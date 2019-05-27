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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:Верховний Суд (402) Зеленський (1453) розпуск (48) наказ (141)

 Верховний суд відмовив у відкритті провадження щодо визнання недійсним указу Зеленського про розпуск Ради

Верховний суд України відмовив у відкритті провадження за першим позовом до президента України Володимира Зеленського про визнання протиправним і недійсним його указу про розпуск Верховної Ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення суду в Facebook, суд відмовив у зв'язку з тим, що розгляд такої справи віднесено до юрисдикції Конституційного Суду України.

"Верховний Суд дійшов висновку, що за змістом положень ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституції України перевірка на предмет відповідності Конституції України всіх без винятку правових актів Верховної Ради України і Президента України належить до повноважень Конституційного Суду України" , - йдеться в повідомленні.

У суді розповіли, що позивач обґрунтував позовні вимоги тим, що дострокове припинення повноважень Верховної Ради України порушує його права як виборця, який брав участь у виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року і зацікавлений у безперервній і стабільній роботі парламенту. Стверджував, що призначення позачергових виборів до ВРУ на 21 липня 2019 року теж порушує його виборчі права (не тільки як виборця, але і як суб’єкта права на самовисунення кандидатом у народні депутати України), а саме перешкоджає його планам на відпочинок влітку та участі у виборах народних депутатів України, як і планувалося, восени.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу

Верховний Суд звернув увагу, що Кодекс адміністративного судочинства України регламентує порядок розгляду не всіх публічно-правових спорів, а лише тих, які виникають у результаті здійснення суб’єктом владних повноважень саме управлінських функцій і розгляд яких безпосередньо не віднесено до підсудності інших судів.

"У рішенні зазначено, що конституційний процес дострокового припинення повноважень ВРУ та участь у цьому процесі Президента України не є формою реалізації його управлінських функцій і не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції", - йдеться в повідомленні.

Постанова може бути оскаржена у Великій палаті Верховного суду протягом 15 днів з дня її прийняття.

Також читайте: Нардепи з "Народного фронту" внесли до КС подання про неконституційність розпуску Ради

Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Також 23 травня у Верховний Суд надійшов позов про скасування указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129138
 
   
 Топ коментарі
 
пэтя сейчас взбесится окончательно
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На Парашенко уже открыто несколько уголовных дел.
После того, как главных свинов сковырнут - возьмутся и за мелких гнид.
Так это Зе ещё и 7 дней нет как у власти. Так что - дрожи.
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гівнянішого поданНя,ніж портновського ніж за введення військового стану важко знайти Верховний суд відмовив у відкритті провадження щодо визнання недійсним указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 7935
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Это по-своему очень замечательный дядя: возможно единственный НАСТОЯЩИЙ билингв, которого слышал.
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Это было понятно с самого начала. Потому и подали в КС
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Порошенковцы в ауте.
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Особенно насмешило ,что депутаты подали в суд ,потому что у них отбирают право отдохнуть летом .5 лет отдыхали и им ещё летом 2019 - го года хочется отдохнуть 🤣 .
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Вы тут не правы. Есть еще мамы с детьми . Лето идет для оздоравливаются детей . ЭТО НЕНОРМАЛЬНО СРЕДИ ЛЕТА ЗАСТАВИТЬ ЖЕНЩИН СИДЕТЬ НА ВЫБОРАХ
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вас бабы никто не заставляет голосовать Верховний суд відмовив у відкритті провадження щодо визнання недійсним указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 6008
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Женщины и асфальт ложат ,а тут посидеть немножко ,не сахарные ,на расстают .
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неужели украина так рванула вперед с гендерным правом??)) даже у нас при укладке асфальта женщин не видела))
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Петька сейчас головой о стену лупасится Верховний суд відмовив у відкритті провадження щодо визнання недійсним указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 880
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йому якраз і вигідні дострокові вибори....це народний фронт може в стінку ....
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а ты чем и об что? по-презЕдентски? Верховний суд відмовив у відкритті провадження щодо визнання недійсним указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 590
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Верховный суд перешел на сторону народа.
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Привет , Дружище !
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Приветствую. Борьба не закончена, реакционные силы будут всячески гадить народу, надо держать" ухо востро".
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Я думаю , что наконец солнце свободы взойдет над нашей разграбленной порошенковцами страной.
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литвин

Борьба не закончена...


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В день новолетия учителя и друга
Песнь светлой благодарности поют, -
Пускай вокруг неистовствует вьюга
Или фиалки горные цветут.

И вторят городам Украины
Всех дружеских республик города
И труженики чьи болят безмерно спины,
Но чья свободна речь и чья душа горда.

И вольно думы их летят к столице славы,
К Слуге народа- что за вечный свет,
Откуда в полночь гимн несется величавый
И на весь мир звучит, как помощь и привет.
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приколист Вы Верховний суд відмовив у відкритті провадження щодо визнання недійсним указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 2007 не забывайте про авторское право,в скобках, с годом издания))
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еще не сваял фотку классную)) часто источники сплетен поребриковые))
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ылита такая ылита
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а кто не болеет а здоровеет Верховний суд відмовив у відкритті провадження щодо визнання недійсним указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 4052
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Беня знал, что под него все судьи прогнутся.
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Керівництво партії Народний фронт розглядає можливість взагалі не йти на парламентські вибори, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в політсилі.За даними видання, до останнього часу велися переговори про спільний похід на парламентські вибори між Народним фронтом і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, який планує вести в парламент партію Українська стратегія. Яценюк і Гройсман об'єднаються? / Новое Время Верховний суд відмовив у відкритті провадження щодо визнання недійсним указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 3292
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Два утопающих решили спастись ухвативших друг за дружку
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добавте Садового,безсмертного,наливайченка... Верховний суд відмовив у відкритті провадження щодо визнання недійсним указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 5940
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Всем ,кто подавал иск в ВС было известно,что он не уполномочен по этому вопросу. Но чтобы увидели все,что у нас есть суд!!! А полномочным по даному вопросу есть только КС!!! Он и должен вынести вердикт!!!
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Свынарник в шоке, а Хрюкать надо.... А то жрать не дадут!
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Порохоботам и прочим сочувствующим посвящается Верховний суд відмовив у відкритті провадження щодо визнання недійсним указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 864:

