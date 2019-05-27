 Австрійський парламент оголосив недовіру канцлеру Курцу через скандал із російським фінансуванням

Це - перший випадок з 1945 року, коли в Австрії парламент відправляє уряд у відставку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Тепер згідно з конституцією країни федеральний президент Олександр ван дер Беллен повинен призначити нового главу уряду. Він також може доручити чинному кабміну продовжити роботу протягом короткого часу.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 травня віце-канцлер Австрії Штрахе оголосив про відставку після того, як медіа оприлюднили запис, на якому він обговорює фінансування з боку нібито російської підприємниці перед виборами до парламенту країни.
Слідом за ним у відставку пішли всі члени кабінету міністрів з Австрійської партії свободи.
Нагадаємо, 17 травня німецькі видання Spiegel і Suddeutsche Zeitung опублікували відеозапис, знятий невідомими на приховану відеокамеру на Ібіці в липні 2017 року, за три місяці до парламентських виборів в Австрії. На відео Штрахе веде переговори з нібито багатою росіянкою, жінка пропонує політику гроші і підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги.
Курц после встречи с Путиным: Австрия поддержит европейские санкции против России
красавчик Курц, возможно, сам и не причем, но из-за своего зама-*****, дешевки, которую покупали рассеянские шлюхи в занюханном отеле, должен уйти. хороший урок.
жду, когда на позорную шлюху Шрёдера выльют ведро говна.