 Дві українські студентки дістали важкі травми в ДТП у Польщі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Facebook-сторінку Посольства України в Польщі.

"25 травня в районі Долини Служевської сталася ДТП за участю українських студентів, що навчаються у варшавських вузах. Внаслідок ДТП дві пасажирки дістали важкі травми і перебувають у лікарні МВСіА", - сказано в повідомленні.

Родичі дівчат прибули з України і перебувають поруч із ними.

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Наступного дня після аварії обох студенток відвідала в лікарні консул, вона поспілкувалася з дівчатами і їхніми батьками. Також дипломат зустрілася з представником вузу, в якому вчиться одна з дівчат.

"Справа перебуває на контролі Консульського відділу Посольства України у Варшаві", - повідомили в посольстві.