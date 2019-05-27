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Все про:моряки (586) Росія (17256) суд (5151) Полозов (270)

 Всі 24 українські моряки залишаться під вартою до кінця липня, - рішення суду в Москві

Московський суд відхилив апеляції на утримання під вартою всіх 24 моряків, захоплених РФ у Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Постанови Лефортовського районного суду, якими морякам було продовжено терміни тримання під вартою до кінця липня, залишено без зміни, скарги захисту без задоволення. Наразі стосовно всіх 24 військовополонених українських моряків Мосміськсуд відхилив апеляції", - написав Полозов у понеділок у facebook-групі "Захист військовополонених українських моряків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Московський суд залишив під вартою чотирьох полонених українських моряків, які намагалися оскаржити утримання під вартою

Також він нагадав, що термін подання владою РФ звіту перед Міжнародним трибуналом ООН із морського права про виконання його рішення спливає 25 червня 2019 року.

Коментуючи ці рішення Московського міськсуду, Полозов у своєму акаунті у Twitter написав: "Міжнародний трибунал ООН із морського права? Ні, не чули".

Раніше сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ не збирається звільняти українських моряків, попри рішення Міжнародного трибуналу з морського права. "Позиція не може змінитися. Має завершитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон, і відбутися суд", - сказав він.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Читайте також: До українського політв'язня в РФ Балуха не пускають консула, Росії направлено ноту, - Денісова

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129126
 
 
 Топ коментарі
 
Не понятно почему их? А почему в этом списке нет медведчука, шуфрича, бойко, Рабиновича, допы, Гепы, труханова????
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Ievgen Maievskyi - а почему про них забыл...?

Они уже достойные люди поддерживающие Зе, да?
Все 24 украинских моряка останутся под стражей до конца июля, - решение суда в Москве - Цензор.НЕТ 310
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Давайте обменяем 24 достойных человека на всякую падаль: Порошенко, Турчинов, Парубий, Гройсман, Яценюк и.т.п. , 24 ублюдка мы легко наберем. И РФ - не в обиде, ЗК - постатуснее, и нам - хорошо!
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Надеемся на очередные санкции. Хотя, с Узеленским, это маловероятно...
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соевые идиоты вчера орали, что переоценить заслугу пэтьки невозможно, пэтька-бэтмэн все порешал же
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Дятел, забудь про Порошенко. Узеленский при власти уже целую неделю из скандалов не вылазит.
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Міжнародний арбітраж у нідерландській Гаазі ухвалив, що Росія має сплатити 5 мільйонів 400 тисяч євро відшкодування за захоплення 2013 року 30 учасників акції протесту екологічної організації Greenpeace проти видобування нафти в Арктиці і їхнього судна.

Цей арбітраж іще 2015 року визнав Росію винною в порушенні Конвенції ООН про морське право, але лише зараз визначив суму відшкодування.
Як прокоментував нинішню ухвалу прем'єр-міністр Нідерландів Берт Кундерс, вона чітко визначає, що «судна в міжнародних водах не можна захоплювати силою і арештовувати присутніх на борту на власний розсуд».
Росія відмовилася брати участь в арбітражі, заявляючи, що вона здійснювала своє суверенне право, коли захоплювала судно Arctic Sunrise під прапором Нідерландів у міжнародних водах, але в межах своєї виключної економічної зони. Але арбітраж заявив, що все одно має юрисдикцію в цій справі саме за Конвенцією ООН про морське право, яку Росія підписала і тим самим погодилася на таке вирішення суперечок щодо застосування конвенції.
У Росії ще офіційно не коментували цього рішення. Російські державні засоби інформації цитують «джерела», які заявляють, що Москва вивчить це рішення і що в Міністерстві закордонних справ Росії продовжують заперечувати юрисдикцію арбітражу.
2013 року прикордонники Федеральної служби безпеки Росії захопили судно «Арктик Санрайз», на якому активісти «Ґрінпісу» вирушили протестувати проти видобування нафти в Арктиці і спробували влаштували такий протест і на одній із російських нафтовидобувних платформ у Баренцевому морі. Судно і 30 людей, що були на ньому, - активістів «Ґрінпісу», членів екіпажу і журналістів, - Росія утримувала тривалий час: людей кілька місяців, судно близько року. Людей із судна спершу звинувачували в «піратстві», потім перекваліфікували звинувачення на «***********» і врешті відпустили за амністією після того, як Міжнародний трибунал із морського права ухвалив, що Росія повинна звільнити людей і судно. Росія тоді теж заявила, що не визнає юрисдикцію трибуналу, що працює під егідою ООН.

