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Все про:Адміністрація_Президента (427) переїзди (5) Костюк_Юрій (1)

 Команді президента там дуже важко працювати, - заступник глави АП Костюк про переїзд із Банкової

Переїзд команди президента Володимира Зеленського з Банкової досі планується.

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Юрій Костюк в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Так, ми дуже хочемо переїхати. І ми робимо все, для того, щоб знайти правильний варіант, який буде швидким і бюджетним, і в якому можна буде дотримати всіх необхідних норм безпеки", - заявив Костюк.

За його словами, працювати в будівлі на Банковій команді президента "дуже важко". Він заявив, що будівля Адміністрації президента схожа на "суміш університету з будинком Пшонки і зі спробою Версаля, але трошки недоробленого і бюджетного". Костюк додав, що в будівлі завжди зашторені вікна і погано працює wi-fi "через безпеку". Водночас він зазначив, що завжди прикриватися словом "безпека" не можна, і в XXI столітті в АП не має бути проблем з інтернетом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми зробимо це доволі швидко, - член команди Зеленського Данилюк про переїзд АП з Банкової

"Коли ми тут провели чотири дні, ми зрозуміли, що будь-які труднощі, які є, ми маємо подолати - і переїхати звідси", - наголосив Костюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129086
 
   
 Топ коментарі
 
Переїхати можна під Ростов Команде президента там очень тяжело работать, - замглавы АП Костюк о переезде с Банковой - Цензор.НЕТ 1628
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Всё понятно с Зелькой, смываться будет , как сдаст Украину путину.
"Администрация президента Владимира Зеленского может с улицы Банковой переместиться в конгрессно-выставочный центр "Парковый", который известен как "вертолетная площадка Януковича".
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или зал где выступает "Квартал-95"...там будет уютно и привычно...да-и добавить запах шаурмы... Команді президента там дуже важко працювати, - заступник глави АП Костюк про переїзд із Банкової - Цензор.НЕТ 8824
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Там серйозна обстановка, зовсім не така як на сцені "кварталу". Ні тобі поржать, ні пивка побухать, ні з дєвочкамі дорожку знюхнуть...
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Он хочет управлять страной в смартфоне из любой точки, ну типо игра такая...
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прикольно будет-если батарея сядет...-уфсё-"дехволт"...
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А если на стадион переехать? 19 числа в 19 часов, сдав перед этим "анализы"...
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откуда на сайте столько Петькиных жополизов-порохоботов? до сих пой не могут понять, что Петя уже не президент и его в задницу уже можно не целовать....
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Гандоны зеленые - вы отдыхать на Банковой собираетесь или работать?
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Ясно, что там трудно работать - одни только Кучма с Януковичем так набздели, что аж окна запотели.
Это не считая старой московской системы прослушки, заложенной совками везде -
каждый чих и пук фиксируется кремлём.

Плёнки Мельниченка - детский сад по сравнению в архивом записей кремля.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКоманді президента там дуже важко працювати, - заступник глави АП Костюк про переїзд із Банкової
 
 
 
 
 
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