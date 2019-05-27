 Ложкін погрожував забрати "Приватбанк", вимагаючи не показувати "Слугу народу", - Коломойський

В інтерв'ю "УП" він розповів, що з ним говорив на цю тему тодішній глава Адміністрації президента Борис Ложкін.
За словами олігарха, він дізнався про намір Зеленського балотуватися в 2017 році, але припустив, що шоумен думав про це з 2015 року, коли знімав "Слугу народу".
"А потім вже за реакцією, за рейтингами, за всім, що сталося, за реакцією можновладців, Петі ... Ложкін там мені розривав телефон і говорив, що це ("Слугу народу". - Ред.) не можна показувати", - розповів Коломойський.
"Ще на стадії виробництва "Це не можна випускати, ви що! У вас будуть неприємності, це буде скандал", - уточнив він.
Коломойський підтвердив, що Ложкін тоді був главою АП: "Це ж тоді був найголовніший цензор".
"Він дзвонив Боголюбову і говорив: "Передай йому, що у вас заберуть банк". Шантажував "Приватбанком" через "1+1", - заявив олігарх.
На запитання, чи буде переглянуто контракт зі студією "Квартал 95", який підписаний до 2022 року, у зв'язку з президентством Володимира Зеленського, він відповів:
"Ну, от збирався зустрітися з одним Шефіром (Борисом - ред.), другий (Сергій) на службу йде державну. Яковлєв залишається, Шефір. Будемо далі працювати".
Зазначимо, що компанію "Квартал 95" в 2003 році заснували Володимир Зеленський, Сергій і Борис Шефір, а пізніше акціонером став Андрій Яковлєв. Після вступу Зеленського на посаду президента Сергій Шефір став його першим помічником.
На запитання, як "1+1" хоче переглянути контракт, Коломойський відповів: "Ми маємо розуміти, що за контент буде, які передачі йтимуть. Зеленський пішов, хто його замінить?"
Олігарх також спростував, що "Плюси" винні "95 кварталу" серйозну суму, близько 24 млн доларів: "Такого не може бути. Але мільйонів до 10 - цілком ймовірно".
"Вони добре заробляють. У них річний контракт від 10 до 20 мільйонів. Це не рахуючи бібліотеки. Бібліотека - це те, що вже було показано, а потім на повторах іде. Вона просто не дуже дорого коштує".
"Хлопці, ви що всі з глузду з'їхали? Хіба так можна? Вийшов ведучий, пожартував, добре себе прорекламував і все. Всі вже готові голосувати. Не треба вестися на будь-яку рекламу. Ви ж вибираєте людину, а не йогурт"
- А курицу-то за что? Познакомил-то нас Беня..
- Яша, ну зачем ты купил новую расчёску, тебе что, уже некуда деньги девать?
- Соня, я тебя умоляю, у старой расчёски поломался зуб.
- И ты, из-за одного зуба купил себе новую расчёску?
- Соня, но ведь это был последний зуб!