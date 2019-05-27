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Все про:апеляція (203) моряки (586) Росія (17256) СІЗО (402) суд (5151) Полозов (270)

 Московський суд залишив під вартою чотирьох полонених українських моряків, які намагалися оскаржити утримання під вартою

Московський міський суд відхилив апеляції на продовження строків утримання під вартою захоплених біля берегів Криму українських моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороки й Олега Мельничука.

Про це виданню "Крим.Реалії" повідомив російський адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо першої четвірки суд закінчився. Жодних змін порівняно з попередніми судами: скарги залишено без задоволення. Строки утримання під вартою залишено в силі", - сказав Полозов.

Московський міський суд 27 травня розглядає апеляційні скарги адвокатів вісьмох захоплених біля берегів Криму українських моряків на продовження строків утримання під вартою.

Раніше сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ не збирається звільняти українських моряків, попри рішення Міжнародного трибуналу з морського права. "Позиція не може змінитися. Має завершитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон, і відбутися суд", - сказав він.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129109
 
 
 Топ коментарі
 
Только силу понимают кацапы-- пока не будет рычагов давления очень серьезных неотпустят ребят Московський суд залишив під вартою чотирьох полонених українських моряків, які намагалися оскаржити утримання під вартою - Цензор.НЕТ 3953
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Только силу понимают кацапы-- пока не будет рычагов давления очень серьезных неотпустят ребят Московський суд залишив під вартою чотирьох полонених українських моряків, які намагалися оскаржити утримання під вартою - Цензор.НЕТ 3953
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Как там чувствует себя сывочолый мародер, пославший пацанов в плен? Совесть не чешется?
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Forza, Verona - он их в плен не отправлял....

Они сами сдались - добровольно - без единого выстрела в ответ...
Факт....
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То есть они виноваты?
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Forza, Verona - ну да....
Струсили....
Нарушили присягу, устав, спустили флаг страны, сдали военную технику и сдались сами без сопротивления...
Что вам не понятно?
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Так зачем тогда этих "военных преступников" и "предателей" в глазах, залитых соей, освобождать? Да ещё и устраивать трибуналы как пишет стецьгав ниже?
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Міжнародний трибунал вважає, що винен пуйло і кацапи. Ну а ви, як і личить ватану, звинувачуєте Пороха
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козломордым через голову не доходит....дойдет только через @опу, когда засадят по самые гланды....
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономМосковський суд залишив під вартою чотирьох полонених українських моряків, які намагалися оскаржити утримання під вартою
 
 
 
 
 
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