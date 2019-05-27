 Екологічний податок потребує реформування, - Семерак

І велика частина з них осіла в держбюджеті, хоча мала піти на екологічні програми в регіонах. Про це заявили учасники екологічного форуму в Дніпрі, повідомляє "5 канал".
За словами міністра екології України Остапа Семерака, податок вимагає реформування, щоб відповідати поставленим перед ним викликам.
"Цей податок має бути пропорційний і стимулювати промисловість модернізуватися. Зараз у нас йде співпраця, розмова з українським бізнесом, як у синергії з ними цей податок використовувати не тільки для тиску, а й для підтримки. Напевно, це вже буде справа наступного скликання Верховної Ради. Але напрацювання ми готуємо", - заявив міністр.
В Україні, можливо, введуть європейську практику екоподатку. Вона впроваджена в країнах ЄС, зокрема, в Чехії. Документи з європейськими прикладами розв'язання проблеми екологічного податку, екологи під час форуму передали присутньому на заході міністру екології. За словами промислового еколога Владислава Варнавського, європейський досвід може бути застосований для України.
"Ми передаємо досвід європейський, який дуже великий. Він відрізняється від країни до країни. І треба знаходити саме ті інструменти, які можуть бути корисними для України", - заявив Варнавський.
Беня взад заберет скоро Вольногорский и Иршанский комбинаты, которые барыга Порошенко государству вернул и пристроят эти налоги по полной.
Господя, и эти люди не разрешают ковыряться в носу ...
как на предмет воспользоваться головой не только для ношения шляпы ...
экологический налог - плата предприятия за нанесенный гражданам территориальной общины ущерб...
модернизация - право и обязанность предприятия в обновлении качества собственного имущества, в том числе и на предмет наносимого экологического ущерба за счет собственных средств...
у граждан территориальной общины таких обязательств - НЕТ...
а уж если заговорили об СИНЕРГИИ, то это слово предполагает совместное действие...
т.е. предприятия должны не просто декларировать намерение модернизации, а и её финансирование из собственных финансовых ресурсов,
а не демонстрировать желание безвозмездно «освоить» денежные ресурсы граждан территориальной общины на модернизацию собственного неэффективного и экологически несостоятельного имущества ...
иначе, это называется неправомерной выгодой
да пребудет с нами сила (© Obi-Wan "Ben" Kenobi)