 Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сторінці петиції.
"Скасувати петицію № 22/053360-ЕП "За відставку президента України Володимира Зеленського", - так звучить зазначена петиція.
"Пропоную скасувати петицію.., яка організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується. Шановний Володимире Олександровичу! Народ України з Вами! Ми підтримуємо обраний Вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміливо працюйте, робіть радикальніші кроки, нас очікує дуже завзята боротьба", - заявляє автор петиції.
В даний час у неї понад 25,3 тис. підписантів.
Петиция набрала голоса по тому же принципу, что раньше была размещена писулька на поддержку клоуна и каждый день добавлялось одинаковое количество голосов?)))
Оно и не удивительно.
Какой лохторат такой бох.
п.2 будет после объяснения по пункту 1.
ну, давай, зеленый, расшифруй. ждем-с.
расшифровочка полная будет с фамилией, именем и отчеством?
за "мародёра" ответить надо.
так как?
Ничего, это только начало, дорогой товарисч.
свое скотссвою подлую натуру. Априори обозвали в своей петиции всех противников Зеленского коррупционерами, и, типа, это нормально. Любопытно, когда нас назовут врагами народа?
21 век, европейские ценности, ага, как же. Большевики, блин, недоделанные.
Ну и не просто коррупционеры а клептократы, согласно научному определению автора термина клептократия.
"Сьюзан Роуз-Аккерман - профессор Йельского университета и содиректор Центра права, экономики и публичной политики факультета права, автор научного термина клептократия, определяет ее по двум признакам, наличие коррупци в высших ешелонах власти и множеству взяткодателей."
Петицию нельзя отменить тем, кто её не подписывал.
Все что наклацано непосильным трудом, пошло свыне под хвост.😂😂😂
Шикарно!
Забавно и в то же время омерзительно наблюдать, как проигравшие прахолизы что-то там требуют и чему-то поучают. Насквозь прогнившие, проворовавшиеся украинские гниды.
С ПЛАКАТАМИ У ДЕТЕЙ - ,,ЗЕЛЕНСКИЙ НАШ ПРЕЗИДЕНТ".
И С САМЫМ ГЛАВНЫМ ПЛАКАТОМ ОТ РОДИТЕЛЕЙ - ,,НУ ЧТО петрушка БУДЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СВОИХ ГРЯЗНЫХ ИГРАХ????". ,,НУ ЧТО петрушка БУДЕМ ПРИКРЫВАТЬСЯ ДЕТЬМИ КАК ТВОЙ ТОРГОВЫЙ ПАРТНЁР ,,*****"?????". 😈😈😈
за веревочки дергают, юмор кончился, долги отдавать...
беги, вова, делай ноги