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Все про:податки (719) екологія (410)

 Екологічний податок потребує реформування, - Семерак

Екологічний податок в Україні витрачається некоректно. Лише торік підприємства країни заплатили понад 4 мільярди гривень цього податку.

І велика частина з них осіла в держбюджеті, хоча мала піти на екологічні програми в регіонах. Про це заявили учасники екологічного форуму в Дніпрі, повідомляє "5 канал".

За словами міністра екології України Остапа Семерака, податок вимагає реформування, щоб відповідати поставленим перед ним викликам.

"Цей податок має бути пропорційний і стимулювати промисловість модернізуватися. Зараз у нас йде співпраця, розмова з українським бізнесом, як у синергії з ними цей податок використовувати не тільки для тиску, а й для підтримки. Напевно, це вже буде справа наступного скликання Верховної Ради. Але напрацювання ми готуємо", - заявив міністр.

Читайте також: Екологічний податок в Україні працює неефективно, - учасники форуму в Дніпрі

В Україні, можливо, введуть європейську практику екоподатку. Вона впроваджена в країнах ЄС, зокрема, в Чехії. Документи з європейськими прикладами розв'язання проблеми екологічного податку, екологи під час форуму передали присутньому на заході міністру екології. За словами промислового еколога Владислава Варнавського, європейський досвід може бути застосований для України.

"Ми передаємо досвід європейський, який дуже великий. Він відрізняється від країни до країни. І треба знаходити саме ті інструменти, які можуть бути корисними для України", - заявив Варнавський.

Також читайте: Розподіл екологічного податку за моделлю автовідшкодування ПДВ є оптимальним для бізнесу, - Варнавський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129091
 
 
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Куда деньги то делись за 25 лет? Сколько мусороперерабатывающих заводов можно было построить?
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правительство не создает благоприятных условий, а на те которые существуют на сегодня инвесторы не придут. Очевидное подтверждение: до сих пор в Украине ни один завод не построил
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Семерак, не мельтеши, скоро весь экологический налог пойдёт вот сюда https://censor.net.ua/news/301790/kolomoyiskiyi_stroit_titanovuyu_imperiyu_smi
Беня взад заберет скоро Вольногорский и Иршанский комбинаты, которые барыга Порошенко государству вернул и пристроят эти налоги по полной.
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А куда ещё должен идти налог? Естественно в бюджет. Но как раз таки в данный момент он просто оседает там, а так мог бы идти на пользу, если бы его действительно кто-то реформировал.
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Цим самим Мінприроди лобіює інтереси великих забруднювачів... Вже зараз майже неможливо на них вплинути, якщо віддати їм ці гроші то ніяк наразі ми це не проконтролюємо, захочуть зроблять щось а ні то ні, але гроші отримають.
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Сказал Семерак, точно зная, что скоро работать он не будет)) А всё то время, которое он сидел в кресле, ничего в реформировании не нуждалось? Кстати-кстати, как там проходит реорганизация (а вернее ликвидация) экоинспекции и создание гос природоохранной службы?) А то много было сказано слов на эту тему, а дела мало. Так и с эконалогом - хотел бы, давно продвигал бы идею, а не на пороге, уходя из кабмина.
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последние предсмертные,судорожные вздохи, время Остапа прошло, не в состоянии был работать на посту министра, уступи место тем,кто займется не словом, а делом
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«податок повинен бути пропорційним і стимулювати промисловість модернізуватися. Зараз у нас відбувається співпраця, розмова з українським бізнесом, як в синергії з ним цей податок використовувати не тільки для тиску, а й для підтримки», -
Господя, и эти люди не разрешают ковыряться в носу ...
как на предмет воспользоваться головой не только для ношения шляпы ...
экологический налог - плата предприятия за нанесенный гражданам территориальной общины ущерб...
модернизация - право и обязанность предприятия в обновлении качества собственного имущества, в том числе и на предмет наносимого экологического ущерба за счет собственных средств...
у граждан территориальной общины таких обязательств - НЕТ...
а уж если заговорили об СИНЕРГИИ, то это слово предполагает совместное действие...
т.е. предприятия должны не просто декларировать намерение модернизации, а и её финансирование из собственных финансовых ресурсов,
а не демонстрировать желание безвозмездно «освоить» денежные ресурсы граждан территориальной общины на модернизацию собственного неэффективного и экологически несостоятельного имущества ...
иначе, это называется неправомерной выгодой
да пребудет с нами сила (© Obi-Wan "Ben" Kenobi)
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