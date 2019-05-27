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Все про:вибори (3865) Європарламент (394) МЗС (1752) Євросоюз (2478)

 Україна розраховує на продовження співпраці з Європарламентом у протидії агресії РФ, - МЗС

На виборах до Європарламенту перемогли проєвропейські сили, і Україна розраховує плідну співпрацю з його новим складом з різних питаннях.

Про це йдеться в коментарі, опублікованому Міністерством закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередні результати волевиявлення засвідчують переконливу перемогу проєвропейських сил, які виступають за подальший розвиток ЄС, готові до вироблення ефективних рішень для подолання нових викликів і загроз, що постають сьогодні перед Європою, а також прагнуть до консолідації спільних європейських цінностей", - сказано в коментарі.

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У МЗС підкреслюють, що очікують продовження співпраці з Європарламентом у різних сферах - від реалізації європейського курсу України до спільної протидії російській агресії.

"Переконані, що підтримка суверенітету, незалежності і територіальної цілісності нашої держави залишиться константою двосторонніх відносин України з Європарламентом і Європейським Союзом в цілому", - підкреслили в МЗС.

Увечері 26 травня завершилися вибори в Європарламент. Більшість у ньому зберегли центристські партії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129141
 
   
 Топ коментарі
 
Ага , після заяв тіньового президнта бєні , вся Європа збиваючи коліна , кинулась нести гроші в Україну , при тому наючи що бєня боргів не платить , бо їх платять лише боягузи .
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- Владимир Александрович, прокомментируйте слова Коломойского про необходимость объявления дефолта.
- Я не знаю значение слова дефолт, но я знаю, что Игорь Валерьевич плохого не посоветует.
(C)
@Slevo4kin
🤔
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🤗 Криворожський погляд на економіку.
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На евпропарламент рассчитываем, но понимаем что помочь они почти ничем не могут. Главное чтобы не мешали бить оккупантов и предателей.
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Оце приклад прихильниці зеленої влади.
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Бл. Бл. Бл. Я в екстазі . Мало кому в житті випадає бачити таких каламутних деббі !!!
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Ага , після заяв тіньового президнта бєні , вся Європа збиваючи коліна , кинулась нести гроші в Україну , при тому наючи що бєня боргів не платить , бо їх платять лише боягузи .
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Почекай поки персонально для зєлєбєні путн витягне таку штуку товщиною в руку . Ти чекай , Дамбас уже дочекався .
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надеются шо европарламент будет финансировать только "европейскую солидарность". а иначе, ну где её члены харчеваться будут ))).
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- Владимир Александрович, прокомментируйте слова Коломойского про необходимость объявления дефолта.
- Я не знаю значение слова дефолт, но я знаю, что Игорь Валерьевич плохого не посоветует.
(C)
@Slevo4kin
🤔
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🤗 Криворожський погляд на економіку.
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Україна розраховує на продовження співпраці з Європарламентом у протидії агресії РФ, - МЗС - Цензор.НЕТ 1394!!!!!!!!!! Зєлєбеня фундаменталіст . Або стовідсотковий лох .
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Скоріше всього, що зелена влада змінить стиль співробцтництва з Європарламентом. Результатом цього буде зменшення квот на продаж товарів, допомоги, безвізу...
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А оно ему, этому европарламенту, надо такое горе, если зекоманда ратует за мир с расеей?
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якщо президент України бєня не бажає платити по боргам, то якої підтримки можна очікувати від заходу???
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУкраїна розраховує на продовження співпраці з Європарламентом у протидії агресії РФ, - МЗС
 
 
 
 
 
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