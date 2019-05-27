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 З початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС

Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) залишається контрольованою.

"Від початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення прес-центру ООС.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Березове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС у районі Гнутового, Красногорівки та Чермалика, втрат немає, - штаб

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції українських захисників двічі:
поблизу населеного пункту Миколаївка Друга – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля населеного пункту Південне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - наголошується в повідомленні.

З початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС 01

Нагадаємо, ворог 26 травня тричі обстріляв позиції ОС у районі Гнутового, Красногорівки і Чермалика, втрат немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці обстріляли вулиці Верхньоторецького з гранатометів. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129144
 
 
 Топ коментарі
 
Голохвастов на концертах, не мешайте ему ..
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Зебєня, чому як стріляли так і стріляють?
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спасибо, что живые!
тримайтеся
тихої вам ночки, синочки!
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Голохвастов на концертах, не мешайте ему ..
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Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…

- Зелёное?

- Нет! Рябое!
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Зебєня, чому як стріляли так і стріляють?
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Новітню техніку знайшли, значить є і військові Орди.
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Навіть якщо на територію України без дозволу заїде військовий Камаз це вже вважається агресією.

А у Криму нема ординських військових?
І доречі напиши чий Крим.
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Да брехня раз и похер два. Бене видней. Зебилы не могут ошибаться
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спасибо, что живые!
тримайтеся
тихої вам ночки, синочки!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗ початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС
 
 
 
 
 
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