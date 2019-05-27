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 Австрійський парламент оголосив недовіру канцлеру Курцу через скандал із російським фінансуванням

Нижня палата парламенту Австрії винесла вотум недовіри уряду країни на чолі з канцлером Себастьяном Курцом. Причина - скандал, викликаний переговорами лідера Австрійської партії свободи про можливість взяти гроші у російського олігарха.

Це - перший випадок з 1945 року, коли в Австрії парламент відправляє уряд у відставку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Тепер згідно з конституцією країни федеральний президент Олександр ван дер Беллен повинен призначити нового главу уряду. Він також може доручити чинному кабміну продовжити роботу протягом короткого часу.

Читайте також: Усі міністри ультраправої Австрійської партії свободи пішли у відставку після скандалу, пов'язаного з російським фінансуванням

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 травня віце-канцлер Австрії Штрахе оголосив про відставку після того, як медіа оприлюднили запис, на якому він обговорює фінансування з боку нібито російської підприємниці перед виборами до парламенту країни.

Слідом за ним у відставку пішли всі члени кабінету міністрів з Австрійської партії свободи.

Нагадаємо, 17 травня німецькі видання Spiegel і Suddeutsche Zeitung опублікували відеозапис, знятий невідомими на приховану відеокамеру на Ібіці в липні 2017 року, за три місяці до парламентських виборів в Австрії. На відео Штрахе веде переговори з нібито багатою росіянкою, жінка пропонує політику гроші і підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129137
 
   
 Топ коментарі
 
странные какие-то. Вон орбан брал, и ничего.
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Надо еще и Дерипаско серьезно заняться. То, что он покупает европейский политиков, должно всё-таки насторожить ФБР
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странные какие-то. Вон орбан брал, и ничего.
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Видео у **** лежит - он его в ход не пускает. А тут россияне пустили видео в ход - видимо для чего-то надо убрать Курца . Может хотят своих людей пропихать в Кабмин
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з чого ти взяв фуйло купує усіх як правих так і лівих і центристів,меркель наприклад
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хоть горохом об стенку, опять спалились на подсадной ФСБ курве. Причём, видео снято на стационарный девайс . Ждали их там и подготовились. Идиотов сфотали и пытались подвесить на крюк те сцыканули от такой жести Ну их и слили.
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вот так и заканчивается досрочно не плохая карьера
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бедный мальчик)) статья звучит ужасно -ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ!))
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по нормальному нужно высказывать недоверие любому кто пожмет руку пуйлу.зашквар на всю жизнь.
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попал чувак на шпионках с крепким телом Австрійський парламент оголосив недовіру канцлеру Курцу через скандал із російським фінансуванням - Цензор.НЕТ 4597 Австрійський парламент оголосив недовіру канцлеру Курцу через скандал із російським фінансуванням - Цензор.НЕТ 4597
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Надо еще и Дерипаско серьезно заняться. То, что он покупает европейский политиков, должно всё-таки насторожить ФБР
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сыпятся помаленько европейские кремлешлюхи.))
красавчик Курц, возможно, сам и не причем, но из-за своего зама-*****, дешевки, которую покупали рассеянские шлюхи в занюханном отеле, должен уйти. хороший урок.
жду, когда на позорную шлюху Шрёдера выльют ведро говна.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономАвстрійський парламент оголосив недовіру канцлеру Курцу через скандал із російським фінансуванням
 
 
 
 
 
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