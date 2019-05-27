 В електроенергетиці вже запущено незворотні процеси, які роблять неможливим відтермінування старту ринку, - Трохимець

Таку думку висловив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в блозі на "ЛІГА".

"Сьогодні ті самі люди, які лобіювали запровадження ринку електроенергії, лобіюють відтермінування його запуску…..користуючись застарілими аргументами. Але, на відміну від квітня 2017, сьогодні вже запущені незворотні процеси в електроенергетиці, які унеможливлюють відтермінування запуску ринку", - заявив Трохимець.



Окрім того, юрист звернув увагу, на ризики для України, пов’язані з відтермінуванням запуску ринку. "По-перше, це може призвести до погіршення взаємовідносин з міжнародним співтовариством. Вже 23 квітня представники ЄС, ЄБРР, Європейського енергетичного співтовариства, Європейського інвестиційного банку та USAID в Україні заявили, що стурбовані гальмуванням запуску нового ринку електроенергії. По-друге, від цього залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від ЄС."



На думку Трохимця, ринок електроенергії треба запускати вже з 1 липня 2019 року, а держава в особі НКРЕКП, Антимонопольного комітету та Кабінету Міністрів має зробити все, аби безболісно пройти перехідний період для людей, бізнесу та електроенергетичної системи України.



"Щодо подорожчання електроенергії для населення - то в Уряду є всі механізми, як правові, так і економічні для унеможливлення такого подорожчання", - наголосив юрист.