EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  6868  42
Все про:бунт (30) злодій у законі (119) колонія (133) Одеса (1894) Аброськін (403)

 Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін. ВIДЕО

Спроба захоплення адміністративної будівлі Південної виправної колонії №51 (Одеса) ув'язненими стала наслідком вказівок "злодіїв у законі".

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Одесі за вказівкою "злодіїв у законі" у виправній установі засуджені здійснили спробу захоплення адмінбудівлі та зробили підпал", - написав він.

За словами Аброськіна, мета події - дестабілізувати ситуацію, але завдяки діям співробітників Державної кримінально-виконавчої служби та Нацполіції України це їм не вдалося.

Також читайте: Бунт в одеській колонії: заручників звільнено, п'ятьох порушників режиму вивезено із закладу, - Денісова

Увязнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою злодіїв у законі, - Аброськін 01

Як повідомлялося, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129076
 
   
 Топ коментарі
 
Та обычно залетал спецназ и выбивал челюсти по кладами.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вот мне просто интересно - как попоботы сейчас приплетут сюда Зеленского и его команду? Заключенные пытались захватить админздание одесской колонии по указанию "воров в законе", - Аброськин - Цензор.НЕТ 8150
 показати весь коментар
 
 
Хто п'ять років "реформував" країну, створював інститути влади? Зеленський? Чи ПОП? Хто створив систему для оргзлочинні такуж сприятливу як і при Януковощі? Зеленський?
 показати весь коментар
 
Запросто. Например, зеки хотели снижения тарифов, что якобы обещал Зеля. Воры в законе, ага, как же! Народ вскинулся из-за плохих условий содержания и тотатльной коррупции на зоне.
 показати весь коментар
 
 
В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что считают министра внутренних дел Арсена Авакова одним из самых эффективных министров в действующем Правительстве.
 показати весь коментар
 
 
А причем тут Порох. менты енто парафия Авакова, который почему то не собирается в отставку, а прогибается перед Зе то в Ривном арест за протест), то в Одессе (на этот день заранее были обьявлены ученияс пецназа в тюрьме). Как будут проходить "учения" все прекрасно понимают
 показати весь коментар
 
 
парамон да к тому же киевский- ПО ТВОЕЙ КЛИКУХЕ ВИДНО,ЧТО пора делать укол от СЛАБОУМИЯ !!!
 показати весь коментар
 
 
А чего мол "приплетут"? Ваш Зе гидрант говорил ,что каждый теперь президент - говорил. Вот мужики и взбунтовались,не гоже президенту на нарах париться. Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 9891 Так что ,чего и хотели- распишитесь,получите, Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 9345
 показати весь коментар
 
 
Всем "порохоботам" насрать на Зелю . Он на такие "подвиги" не способен . Не переживай за своего "наполеона" .
 показати весь коментар
 
Та обычно залетал спецназ и выбивал челюсти по кладами.
 показати весь коментар
 
 
т.е. амброзькин поддерживает класс "воров в законе" и бороться с ним не будет... теперь ясно почему украинская полиция - это набор беспринципных пустоголовых болтливых дебилов... уберите класс "воров в законе", сделайте так, чтобы его не стало... а дальше - думайТЕ...
 показати весь коментар
 
Clyde Как их убрать, если нет закона, такого, как, например, в Грузии, для борьбы с "законниками"? Верховной Раде такой закон не нужен, они его и не принимали.
 показати весь коментар
 
Разряд молнии попал в ракету-носитель "Союз", которая в понедельник отправила на орбиту спутник "Глонасс-М".

Спутнику возможно трындец пришел.
 показати весь коментар
 
 
Разряду молнии присвоена медаль "За знищення кацапії"
 показати весь коментар
 
 
Андрей Бондаренко 80fa57a1. Какой "Союз" ? Ближайший путинский старт "Протона" с Байконупа 30.05.19.
 показати весь коментар
 
20 апреля 2019 года во время огневых испытаний системы автоматического спасения взорвался пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. Шансов отправить первый Crew Dragon с экипажем к МКС в ближайшем будущем практически нет.
 показати весь коментар
 
в документах какой то есть смысл, далек я от этой темы, но кого то нужно было освободить
 показати весь коментар
 
Просто как выборы в стране. Аж умилило Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 9474
 показати весь коментар
 
 
При совке спецназ периодически тренировался на зеках, но на дворе XXI век.
 показати весь коментар
 
 
во время Олимпиады -80, в Желтых водах на химкомбинате известном было восстание серьезное.
 показати весь коментар
 
С одной поправочкой. Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 394. Не спецназ, а ВВшники и после ОМОН. Ну той, що до Криму та до Рашки втік.
 показати весь коментар
 
Хоп мусорок ,не шей мне срок, машинка зингер иголочку сломала ..... тыры тыры тыры тырыры
 показати весь коментар
 
 
Всі добре знають хто є зодіями в законі. Їх копаками відтягуєш від корита, а вони верещать, зубами вчепились. І до тебе, сєпар, черга дійде.
 показати весь коментар
 
 
Невістка винувата! Так її не має дома. Ну а халат же висів. Дибіл одним словом. Розбирися хто пайку краде тварюко.
 показати весь коментар
 
Всем тем, кто жалеет зэков, рекомендую вспомнить, что сидят там не песнинеры и не монахи, а конченные отморозки. Грабители,насильники, убийцы. И вот все эти лица хотели себе лучших условий содержан я за счет ваших налогов. Так что, если спецназ даст им живительных, то это только на пользу пойдет.
 показати весь коментар
 
 
Будут у заключенных хорошие условия или не будут, налоги все равно возьмут. Вопрос в том, что деньги тупо тырятся, надеюсь, обьяснять не надо кем!
 показати весь коментар
 
 
Ой. От сумы и от тюрьмы....Знаешь такое? Или больно молодой ышо? . Подкинет мент тебе пакетик. Потом долго будешь доказывать, что он не твой, а ты не диллер.... Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 1567
Тут претензия к администрации колонии по поводу действий воров....
 показати весь коментар
 
 
Отак.Поки Аброськін повчав,як треба інтегрувати окуповані території,зеки чудить почали.
 показати весь коментар
 
А кто может пояснить - а в чём интерес воров в этом шухере?
 показати весь коментар
 
При Мишико в Грузии за признание себя вором в законе давали 20 лет. Кажется и сейчас так же. Просто воры в законе из Грузии подались в другие страны подальше от таких сроков.
 показати весь коментар
 
 
В Южной Корее, например, Чон-ду-Хван вывез 300 воров в законе в один знаменитый овраг и расстрелял (за одну ночь). Его логика была такая, эти люди уже никогда не станут на праведный путь, ну чего с ними панькаться. После этого преступность В ЮК сразу же резко пошла на убыль. Причем настолько, что сами корейцы даже немного тоскуют )). Придумывают сериалы о несуществующей корейской мафии. Ну там все такое - главный герой, любовь, стрельба...В общем большое хи-хи. Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 4646 Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 4646 Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін - Цензор.НЕТ 4646
 показати весь коментар
 
Видео, снятое заключённым внутри этой зоны... Заключённые жалуются на коррупцию и избиения на зоне.

https://twitter.com/i/status/1132966592428630018
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУв'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору