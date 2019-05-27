 До суду подали позов про скасування призначення Богдана главою АП

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Верховного суду в Facebook.
"Заяву подано до канцелярії суду 24 травня 2019 р громадською організацією "Громадський люстраційний комітет" і фізичною особою. Справи зареєстровано за номерами 9901/283/19 і 9901/284/19", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що впродовж п'яти днів із дня подачі позовів буде винесено рішення про наступні процесуальні дії.
не верю.
неужели у ВладимЕра так плохо с головным мозгом?
НЕ ВЕРЮ!!!!!!
как вы можете так... да на ВладимЕра… да на …. слов нет
как вы могли???!! ВладимЕр это жжж…. эта... таво… как яво… нуууууу … эта самае кароче.
хотя.... если разобраться...
Маленкая 16-ти летняя девочка ведь тоже ВладимЕра БРЕХЛОМ назвала.
А дети не врут. Ведь правда же?
ВАМ РЕСПЕКТ!!!!
Похоже,переоценил этот Богдан вес и значение своего настоящего патрона-Коломойского и поэтому должен освободить место тому,кто не будет думать "головой вниз"