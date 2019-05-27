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Все про:Порошенко (8967) Портнов (54) ДБР (264)

 Портнов приніс у ДБР вже четверту заяву проти Порошенка

Колишній заступник голови Адміністрації Президента часів Януковича Андрій Портнов подав у Державне бюро розслідувань четверту з обіцяних їм "десятків" заяв про злочин, нібито скоєний п'ятим президентом Петром Порошенком.

Цього разу Портнов звинувачує Порошенка в "спробі узурпації судової влади", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Друзі, доки стосовно Порошенка тривають першочергові слідчі дії за трьома першими кримінальними провадженнями про державну зраду, відмивання коштів, зловживання службовим становищем, легалізацію в офшорах злочинних доходів і несплату податків, сьогодні ми звернулися з четвертою заявою про злочин Порошенка - спробу узурпації ним судової влади", - написав Портнов у своєму телеграм-каналі в понеділок.

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У своїй заяві, посилання на фотокопію якої він також наводить у повідомленні, юрист просить ДБР внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, передбачені статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 382 (невиконання судового рішення) КК України, які, "ймовірно, вчинив Петро Олексійович Порошенко та інші особи, які діяли за його вказівкою і/або у змові з ним".

Також Портнов просить розпочати відповідне досудове розслідування і направити документ, який підтверджує прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, та відповідну виписку з ЄРДР.

"У нас іще десятки підготовлених заяв, але найближчими тижнями ми зосередимося на посиленні інформаційного тиску на правоохоронні органи та підготовці клопотань, скарг та інших процесуальних документів у рамках уже зареєстрованих чотирьох кримінальних проваджень", - додав у своєму повідомленні екс-заступник глави АПУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129119
 
   
 Топ коментарі
 
Его бы в шахту... или на лесоповал.... Портнов принес в ГБР уже четвертое заявление против Порошенко - Цензор.НЕТ 1103
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це та сука-яка розробляла план розстрілу Майдану?ну-ну...
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Колорад никак не угомониться.
А чем в это время заняты нацжены?
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Да лучше быть упоротым или неразумным,чем порохоботом!!!Порохобот-это горе и позор в саемье.
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Мародера сейчас будут гнобить все,кому не лень.Докерувався,за 5 лет вместо правового государства построил паханат по понятиям,где себя назначил главарем.Теперь пожинет плоды
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Порохоботы не успевают копытами по кнопке "Спам " барабанить!Болезные-вам уже никто платить не будет.
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Не удивлюсь, если этот рыг портнов будет баллотироваться в Раду. По списку БПП, в первых номерах. Не исключено, что тоже по решению "суда".
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Мародер олексийович свинорошенко уже не президент и никогда им не будет.А скоро под суд и на зону,рукавицы шить
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Усыпите уже кто-нибудь этого писаку. Портнова и Шуфрича надо мерелить разом.У них и повадки, и морды похожи. Наглые и уверенные в безнаказанности.
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Какая разница, в данном случае, кто принес 100%-е доказательства преступных злоупотреблений порошенко властью. Что, от того кто принес, меняется как-то сущность совершенных барыгой преступлений? За барыжные преступления нужно судить барыгу, а не того кто принес. Вот посадит команда Зеленского барыгу, тогда, порохоботы, несите доказательства преступлений Портнова. Но это уже другой разговор. Не хер вам мешать все в кучу для выгораживания мародерства и узурпации власти петей.
Но что интересно. Портнова где уже только не судили и все суды он выиграл.
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для порохоботов это большая разница, других аргументов у них нет.
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Погнали солитера,с 20 мая оно никто и зовут никак.Теперь еще его личинок выгнать осталось
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Гена надієшся на дефолт і руку дружби брацкаго нарота ?
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Надеюсь на посадки мародера и его свинокоманды и руку помощи наших партнеров-ЕС и США.А ваш брацкий нарот идет садом,вместе с пуйлом и Мародером
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Для того, что бы раз и навсегда успокоить сектантов-свидетелей шоколадного покращення, необходимо поместить их божка, соевого мародера, вора и военного преступника, туда, где ему самое место - за решетку минимум лет на 10. Причем с конфискацей всего имущества в государственную казну. Уверен, будет чем расплатиться с МВФ за набранные и разворованные соевой кликой кредиты.
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портнов, посади свыню, ну а потом тебя бы неплохо к нему
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Кстати, безмерно удивлен мягкотелостью Президента Зеленского. Соевая гнида должна была быть арестована через полчаса после инаугурации, при выходе из здания Верховной Рады, и в нормальном государстве на третий день расстреляна по приговору трибунала перед строем как военный преступник.
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Тут для этого надо поменять генерального прокурора и еще кое-кого из антикоррупционеров и судейских. А это можно сделать только в новой раде, где у Зеленского может быть большинство. Вот тогда коса правосудия разгуляется в волю. А сейчас она на привязи стреноженная стоит и ничего делать не может.
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Це ви про Україну, чи про сталінський режим?
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Це я про справедливий лад в Україні де мародер петро та його посіпаки, не дивлячись на всяких порохоботських придурків, які сплутали барижного петра з Україною, будуть покарані. Кара має бути реальною, без усяких залогів по 10 млн. Камера, а може бути і розстрільна міра.Тому і коса, а не тільки папір.
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А я вирішив що ви підтримали оце від Alex Eisenhower "и в нормальном государстве на третий день расстреляна по приговору трибунала", і жалкуете що для цього, ще не поміняли генпрокурора, та ще декого, а це можливо тільки якби в ВР була більшісь.

