 Дефолт - це клінічна смерть економіки, - Яценюк

Про Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі НФ.
"Прочитав реакцію команди президента Зеленського на слово "дефолт", - написав він.
Арсеній Яценюк нагадав, що 2014 року на посаді Прем’єр-міністра заявив у парламенті: "Аргентина оголосила дефолт. Україна його не оголосила і не оголосить".
Україна була на межі дефолту в 2014-му, нагадав він: "У державній казні було 108 тисяч гривень і 73 мільярди доларів боргів, які не я брав. Коли пішов з посади, то залишив у казні 90 мільярдів гривень і зменшив борги на 7 мільярдів доларів до 67 мільярдів".
Уряд Арсенія Яценюка провів реструктуризацію, списав частину боргів і відтермінував початок виплат на 4 роки: "Цей термін спливає наприкінці цього року".
"Я не пішов на дефолт, тому що це – банкрутство України і кожного громадянина. Дефолт – це не просто відмовитися від зобов’язань української держави. Дефолт – це падіння курсу гривні, яке не має межі. Дефолт – це інфляція понад 10 тисяч відсотків, як було в 1990-х роках. Дефолт – це безробіття", - наголосив він.
"Дефолт – це клінічна смерть економіки", - підкреслив Арсеній Яценюк.
Він наголосив на важливості того, щоб президент Зеленський "сформував свою економічну програму та програму з Міжнародним валютним фондом": "МВФ – це не благодійна організація. І коли кажуть, що МВФ чогось вимагає, - МВФ нічого не вимагає. Міжнародний валютний фонд дає гроші під 1%, на відміну від зовнішніх ринків, де ми беремо під 9-10%. На кожних 10 мільярдах доларів запозичень країна економить близько 1 мільярда доларів на рік. Це ті кошти, які ми відправляємо на армію, соціальний захист, капітальне відновлення країни", - пояснив Арсеній Яценюк.
Лідер "Народного фронту" наголосив, що для нього "іншої альтернативи, аніж програма з Міжнародним валютним фондом, немає": "Якщо у президента Зеленського є альтернатива - нехай її покаже".
Арсеній Яценюк окремо наголосив, що "у зв’язку з тим, що оголошені дострокові парламентські вибори, а уряд пішов у відставку, програма з Міжнародним валютним фондом де-факто зупинена": "І нова програма може з'явитися тільки після неконституційних дострокових виборів і формування нового Кабінету міністрів України. А це - в кращому разі - в кінці 2019 року".
"Дайте відповідь, як жити наступних п’ять років, як забезпечити зростання економіки і доходів українських громадян", - написав Арсеній Яценюк.
ЕСЛИ В СТРАНЕ 20 ЛЯРДОВ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ, ТО ЗАЧЕМ СТРАНА БЕРЁТ КРЕДИТЫ???
ПОХОДУ СТРАНА КОГОТО КРУТО НА Ё ... 😂😅😂
Тепер у кожного з 25% питання чому з-за ДЛБ повинні разом терпіти.
Вони отримали свої дивіденти....... мусять , а решта.
Ситуацію може спасти тільки закон про імпічмент виборної особи.
Им про это пять лет из телевизора говорили.
Однозначно.
А может не так страшен дефолт, если деньги из казны не *******???
https://www.youtube.com/watch?v=l8rbAc_SEH8
Ведь Беня же сказал - хорошо, значит, хорошо! Ура! Да и Зеленский не сказал, что это плохо.
Говорит, закончилась эпоха бедности? Ну, ну, начинается эпоха нищеты!
25% с мозгами и65% разочарованых просто повесят весь квартал,переместившийся в AП !
У Украины очень большой гос. внешний долг
Как отдавать непонятно
И возможны два пути: опять занять под новые проценты и опять новый кредит который тоже потом придётся отдавать
Ну по факту взять у себя из будущего плюс у детей и внуков
Или не брать и стараться отдать своими силами и если не хватает сказать: не могу отдать. Вот это и есть дефолт. Объявление себя неплатёжеспособным.
Временно само собой.
все страны живут в долг)) и все потихоньку отдают)) но бене надоело)) он хочет мстить и экспериментировать))
Хотя уважуха - честно пишешь что спамишь. Да и кациков клянешь - тоже правильно. Вот только парашенка - враг, как и зеленский(скорее всего, просто не знаю, шутки его уж точно уровня быдлячего, а больше он ничего и не делал). Оба неприемлемы.
Посмотри на фотку и новый имидж 😁😁
А помнишь «20 минут с премьером» или шо там было 🤣🤣
но на фоне трусняка он просто гений
Население Греции - 10 миллионов человек.
ВВП (номинал) в этом году ожидается на уровне 224 млрд долларов - почти на 100 млрд больше, чем в Украине. На душу населения того ВВП приходится почти 21 000 долларов в год (в Украине - 3 220 долларов).
Ну, ладно Греция - ЕС там, еврозона, то, се...
Аргентина. Население 43 миллиона (знакомая цифра, не так ли?)
ВВП (номинал) 478 миллиардоа долларов. На душу - $ 10 600+
Респект!!!
К тому же говорящее
Это что бл, новые лица в политике?
А ми ж тоді могли реально списати якщо не всі, то велику частку наших боргів, бо ми були в очах світу бідні, нападнені, поруйновані гадом Путіним і мали репутацію постраждалої сироти, а ще світ тоді не знав, що інших достоінств крім вправної англійської за нашою Куля в лобі не водиться.
Просто кажучи ця красіва сьогоднішня хвотка колишнього Куля в Лоба сьогодні підтвердила, що його вже давно Невидимий Фронт опинився в зоні невидимості заслужено.
А згадуючи Марка Твена, вжиємо його вислів про те, що на слова про нашу (України) смерть, особливо від політичного небіжчика не слід звертати уваги. Жодної.