https://www.radiosvoboda.org/a/news/28624538.html
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Хоть одна страна, кроме Литвы, ввела за это санкции? И не введут. Пеця послал пацанов в верный плен, чтобы ЧП ввести, и в кресле еще посидеть,а сидят пацаны, причем в тюрьме, и Пеця в жопе. До суда, моряков никто не отпустит, хоть 10-ть трибуналов, хоть Госдеп, хоть ЕС, и даже ее величество, Верховна Рада не помогут. А катера по суду конфискуют, и утилизируют, за ненадобностью.
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Ты бы лаврушку меньше кушала и думала своей головой, а не головой однофамильца. Трибунал - это серьезные вещи. На основании его решения, доказывающего вину параши, по ней вмажут еще сильнее...
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В ООН нет ни одного института. который может "вмазать" На них можно пописать, покакать сморкнуться. Что, собственно и происходит.
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Трибунал ООН - дурилка картонная. Срать на него Раше.
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Скорее ООН по этому болоту санкциями шарахнет, чем зебил.
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Ну ввоит ООН санкций, в совбез надо обратиться
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Давайте обменяем 24 достойных человека на всякую падаль: Порошенко, Турчинов, Парубий, Гройсман, Яценюк и.т.п. , 24 ублюдка мы легко наберем. И РФ - не в обиде, ЗК - постатуснее, и нам - хорошо!
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Не понятно почему их? А почему в этом списке нет медведчука, шуфрича, бойко, Рабиновича, допы, Гепы, труханова????
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А ты не хочешь пойти на обмен раз такой умный? Раз уж все плохие...
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одного "тома" на всех, раз он такой "рыцарь на белом коне"
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Чего непонятного? Колорад мечтает, чтобы его ***** выдали врагов. Ватные мечты такие ватные Все 24 украинских моряка останутся под стражей до конца июля, - решение суда в Москве - Цензор.НЕТ 6523
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Ievgen Maievskyi - а почему про них забыл...?

Они уже достойные люди поддерживающие Зе, да?
Все 24 украинских моряка останутся под стражей до конца июля, - решение суда в Москве - Цензор.НЕТ 310
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они даром не нужны. а морякам сидеть пока х.йло не подыграет своим шуфричам.
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А ти не бажаєш замість цих гідних людей в ********** рабство відправитися? У нас, що іхтамнтов мало сидять? Краще вже віддати цей непотріб, ніж наших громадян.
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Сейчас ЗЕкоманда скажет что посылать моряков было нельзя и вообще в своем море плавать нельзя, опасно....
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Т.е. с твоих слов плавать нельзя? А чего ты тогда не предлагаешь поплыть медведчуку? Ну или Зеленскому?
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Василь Петренко d2e40803 - а нахрена тогда вообще армия, если не для того что бы защищать интересы страны?

Распустить по домам....
Тем более ее на хлеб не намажешь....
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Да пусть педро, со своими порохоботами и прочей челядью, пойдут и вернут Крым. Слабо?
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Они как раз возвращают, а что ты делаешь для этого??? Моряки поплыли, их захватили теперь получается не плыть? Разрешение спрашивать???? Твои действия чучело в студию....
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Дурко, это было сомнительное предприятие, с заранее известным результатом. А как они "как раз возвращают" - поподробнее, пожалуйста. О Крыме вспомнили через три года, а до этого, как в рот воды набрали.
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А для чего их туда надо было посылать, война идёт или нет?
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Кацапо@банько, сейчас будет рассказывать как всем надо стоять на коленях, и что в Иловайске Порошенко виноват, а в Славянске это не освобождение ... Но тварь не расскажет как наших ребят с России расстреливали, промолчит, им про это нельзя говорить...
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слив засчитан, лахта
https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F
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Адам Жоржович, ти протри оченята, там у тєбя гной скопився)
https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F
Минулий час множини, кацапе. Вивчай)
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"Трибунал ООН по морскому праву обязал Россию отпустить захваченных моряков", а ось кацапи, РАЗОМ З ЗЕБЕНЬКАМИ вважають інакше. Яка "неочікувана" одностайність
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Піражкі с потрошкамі по 25 капєєк. Спрасіть ложкіна.
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Интересно, а к порохосвыну по ночам кровавые мальчики не являются?
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Порохосвин видит только бабло и себя при власти,но получился большой облом который закончится тюрьмой пожизненно,или Порохососы думают иначе?
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Думаю нет, этим лохам Беня не будет платить, не в его характере...
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Рішення москалів - передбачуване. Зважаючи на історію та традиції москалів-ординців, вони тримають заручників, аби щось виторгувати для себе.
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Зeбіки, а чому Зe до сих пір нe звільнив моряків з полону?
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Кстати, а где яростная реакция Зебога??? Почему молчит??? Пети уже нет и валить не на кого!!!
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На дебатах Зеля пиняв Пороха за моряків і обіцяв їх звільнити.
Збрехав в черговий раз. На лігу сміху має час, а на заручників і армію ні.
Геть брехуна!
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пусть ЗЕ на потроха поменяет хлопцев
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Омелян!, даёшь побольше поездов в раху!
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помнитсо несколько лет назад Израиль взял на абордаж турецкий корабль с протестувальниками против агрессии и в процессе привалил, кажись, трех из них, а еще с полтора десятка искалечили.
Дело было в международных водах, шум был громкий, и Турция тоже подала иск в Международный трибунал ООН по морскому праву. И тоже выиграла. Евреи же послали всех лесом и кинули что-то около пары лямов на все семьи погибших и пострадавших...и все...
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Всі 24 українські моряки залишаться під вартою до кінця липня, - рішення суду в Москві - Цензор.НЕТ 750Oleksandrrr +25%‏ @alllex703 7 ч.7 часов назад
Какими бы упоротыми не были Зе-фаны, но даже они должны понимать, что бездействие президента после победы Украины в трибунале по морякам это НЕ НОРМАЛЬНО
Зеленский тупо не выполняет своих прямых обязанностей
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Госдеп же сказал отпустить, как так? Сам Госдеп сказал.....
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Вот только не надо называть это дерьмо"судом"...
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Фишка в том, что Украине, даже на обмен предложить некого. Ни одного военнослужащего РФ в плену нет.
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Ти в цьому впевнена? Чи не будь схожей до прігожінськіх тролів або ти сама троль?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономВсі 24 українські моряки залишаться під вартою до кінця липня, - рішення суду в Москві
 
 
 
 
 
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