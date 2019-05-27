 В електроенергетиці вже запущено незворотні процеси, які роблять неможливим відтермінування старту ринку, - Трохимець

Таку думку висловив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в блозі на "ЛІГА".
"Сьогодні ті самі люди, які лобіювали запровадження ринку електроенергії, лобіюють відтермінування його запуску…..користуючись застарілими аргументами. Але, на відміну від квітня 2017, сьогодні вже запущені незворотні процеси в електроенергетиці, які унеможливлюють відтермінування запуску ринку", - заявив Трохимець.
Окрім того, юрист звернув увагу, на ризики для України, пов’язані з відтермінуванням запуску ринку. "По-перше, це може призвести до погіршення взаємовідносин з міжнародним співтовариством. Вже 23 квітня представники ЄС, ЄБРР, Європейського енергетичного співтовариства, Європейського інвестиційного банку та USAID в Україні заявили, що стурбовані гальмуванням запуску нового ринку електроенергії. По-друге, від цього залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від ЄС."
На думку Трохимця, ринок електроенергії треба запускати вже з 1 липня 2019 року, а держава в особі НКРЕКП, Антимонопольного комітету та Кабінету Міністрів має зробити все, аби безболісно пройти перехідний період для людей, бізнесу та електроенергетичної системи України.
"Щодо подорожчання електроенергії для населення - то в Уряду є всі механізми, як правові, так і економічні для унеможливлення такого подорожчання", - наголосив юрист.
крепостныхнаселения.
🤗
Ну как по мне - что украдено - не возращается...
(говорю по секрету, я очень плотно работал с одной ГЭС в плане учета и реализации выработанной электроэнергии. вплоть до познания самого процесса, баланса и прочих интересных вещей)
я не только в школе учил. это был один из профильных предметов в университете. так что продолжай - я весь в внимании
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что страна не может прекратить экономические отношения с Россией
Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne, передает "ДС".
"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти.
По его словам, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения.
Куди не плюнь - кругом ринок. Такий самий ринок, як і всі 144 реформи сивого 3,14дараса.