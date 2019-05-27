 Відкривати ринок землі потрібно, - Разумков про земельну реформу

Про це під час прес-конференції заявив глава "Слуги народу" Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція Володимира Зеленського (про ринок землі. - Ред.), я думаю вона підтримуватиметься партією, хоча остаточно це буде визначено на з'їзді. Але загалом ми говоримо, що відкривати ринок землі потрібно, тому що це обмеження прав власників використовувати їхню власність. З іншого боку, протягом багатьох років не було зроблено низки речей, які б це дозволили. Дуже зручна позиція щорічно продовжувати мораторій, але розробити законодавчу базу, яка б врахувала інтереси всіх: починаючи від власників землі і закінчуючи державою, бізнесом, який готовий прийти в Україну, щоб реалізовувати нові проекти. Це не було зроблено. Також варто виконати певні дії, які убезпечать нас з точки зору національної безпеки. Більш конкретно зможуть відповісти колеги, які займатимуться аграрним сектором", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Форсаж в економічному розвитку України неможливий без впровадження ринку землі, - Порошенко