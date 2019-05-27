 Команді президента там дуже важко працювати, - заступник глави АП Костюк про переїзд із Банкової

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Юрій Костюк в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Так, ми дуже хочемо переїхати. І ми робимо все, для того, щоб знайти правильний варіант, який буде швидким і бюджетним, і в якому можна буде дотримати всіх необхідних норм безпеки", - заявив Костюк.

За його словами, працювати в будівлі на Банковій команді президента "дуже важко". Він заявив, що будівля Адміністрації президента схожа на "суміш університету з будинком Пшонки і зі спробою Версаля, але трошки недоробленого і бюджетного". Костюк додав, що в будівлі завжди зашторені вікна і погано працює wi-fi "через безпеку". Водночас він зазначив, що завжди прикриватися словом "безпека" не можна, і в XXI столітті в АП не має бути проблем з інтернетом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми зробимо це доволі швидко, - член команди Зеленського Данилюк про переїзд АП з Банкової

"Коли ми тут провели чотири дні, ми зрозуміли, що будь-які труднощі, які є, ми маємо подолати - і переїхати звідси", - наголосив Костюк.