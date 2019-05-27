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 Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів

Петиція на сайті АП, в якій пропонується скасувати раніше розміщену петицію про відставку діючого президента Володимира Зеленського, набрала потрібну кількість голосів для її розгляду главою держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сторінці петиції.

"Скасувати петицію № 22/053360-ЕП "За відставку президента України Володимира Зеленського", - так звучить зазначена петиція.

"Пропоную скасувати петицію.., яка організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується. Шановний Володимире Олександровичу! Народ України з Вами! Ми підтримуємо обраний Вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміливо працюйте, робіть радикальніші кроки, нас очікує дуже завзята боротьба", - заявляє автор петиції.

В даний час у неї понад 25,3 тис. підписантів.

Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129094
 
   
 Топ коментарі
 
- "Армія, мова, віра" - то щось незрозуміле, і не цікаве. Порох нічого не зробив для людей.
- Зе зробить всім дефолт. Це буде цікаво, і точно для людей.

Петиция на сайте АП об отмене петиции за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов - Цензор.НЕТ 9336
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59 000 петиция за импичмент против 25 000 слабовато Петиция на сайте АП об отмене петиции за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов - Цензор.НЕТ 6713
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Выход для тебя есть. Тебе нужно соскочить с этой должности. Весь вопрос- как?
Знаю, есть на тебя компроматик.. без оного тебе бы предложение не сделали. Думаю, там ты и дуешь и нюхаешь...а скорей всего есть и гомосятинка. Ну это не утверждаю, хотя допускаю. Есть и финансовые косяки. Но самое главное- есть должок. В тебя деньги влили...и влили их очень непростые люди. Которые не особо любят их терять. И на действие они способны, на любое...и ты это знаешь.
Честно- расклад хреновый. Я бы тоже не хотел быть должным Валерьянычу. Тем более- столько.))) Подозреваю, что должен ты не одному ему.
Долго я мыслил и взвешивал все.
Вот прям идеально все назад отмотать....уже не выйдет. Но малой кровью...еще отделаться можно.
Мое решение. Иди к Петру Алексеевичу. Он на тебя зело зол...но выслушает точно. Уверен, что и поможет, Украина для него куда важней личного.
Вот прям садись на велик и езжай. Охрана пусть догоняет. Шлем и очки надень...и вперед. Только не звони предварительно...не доедешь.
Узнавай где он и крути педали на всю. Как только окажешься рядом с ним, ты в безопасности. Затаскивай его в какой кабинет...и руби правду. Всю. Его все равно не обманешь.
После разговора собирай журналистов...и говори, что это хохма была. Поверь, тебе простят...дров ты еще не наломал.
Дохрена неприятностей в первые дни будет....но Порох тебя прикроет. Железно прикроет, он это может. Главное- помни, в Его Стране ты будешь в безопасности. Абсолютной. Никто и ничего тебе не сделает, при такой крыше. И он тебя не кинет, он не Беня. Слово он держит.
Через месяц все устаканится и забудется. Популярность будет выше прежней. Да и жизнь куда как получше. Книгу напишешь...она мгновенно станет бестселлером. На постсоветском пространстве- так стопроцентно.))) Что -то и потеряешь конечно....но вполне поправимое.
Посему, взвесь...это лучший выход.
Есть и другие....они похуже. Причем во всех выходах, придется кого-то кинуть. В первом случае-Беню, во втором- Страну...и себя. Свою жизнь ты сломаешь сильней жизни страны. И не только ее, а и память о себе. Еще много лет люди будут сплевывать при упоминании твоего имени. Об этом тоже подумай. Жизнь то одна, второго дубля не будет..не переснимешь.
Решать тебе конечно....но встрял ты некисло.
Выберешь продолжать игру- закончится плачевно. Скорей даже катастрофично, для многих,... но для тебя- ТОЧНО. Не вижу я вариантов пропетлять. Никаких. Слишком мощные игроки со всех сторон. Это как в центре ринга, между Тайсоном,Али, Холифилдом и Льюисом оказаться. При твоем габарите и умении. И без арбитра и правил.))). И без перчаток.))
В общем, если прочтешь-задумайся. И помни главное- себя не обманешь. Постарайся быть хоть перед самим собой честным.
Ну а не подумаешь, не обессудь....будет, как получится.
Удачи тебе, Володя.
(с)Roman Birin
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Цирк продолжается))
Петиция набрала голоса по тому же принципу, что раньше была размещена писулька на поддержку клоуна и каждый день добавлялось одинаковое количество голосов?)))
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я осенью подойду к военкомату - наверняка увижу там толпы порохоботов, которые рвутся защищать родину от путина.
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73% только что-то содрать могут, больше ни на что мозга не хватает.
Оно и не удивительно.
Какой лохторат такой бох.
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Петиции это пустые забавы для народа - раба . что бы виртуально ощутили свою важность . Как правил и воровал олигархат , так и будет . Украине нужно внешнее управление США . остальное не поможет .
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Зовнішнє управління США в нас давно введено. Президенти та міністри узгоджуються на посади Держдепом.
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без разницы, чем больше пеця будет упираться, тем быстрее и сильнее его прокатят на выборах))) и тогда.....
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да кому оно это Зе нужно - оно само себя сожрёт.
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1. кто такой "пецик"?
п.2 будет после объяснения по пункту 1.
ну, давай, зеленый, расшифруй. ждем-с. Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 7127
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ну, так что, товарисч, вы , как всегда, обосрамшись или вы из на россии?
расшифровочка полная будет с фамилией, именем и отчеством?
за "мародёра" ответить надо.
так как?
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ви всій Україні лапті сплетете, і не за п'ять, а за рік
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Это кто,те кто дружат с головой,-и не голосовали за клоуна ？
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У Зеленськага маненька обосрались.
Ничего, это только начало, дорогой товарисч.
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И чего так нервничать, прибегать к оскорблениям, все перекручивать? Я не ворую, но против Зеленского и что?
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Це зеленобот. Йому все не подобається, що не зелене))
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Сторонники Зеленского не могут, чтобы не продемонстрировать свое скотс свою подлую натуру. Априори обозвали в своей петиции всех противников Зеленского коррупционерами, и, типа, это нормально. Любопытно, когда нас назовут врагами народа?
21 век, европейские ценности, ага, как же. Большевики, блин, недоделанные.
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А шо ж не так?
Ну и не просто коррупционеры а клептократы, согласно научному определению автора термина клептократия.
"Сьюзан Роуз-Аккерман - профессор Йельского университета и содиректор Центра права, экономики и публичной политики факультета права, автор научного термина клептократия, определяет ее по двум признакам, наличие коррупци в высших ешелонах власти и множеству взяткодателей."

