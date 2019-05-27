 Радник Зеленського Абромавичус про "Укроборонпром": Потрібна не ліквідація, а заміна менеджменту

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на круглому столі "Що робити з "Укроборонпромом"? Наслідки та цілі реформи" заявив екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України, радник президента Володимира Зеленського Айварас Абромавичус.

"Потрібно призупинити дискусії про ліквідацію "Укроборонпрому", тому що ті, хто пропонує ліквідацію, пропонують сховати кінці у воду. Потрібно повністю замінити менеджмент компанії, який довів компанію до нинішнього стану, коли ми бачимо відсутність прозорості, "друзів", розкрадання, обман", - заявив він.

Також він додав, що "Укроборонпром" має керуватися, як будь-яка інша державна компанія, що не повинно бути якогось виключення тому, що це військова сфера. За його словами, у спостережній раді мають бути люди різних спеціальностей, а не лише військові.

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Окрім того, Абромавичус наголосив, що "Укроборонпром" має обов"язково пройти міжнародний аудит.

"Компанія з мільярдним обігом має пройти міжнародний аудит від "великої четвірки", оскільки жодна Рахункова палата нічого там не виявить, зокрема і контрагентів, які ховають гроші по офшорах", - додав він.