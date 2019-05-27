 Коломойський: Я не впливаю на "1+1", це називається внутрішня самоцензура

Про це розповів Коломойський в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми, до речі, через телевізор з ним і посварилися. Якщо ви хочете знати, що було конфліктом, це був "1+1". З першого ж дня. ... Це не була якась одна подія. Це було щодня. Ось я за службовим обов'язком, коли мене запрошували в адміністрацію, приходив. Одне з питань було: "1+1" щось не те показав...", - розповів Коломойський.

При цьому він стверджує, що не впливає на політику власного телеканалу, але регулярно спілкується з гендиректором телеканалу Олександром Ткаченком і "підкидає теми" журналістам.

"Якщо я телефоную Попову (Сергій Попов, директор інформаційного мовлення "1+1". - Ред.), то це під час відсутності Ткаченка, якщо є якісь цікаві речі, які я намагаюся, щоб вони звернули увагу. До яких вони самі просто не доберуться. Це нормально. Я їм величезну кількість матеріалів скидаю. Люди мають знати правду, це ж суспільно значущі речі. ... Я не впливаю на "плюси" тією мірою... Припустімо, про мене немає якихось негативних репортажів. Ви ж їх не бачите? Але це називається внутрішня самоцензура, їм незручно про власника, акціонера чи бенефіціарного власника писати якісь гидоти", - вважає Коломойський.

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Він підтвердив, що часто свариться з гендиректором телеканалу, але заявив, що це все через фінансові розбіжності

"Ви ж знаєте, що багато каналів дотаційні, і є питання фінансування, є питання, який продукт дорогий, який дешевий. Ми обговорюємо контент, але це не пов'язано з ТСН", - стверджує олігарх.

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що на майбутніх парламентських виборах готовий симпатизувати, а іноді й допомагати фінансово, всім, крім Блоку Петра Порошенка.

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