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Зебилы таки окончательно охренели. Они оказались ещё тупее, чем быдло "за януковича!"
Петицию нельзя отменить тем, кто её не подписывал.
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Це не дивно. За Зеленського голосували все колишні виборці ригів з януковощем, а також приєднавшиєся до них заборонені комуністи. Їм, як відомо, мізків не потрібно, головне - віра!
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Прихожане РЫГО-БППэшной секты в акуе!!
Все что наклацано непосильным трудом, пошло свыне под хвост.😂😂😂
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На сайте кремлёвская братва топит за Зеленского.
Шикарно! Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 8498
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Петиции против Зеленского и Богдана - это петЯции. Так будет правильнее.
Забавно и в то же время омерзительно наблюдать, как проигравшие прахолизы что-то там требуют и чему-то поучают. Насквозь прогнившие, проворовавшиеся украинские гниды.
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Ответим новой петицией на эту петицию! Запетицим их к ...
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А що це за партія? Чи це - чергова партія гандонів?
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три дня без "цензора", а тут все по старому - порохоботы серут на всех ветках в три горла...)))))))))))))))
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Ну так вибори парламентські на носі)) Пеця отримає свій черговий квиток на політ над Парижем , потім порохоботи ще трохи поскиглять тай заспокоются)
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В ответ на провокацию от парашенки, ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ ПРОГОЛОСОВАВШИЕ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО ОРГАНИЗУЙТЕ, ПЛИС, ДЕТСКИЙ МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ ЗЕЛЕНСКОГО.
С ПЛАКАТАМИ У ДЕТЕЙ - ,,ЗЕЛЕНСКИЙ НАШ ПРЕЗИДЕНТ".
И С САМЫМ ГЛАВНЫМ ПЛАКАТОМ ОТ РОДИТЕЛЕЙ - ,,НУ ЧТО петрушка БУДЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СВОИХ ГРЯЗНЫХ ИГРАХ????". ,,НУ ЧТО петрушка БУДЕМ ПРИКРЫВАТЬСЯ ДЕТЬМИ КАК ТВОЙ ТОРГОВЫЙ ПАРТНЁР ,,*****"?????". 😈😈😈
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Го теперь петицию, об отмене этой петиции, которая должна отменить ту 😄
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а по поводу голодомора в Бундестаге у нас вчера все сложилось?? кто знает?
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"Предлагаю отменить петицию.., которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается" - читаю и понимаю, что как само пришествие Зе за булавой, так и эти писавшие сторонники ЕГО - продолжение гибридного действа, как продолжение начала 2014. Иначе как понимать представление заведомо лживого посыла о коррумпированности, подписавших "Зе - на выход". Лично я однозначный сторонник обязательности выполнения Зе-президентом ВСЕГО обещанного и являюсь сторонником упомянутой петиции и при этом НИ НА ЙОТУ не коррумпирован. Требую, как минимум публичного извинения у подателей и подписантов сего опуса и публичной реакции на сам текст в том числе и Зе-президента. Если НЕТ, он еще ниже опустится в моей оценке своей персоны, как президента!
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не твое это, вова
за веревочки дергают, юмор кончился, долги отдавать...
беги, вова, делай ноги
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПетиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів
 
 
 
 
 
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