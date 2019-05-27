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 В електроенергетиці вже запущено незворотні процеси, які роблять неможливим відтермінування старту ринку, - Трохимець

Сьогодні вже запущені незворотні процеси в електроенергетиці, які унеможливлюють відтермінування запуску ринку з 1 липня.

Таку думку висловив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в блозі на "ЛІГА".

"Сьогодні ті самі люди, які лобіювали запровадження ринку електроенергії, лобіюють відтермінування його запуску…..користуючись застарілими аргументами. Але, на відміну від квітня 2017, сьогодні вже запущені незворотні процеси в електроенергетиці, які унеможливлюють відтермінування запуску ринку", - заявив Трохимець.

Окрім того, юрист звернув увагу, на ризики для України, пов’язані з відтермінуванням запуску ринку. "По-перше, це може призвести до погіршення взаємовідносин з міжнародним співтовариством. Вже 23 квітня представники ЄС, ЄБРР, Європейського енергетичного співтовариства, Європейського інвестиційного банку та USAID в Україні заявили, що стурбовані гальмуванням запуску нового ринку електроенергії. По-друге, від цього залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від ЄС."

На думку Трохимця, ринок електроенергії треба запускати вже з 1 липня 2019 року, а держава в особі НКРЕКП, Антимонопольного комітету та Кабінету Міністрів має зробити все, аби безболісно пройти перехідний період для людей, бізнесу та електроенергетичної системи України.

"Щодо подорожчання електроенергії для населення - то в Уряду є всі механізми, як правові, так і економічні для унеможливлення такого подорожчання", - наголосив юрист.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129120
 
   
 Топ коментарі
 
Незворотня тільки ядерна реакція, а всю цю к уйню яку замутив порошенко з ахметовим можна і потрібно зупиняти!
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Бариги вже порахували ті мільярди, що здеруть незрозуміло за що із нас.
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Уже украдено, поделено и заофшорено необратимо...
🤗
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Незворотня тільки ядерна реакція, а всю цю к уйню яку замутив порошенко з ахметовим можна і потрібно зупиняти!
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Бариги вже порахували ті мільярди, що здеруть незрозуміло за що із нас.
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Саме цікаво,що Єврокомісія вимагає відтермінування Ахметовської схеми .
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Чому ж незрозуміло? Повністю зрозуміло. "Ти винен тим уже, що захотів я їсти", як колись ворожий імперський байкар написав.
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А есть какие-то преимущества этого "рынка" кроме подорожания электрики для населения?
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Конечно есть! Ахметов еще пару-тройку ярдов капусты нарубит с крепостных населения.
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Это какие необратимые процессы? Типа новые платежки распечатаны и бабло поделено?
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Уже украдено, поделено и заофшорено необратимо...
🤗
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Боже, какой слог - необратимые последствия. Это что - электроэнергия из под контроля вырвалась? В чем необратимость то?
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Машины надо менять, жене купить сапоги.
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В чем необратимость то?

Ну как по мне - что украдено - не возращается...
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иногда мона - если потрясти свина и панамских патриотов)))
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народ - коломойский нас опять обманывает - для населения тарифы не меняются ,а скорее всего даже упадут- все изменения касаются промышленности - как так можно и все внимательно внимают
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это бесполезно. ты глухарей когда нибудь на току видел? ото они... просто расслабься и наблюдай со стороны за их кадахтаньем
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ув.Стрелок - я пишу скорее по привычке - мне совершенно теперь все равно - как живет население это страны - ((у меня есть племя ,вот о нем я и забочусь )) - как то так теперь)
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о у расномордого племя появилось - интересно какое - свинарчуки ))) В електроенергетиці вже запущено незворотні процеси, які роблять неможливим відтермінування старту ринку, - Трохимець - Цензор.НЕТ 4148 В електроенергетиці вже запущено незворотні процеси, які роблять неможливим відтермінування старту ринку, - Трохимець - Цензор.НЕТ 4148
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если изменения коснутся промышленности они коснутся и цен на промышленные товары в которые закладывается цена на електроенергию,т.е неизбежно повышение цен и это коснется каждого
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Владимир - на цены сильно влияет рынок (конкуренция и спрос ) - как то так ,не хочу в дебри залезать
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якщо б у нас була конкуренція були б інвестиції якби були інвестиції були б справедливі суди,якось так в дебрі також не хочу....
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так у нас и Майдан произошел - шо кое кто, решил, шо имеет право монополизировать целые отрасли экономики - как то так)))
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а я думал из-за отказа от европейского выбора открыто пророссийской политики и рейдерских захватов бизнеса криминальной группировкой
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Ринок існує виключно в теорії. В реальному житті його не існує. Це просто прикриття для різних шахрайських схем.
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стецьковским педродрочерам это бесполезно объяснять - у них так в методичке написано, и хоть ты что. И самое интересное приплели сюда Коломойского, который тут не при делах вообще!
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Прикольно що лахта приділяє увагу нашій енергетиці. Мабуть через те що ми збираємося відв'язатися від кацапстнських технічних стандартів і засинхронізуватися з енергосистемами Європи. Так, лахто? Ти почитай протягом ночі підручники з електроенергетики, а вранці народивідповідь. Тількитаку щоби з тебе не сміялися.
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Это кто такое сказал? С газом подобная муйня начиналась. А на данный момент тарифы для населения выше чем тарифы для промышленности. Плюс это вызвало рост цен абсолютно на все.
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мы по сей день имеем энергетику завязанную на Кацапстан, а не на Европу.
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быть в одной энергосистеме и зависеть от кацапстана это две огромные разницы
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да он одно статью прочит и думает шо умный - смех да и только
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Вау, да ты гений энергетики. (Говорю по секрету, как начсмены ТЭЦ)
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ок. опровергни. начсмены. давай мне перетоки в обе стороны
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Прикинь, оно когда перетекает, еще жужжит и булькает. А вапще опоры ЛЭП по уровню выставляют. Тогда не перетекает
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Да, и внутреннюю выработку не забудь. по регионам. ведь тебе как начсмены это как два пальца. И очень хорошо бы по времени суток. Например с разбивкой 6 часов.

