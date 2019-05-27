 Портнов приніс у ДБР вже четверту заяву проти Порошенка

Цього разу Портнов звинувачує Порошенка в "спробі узурпації судової влади", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Друзі, доки стосовно Порошенка тривають першочергові слідчі дії за трьома першими кримінальними провадженнями про державну зраду, відмивання коштів, зловживання службовим становищем, легалізацію в офшорах злочинних доходів і несплату податків, сьогодні ми звернулися з четвертою заявою про злочин Порошенка - спробу узурпації ним судової влади", - написав Портнов у своєму телеграм-каналі в понеділок.

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У своїй заяві, посилання на фотокопію якої він також наводить у повідомленні, юрист просить ДБР внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, передбачені статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 382 (невиконання судового рішення) КК України, які, "ймовірно, вчинив Петро Олексійович Порошенко та інші особи, які діяли за його вказівкою і/або у змові з ним".

Також Портнов просить розпочати відповідне досудове розслідування і направити документ, який підтверджує прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, та відповідну виписку з ЄРДР.

"У нас іще десятки підготовлених заяв, але найближчими тижнями ми зосередимося на посиленні інформаційного тиску на правоохоронні органи та підготовці клопотань, скарг та інших процесуальних документів у рамках уже зареєстрованих чотирьох кримінальних проваджень", - додав у своєму повідомленні екс-заступник глави АПУ.