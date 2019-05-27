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Все про:Укроборонпром (439) Абромавичус (56)

 Радник Зеленського Абромавичус про "Укроборонпром": Потрібна не ліквідація, а заміна менеджменту

Державний концерн "Укроборонпром" потребує заміни менеджменту. Його не потрібно ліквідовувати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на круглому столі "Що робити з "Укроборонпромом"? Наслідки та цілі реформи" заявив екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України, радник президента Володимира Зеленського Айварас Абромавичус.

"Потрібно призупинити дискусії про ліквідацію "Укроборонпрому", тому що ті, хто пропонує ліквідацію, пропонують сховати кінці у воду. Потрібно повністю замінити менеджмент компанії, який довів компанію до нинішнього стану, коли ми бачимо відсутність прозорості, "друзів", розкрадання, обман", - заявив він.

Також він додав, що "Укроборонпром" має керуватися, як будь-яка інша державна компанія, що не повинно бути якогось виключення тому, що це військова сфера. За його словами, у спостережній раді мають бути люди різних спеціальностей, а не лише військові.

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Окрім того, Абромавичус наголосив, що "Укроборонпром" має обов"язково пройти міжнародний аудит.

"Компанія з мільярдним обігом має пройти міжнародний аудит від "великої четвірки", оскільки жодна Рахункова палата нічого там не виявить, зокрема і контрагентів, які ховають гроші по офшорах", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129087
 
   
 Топ коментарі
 
В стране война . Почему зеля не побывал на фронте ? Время на "лигу смеха" нашел . Клоун .
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Поговаривают, что в трещинах проявился образ Зеленского. Знаки....
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Успакойся, менеджеры сейчас будут квартальные. Еще не все друзья пристроены.
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Менять менеджмент и оставлять ту же систему - шило на мыло. Постоянно же меняете, а воровства еще больше. Частный бизнес - решение проблем. Хватит советскую систему сберегать. Секретность, гостайна - все само собой. Но при частном бизнесе. А расследование проводите.
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правильно,пилить так пилить)
пилить будем сами)))
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другими словами, будем бабки в свои карманы набивать
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРадник Зеленського Абромавичус про "Укроборонпром": Потрібна не ліквідація, а заміна менеджменту
 
 
 
 
 
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