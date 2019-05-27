 Всі 24 українські моряки залишаться під вартою до кінця липня, - рішення суду в Москві

Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Постанови Лефортовського районного суду, якими морякам було продовжено терміни тримання під вартою до кінця липня, залишено без зміни, скарги захисту без задоволення. Наразі стосовно всіх 24 військовополонених українських моряків Мосміськсуд відхилив апеляції", - написав Полозов у понеділок у facebook-групі "Захист військовополонених українських моряків".
Також він нагадав, що термін подання владою РФ звіту перед Міжнародним трибуналом ООН із морського права про виконання його рішення спливає 25 червня 2019 року.
Коментуючи ці рішення Московського міськсуду, Полозов у своєму акаунті у Twitter написав: "Міжнародний трибунал ООН із морського права? Ні, не чули".
Раніше сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ не збирається звільняти українських моряків, попри рішення Міжнародного трибуналу з морського права. "Позиція не може змінитися. Має завершитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон, і відбутися суд", - сказав він.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.
Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.
Міжнародний арбітраж у нідерландській Гаазі ухвалив, що Росія має сплатити 5 мільйонів 400 тисяч євро відшкодування за захоплення 2013 року 30 учасників акції протесту екологічної організації Greenpeace проти видобування нафти в Арктиці і їхнього судна.
Цей арбітраж іще 2015 року визнав Росію винною в порушенні Конвенції ООН про морське право, але лише зараз визначив суму відшкодування.
Як прокоментував нинішню ухвалу прем'єр-міністр Нідерландів Берт Кундерс, вона чітко визначає, що «судна в міжнародних водах не можна захоплювати силою і арештовувати присутніх на борту на власний розсуд».
Росія відмовилася брати участь в арбітражі, заявляючи, що вона здійснювала своє суверенне право, коли захоплювала судно Arctic Sunrise під прапором Нідерландів у міжнародних водах, але в межах своєї виключної економічної зони. Але арбітраж заявив, що все одно має юрисдикцію в цій справі саме за Конвенцією ООН про морське право, яку Росія підписала і тим самим погодилася на таке вирішення суперечок щодо застосування конвенції.
У Росії ще офіційно не коментували цього рішення. Російські державні засоби інформації цитують «джерела», які заявляють, що Москва вивчить це рішення і що в Міністерстві закордонних справ Росії продовжують заперечувати юрисдикцію арбітражу.
2013 року прикордонники Федеральної служби безпеки Росії захопили судно «Арктик Санрайз», на якому активісти «Ґрінпісу» вирушили протестувати проти видобування нафти в Арктиці і спробували влаштували такий протест і на одній із російських нафтовидобувних платформ у Баренцевому морі. Судно і 30 людей, що були на ньому, - активістів «Ґрінпісу», членів екіпажу і журналістів, - Росія утримувала тривалий час: людей кілька місяців, судно близько року. Людей із судна спершу звинувачували в «піратстві», потім перекваліфікували звинувачення на «***********» і врешті відпустили за амністією після того, як Міжнародний трибунал із морського права ухвалив, що Росія повинна звільнити людей і судно. Росія тоді теж заявила, що не визнає юрисдикцію трибуналу, що працює під егідою ООН.
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28624538.html
Вот почему.....
Они уже достойные люди поддерживающие Зе, да?
Распустить по домам....
Тем более ее на хлеб не намажешь....
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это по-каковски?
https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F
https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F
Минулий час множини, кацапе. Вивчай)
Збрехав в черговий раз. На лігу сміху має час, а на заручників і армію ні.
Геть брехуна!
Дело было в международных водах, шум был громкий, и Турция тоже подала иск в Международный трибунал ООН по морскому праву. И тоже выиграла. Евреи же послали всех лесом и кинули что-то около пары лямов на все семьи погибших и пострадавших...и все...
Какими бы упоротыми не были Зе-фаны, но даже они должны понимать, что бездействие президента после победы Украины в трибунале по морякам это НЕ НОРМАЛЬНО
Зеленский тупо не выполняет своих прямых обязанностей