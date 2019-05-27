 Верховний суд відмовив у відкритті провадження щодо визнання недійсним указу Зеленського про розпуск Ради

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення суду в Facebook, суд відмовив у зв'язку з тим, що розгляд такої справи віднесено до юрисдикції Конституційного Суду України.
"Верховний Суд дійшов висновку, що за змістом положень ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституції України перевірка на предмет відповідності Конституції України всіх без винятку правових актів Верховної Ради України і Президента України належить до повноважень Конституційного Суду України" , - йдеться в повідомленні.
У суді розповіли, що позивач обґрунтував позовні вимоги тим, що дострокове припинення повноважень Верховної Ради України порушує його права як виборця, який брав участь у виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року і зацікавлений у безперервній і стабільній роботі парламенту. Стверджував, що призначення позачергових виборів до ВРУ на 21 липня 2019 року теж порушує його виборчі права (не тільки як виборця, але і як суб’єкта права на самовисунення кандидатом у народні депутати України), а саме перешкоджає його планам на відпочинок влітку та участі у виборах народних депутатів України, як і планувалося, восени.
Верховний Суд звернув увагу, що Кодекс адміністративного судочинства України регламентує порядок розгляду не всіх публічно-правових спорів, а лише тих, які виникають у результаті здійснення суб’єктом владних повноважень саме управлінських функцій і розгляд яких безпосередньо не віднесено до підсудності інших судів.
"У рішенні зазначено, що конституційний процес дострокового припинення повноважень ВРУ та участь у цьому процесі Президента України не є формою реалізації його управлінських функцій і не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції", - йдеться в повідомленні.
Постанова може бути оскаржена у Великій палаті Верховного суду протягом 15 днів з дня її прийняття.
Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.
21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.
23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.
Також 23 травня у Верховний Суд надійшов позов про скасування указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.
После того, как главных свинов сковырнут - возьмутся и за мелких гнид.
Так это Зе ещё и 7 дней нет как у власти. Так что - дрожи.
Борьба не закончена...
Песнь светлой благодарности поют, -
Пускай вокруг неистовствует вьюга
Или фиалки горные цветут.
И вторят городам Украины
Всех дружеских республик города
И труженики чьи болят безмерно спины,
Но чья свободна речь и чья душа горда.
И вольно думы их летят к столице славы,
К Слуге народа- что за вечный свет,
Откуда в полночь гимн несется величавый
И на весь мир звучит, как помощь и привет.
Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме, Который построил Джек. (с)
Рассекая земную грудь,
Мимо древних скифских курганов
Волга к Дону проводит путь.
Если небо повито туманом,
Луч прожектора светел и прям,
Экскаватор живым великаном
По бескрайним шагает степям.
Что Петровской было мечтою,
Стало былью в наш мудрый век.
Здесь усилья свои утроит,
Чтоб добиться всего, человек.
И прочнее Лавры Печерской
(Это значит, прочнее всего)
Слово то, что сказал нам Зеленский, -
Наша слава и торжество.
крім Зе це...
не вірю що хтось не вгадає
ХОРОШО, ЛАДНО. А ВЕРХОВНЫЙ СУД ТО ЕСТЬ ТОЖЕ НИЗОВОЙ СУД???? А ДО ВЕРХОВНОГО СУДА ДОШЛА РЕФОРМА КОТОРОЙ ТАК ГОРДИЛСЯ прах рошенки????? 😂😅😂
ОЧЕРЕДНОЙ ШАХ И МАТ ПОЛИТИЧЕСКОМУ ТРУПУ-пороху-парашенке И ЕГО КОМАНДЕ прахоботов. 😂😅😂
А когда зелибоба издал указ о роспуске ВРУ - на манеже все теже по команде взвыли - коалиции нет! Значит нет коалиции - нет большинства - и Порох все делал правильно но ему не давало большинство - коалиция!
А то,что одно исключает другое называеться IQ в голове не помещаеться.
Недоверие чаще всего высказывается государственному аппарату:
чиновникам не доверяют 83% граждан,
судебной системе - 78%
Верховному Суду - 65%,
Специализированной антикоррупционной прокуратуре - 65%,
Национальном антикоррупционном бюро Украины - 64%,
Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции - 64%,
Антикоррупционном суда - 62%,
Конституционному Суду - 62%,..................
Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года
Можно ли верить таким судьям оборотням которые подстраиваются под любую новую и даже антиукраинскую власть, и преданно служат ей а не украинскому народу..