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Все про:Коломойський (402) цензура (102) 1+1 (54)

 Коломойський: Я не впливаю на "1+1", це називається внутрішня самоцензура

Олігарх Ігор Коломойський заявляє, що основою конфлікту між ним і колишнім президентом Петром Порошенком стала медійна політика телеканалу олігарха "1+1", в яку він нібито не втручається.

Про це розповів Коломойський в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми, до речі, через телевізор з ним і посварилися. Якщо ви хочете знати, що було конфліктом, це був "1+1". З першого ж дня. ... Це не була якась одна подія. Це було щодня. Ось я за службовим обов'язком, коли мене запрошували в адміністрацію, приходив. Одне з питань було: "1+1" щось не те показав...", - розповів Коломойський.

При цьому він стверджує, що не впливає на політику власного телеканалу, але регулярно спілкується з гендиректором телеканалу Олександром Ткаченком і "підкидає теми" журналістам.

"Якщо я телефоную Попову (Сергій Попов, директор інформаційного мовлення "1+1". - Ред.), то це під час відсутності Ткаченка, якщо є якісь цікаві речі, які я намагаюся, щоб вони звернули увагу. До яких вони самі просто не доберуться. Це нормально. Я їм величезну кількість матеріалів скидаю. Люди мають знати правду, це ж суспільно значущі речі. ... Я не впливаю на "плюси" тією мірою... Припустімо, про мене немає якихось негативних репортажів. Ви ж їх не бачите? Але це називається внутрішня самоцензура, їм незручно про власника, акціонера чи бенефіціарного власника писати якісь гидоти", - вважає Коломойський.

Також читайте: У душі всі олігархи підтримували Зеленського, - Коломойський про президентські вибори

Він підтвердив, що часто свариться з гендиректором телеканалу, але заявив, що це все через фінансові розбіжності

"Ви ж знаєте, що багато каналів дотаційні, і є питання фінансування, є питання, який продукт дорогий, який дешевий. Ми обговорюємо контент, але це не пов'язано з ТСН", - стверджує олігарх.

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що на майбутніх парламентських виборах готовий симпатизувати, а іноді й допомагати фінансово, всім, крім Блоку Петра Порошенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми із Зеленським відзначили закінчення фінансового року і дзвонили Вакарчуку: "Ти підтримуєш чи ні?", сміялися", - Коломойський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129084
 
 
 Топ коментарі
 
По ходу об убийстве Порошенко его родного брата тоже твоя идея. Коломойский: Я не влияю на "1+1", это называется внутренняя самоцензура - Цензор.НЕТ 9315 Сами бы они до такого скотства не додумались.
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"Вы же знаете, что многие каналы дотационные"
Источник: https://censor.net.ua/n3129084

ЧТООО?
То г*вно, которое льется про Порошенко и Гройсмана с телеканaлов, оказывается, дaже не приносит денег и это дерьмо приходится Бене субсидировать из своего кармана?
Ну кто бы мог подумать, что менеджеры телеканал такие слабые креативщики.
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Оте́ц Оте́чества (лат. Pater Patriae) - древнеримский почётный титул, жалуемый Сенатом за выдающиеся заслуги перед Республикой или империей. Коломойский: Я не влияю на "1+1", это называется внутренняя самоцензура - Цензор.НЕТ 5815
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Он просто троллит население этой территории
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половина текста о том как Беня им материалы дает для сюжетов по тв, причем МНОГО, а потом такой назад - "но на политику я не влияю"

он нас за идиотов держит, это точно.
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Жду когда он будет на зебилов сцять и рассказывать про море ...
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Дело в том, что он это будет делать на всех без исключения. 73% будут глотать, а 24% не стерпят и очередной пинок под зад очередному овощу. Только этот в отличии от его собрата по разуму поедет на историческую родину.
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О какой конкретно нации идет речь??? Коломойський: Я не впливаю на "1+1", це називається внутрішня самоцензура - Цензор.НЕТ 6705
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нации зебилов ибо у себя они не пригодились-там таких целая страна
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товарісчь! верь!! придет она... сопля сомнительного счастья!!!
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товарісчь! верь!! придет она - на водку старая цена)))
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Но так на это фишка и рассчитана, лох не мамонт, не вымрет...
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Набрав в яндекс «президент украин»
і ...
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Що ж ти брешеш-тобі ж аудіо крутили-як ти парафінив ткаченка й інших..
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А вот петро честный, не скажет такой херни, как например "я не влияю на 5й анал"
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а куди подіти записи, в яких Беня вказує що і як робити на каналі ?
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Так он и не говорил такой херни, что не влияет.
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5 канал показывает документальные фильмы об истории Украины, нормальные сбалансированные новости, не показывает кацапских сериалов.
Посмотри, сравни с Г+Г.
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"Вы же знаете, что многие каналы дотационные"
Источник: https://censor.net.ua/n3129084

