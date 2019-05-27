 Новообраний президент Науседа щодо РФ і України продовжуватиме курс Грібаускайте, - представництво Литви в ЄС

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в понеділок у Брюсселі в представництві Литви в Європейському Союзі, передає Цензор.НЕТ.

"Обраний президентом Гінатас Науседа заявив, що стосовно Росії продовжуватиме курс країни, визначений його попередником Далею Грібаускайте, оскільки будь-яка зміна означатиме, що "Литва зрадить своїх партнерів в Україні", - позначили його позицію в представництві.

Обраний президент Литви також висловився за поліпшення діалогу з сусідньою Білоруссю.

Грібаускайте відома своєю підтримкою України і підтримкою політики санкцій проти Росії.

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