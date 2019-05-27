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 Адміністрація Президента підготувала законопроекти про відкликання депутатів і мерів, - Стефанчук

Представник глави держави в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що Адміністрація Президента України підготувала низку законопроектів, серед іншого щодо процедур відкликання депутатів Верховної Ради і місцевих рад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Стефанчук журналістам 27 травня в Києві.

"(Підготовлено, - ред.) законопроекти, які в усьому світі називаються процедурою recall - відкликання. Це процедура імпічменту, процедура відкликання народного депутата, нормальна процедура відкликання депутата місцевих рад, не така, як зараз, відкликання голів (міських голів, - ред.)", - сказав Стефанчук журналістам у понеділок у Києві.

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Представник президента наголосив, що виборці, які голосують за своїх представників у владі, повинні мати право їх відкликати.

За його словами, також буде внесено на розгляд Верховної Ради законопроекти про депутатську відповідальність "за кнопкодавство, за депутатський прогул, відповідальність, коли депутат голосує і має конфлікт інтересів із законопроектом, за який він голосує".

"Наша мета - привести європейські норми парламентаризму в Україну", - сказав Стефанчук.

Як повідомлялося, в Адміністрації Президента підготовлено майже 200 законопроектів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129113
 
   
 Топ коментарі
 
об импичменте президента не забыли разработать и подать в раду
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Томос і армія - не лозунги, вони вже є. Деблязаконпроімпічмент президент? Администрация президента подготовила законопроекты об отзыве депутатов и мэров, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5604
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пока что одно словоблудие от коломойши..
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Зебонутим немає спокою - замість децентралізації отримаємо зецентралізацію (коломойщину) у всій красі Адміністрація Президента підготувала законопроекти про відкликання депутатів і мерів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9915
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А как они рассчитывают продавить его в парламенте с таким вот спикером-Парубиём,который просто на своё личное усмотрение вносит или не вносит законопроект на обсуждение и с таким змеинным кодлом в виде явных аутсайдеров-"НФ",напуганных увольнениями "мажоритарщиков" и других пресмыкающихся гадов?
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Очень ждем обещанный закон об импичменте президента.
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Насколько мне помнится, Украина - ПАРЛАМЕНТСКО-президентская республика и подобные инициативы со стороны президентского гипертрофированного полномочиями, крыла не могут в напряженной политически стране принести благоприятные плоды. Можно предположить массу сценариев, которые могут родиться в профессиональной среде головы Портнова, чтобы очень успешного (плодотворного) законодателя - оппонента доминирующим стримам через бучу на местах - округах прибрать и наказать, чтобы неповадно было. Похоже, что Стефанчук стал олицетворением подковровых потуг темных сил, направленных на обуздание потенциальных телодвижений, идущих вразрез с намечаемой слугонародской (по названию, но не по сути) траекторией..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАдміністрація Президента підготувала законопроекти про відкликання депутатів і мерів, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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