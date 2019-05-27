 Ложкін погрожував забрати "Приватбанк", вимагаючи не показувати "Слугу народу", - Коломойський

В інтерв'ю "УП" він розповів, що з ним говорив на цю тему тодішній глава Адміністрації президента Борис Ложкін.

За словами олігарха, він дізнався про намір Зеленського балотуватися в 2017 році, але припустив, що шоумен думав про це з 2015 року, коли знімав "Слугу народу".

"А потім вже за реакцією, за рейтингами, за всім, що сталося, за реакцією можновладців, Петі ... Ложкін там мені розривав телефон і говорив, що це ("Слугу народу". - Ред.) не можна показувати", - розповів Коломойський.

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"Ще на стадії виробництва "Це не можна випускати, ви що! У вас будуть неприємності, це буде скандал", - уточнив він.

Коломойський підтвердив, що Ложкін тоді був главою АП: "Це ж тоді був найголовніший цензор".

"Він дзвонив Боголюбову і говорив: "Передай йому, що у вас заберуть банк". Шантажував "Приватбанком" через "1+1", - заявив олігарх.

На запитання, чи буде переглянуто контракт зі студією "Квартал 95", який підписаний до 2022 року, у зв'язку з президентством Володимира Зеленського, він відповів:

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"Ну, от збирався зустрітися з одним Шефіром (Борисом - ред.), другий (Сергій) на службу йде державну. Яковлєв залишається, Шефір. Будемо далі працювати".

Зазначимо, що компанію "Квартал 95" в 2003 році заснували Володимир Зеленський, Сергій і Борис Шефір, а пізніше акціонером став Андрій Яковлєв. Після вступу Зеленського на посаду президента Сергій Шефір став його першим помічником.

На запитання, як "1+1" хоче переглянути контракт, Коломойський відповів: "Ми маємо розуміти, що за контент буде, які передачі йтимуть. Зеленський пішов, хто його замінить?"

Олігарх також спростував, що "Плюси" винні "95 кварталу" серйозну суму, близько 24 млн доларів: "Такого не може бути. Але мільйонів до 10 - цілком ймовірно".

"Вони добре заробляють. У них річний контракт від 10 до 20 мільйонів. Це не рахуючи бібліотеки. Бібліотека - це те, що вже було показано, а потім на повторах іде. Вона просто не дуже дорого коштує".