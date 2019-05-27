 Відкривати ринок землі потрібно, - Разумков про земельну реформу

Про це під час прес-конференції заявив глава "Слуги народу" Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.
"Позиція Володимира Зеленського (про ринок землі. - Ред.), я думаю вона підтримуватиметься партією, хоча остаточно це буде визначено на з'їзді. Але загалом ми говоримо, що відкривати ринок землі потрібно, тому що це обмеження прав власників використовувати їхню власність. З іншого боку, протягом багатьох років не було зроблено низки речей, які б це дозволили. Дуже зручна позиція щорічно продовжувати мораторій, але розробити законодавчу базу, яка б врахувала інтереси всіх: починаючи від власників землі і закінчуючи державою, бізнесом, який готовий прийти в Україну, щоб реалізовувати нові проекти. Це не було зроблено. Також варто виконати певні дії, які убезпечать нас з точки зору національної безпеки. Більш конкретно зможуть відповісти колеги, які займатимуться аграрним сектором", - сказав він.
В 2019 с резервами, растущим ВВП и стабильной гривней в Украине посылают нах@й МВФ, говорят о дефолте. Потому что так надо Коломойскому.
из-за нее не читал, но советую советникам советников Зеленского, посоветоваться с советом фермеров Канады - как там у них? Сейчас, а не во времена когда раздавали чуть ли не с доплатой, только бери, дожидайся весны и сажай(овощи, злаки и т.д.))
і буде вам, ЗєБіли щастя!
Ніякого ринку землі,бо лишимось квартирантами Бені ,а не українцями
Что-то разумное прозвучало....
Отлічний план ! І доприватизувати недоприватизоване !
"Поки діє мораторій на продаж землі, різні ділки обдирають селян. Про це повідомив Президент Петро Порошенко під час виступу у Здолбунові Рівненської області, передає кореспондент УНН.
"Чому ми обмежуємо цими безглуздими заборонами права власників землі? Фермери страждають, власники страждають, громади страждають. Наживаються на діючій ситуації лише аферисти й спекулянти, а ми, займаючи страусину позицію, заплющуємо очі й робимо вигляд, що нічого не відбувається. Країна готова до чесної розмови. Тим більше, що це потужний локомотив, який витягує економіку країни", - додав він.
п.с. Підприємство Юрія Косюка (ТОВ "Вінницька птахофабрика") 1 листопада 2018 отримало 618 мільйонів гривень бюджетних дотацій, а загалом за рік - 812 мільйонів гривень.