 Парубій: До законопроекту про ТСК із процедурою імпічменту подано 1650 правок

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Парубій на брифінгу в Києві.

"Я дав доручення комітету з питань регламенту негайно розглянути законопроект про тимчасові слідчі комісії", - сказав Парубій.

Він повідомив, що до цього законопроекту подано 1650 поправок.

"Цей закон надзвичайно важливий, оскільки в ньому передбачено й уніфікацію контрольних функцій парламенту (тимчасові слідчі комісії. - Ред.) і також іде окремим розділом, де, власне, розділ про імпічмент президента, про систему й організацію імпічменту президента", - сказав спікер.

Парубій висловив сподівання, що вже в середу, 29 травня, профільний комітет Ради зможе цей законопроект розглянути, і парламент найближчим часом перейде до його розгляду.

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