 Семочко оскаржив своє звільнення зі Служби зовнішньої розвідки, - адвокат Безуєвський

Про це повідомив в коментарі "Укрінформу" його адвокат Юрій Безуєвський, передає Цензор.НЕТ.

"Сергій Семочко 23 травня оскаржив у Касаційному адмінсуді Верховного суду указ Президента про його звільнення", - зазначив адвокат.

Безуєвський додав, що екс-заступник голови СЗР вимагає скасувати указ екс-президента Петра Порошенка про його звільнення і таким чином поновитися на посаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ про звільнення Семочка з'явився на сайті президента

Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.