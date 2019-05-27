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 Політика України
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Все про:Коломойський (402) Ложкін (75) Слуга народу (8)

 Ложкін погрожував забрати "Приватбанк", вимагаючи не показувати "Слугу народу", - Коломойський

Співвласник телеканалу "1+1", олігарх Ігор Коломойський стверджує, що представники колишнього президента Петра Порошенка кілька років тому намагалися перешкодити виходу серіалу "Слуга народу" на екрани.

В інтерв'ю "УП" він розповів, що з ним говорив на цю тему тодішній глава Адміністрації президента Борис Ложкін.

За словами олігарха, він дізнався про намір Зеленського балотуватися в 2017 році, але припустив, що шоумен думав про це з 2015 року, коли знімав "Слугу народу".

"А потім вже за реакцією, за рейтингами, за всім, що сталося, за реакцією можновладців, Петі ... Ложкін там мені розривав телефон і говорив, що це ("Слугу народу". - Ред.) не можна показувати", - розповів Коломойський.

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"Ще на стадії виробництва "Це не можна випускати, ви що! У вас будуть неприємності, це буде скандал", - уточнив він.

Коломойський підтвердив, що Ложкін тоді був главою АП: "Це ж тоді був найголовніший цензор".

"Він дзвонив Боголюбову і говорив: "Передай йому, що у вас заберуть банк". Шантажував "Приватбанком" через "1+1", - заявив олігарх.

На запитання, чи буде переглянуто контракт зі студією "Квартал 95", який підписаний до 2022 року, у зв'язку з президентством Володимира Зеленського, він відповів:

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"Ну, от збирався зустрітися з одним Шефіром (Борисом - ред.), другий (Сергій) на службу йде державну. Яковлєв залишається, Шефір. Будемо далі працювати".

Зазначимо, що компанію "Квартал 95" в 2003 році заснували Володимир Зеленський, Сергій і Борис Шефір, а пізніше акціонером став Андрій Яковлєв. Після вступу Зеленського на посаду президента Сергій Шефір став його першим помічником.

На запитання, як "1+1" хоче переглянути контракт, Коломойський відповів: "Ми маємо розуміти, що за контент буде, які передачі йтимуть. Зеленський пішов, хто його замінить?"

Олігарх також спростував, що "Плюси" винні "95 кварталу" серйозну суму, близько 24 млн доларів: "Такого не може бути. Але мільйонів до 10 - цілком ймовірно".

"Вони добре заробляють. У них річний контракт від 10 до 20 мільйонів. Це не рахуючи бібліотеки. Бібліотека - це те, що вже було показано, а потім на повторах іде. Вона просто не дуже дорого коштує".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129103
 
   
 Топ коментарі
 
Дефолт, в воюющей стране - это однозначно расстрельная статья...
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Правильно делают, что публикуют, страна должна слышать мнение своего нового презедента о основных проблемах и направлениях развития
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Если бы не электорат Пороха, то остальным действительно надо бы испытать на своих бесполезных шкурах последствия дефолта. Чтобы цены скакнули в пять раз за день, чтобы на полгода зарплату задержали; чтобы врачи, пожарные, полиция, коммунальщики перестали выходить на службу.
Зебилы, вам за свою дурь платить предстоит.
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Дякую шановний товмач на громадських засадах sophist ivan, але він ось що сказав(цитата):

"Хлопці, ви що всі з глузду з'їхали? Хіба так можна? Вийшов ведучий, пожартував, добре себе прорекламував і все. Всі вже готові голосувати. Не треба вестися на будь-яку рекламу. Ви ж вибираєте людину, а не йогурт"
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Ложкин всё правильно говорил, он смотрел на пару шагов в перед, и видите ребята какая херня получилась, вот теперь самый главный вор правит страной.
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- Абрамчик, у нас сегодня годовщина свадьбы, давай курочку зарежем!
- А курицу-то за что? Познакомил-то нас Беня..
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Типовий Порошенко. Типовий тиск через бізнес. Країна у пана Порошенка була завжди на останньому місті.
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Очередное подтверждение того, что Порошенко и его порохоботская шобла, это враги украинского народа.
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Все правда.Приват национализировали из за сериала ане потому что Игорек с***дил деньги вкладчиков.Чесное слово.Зуб даю.
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Жена пилит мужа:
- Яша, ну зачем ты купил новую расчёску, тебе что, уже некуда деньги девать?
- Соня, я тебя умоляю, у старой расчёски поломался зуб.
- И ты, из-за одного зуба купил себе новую расчёску?
- Соня, но ведь это был последний зуб! Ложкін погрожував забрати "Приватбанк", вимагаючи не показувати "Слугу народу", - Коломойський - Цензор.НЕТ 9521
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как же задолбал этот сказочник ко-мойский! сколько дерьма он ещё припас для нас? прям ходит и гадит везде Ложкін погрожував забрати "Приватбанк", вимагаючи не показувати "Слугу народу", - Коломойський - Цензор.НЕТ 4082
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я посмотрел 1 серию и понял что это обычное мыло для тупоголовых, но увы 13 млн восприняли этот цирк за чистую монету
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Слуга народу, Ложкін, Каламойша... Українці не зобов'язані розбиратись в сортах гімна!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛожкін погрожував забрати "Приватбанк", вимагаючи не показувати "Слугу народу", - Коломойський
 
 
 
 
 
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