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С каждым днем все радостнее новости. Как хорошо , что мы согнали с трона жирного хряка.....которого скоро на сало пустят.
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Джуліані пояснив ЗЕ, що обрання Андрій Богдана є недоречним, адже він є пов'язаним із людиною, щодо якої відкрито кримінальні провадження Верховний суд відмовив у відкритті провадження щодо визнання недійсним указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 516
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"Оточувати себе ворогами президента Трампа - не найкраща ідея", - заявив адвокат.
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Верховный суд отказал в открытии производства о признании недействительным указа Зеленского о роспуске Рады...

Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме, Который построил Джек. (с)
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Конституційному суду треба добре подумати, перед тим, як брати у Порошенка гроші для винесення схвального вердикту для позивача. Бо вони можуть досидіти до парламетських восени в кріслі судей, а потім відразу пересісти на тюремні нари з конфіскацією.
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А Гройсман до зими(у разі відмови від дострокових) впевненно економіку довалить і тоді вже люди на цих суддів КС(і їхнього майна) будуть дивитись трішки під іншим кутом зору...
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Да здравствует наш суд-самый честный,неподкупный и реформированный Порошенко суд в мире.
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В грозном вое степных ураганов,
Рассекая земную грудь,
Мимо древних скифских курганов
Волга к Дону проводит путь.
Если небо повито туманом,
Луч прожектора светел и прям,
Экскаватор живым великаном
По бескрайним шагает степям.
Что Петровской было мечтою,
Стало былью в наш мудрый век.
Здесь усилья свои утроит,
Чтоб добиться всего, человек.
И прочнее Лавры Печерской
(Это значит, прочнее всего)
Слово то, что сказал нам Зеленский, -
Наша слава и торжество.
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Дві людини на максимумі рейтингу після другого туру.

крім Зе це...


не вірю що хтось не вгадає Верховний суд відмовив у відкритті провадження щодо визнання недійсним указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 2312
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оно в чьому справа...вибори літом ніззя,бо депутати літом повинні відпочивать...а ізжоги у вас не буде?
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как это без морей и океанов труженикам нашим. не хорошо так.
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прахоботы - ,,ДА НИЗАВЫХ СУДОВ РЕФОРМА СВЯТОГО ПЕТРУСЯ ИШЧО НЕДАЙШЛА"... 😂😅😂
ХОРОШО, ЛАДНО. А ВЕРХОВНЫЙ СУД ТО ЕСТЬ ТОЖЕ НИЗОВОЙ СУД???? А ДО ВЕРХОВНОГО СУДА ДОШЛА РЕФОРМА КОТОРОЙ ТАК ГОРДИЛСЯ прах рошенки????? 😂😅😂
ОЧЕРЕДНОЙ ШАХ И МАТ ПОЛИТИЧЕСКОМУ ТРУПУ-пороху-парашенке И ЕГО КОМАНДЕ прахоботов. 😂😅😂
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Интересно расейсие боты скачут! ДО выборов ВСЯ власть у Порошенко, в ВРУ все его - он во всем виноват! Значит есть коалиционное большинство? Или нет?
А когда зелибоба издал указ о роспуске ВРУ - на манеже все теже по команде взвыли - коалиции нет! Значит нет коалиции - нет большинства - и Порох все делал правильно но ему не давало большинство - коалиция!
А то,что одно исключает другое называеться IQ в голове не помещаеться.
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Ну да! Вам же не видно, что ещё надо с Верховной зрадой закончить, сформировать Кабмин! Не парьтесь! У вас будет время всё увидить! Кто из камеры, кто из палаты, кто прозреет и поймет, а кто и нет! Каждому своё! Но увидят все и не через 5 лет! Хотя Порох с барыгами и через 5 лет не сделали то, что обещали в 2014! Вы поэтому так обеспокоены?
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Граждане Украины чаще всего выражают доверие волонтерским организациям патриотов - им доверяют 67% опрошенных, ВСУ - 62%, церкви и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - по 61%, и добровольческим батальонам патриотов - 57%, говорится в социологическом опроса "Центра Разумкова".............
Недоверие чаще всего высказывается государственному аппарату:
чиновникам не доверяют 83% граждан,
судебной системе - 78%
Верховному Суду - 65%,
Специализированной антикоррупционной прокуратуре - 65%,
Национальном антикоррупционном бюро Украины - 64%,
Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции - 64%,
Антикоррупционном суда - 62%,
Конституционному Суду - 62%,..................
Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года
Можно ли верить таким судьям оборотням которые подстраиваются под любую новую и даже антиукраинскую власть, и преданно служат ей а не украинскому народу..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВерховний суд відмовив у відкритті провадження щодо визнання недійсним указу Зеленського про розпуск Ради
 
 
 
 
 
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