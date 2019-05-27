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 Семочко оскаржив своє звільнення зі Служби зовнішньої розвідки, - адвокат Безуєвський

Екс-заступник глави Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко оскаржив у Верховному суді указ президента про своє звільнення.

Про це повідомив в коментарі "Укрінформу" його адвокат Юрій Безуєвський, передає Цензор.НЕТ.

"Сергій Семочко 23 травня оскаржив у Касаційному адмінсуді Верховного суду указ Президента про його звільнення", - зазначив адвокат.

Безуєвський додав, що екс-заступник голови СЗР вимагає скасувати указ екс-президента Петра Порошенка про його звільнення і таким чином поновитися на посаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ про звільнення Семочка з'явився на сайті президента

Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129098
 
 
 Топ коментарі
 
Ага ... это ж Зеленский назначал Семочко... да, шоколадный ты наш?
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а может януковощ еще что то обжалует? и домой...к страусам и пенькам..
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Соевые, как вы объясните тот факт, что Семочко был уволен с занимаемой должности Пэтром Ляксеечем лишь после первого тура президентских выборов в средине апреля?
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а может януковощ еще что то обжалует? и домой...к страусам и пенькам..
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Семья первого зампредседателя Службы внешней разведки Сергея Семочко находится в тесных отношениях с семьей совладельца "ПриватБанка" до его национализации Геннадия Боголюбова.
Об этом в расследовании "Наші гроші".
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Я херею с єтих реформированніх судов-- как так можно писец
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Вижу, ЗЕкоманда в действии, а ведь только одна неделя прошла...
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а вже такий тягар нагрузив, що і віз не потягне
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Ага ... это ж Зеленский назначал Семочко... да, шоколадный ты наш?
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Представляешь? Назначил, а потом убрал ...
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После расследований и требований общественности - и то - только 4 месяца спустя рад выборов.
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Так Семочко хороший или плохой? Зе-беня отменит указ Порошенко и восстановит его?
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Семочко мерзавец. С хрена ли Зеленскому его восстанавливать? Еле добились, чтобы По-фирташ его уволил.
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Я помню свои посты и что писал про то, что Семочко - мерзавец еще зимой.
И да, если реформированный Порошенкой суд, не дай бог, восстановит Семочко - это будет зашквар, но зашквар суда, а вовсе не Зеленского.
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Железная логика. Петины суды отменяют указы Пети. Петины суды выносят решения по отмене приватизации Привата.
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Кто виноват, что ваш Петя - дегенерат?
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Дегенераты те, у кого такая логика.
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Вот так Петя нареформировался. Не говоря уже о том, что Семочко Петя увльнять не хоте ни в какую и пожертвовал им только ради выборов - он бы и сам не против был бы свой указ отменить, но это уже слишком зашкварно было бы.
Не понятно - по какой такой логике вы пытаетесь привязать суды к Зеленскому? Какое у него на суды влияние может быть?
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А какое влияние было у Порошенко? Если по вашей логике суды зависят от президента, то соответственно сейчас от Зе-бени.
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Вы невнимательно читаете.
Именно По-фирташ автор закона о судебной реформе, прописанного так, чтобы комитет доброчестности не имел по сути никакого влияния на аттестацию судей и реальное право голоса было только у самих судей.

Это судебная реформа По-фирташа.

Зеленский к судебной реформе отношения не имеет - он ее сможет перезапустить только имея поддержку в Раде, поддержку, которая была у Порошенко.
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Это Вы невнимательно читаете. Комитет доброчестности - общественная организация. О том влияют они или нет, прекрасно видно даже из этой вот статьи https://censor.net.ua/news/3108162/mejdunarodnye_eksperty_i_vkks_otklonili_uje_40_kandidatov_v_antikorruptsionnyyi_sud
или ранее по Верховному суду https://censor.net.ua/news/455136/okolo_80_kandidatov_v_novyyi_verhovnyyi_sud_s_otritsatelnym_zaklyucheniem_osd_ne_popali_v_finalnyyi
И говорится сейчас не о судебной реформе, а о том, кто влияет на принятие решений? Так кому подчиняются судьи?
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"О том влияют они или нет, прекрасно видно даже из этой вот статьи https://censor.net.ua/news/3108162/mejdunarodnye_eksperty_i_vkks_otklonili_uje"

И где там в статье Комитет Доброчестности фигурирует?
Вы хоть сами читаете те статьи, на которые кидаете ссылки?
Отбор в Антикоррупционный Суд идет по другому закону - там Пе-фиташ тоже хотел всех надурить и предоставить международным экспертам право исключительно совещательного голоса, дабы ВККС и туда сами отбирали "своих да наших", но тут уже западные партнеры Петю раскусили и заставили дать международным экспертам хоть какое-то право Вето против уж совсем зашкваренных кандидатов.