ЧТООО?
То г*вно, которое льется про Порошенко и Гройсмана с телеканaлов, оказывается, дaже не приносит денег и это дерьмо приходится Бене субсидировать из своего кармана?
Ну кто бы мог подумать, что менеджеры телеканал такие слабые креативщики.
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Это говно По и Гр льют на себя сами
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По ходу об убийстве Порошенко его родного брата тоже твоя идея. Сами бы они до такого скотства не додумались.
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Почему? За деньги Бабломойского придумают все, что угодно. Чем Г+Г и занимается уже пару-тройку лет.
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Слишком рискованно потому что. Это не обвинение в политических ошибках или в возможной коррупции.
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это не "идея", это реальное событие, реальное убийство, в котором неожиданно убийц не нашли
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Это была автомобильная авария. А то, что на горе семьи сделали ублюдки с Плюсов - это нормальным людям даже в голову бы не пришло.
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у нас много "автомобильных аварий" было , да и люди бывшие в кругу порошенко немного сомневаются шо к чему... скажем проще, я слышал версию про убийство намного лет раньше чем плюсы озвучили
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Скажем проще. Говнюки собрали дерьмо в кучу и вывалили перед вторым туром выборов.
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а, хто в этом сомневается, кроме твоего "порядочного" "патриота"??
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Беня порадив українцям готуватися до здорощання ціни на електроенергію в 2-3 рази.
Хоч тут не збрехав
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да, говорил?? беня в шестёрках у ахметова с парашенкой?? выгодно только им, давай, придумай што-нибудь
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Калошамойша ні на що не впливає.
Просто слинавить пальці.
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суть таких людей в том, что они никогда просто так ни в кого и ни во что не вкладываются, и ясно, что нужно будет отбивать и не только, но и профит мегакратный иметь. а являсь одним из конечных бенефициаров зе, это оооочень реально, наверное, лишним будет говорить, кто за это заплатит
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Как можно не верить на слово этому кристально чистому еврею? Разве такое лицо способно на обман?
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Люди должны знать правду! Так знайте, на предприятиях которые принадлежат Бене, маленькие зарплаты, даже до средних по Украине не дотягивают.
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А еще это ЧМО должен футболистам ФК "Днепр", который специально обанкротил, чтобы не платить долги по зарплате. До всего, куда касается его рука - банкротиться. Украина на очереди. Он сам об этом и сказал, что собирается обанкротить всю страну. Зебилы, хавайте!
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и йуля в команде - тоже великий спец по банкротству
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Кстати, еще авиакомпанию Аэросвит обанкротил.
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Подумаешь, сенсация. В Привате тоже были низкие зарплаты в сравнении со средними по стране в банковском секторе, за исключением менеджмента. . Поэтому и текучка была дикая.
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Буде велика подяка США, якщо вони закриють цьому ….. рота.
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как надоел уже этот еврей со своими понтами.
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1+1 не интересен, особенно политически, а вот Прямой, это да. Целые сутки можно слушать политику.
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прямой не для тебя.

