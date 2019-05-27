 Верховний суд відмовив у відкритті провадження щодо визнання недійсним указу Зеленського про розпуск Ради

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення суду в Facebook, суд відмовив у зв'язку з тим, що розгляд такої справи віднесено до юрисдикції Конституційного Суду України.

"Верховний Суд дійшов висновку, що за змістом положень ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституції України перевірка на предмет відповідності Конституції України всіх без винятку правових актів Верховної Ради України і Президента України належить до повноважень Конституційного Суду України" , - йдеться в повідомленні.

У суді розповіли, що позивач обґрунтував позовні вимоги тим, що дострокове припинення повноважень Верховної Ради України порушує його права як виборця, який брав участь у виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року і зацікавлений у безперервній і стабільній роботі парламенту. Стверджував, що призначення позачергових виборів до ВРУ на 21 липня 2019 року теж порушує його виборчі права (не тільки як виборця, але і як суб’єкта права на самовисунення кандидатом у народні депутати України), а саме перешкоджає його планам на відпочинок влітку та участі у виборах народних депутатів України, як і планувалося, восени.

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Верховний Суд звернув увагу, що Кодекс адміністративного судочинства України регламентує порядок розгляду не всіх публічно-правових спорів, а лише тих, які виникають у результаті здійснення суб’єктом владних повноважень саме управлінських функцій і розгляд яких безпосередньо не віднесено до підсудності інших судів.

"У рішенні зазначено, що конституційний процес дострокового припинення повноважень ВРУ та участь у цьому процесі Президента України не є формою реалізації його управлінських функцій і не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції", - йдеться в повідомленні.

Постанова може бути оскаржена у Великій палаті Верховного суду протягом 15 днів з дня її прийняття.

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Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Також 23 травня у Верховний Суд надійшов позов про скасування указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.