"И говорится сейчас не о судебной реформе, а о том, кто влияет на принятие решений? Так кому подчиняются судьи?"

Прочитайте внимательно наш спор - я писал исключительно о том, что наши суды - результат Петиной реформы. О непосредственном влиянии на суд президента - писали только вы.
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До вас либо очень туго доходит или вы сознательно манипулируете - Антикоррупционный суд не имеет абсолютно никакого отношения к закону о судебной реформе и к комитету добропорядочности - ВАС формируется по ОТДЕЛЬНОМУ закону.
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Это Вы сознательно передергиваете. Создание АКС - один из этапов судебной реформы. Сама судебная реформа состоит из нескольких законов. Нет никакого Комитета, есть Общественный Совет добропорядочности. А Чижик член этого Общественного Совета и если не увидели текста по ссылке , то скопирую тут -
«Я бы хотела провести параллель с Верховным судом, конкурс в который проводили два года назад. Тогда судьи Верховного суда избрали председателем суда Валентину Данишевскую. Она имела до этого судейский опыт, потом работала экспертом на различных проектах. То есть, выбрали кандидатуру, к которой также не было претензий общественности... »
Что касается Верховного суда, то опять-таки была вторая ссылка, где говорится, что 80% кандидатов в новый Верховный Суд с отрицательным заключением ОСД не попали в финальный рейтинг конкурса.
Тогда как выше Вы утверждали, что комитет доброчестности не имел по сути никакого влияния на аттестацию судей
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"Что касается Верховного суда, то опять-таки была вторая ссылка, где говорится, что 80% кандидатов в новый Верховный Суд с отрицательным заключением ОСД не попали в финальный рейтинг конкурса.
Тогда как выше Вы утверждали, что комитет доброчестности не имел по сути никакого влияния на аттестацию судей"

Верно - и продолжаю утверждать - ибо так прописано в законе Порошенко - у совета добропорядочности право исключительно СОВЕЩАТЕЛЬНОГО голоса. Реально решения принимает ВККС, которая вообще может не обращать на совет добропорядочности никакого внимания.

ВАС же формируется по другому закону - я уже про это писал выше, что Порошенко и в законе про ВАС хотел международному совету экспертов дать право СОВЕЩАТЕЛЬНОГО голоса вместо реального, но западные партнеры второй раз на подобное не повелись и потребовали права вето.

В реформе судебной системы, как и в остальных реформах, Порошенко выступал не двигателем, а тормозом - все его усилия были направлены на то, чтобы так все отреформировать, чтобы ничего не изменилось. Не было бы постоянного давления западных партнеров - не было бы у нас никаких реформ вообще.
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Эффект бумеранга. Назначил Порошенко недоброчестных судей - получил соответствующие решения.
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Это не эффект бумеранга, это эффект независимости судебных органов. Кстати суды 1 инстанции еще не прошли переаттестацию. Посмотрим, что вынесет по Семечко суд, где судьи прошли конкурсный отбор.
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ахахаха - ржунимагу независимости Семочко оскаржив своє звільнення зі Служби зовнішньої розвідки, - адвокат Безуєвський - Цензор.НЕТ 8123
от бабла от будки? от заносов)))) Семочко оскаржив своє звільнення зі Служби зовнішньої розвідки, - адвокат Безуєвський - Цензор.НЕТ 8123
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конкурс заносов они прошли и сравнение будок Семочко оскаржив своє звільнення зі Служби зовнішньої розвідки, - адвокат Безуєвський - Цензор.НЕТ 8874 Семочко оскаржив своє звільнення зі Служби зовнішньої розвідки, - адвокат Безуєвський - Цензор.НЕТ 8874
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Семочко - член команды порошенко.
Сюжеты против Семочко Порошенко воспринял зимой как атаку против себя лично и уволил его под большим давлением общественности.
Так что стрелки переводить не в тему, порохоботик.
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Вижу овощи как всегда, умом не блещут. Чего ж вы такие тупые ?
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Ты по себе не суди, уважаю твою самокритику...
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Если бы ты не был овощем, то понял бы и не показывал бы своё скудоумие, в попытке подколоть, но не судьба, овощи они без мозгов.
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Сьомочко - мєлочь пузата, коли вже Януковоч з Кільою наважаться?
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Борзота зашкаливает, любой другой сидел бы тихо и не отсвечивал в надежде что забудут про него.
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Клятый зЕ!ленский! Всякую шваль приказывает судьям восстанавливать на должности.

Так же, зЕ!лебобы?