(говорю по секрету, я очень плотно работал с одной ГЭС в плане учета и реализации выработанной электроэнергии. вплоть до познания самого процесса, баланса и прочих интересных вещей)
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??? тяжёлый случай - тебе и в этой статье сообщают, что наша энергосистема синхронизирована с Россией и диспетчер находится в России, а порошенку выгодно перегонять кацапстанскую электроэнергию в Европу... не ешь больше рошенок, они мозг повреждают.
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ты вообще понимаешь значение слов? синхронизирована - что по твоему означает?
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частота генерации синхронизована с Россией.. что не ясно, у нас только Бурштынская станция синхронизована с Европой... что не ясно. ПОРОШЕНКО ничего не делал для разрыва с экономикой Кацапстана... что не ясно. Вы начали своей звиздёжью работать на путина - попробуй докажи обратное.
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50 Гц должны совпадать, ты вообще физику в школе учил, и чем отличаются три фазы в сети знаешь
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совпадать в чем?
я не только в школе учил. это был один из профильных предметов в университете. так что продолжай - я весь в внимании
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по поводу разрыва отношений злобным порошенко

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что страна не может прекратить экономические отношения с Россией
Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne, передает "ДС".
"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти.
По его словам, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения.
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так мы для кацапов на Южмаше до сих пор ракеты делаем им же бедненьким нечем стрельнуть будет по Украине. Спасибо Порошенку о заботе о "братском народе"
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Исходя из реалий Украинского "бардака " стартонуть могут в противоположном направлении.
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херня пацаны. щас вазелин шестой все порешает и все отменит. не сцать!
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Але він ніяким чином не відмінить двох загальновідомих фактів: порошенко зрадник і мародер, порохоботи (с)ідори.
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Ну, яка держава - такий і ринок. Від газового, доречі, ніц не відрізняється.
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Для начала, отдать населению электроэнергию, выработанную госпредприятиями, - более дешёвую, а солнечную - ахметовскую и прочих доброхотов, на их же предприятия.
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ти що хочеш щоб бізнеспартнер рятівника нації копійку втратив? агент кремля?
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Хочу, чтобы эти твари жрали своё, то что они приготовили для народа Украины.
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тогда можешь сразу выкидывать нахер всю технику и готовиться к отключениям. потому как без ТЭЦ нельзя сглаживать пики и провалы нагрузки. атомная станция выдает константу практически постоянную. точно так же работают ГЭС. все маневры - только за счет ТЭЦ.
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Газовий ринок потрошенка-фірташа, вугільний та е/е ринок потрошенка-ахмєтова, ринок скрапленого газу та нафтопродуктів потрошенка-мертвечука.
Куди не плюнь - кругом ринок. Такий самий ринок, як і всі 144 реформи сивого 3,14дараса.
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Так тут ринок системи "а ты пойди походи по базару, девле поищи".
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Как они спешат сделать злодеяния необратимыми.
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Ну да. Нужно ведь как то обосновать очередной грабёж населения. Какие громкие слова Рынок электроэнергии. Какой рынок, один уже рынок из роттердама уже имеем. Тепло энергетика самая дорогая в мире. Теперь пора толкать по типа рыночных ценам электроэнергию и населению...
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Только глобальный посадки остановят это "нетвратимое" воровство.
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В любой непонятной ситуации кричи "это может привести к ухудшению отношений с... Европой, банками, мвф"
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рынок этот будет выглядеть: ахмет, ахмет-1, ахмет-2 и т.д...?
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Где любители *********** !Или пока методички от барыги не пришли!
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Цей ринок - це просто чергова шахрайська схема грабунку населення. Його треба скасувати та притягнути до кримінальної відповідальності організаторів цієї злочинної схеми.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВ електроенергетиці вже запущено незворотні процеси, які роблять неможливим відтермінування старту ринку, - Трохимець
 
 
 
 
 
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