 Актори "Кварталу 95" та "Ліги сміху" планують балотуватися в Раду, - глава виборчого штабу "Слуги народу" Корнієнко

Про це журналістам повідомив глава виборчого штабу Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Юзик збирається йти за одним з округів у Кривому Розі", - зазначив він. За словами Корнієнка, Корявченков висуватиметься як кандидат від партії "Слуга народу".
Також він зазначив, що за списками партії можуть балотуватися кілька учасників телепроекту "Ліга сміху", проте не назвав їхніх прізвищ.
Як повідомляється на сторінці у Facebook Команди Зеленського в Кривому Розі, під час виборчої кампанії Корявченков був представником "команди Зеленського" в цьому місті.
"Вдоль дороги всё не так, а в конце подавно" (с) Высоцкий
Если не вправить мозги этим ******** 73% - ни фига не останется от Украины!!!!