, хай оборонний вал перед своєю стіною плачу насипає...
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Я пережил дефолт 1998 года в Раше, ну доллар с 6 р до 27 вырос за день. Все торговые точки закрылись. Лихорадило пол-года, или год, но Рашка, то мощная экономика, а вот когда Украину попустит? Да и попустит ли?
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Багато хто послухавши Беню, подумає, що дефолт, це просто так відмовився платити і все, завтра жизнь з нового ліста і ти красавчик. Ні, дефолт це як взяв кредит, не повернув і до тебе прийшла виконавча служба і все конфіскувала. І ти з кросавчека в одну мить перетворився на бомжару.
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Я вижу на фото бородатое чучело
К тому же говорящее
Это что бл, новые лица в политике?
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Есть единственный индикатор начала успешного развития Украины,- ПОЯВЛЕНИЕ В СТРАНЕ ИЗВЕСТНЫХ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ....,ПРОМЫШЛЕННЫХ. Так было в Китае, Польше...Упадочная экономика Украины , уже не отвечает потребностям общества. Никакие кролики, со "Стенами", ситуацию не спасут...
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Нуль на прізвище Яценюк, відомий під псевдо "Куля в лоб", нічтоже сумняшеся підтвердив, що він таки тупий мудило, тому що повторив ним сказане в 14 році: "Аргентина объявила дефолт. Украина его не объявила и не объявит"Источник: https://censor.net.ua/n3129147.

А ми ж тоді могли реально списати якщо не всі, то велику частку наших боргів, бо ми були в очах світу бідні, нападнені, поруйновані гадом Путіним і мали репутацію постраждалої сироти, а ще світ тоді не знав, що інших достоінств крім вправної англійської за нашою Куля в лобі не водиться.

Просто кажучи ця красіва сьогоднішня хвотка колишнього Куля в Лоба сьогодні підтвердила, що його вже давно Невидимий Фронт опинився в зоні невидимості заслужено.

А згадуючи Марка Твена, вжиємо його вислів про те, що на слова про нашу (України) смерть, особливо від політичного небіжчика не слід звертати уваги. Жодної.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк
 
 
 
 
 
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