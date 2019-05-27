 До суду подали позов про скасування призначення Богдана главою АП

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Верховного суду в Facebook.

"Заяву подано до канцелярії суду 24 травня 2019 р громадською організацією "Громадський люстраційний комітет" і фізичною особою. Справи зареєстровано за номерами 9901/283/19 і 9901/284/19", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що впродовж п'яти днів із дня подачі позовів буде винесено рішення про наступні процесуальні дії.

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