 Верховний Суд визнав законним арешт пропагандиста Вишинського

Про це повідомила прес-служба суду в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"27 травня об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду залишила без задоволення касаційну скаргу адвокатів Кирила Вишинського на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 28 травня 2018 року та ухвалу Апеляційного суду Херсонської області від 5 червня 2018 року про відмову у відкритті апеляційного провадження", - заявили в суді.
Проголошення повного тексту судового рішення відбудеться 3 червня, ознайомитися з ним можна буде в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Нагадаємо, 15 травня 2018 року СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльністьмережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього було виявлено російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ.Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"
17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".
10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.
Порошенко свободы слова лишил....
Кстати, а Коломойский растёт!
Ранее он довёл до банкротства свой банк, а сейчас взялся за страну!
А кто будет прессаташе у зелёной сопли?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=znCu-LPBxB0
України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Статья 65. Общие принципы назначения наказания
1. Суд назначает наказание
1) в пределах, установленных в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за совершенное преступление, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 53 настоящего Кодекса;
2) в соответствии с положениями Общей части настоящего Кодекса;
3) учитывая степень тяжести совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
2. Лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания будет недостаточен для исправления лица и предупреждения совершения им новых преступлений.
3. Основания для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за совершенное преступление, определяются статьей 69 настоящего Кодекса.
4. Более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса за совершенное преступление, может быть назначено по совокупности преступлений и по совокупности приговоров в соответствии со статьями 70 и 71цього Кодекса.
5. В случае утверждения приговора соглашения о примирении или о признании вины суд назначает наказание, согласованное сторонами сделки.
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/statja-65.htm------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Где тут про защиту Отечества???
Тепер мацкалика в карцер на цементну підлогу, сухар та брудну миску з водою із калюжи.