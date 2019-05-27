EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  24859  420
Матеріали за темою:
Все про:вибори (3865) Юрій Корявченков (1) Корнієнко (1)

 Актори "Кварталу 95" та "Ліги сміху" планують балотуватися в Раду, - глава виборчого штабу "Слуги народу" Корнієнко

Актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков (Юзик) має намір балотуватися до Верховної Ради за мажоритарним округом.

Про це журналістам повідомив глава виборчого штабу Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Юзик збирається йти за одним з округів у Кривому Розі", - зазначив він. За словами Корнієнка, Корявченков висуватиметься як кандидат від партії "Слуга народу".

Також він зазначив, що за списками партії можуть балотуватися кілька учасників телепроекту "Ліга сміху", проте не назвав їхніх прізвищ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Юзик із "95 кварталу" очолив штаб Зеленського в Кривому Розі. ФОТО

Як повідомляється на сторінці у Facebook Команди Зеленського в Кривому Розі, під час виборчої кампанії Корявченков був представником "команди Зеленського" в цьому місті.

Актори Кварталу 95 та Ліги сміху планують балотуватися в Раду, - глава виборчого штабу Слуги народу Корнієнко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129093
 
   
 Топ коментарі
 
Меня интересует только одно-чем закончится эта КЛОУНАДА для нас,простых украинцев?
 показати весь коментар
 
Это какой-то сюрреализм !!!

Ото жирное на фото хоть само понимает, что оно не умеет писать законы ?

НАХРЕНА ОТО ЖИРНОЕ ТУДА ХОЧЕТ ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
 
Не нравится! Начало мне уже не нравится.
"Вдоль дороги всё не так, а в конце подавно" (с) Высоцкий
 показати весь коментар
 
 
Добивайте Україну. Початок епохи гівності.
 показати весь коментар
 
 
тьху *****..дожилися! паприколу да зебілоїди?
 показати весь коментар
 
 
кононенко березенко грановский парубий и тд ..... Ни кого не смущало ? А ?
 показати весь коментар
 
Ну так зебилы расчитывали на улутшения, на конец эпохи бедности, а ты опять на ЗЕленского косишь приводя в пример плохих дядь типа как оправдание. А как это оправдывает клоуна? Выходит таких же приведёт. А как же покращення?
 показати весь коментар
 
 
Ржали шо у кацапов Валуевы, Кобзоны, Кабаевы в думе, а теперь и в Верховной Раде манкурты такое же выберут...
 показати весь коментар
 
 
Бенябанда по моему тупо тролит своих овец, стебёца, да и просто водит по губам...За Петей ещё плакать будете, вспоминая как сытные, хорошие времена.
 показати весь коментар
 
Пиз.дец приближается, панове! (простите за мой французский, но тут цензурными словами тяжело оперировать)
Если не вправить мозги этим ******** 73% - ни фига не останется от Украины!!!!
 показати весь коментар
 
 
А тим часом петиція пройшла 60к і іде далі
 показати весь коментар
 
"кінець епохи кумовства, тільки професіонали", - говорив тілівізор бидлу. бидло хавало й дебіліло ще більше
 показати весь коментар
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАктори "Кварталу 95" та "Ліги сміху" планують балотуватися в Раду, - глава виборчого штабу "Слуги народу" Корнієнко
 
 
 
 
 
 вгору