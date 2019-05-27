 Коломойський: Я не впливаю на "1+1", це називається внутрішня самоцензура

Про це розповів Коломойський в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Ми, до речі, через телевізор з ним і посварилися. Якщо ви хочете знати, що було конфліктом, це був "1+1". З першого ж дня. ... Це не була якась одна подія. Це було щодня. Ось я за службовим обов'язком, коли мене запрошували в адміністрацію, приходив. Одне з питань було: "1+1" щось не те показав...", - розповів Коломойський.
При цьому він стверджує, що не впливає на політику власного телеканалу, але регулярно спілкується з гендиректором телеканалу Олександром Ткаченком і "підкидає теми" журналістам.
"Якщо я телефоную Попову (Сергій Попов, директор інформаційного мовлення "1+1". - Ред.), то це під час відсутності Ткаченка, якщо є якісь цікаві речі, які я намагаюся, щоб вони звернули увагу. До яких вони самі просто не доберуться. Це нормально. Я їм величезну кількість матеріалів скидаю. Люди мають знати правду, це ж суспільно значущі речі. ... Я не впливаю на "плюси" тією мірою... Припустімо, про мене немає якихось негативних репортажів. Ви ж їх не бачите? Але це називається внутрішня самоцензура, їм незручно про власника, акціонера чи бенефіціарного власника писати якісь гидоти", - вважає Коломойський.
Він підтвердив, що часто свариться з гендиректором телеканалу, але заявив, що це все через фінансові розбіжності
"Ви ж знаєте, що багато каналів дотаційні, і є питання фінансування, є питання, який продукт дорогий, який дешевий. Ми обговорюємо контент, але це не пов'язано з ТСН", - стверджує олігарх.
Олігарх Ігор Коломойський заявив, що на майбутніх парламентських виборах готовий симпатизувати, а іноді й допомагати фінансово, всім, крім Блоку Петра Порошенка.
он нас за идиотов держит, это точно.
і ...
Посмотри, сравни с Г+Г.
Источник: https://censor.net.ua/n3129084
ЧТООО?
То г*вно, которое льется про Порошенко и Гройсмана с телеканaлов, оказывается, дaже не приносит денег и это дерьмо приходится Бене субсидировать из своего кармана?
Ну кто бы мог подумать, что менеджеры телеканал такие слабые креативщики.
Хоч тут не збрехав
Просто слинавить пальці.
для тебя Г+Г - самое то
Коломойский украинцев за стадо баранов держит. И в принципе правильно держит, 74% это наглядно подтвердили.
Лугандонские коллаборанты покоя не получат, ИМХО.
Ответ -- Я не считаю евреев умнее себя.
Который раз убеждаюсь в тупорылости этого избранного стада.
Евреи, армяне, чеченцы не могут без "хрустальных ночей".
***, що етот индюк несет, пипец! Колектив журналистов не справляется с работой и ето ЧМО им помогает - делает за них их работу ))))
Вот тут верю. За ту ахинею, что несет ґ+ґ оплата должна бьіть такой чтобьі моральньіе принципьі отошли на второй план.
Разговор Игоря Коломойского и гендиректора "1+1 медиа" Александра Ткаченко 18+
https://www.youtube.com/watch?v=MYxttd2YMuQ&hd=1
нонсенс,как можно влиять на самого себя???)))
вот и пример,как у людей от переизбытка бабла едет крыша)))