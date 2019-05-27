 Семочко оскаржив своє звільнення зі Служби зовнішньої розвідки, - адвокат Безуєвський

Про це повідомив в коментарі "Укрінформу" його адвокат Юрій Безуєвський, передає Цензор.НЕТ.
"Сергій Семочко 23 травня оскаржив у Касаційному адмінсуді Верховного суду указ Президента про його звільнення", - зазначив адвокат.
Безуєвський додав, що екс-заступник голови СЗР вимагає скасувати указ екс-президента Петра Порошенка про його звільнення і таким чином поновитися на посаді.
Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.
Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.
12 квітня п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Об этом в расследовании "Наші гроші".
И да, если реформированный Порошенкой суд, не дай бог, восстановит Семочко - это будет зашквар, но зашквар суда, а вовсе не Зеленского.
Не понятно - по какой такой логике вы пытаетесь привязать суды к Зеленскому? Какое у него на суды влияние может быть?
Именно По-фирташ автор закона о судебной реформе, прописанного так, чтобы комитет доброчестности не имел по сути никакого влияния на аттестацию судей и реальное право голоса было только у самих судей.
Это судебная реформа По-фирташа.
Зеленский к судебной реформе отношения не имеет - он ее сможет перезапустить только имея поддержку в Раде, поддержку, которая была у Порошенко.
или ранее по Верховному суду https://censor.net.ua/news/455136/okolo_80_kandidatov_v_novyyi_verhovnyyi_sud_s_otritsatelnym_zaklyucheniem_osd_ne_popali_v_finalnyyi
И говорится сейчас не о судебной реформе, а о том, кто влияет на принятие решений? Так кому подчиняются судьи?
И где там в статье Комитет Доброчестности фигурирует?
Вы хоть сами читаете те статьи, на которые кидаете ссылки?
Отбор в Антикоррупционный Суд идет по другому закону - там Пе-фиташ тоже хотел всех надурить и предоставить международным экспертам право исключительно совещательного голоса, дабы ВККС и туда сами отбирали "своих да наших", но тут уже западные партнеры Петю раскусили и заставили дать международным экспертам хоть какое-то право Вето против уж совсем зашкваренных кандидатов.
"И говорится сейчас не о судебной реформе, а о том, кто влияет на принятие решений? Так кому подчиняются судьи?"
Прочитайте внимательно наш спор - я писал исключительно о том, что наши суды - результат Петиной реформы. О непосредственном влиянии на суд президента - писали только вы.
«Я бы хотела провести параллель с Верховным судом, конкурс в который проводили два года назад. Тогда судьи Верховного суда избрали председателем суда Валентину Данишевскую. Она имела до этого судейский опыт, потом работала экспертом на различных проектах. То есть, выбрали кандидатуру, к которой также не было претензий общественности... »
Что касается Верховного суда, то опять-таки была вторая ссылка, где говорится, что 80% кандидатов в новый Верховный Суд с отрицательным заключением ОСД не попали в финальный рейтинг конкурса.
Тогда как выше Вы утверждали, что комитет доброчестности не имел по сути никакого влияния на аттестацию судей
Тогда как выше Вы утверждали, что комитет доброчестности не имел по сути никакого влияния на аттестацию судей"
Верно - и продолжаю утверждать - ибо так прописано в законе Порошенко - у совета добропорядочности право исключительно СОВЕЩАТЕЛЬНОГО голоса. Реально решения принимает ВККС, которая вообще может не обращать на совет добропорядочности никакого внимания.
ВАС же формируется по другому закону - я уже про это писал выше, что Порошенко и в законе про ВАС хотел международному совету экспертов дать право СОВЕЩАТЕЛЬНОГО голоса вместо реального, но западные партнеры второй раз на подобное не повелись и потребовали права вето.
В реформе судебной системы, как и в остальных реформах, Порошенко выступал не двигателем, а тормозом - все его усилия были направлены на то, чтобы так все отреформировать, чтобы ничего не изменилось. Не было бы постоянного давления западных партнеров - не было бы у нас никаких реформ вообще.
от бабла от будки? от заносов))))
Сюжеты против Семочко Порошенко воспринял зимой как атаку против себя лично и уволил его под большим давлением общественности.
Так что стрелки переводить не в тему, порохоботик.
Так же, зЕ!лебобы?
Порошенко ж уже месяц, как в Ростов сбежал - теперь же судами новый припизЕдент рулит?
🤣🤣🤣
Судя по практике - увольняют "своих" специально таким образом, что бы можно было оспорить в суде.
Насиров, судьи, с МЧС и МВД тоже восстанавливались! То статью не указали, то запятую не там поставили (утрирую).
Вот и тут так захотелось пэтьке
Знайомтесь, Сергій
Семочко - новий керівник української розвідки.
Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші
гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки
України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом
і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої
розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ,
понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки
СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.Джерело:
https://ua.censor.net.ua/n3092765
28.02.19 Семочко
збрехав про відсутність громадянства РФ у своєї дружини. Інформацію
засекретили, щоб уникнути негативу перед виборами, - Бутусов
https://censor.net.ua/ua/news/3114302/semochko_zbrehav_pro_vidsutnist_gromadyanstva_rf_u_svoyeyi_drujyny_informatsiyu_zasekretyly_schob_unyknuty
02.10.18 Сім'я заступника голови зовнішньої
розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується
вертольотом і дорогими позашляховиками, - "Наші гроші". ВIДЕО
https://ua.censor.net.ua/video_news/3089089/******************************************************************************************************