для тебя Г+Г - самое то
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Не скажи, там шо только стоит Гавнопольский, соловьем заливает и все правду, правду. Боюсь закрыть смогут.
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У у Шустера теж була самоцензура? Чи як назвати той факт, що після виступу Саакашвілі з критикою Коломойського на передачу Шустера прибрали з 1+1?
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Как назвать? Коломойський: Я не впливаю на "1+1", це називається внутрішня самоцензура - Цензор.НЕТ 4802 А Вы не в курсе, что давно назвали? Петя виноват, это он Шустера закрыл на бенином канале.
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А ему какая разница, главное шлепнуть. МРАЗЬ.
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Ну да, ты белый и пушистый плюшевый мишка. Добрый и справедливый. Ути-пути, какая няшка!
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И поставить в Новый Год обращение Зеленского вместо Порошенко - это, конечно, чисто самодеятельность канала.
Коломойский украинцев за стадо баранов держит. И в принципе правильно держит, 74% это наглядно подтвердили.
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Будь моя воля, ввёл бы в УК специальную статью: "Оскотинивание населения". Карать пожизненной ссылкой на уборку конюшен и свинарников.
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Нет. Это крайне опасная вещь, которая может создать в обществе нестабильность. Каждый автоматом примерит это на себя, и может начаться эрозия лояльности граждан к государству
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а почему, скажем, не сделать как в Балтийских странах - выдать паспорт не гражданина, чтоб не имели права участвовать в гос.деятельсти страны?
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Поражение в правах можно вынести отдельным решением суда; для этого необязательно нарушать фундамент государственности, такой как гражданство.
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хорошо, хотя бы так ) я просто злая (на ватоголовых люмпенов) и память у меня хорошая ) для прояснения ситуации - в 2014 я уехала из Луганска фактически ни с чем и с тех пор у меня другая жизнь (не хуже, чем та, что была) вот только дом свой остался там, а я теперь тут )
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Сейчас с ними нет возможности поквитаться... но всё течёт, всё меняется...
Лугандонские коллаборанты покоя не получат, ИМХО.
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порошенко вторым после януковоща пойдет по новой статье ???
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По какой если не секрет? С доказательствами его вины, пжлста.
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За те що вчинив спротив куйлу та час від часу сала за шкуру кацапам заливав.
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на курс посмотри и на коммуналку, ааа, вы ж не платите....
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точна, надо было парашенку в клетке показать, ой о чем я....
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чем больше кричит этот клоун, тем сильнее надо следить за карманами и прижимать сумки
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Однажды Черчилля спросили -- Как вы относитесь к антисеметизму?
Ответ -- Я не считаю евреев умнее себя.

Который раз убеждаюсь в тупорылости этого избранного стада.
Евреи, армяне, чеченцы не могут без "хрустальных ночей".
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Если я звоню Попову (Сергей Попов, директор информационного вещания "1 + 1", - Ред.), то это в отсутствие Ткаченко, если есть какие-то интересные вещи, которые я пытаюсь, чтобы они обратили внимание. До которых они сами просто не доберутся. Это нормально. Я им огромное количество материалов сбрасываю. Люди должны знать правду, это же общественно значимые вещи. ...Я не влияю на "плюсы" в той мере… Источник: https://censor.net.ua/n3129084 ххххххххххххххххххх

***, що етот индюк несет, пипец! Колектив журналистов не справляется с работой и ето ЧМО им помогает - делает за них их работу ))))
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Он подтвердил, что часто ругается с гендиректором телеканала, но заявил, что это все из-за финансовых разногласий Источник: https://censor.net.ua/n3129084 ххххххххххххххххххх

Вот тут верю. За ту ахинею, что несет ґ+ґ оплата должна бьіть такой чтобьі моральньіе принципьі отошли на второй план.
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Добрий пес за шмат ліверної ковбаси догоджає своєму хазяїну і без всякої самоцензури, а панові Коломойському слід збільшити пайку цієї ковбаси для пані Мосійчук бо мова вже ніяк її не нагодує.
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Добрий пес за шмат ліверної ковбаси догоджає своєму хазяїну і без всякої самоцензури, а панові Коломойському слід збільшити пайку цієї ковбаси для пані Мосійчук бо мова вже ніяк її не нагодує.
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Хто ж ще крім зебілів Бені вірить...
Разговор Игоря Коломойского и гендиректора "1+1 медиа" Александра Ткаченко 18+
https://www.youtube.com/watch?v=MYxttd2YMuQ&hd=1

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Коломойский: Я не влияю на "1+1", это называется внутренняя самоцензура

нонсенс,как можно влиять на самого себя???)))
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Коломойский: Я не влияю на "1+1", это называется внутренняя самоцензура

вот и пример,как у людей от переизбытка бабла едет крыша)))
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Один каломойский везде. А его чучело что то говорить будет? Или мычать запретили?
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ВОТ! Единственный раз в жизни Бэня сказал правду! И таки так: в журналистской среде не нужны тэмныкы. Там отлично развит нюх на настроение владельца и четкая самоцензура! Говорю вам как "приближенный" к теме. Да, 80% журналистов ненавидят своего "хозяина", но делают работу в нужном ему ключе. А почему? Потому что у всех "семьи, дети, надо что-то кушать, долги и т.д.". Короче, безхребетные люди. Журналистика в Украине закончилась в нулевых.
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