А більшісь родила б трійки(надзвичайний комітет), і без всяких застав... і т.д.

Ні я таки не помилився, це ви про сталінський режим!
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Та мало що ви там можете вирішити. Вам, порохоботам, хто проти бариги, так тот за трійки. Точнісенько як перед виборами, - раз не за пьетю, так значить за путіна. Ото 73 % за путіна. Тепер вам вирогідно треба скувжити, що 73% мислять обʼєднатися з росією. З вас станеться, аби баригу не чипали. Що завгодно можете кунячити, но пьєтю не тронь.
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Так у вас виходить Портнов тільки но почав якийсь рух в правовому полі, а вам вже бігом би розстрілювати. То ми точно про Україну(яка йде в Європу), чи про сталінський режим(який відроджують в росії).

І до речі, всі порохоботи, разом з ЗЕбілами, йдуть на ****, в силу відсутності критичності мислення.
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Мені дуже подобається, коли якийсь дебіл міркує, що він мислить критично, а усі інші не критично і він має право усіх наставляти та читатаи нотації. Ви хто, пророк і самий розмний, що ставить себе вище людей? Звідки ви це узяли? Ні, не пророк, бо так поводять себе тільки самозакохані дебіли.
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Проводив тільки паралелі, націонал-соціалісти з цього починали, фашисти, комуністи

Ні, ну навіщо ви так, бережіть свої нерви. Ви мене обізвали порохоботом, я тіоики виказав вам свою думку.
Вибачте я ж не знав що ви ЗЕбіл і так бурхливо відреагуєте. Ви не вихована людина. Портнов приніс у ДБР вже четверту заяву проти Порошенка - Цензор.НЕТ 727
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Шо? В лахті змінили стилистику написання методичок? Слабаки ви, кацапи.
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Похоже молодой зеко манде понадобились услуги опытного юриста . Автора законов от 16.01.2014 года. " З маленького Вовки велике х**ло"
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Сгинь, мара!
Подонок, преступник и многократный предатель! Это ты - изменник Родины, явно работающий против Украины!
Надеешься, что опять взятками и шантажом сможешь суды в узде держать? Люди выходили на Майдан каждый день, мёрзли и погибали, чтобы такие, как ты, исчезли из власти! "Спасибо" всем, кто тебя сюда впустил!
Тем, кто не от ФСБ и Бени здесь пишет (это работа такая, понятно), а от души поддерживает эту особь, скажу одно: это всё равно, что радоваться, что пришёл каннибал съесть вашего врага.
Вы каннибала в город пустили и думаете, что, съев Петю, он станет веганом.
Это наивно, мягко говоря...
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скажи петиному пгокугогу, что бы он его посадил.
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Портнов - "професійний кат". Він потрібний будь якій владі. Тому порівнюйте його краще з французьким Самсоном, що нарубав голів на гільотині тисячі. Колись Наполєон спитав у нього - як йому спиться? "Якщо королі і диктатори сплять спокійно, то чому має погано спати їхній кат??", - була відповідь.
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Вибачте, я давно читаю Ваші дописи і знаю Вашу політичну позицію.
Якщо для у Вас Шарль Анрі СаНсон (саме так) викликає захоплення, то питань немає.
І П-в - це не Сансон, Ви не праві...

