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Все про:вибори (3865) Литва (425) Науседа Гітанас (4)

 Новообраний президент Науседа щодо РФ і України продовжуватиме курс Грібаускайте, - представництво Литви в ЄС

Обраний президентом Литви Гітанас Науседа (Gitanas Nausėda) заявляє, що продовжуватиме політику Далі Грібаускайте стосовно Росії й України.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в понеділок у Брюсселі в представництві Литви в Європейському Союзі, передає Цензор.НЕТ.

"Обраний президентом Гінатас Науседа заявив, що стосовно Росії продовжуватиме курс країни, визначений його попередником Далею Грібаускайте, оскільки будь-яка зміна означатиме, що "Литва зрадить своїх партнерів в Україні", - позначили його позицію в представництві.

Обраний президент Литви також висловився за поліпшення діалогу з сусідньою Білоруссю.

Грібаускайте відома своєю підтримкою України і підтримкою політики санкцій проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На виборах президента Литви переміг екс-банкір Науседа, який набрав 65.86% голосів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129107
 
   
 Топ коментарі
 
С чего бы?
Это малоросы зЕ!лёненькие не рады. Потому как их избранник предлагает прекратить стрелять и договориться где-то посередитне.
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Даля - одна из немногих политиков Европы со стальными яйцами.
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А ведь могли бы процветать как Абхазия, да?
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Науседа сказал, что будет продолжать курс Грибаускайте. Грибаускайте поддержала Зе и сказала давить олигархов как клопов. Петя олигарх и судя по настроению порохоботских методичек ненавидит Зе. Потому я и сделал такой вывод, ошибся?
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Грибаускайте сказала давить всю рашисткую нечисть и коломойского тоже, это об олигархах... Порошенко ни разу не показал что ненавидит зеленского, а вот то что Зеленский боится Порошенко мы все видели, а вот чего боится не понятно, значит знает чего,по факту Зеленский Бенина кукла, докажи что это не так, а Бене нужны только деньги, вот такой расклад ...
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А президент Беня сказал, шо Украинские олигархи поддерживают клоуна.
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Правильно мыслишь - намыливай булки, дякула
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С чего бы?
Это малоросы зЕ!лёненькие не рады. Потому как их избранник предлагает прекратить стрелять и договориться где-то посередитне.
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Они не смотрели слугу народа и 95 квартал...
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спасибо!
пани Даля для нас была отличным другом, с неизменным отвращением к рашеской брехне
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Может Далю к нам пригласить? Или этому новоизбранному литовцу полставки по совместительству? А там объединимся со страной НАТО и всех имели в виду
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Ну и чего плохого она на кпссэсила для Литвы?
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Допустим. Хотя вилами по воде писано. Ну и что! У нас же просто дешевые п...... И своей стране она в отличие от наших ничего плохого не сделала
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А вы много примеров знаете, чтоб КГБ так яро рекламировала бы своего сотрудника? Новообраний президент Науседа щодо РФ і України продовжуватиме курс Грібаускайте, - представництво Литви в ЄС - Цензор.НЕТ 184
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Даля - одна из немногих политиков Европы со стальными яйцами.
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ON tak tocno necego obcego s komunistami neimejet.Cempion po sachmatam detstve byl,kolekcioner,upriamy ocen,zakoncyl ekonomiku Litve,potom ucylsia v Germaniji dva raza ,i Statax toze..Profesor,sovetnik samogo krupnogo banka Skandivaji,teper uze usiol izza vyborov
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вот человеки, взяли и банкира выбрали? у них там что, клоуны перевелись что ли?
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У них там давно все в порядке - ни клоунов, ни мародеров
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С последним - не возможно не согласиться...
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Внешнюю политику этой страны определят не президент этой страны. Действует принцип - Кто платит деньги за ужин, тот и танцует девушку. А кто даёт деньги на жизнь прибалтам - не секрет.
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Ti tak rabotaj kak u nas rabotajet toze budes imet dengi.Vot ves sekret
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А ведь могли бы процветать как Абхазия, да?
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Prezidentov nado meniat ploxo kogda dopustim kak rosija putler prezident uze mozet 20 let.Polnaja stagnacija v takom sluce,imejet neft,gaz no samaja otstalaja strana Evrope.Jesly by rosiji meniali prezidentov mozet tak ploxo nezyli kak teper, 70% zyvut v nicyte
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Немцы об этом ничего не знают. Меркель у них уже 4 срок канцлером трудится.
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будем посмотреть. одно плохо, шо в Украине была куда уж не Грибаускайте президент да и выбрали после куда уж не Грибаускайте, не Науседа. молодцы литовцы, правильные националисты.
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