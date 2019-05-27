 Портнов приніс у ДБР вже четверту заяву проти Порошенка

Цього разу Портнов звинувачує Порошенка в "спробі узурпації судової влади", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Друзі, доки стосовно Порошенка тривають першочергові слідчі дії за трьома першими кримінальними провадженнями про державну зраду, відмивання коштів, зловживання службовим становищем, легалізацію в офшорах злочинних доходів і несплату податків, сьогодні ми звернулися з четвертою заявою про злочин Порошенка - спробу узурпації ним судової влади", - написав Портнов у своєму телеграм-каналі в понеділок.
У своїй заяві, посилання на фотокопію якої він також наводить у повідомленні, юрист просить ДБР внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, передбачені статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 382 (невиконання судового рішення) КК України, які, "ймовірно, вчинив Петро Олексійович Порошенко та інші особи, які діяли за його вказівкою і/або у змові з ним".
Також Портнов просить розпочати відповідне досудове розслідування і направити документ, який підтверджує прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, та відповідну виписку з ЄРДР.
"У нас іще десятки підготовлених заяв, але найближчими тижнями ми зосередимося на посиленні інформаційного тиску на правоохоронні органи та підготовці клопотань, скарг та інших процесуальних документів у рамках уже зареєстрованих чотирьох кримінальних проваджень", - додав у своєму повідомленні екс-заступник глави АПУ.
Но что интересно. Портнова где уже только не судили и все суды он выиграл.
А більшісь родила б трійки(надзвичайний комітет), і без всяких застав... і т.д.
Ні я таки не помилився, це ви про сталінський режим!
І до речі, всі порохоботи, разом з ЗЕбілами, йдуть на ****, в силу відсутності критичності мислення.
Ні, ну навіщо ви так, бережіть свої нерви. Ви мене обізвали порохоботом, я тіоики виказав вам свою думку.
Вибачте я ж не знав що ви ЗЕбіл і так бурхливо відреагуєте. Ви не вихована людина.
Подонок, преступник и многократный предатель! Это ты - изменник Родины, явно работающий против Украины!
Надеешься, что опять взятками и шантажом сможешь суды в узде держать? Люди выходили на Майдан каждый день, мёрзли и погибали, чтобы такие, как ты, исчезли из власти! "Спасибо" всем, кто тебя сюда впустил!
Тем, кто не от ФСБ и Бени здесь пишет (это работа такая, понятно), а от души поддерживает эту особь, скажу одно: это всё равно, что радоваться, что пришёл каннибал съесть вашего врага.
Вы каннибала в город пустили и думаете, что, съев Петю, он станет веганом.
Это наивно, мягко говоря...
Якщо для у Вас Шарль Анрі СаНсон (саме так) викликає захоплення, то питань немає.
І П-в - це не Сансон, Ви не праві...
Це нічого не має спільного з суддями конвенту, які виносили вирок в ім'я Революції. Навіть Ісус казав, що головна провина не на Пілатові, а на тих, хто його Пілату видав.
А П-в - продажна істота, що служить не справедливості, не Закону, а своїм хазяям, підло прикриваючись законами, які сам писав і сам кривдив - Ви думаєте, він чесно працює????
І хазяїв він легко міняє - з ким вигідніше.
Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Ххххххххххххххххххх
Угадай, ничтожество, автора етих строк и примени их к себе.
Или тьі думаешь что второй раз у тебя получится сдрьіснуть из страньі?
Тоже в тему об этой особи.
радует одно с такими дебилами голобородько долго непротянет