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Це його професія, пані Наталя! Так само, як професія живодера на бійні. Хто їсть ковбасу - не має морального права засуджувати її представників. СаНсон же не катував засуджених, а намагавсь швиденько виконати вирок, щоб засудженний довго не страждав в очикуванні страти.
Це нічого не має спільного з суддями конвенту, які виносили вирок в ім'я Революції. Навіть Ісус казав, що головна провина не на Пілатові, а на тих, хто його Пілату видав.
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Розумію, що Ваша мрія - справедливість для всіх - https://www.youtube.com/watch?v=lfg0_FbIqqw , але Сансон був професійним катом, який, до речі, спочатку намагався уникнути цієї долі, і він був по-своєму чесним.
А П-в - продажна істота, що служить не справедливості, не Закону, а своїм хазяям, підло прикриваючись законами, які сам писав і сам кривдив - Ви думаєте, він чесно працює????
І хазяїв він легко міняє - з ким вигідніше.
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А Юлю Портнов присудив(опосоредковано) фактично на смерть. Бо не поставили б ультіматум Януковічу західні лідери, то Юля живою б з буцегарні не вийшла. Тому між Портновим і Сансоном різниця не велика.
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Може вже досить? Все одно тягне на довічне? Все одно всі інші сотні важковагових "подвигів" підуть Петру поглинанням?
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Марк Фейгин:"портнов вместе с сурковым руководил расстрелом украинцев на майдане в феврале 2014г., после чего его эвакуировали в москву. сейчас этот человек свободно ходит по Киеву...".
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генпгакурор сказал, шо на него ничего нет..пеця своими собственными жадными руками создал своё сегодня..
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Портнов, даю тебе загадку.

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Ххххххххххххххххххх
Угадай, ничтожество, автора етих строк и примени их к себе.
Или тьі думаешь что второй раз у тебя получится сдрьіснуть из страньі?
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А ещё у Маяковского есть стихотворение "Мразь", про взятки.
Тоже в тему об этой особи.
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И что Портнов про барыгу не так сказал?
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Похоже Портнов обиделся,что за пять лет президентства Порошенко на него ни одного уголовного дела не открыли,и финансовые активы не арестовали.Будет Пете мстить.
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Похоже , Портнов вместе с Порошенко "похоронит" и карьеру Романа Трубы . Средства на ГБР выделили нехилые , не будет результатов расследования - "гуляй Вася".Попытка честно расследовать дело - натолкнется на гранитную стену купленных и зависимых судей и прокуроров . Патовая ситуация .
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рыгосоевые разборки. пересажайте и перестреляйте друг друга, Украина будет процветать
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одно из условий возвращения этой гниды портнова по согласованию бени была его роль кошмарить порошенка с чем он справляется читая коменты зе секты
радует одно с такими дебилами голобородько долго непротянет
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Загоняй Загоняй его в долги .! Браво !!!!
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Надо поставить Портнову задачу подать пару заявлений об уголовных правонарушениях против самого себя - уверен, у него это получится получше, чем у никакой Генеральной прокуратуры
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Я не сторонник порошенки, но... при чём тут он? Ты железнодорожник, что ли?
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..на это хйло и рассчитывает.. а если "бЕндеровцы" не поведутся, тогда это его возможный план Б, если что.. Портной дурак или ему сделали предложение, от которого оно не смогло отказаться
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почему ватный террорист не арестован в аэропорту оно приезжает и подает иски...где предел у нас же не коза ностра как в италии..или спрут похлеще...это цирк
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шоб он здох от сифилиса мозга и его высерки..с исками
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прекрасно когда грызутся два бешеных пса.
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всю эту кодлу в одну камеру посадить. и выдать им напильники. и поставить веб-камеру. так , существ сорок - ахметку, барыгу, портнова, кучмо, фирташа, беню, луцика, и пр. и пр. и пр.
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Беня мстит Пороху за арест своих активов. Ничего не выйдет, предвыборная очередная вонючка.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПортнов приніс у ДБР вже четверту заяву проти Порошенка
 
 
 
 
 
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