Порошенко ж уже месяц, как в Ростов сбежал - теперь же судами новый припизЕдент рулит?
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Так и когда Мальдивский торт был президентом, язык ленский приказывал и судам и ГПУ.
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Похоже, вообще любого чиновника увольнять незаконно
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зовнішня розвідка, як і інші спецслужби, не повинні підпадати під деякі статті КЗОП...і суди не мали б в це взагалі влазити
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слава пэтиной судовой реформе, слава, слава, слава！
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Не только.
Судя по практике - увольняют "своих" специально таким образом, что бы можно было оспорить в суде.
Насиров, судьи, с МЧС и МВД тоже восстанавливались! То статью не указали, то запятую не там поставили (утрирую).
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Соевые, как вы объясните тот факт, что Семочко был уволен с занимаемой должности Пэтром Ляксеечем лишь после первого тура президентских выборов в средине апреля?
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ахтотитакийщобтобіщосьговоритипшнх
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писатинавчисьвідокрмлюючисловаірозтавляючирозділовізнаки!
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И то со скрипом и после того, как Бигус на @йца наступил
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У меня сын, когда был маленький, что нибудь вытворит и на вопрос "зачем ты это сделал", отвечал "пап, так захотелось".
Вот и тут так захотелось пэтьке
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Никак, у этих овощей, в любом случае виноват Зе, что до 20 мая, что после, все что не удобно, делал Зеленский.
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Я вообще не понимаю, как может откровенно руснявый работать в Службе внешней разведки. Только петя мог так стебаться над украинцами.
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нічого - тепер наберуть пейсатих, і все буде зе...бісь
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Звісно, що подав і компенсацію ще отримає. Бо рехвормовані петриком суди зняли кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Все було зроблено, починаючи від засеречених декларацій СБУ, до прокурорів з розваленими справами, що б ніхто біля корита не сів.
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Соя вже почала волати, що це Зеленський винен?
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Как только Порошенко ушел в сторону, гавно сразу приободрилось и полезло из всех щелей обратно.
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Ничо, завтра Зеленского обвинят, что он изменил Конституцию под пэтэушника генплокулола. Я смотрю у шыкаладных мозги сошли вместе с асфальтом от гноси.
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Так может суды не должны решать вопросы нацбезопасности?
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Ця цинічна сволота мала б бути розстріляна без суду і висіти на гілляці разом із Мародером, як Муссоліні!
Знайомтесь, Сергій
Семочко - новий керівник української розвідки.

Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші
гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки
України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом
і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої
розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ,
понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки
СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.Джерело:
https://ua.censor.net.ua/n3092765

28.02.19 Семочко
збрехав про відсутність громадянства РФ у своєї дружини. Інформацію
засекретили, щоб уникнути негативу перед виборами, - Бутусов

https://censor.net.ua/ua/news/3114302/semochko_zbrehav_pro_vidsutnist_gromadyanstva_rf_u_svoyeyi_drujyny_informatsiyu_zasekretyly_schob_unyknuty

02.10.18 Сім'я заступника голови зовнішньої
розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується
вертольотом і дорогими позашляховиками, - "Наші гроші". ВIДЕО

https://ua.censor.net.ua/video_news/3089089/******************************************************************************************************
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В Украине закупка лекарств - обязанность внешней разведки?
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Как же без разведки-то？Где дороже просят - там и закупать.😄😄😄😄Ну, прям, как дети малые. Все обяснять нужно.😃😃😃😃
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Ця барижна мафія просто так нікуди не піде. Її потрібно випалювати напалмом.
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Эта падаль еще смеет приоткрывать свой анус под носом??? МРАЗЬ!!!
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Срочно взять обратно и подсовывать врагам ДЕЗУ.😀😀😀
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Порошенко перед уходом сделал очередную пиар-акцию с увольнением Семочко. Теперь посмотрим на чистоту Указа Президента об увольнении Семочко с точки зрения законности, а заодно на профессионализм Порошенко и его юристов.
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Схоже, Порошенко ще більше г...о, ніж здавався, будучи на посту. Після його програшу все, чим він хвалився - ламається. Томос під питанням, Приват повертають, семочко відновлюється, бо судова система не реформована... І цікаво те, що Зе тут ні до чого - він ще нічого такого не зробив. І Пе теж, виявляється, нічого не зробив
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вопрос должны поставить Грицаку,откуда перевели этого Семечку в службу разведки-как такой сомнительный персонаж вообще оказался в службе СБУ?Второй вопрос тем,кто инициировал его перевод в службу военной разведки-как просмотрели человека с сомнительными доходами и "токсичными" родственниками-гражданами России,страны,с которой воюет наша армия.Третье,почему командование разведки не обжаловало такой перевод?...А семечку пока нужно не давать выезжать за пределы Украины,возможно появятся интересные детали эпизодов службы
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Как всё красиво получается с этим Семочко, ну прям святой он, вот и усё.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСемочко оскаржив своє звільнення зі Служби зовнішньої розвідки, - адвокат Безуєвський
 
 
 
 
 
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