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Все про:Верховний Суд (402) Вишинський (104)

 Верховний Суд визнав законним арешт пропагандиста Вишинського

Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу щодо затримання керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського

Про це повідомила прес-служба суду в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"27 травня об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду залишила без задоволення касаційну скаргу адвокатів Кирила Вишинського на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 28 травня 2018 року та ухвалу Апеляційного суду Херсонської області від 5 червня 2018 року про відмову у відкритті апеляційного провадження", - заявили в суді.

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Проголошення повного тексту судового рішення відбудеться 3 червня, ознайомитися з ним можна буде в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, 15 травня 2018 року СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльністьмережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього було виявлено російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ.Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

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10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.

Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129128
 
   
 Топ коментарі
 
Среди дебилов, ставшими в последствии зебилами....
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Сейчас ЗЕбилы на гавно изойдут, их друга повязали...
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Среди дебилов, ставшими в последствии зебилами....
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Давно пора статья 111 УК Измена от 10 лет --15 лет с конфискацией гнида кацапская Верховный Суд признал законным арест пропагандиста Вышинского - Цензор.НЕТ 5109
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Сейчас ЗЕбилы на гавно изойдут, их друга повязали...
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Виктор Барт - за пацанов.... Верховный Суд признал законным арест пропагандиста Вышинского - Цензор.НЕТ 3854

Порошенко свободы слова лишил....
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??? враг должен сидеть в тюрьме, а враг это тот кто считает население Украины зебилами и Украину называет зебилией... а теперь, гандон, можешь дёргать ножками.
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Опять сливной бачок забулькает, вечно спадающими скрепами
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Вашингтонский Обком‏ @_Fashington



Кстати, а Коломойский растёт!
Ранее он довёл до банкротства свой банк, а сейчас взялся за страну!
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она доведена трусняками и великорошенами Верховний Суд визнав законним арешт пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 8585 Верховний Суд визнав законним арешт пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 8585
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ага. именно поэтому молодая команда обещает пол-года прожить на ЗВР.
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Афигеть!
А кто будет прессаташе у зелёной сопли?
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Дєрьмо вопрос! Портнов порішає. Україна ще й компенсацію заплатить! Це вам не влада барігі.
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если только из-за поребрика лошадь попросит)) не они требуют,просить не умеют))
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Да отпустите его, кому он нужен? Кто он нем слышал до этой истории? Лишний повод появится ткунь носом Москву по поводу свободы слова
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Не ссы - отсидит свою пятнашку - и сразу отпустим!
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Із інета: - Пане Зеленський, а правда, що вам за рік вдалося розрахуватися з усіма боргами МВФ? - Так. - Як вам це вдалося? Звідки ви взяли грошей?? - Я поставив пам'ятник Порошенку на Майдані і повісив табличку: "В пам'ятник не плювати, штраф 1 грн"
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Были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Это уже на госизмену тянет?
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Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
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Уголовный кодекс Украины
Статья 65. Общие принципы назначения наказания

1. Суд назначает наказание
1) в пределах, установленных в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за совершенное преступление, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 53 настоящего Кодекса;
2) в соответствии с положениями Общей части настоящего Кодекса;
3) учитывая степень тяжести совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
2. Лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания будет недостаточен для исправления лица и предупреждения совершения им новых преступлений.
3. Основания для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за совершенное преступление, определяются статьей 69 настоящего Кодекса.
4. Более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса за совершенное преступление, может быть назначено по совокупности преступлений и по совокупности приговоров в соответствии со статьями 70 и 71цього Кодекса.
5. В случае утверждения приговора соглашения о примирении или о признании вины суд назначает наказание, согласованное сторонами сделки.
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/statja-65.htm------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Где тут про защиту Отечества???
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Вообще-то 65-я статья Конституции Украины. Вместо того, что бы защищать Украину (информационно), Вышинский транслировал пропаганду страны-агрессора. Что тут не понятно? Это не свобода слова - это предательство и коллаборационизм.
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Арестовывают на основаниях статей Уголовного Кодекса, а не статей Конституции. Верховний Суд визнав законним арешт пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 6995
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э, кончайте. Так вы гужву не вернёте.
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Файно!
Тепер мацкалика в карцер на цементну підлогу, сухар та брудну миску з водою із калюжи.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВерховний Суд визнав законним арешт пропагандиста Вишинського
 
 
 
 
 
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