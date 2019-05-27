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Все про:Адміністрація_Президента (427) позов (233) оскарження (12) Богдан Андрій (52)

 До суду подали позов про скасування призначення Богдана главою АП

У Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України надійшло дві позовні заяви про визнання протиправним і скасування указу про призначення Андрія Богдана главою адміністрації президента України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Верховного суду в Facebook.

"Заяву подано до канцелярії суду 24 травня 2019 р громадською організацією "Громадський люстраційний комітет" і фізичною особою. Справи зареєстровано за номерами 9901/283/19 і 9901/284/19", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що впродовж п'яти днів із дня подачі позовів буде винесено рішення про наступні процесуальні дії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129122
 
   
 Топ коментарі
 
Lvbnhj - а кто такой Онищенко?

Мы должны ему верить, да?
Разве Онищенко это не крупный, беглый вор?
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ПЕтро не спить, Петро працює. Паскудить по хитрому, паскудить відкрито.
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да нуууу...
не верю.
неужели у ВладимЕра так плохо с головным мозгом?
НЕ ВЕРЮ!!!!!!
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как вам не стыдно!
как вы можете так... да на ВладимЕра… да на …. слов нет
как вы могли???!! ВладимЕр это жжж…. эта... таво… как яво… нуууууу … эта самае кароче.

хотя.... если разобраться...

Маленкая 16-ти летняя девочка ведь тоже ВладимЕра БРЕХЛОМ назвала.
А дети не врут. Ведь правда же?

ВАМ РЕСПЕКТ!!!! До суду подали позов про скасування призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 2464
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.....не просто порохоботы испугались,что возле нового президента будет грамотный управленец, и не просто хороший адвокат..\который,кстати ,выигрывал и для них дела\,а друг которому он доверяет.....хотели бы обратного.
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Беня хитрий крутить цим Зеленским як хоче і ше інформацію всю буде мати.
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зефани взломали фейсБ ПРЕ і пишуть, що хочуть
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Срут на ходу шоколадные .Хорошие сапоги надо брать .Все правильно Владимир Александрович
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Этого трепла действительно нужно убрать вообще из команды нового президента.не умеет "фильтровать" свои \ Коломойского "хотелки".Коломойский-коллаборационист,по сути на данный момент враг Украины.Его "говорящая голова"-Богдан ,в отличие от Коломойского,является (пока) лицом должностным и тот трёп "просто так",который может позволить себе лузер-олигарх Коломойский,этот Богдан должен рассматривать на предмет политических последствий для Украины,тем более как лицо с юридическим образованием.
Похоже,переоценил этот Богдан вес и значение своего настоящего патрона-Коломойского и поэтому должен освободить место тому,кто не будет думать "головой вниз"
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если не будет богдана то кто будет у зели? у него кроме квартала никого нет
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для такой должности можно найти специалиста любого профиля.Главное,чтобы с головой дружил.У нас куча молодых выпускников профильных специальностей от юристов до политтехнологов.Уж конкурсом можно отобрать толкового и за день.
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ну это как побороть бедность за день, уже 22 апреля?))))) ох, дети, дети. мало вас еше жизнь лупила
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Боже мой, не показывайте эту рожу - это же свинья, крещенная с крысой...(
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