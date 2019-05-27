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Все про:ДТП (2324) Польща (1800) українці (905) студенти (140)

 Дві українські студентки дістали важкі травми в ДТП у Польщі

Українські студентки, які вчаться у варшавських вузах, потрапили в аварію 25 травня в районі населеного пункту Долина Служевська.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Facebook-сторінку Посольства України в Польщі.

"25 травня в районі Долини Служевської сталася ДТП за участю українських студентів, що навчаються у варшавських вузах. Внаслідок ДТП дві пасажирки дістали важкі травми і перебувають у лікарні МВСіА", - сказано в повідомленні.

Родичі дівчат прибули з України і перебувають поруч із ними.

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Наступного дня після аварії обох студенток відвідала в лікарні консул, вона поспілкувалася з дівчатами і їхніми батьками. Також дипломат зустрілася з представником вузу, в якому вчиться одна з дівчат.

"Справа перебуває на контролі Консульського відділу Посольства України у Варшаві", - повідомили в посольстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129114
 
 
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Блин, и это Зе еще не пробыл президентом и месяца! Две украинских студентки получили тяжелые трвмы в ДТП в Польше - Цензор.НЕТ 180
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"******" обломились через дурне ДТП, а як горе кавалери?
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Ну ти і свинюка! Ти "свічку тримав", коли вони "********"? Нічого ж нема, про причини поїздки, мету, хто саме був за кермом, і хто винуватець ДТП... Аби "серонуть"! З більшим успіхом я тебе "копрофагом" назвать можу...
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Пішов ти дурню, що такого страшного в слові "******" побачив, не розумієш то сиди і жуй мовчки. В суботу вони по любому в церкву їхали або у бібліотеку, шкода що час аварії не вказано
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Телепню, мені відомий випадок, коли стосовно попа, на Волині, брехні по селах розпускали, що "гуляє" з розведеною, бо виходив з її дому опівночі... Та так, що його до митрополита тягали... А виявилось, що його жінка викликала, бо мати сповідаться захотіла - відчувала, що помре...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономДві українські студентки дістали важкі травми в ДТП у Польщі
 
 
 
 
 
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