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Все про:земельна реформа (39) Разумков Дмитро (49) Слуга народу (8)

 Відкривати ринок землі потрібно, - Разумков про земельну реформу

За словами Разумкова, під час ухвалення рішення варто керуватися інтересами власників землі, держави та інвесторів.

Про це під час прес-конференції заявив глава "Слуги народу" Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція Володимира Зеленського (про ринок землі. - Ред.), я думаю вона підтримуватиметься партією, хоча остаточно це буде визначено на з'їзді. Але загалом ми говоримо, що відкривати ринок землі потрібно, тому що це обмеження прав власників використовувати їхню власність. З іншого боку, протягом багатьох років не було зроблено низки речей, які б це дозволили. Дуже зручна позиція щорічно продовжувати мораторій, але розробити законодавчу базу, яка б врахувала інтереси всіх: починаючи від власників землі і закінчуючи державою, бізнесом, який готовий прийти в Україну, щоб реалізовувати нові проекти. Це не було зроблено. Також варто виконати певні дії, які убезпечать нас з точки зору національної безпеки. Більш конкретно зможуть відповісти колеги, які займатимуться аграрним сектором", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Форсаж в економічному розвитку України неможливий без впровадження ринку землі, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129069
 
   
 Топ коментарі
 
Каломойскому не терпиться стать латифундистом.
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Открывать рынок земли нужно. Но, сначала дефолт, а то Бабломойский сильно тратиться не желают
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Цікавіша позиція зЄ1лєбоб та інших барІгоборцунів, бо саме вони найбільше верещали про "бпрІгі рЄшІлІ прАдать пАследЄЄ, чтА Єсть у нарІда!"
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Это такая народная забава, развлекуха такая, курс политический в стране каждые 5 лет на 180 градусов разворачивать, но чтобы кредиты давали, как раньше, и инвестиции в страну шли.
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Пока в стране полный беспредел с судами и прочими правохранителями - делать это категорически нельзя..
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Они тебе так реализуют,что большинство селян без земли останется. Как бы что эта банда зеленых воришек не проводила,результат будет очевиден, как в анекдоте про автомат калашникова.
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То, что в Украине дешевая аренда - это плюс, а не минус. Во многих странах власти законодательно ограничивают стоимость аренды.
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А теперь сложи 2+2 или дальше махай ручкой на прощание украинцам, которые едут в Польшу, Португалию, Испанию ит.д. - работать в агросекторе, где земля приносит прибыль стране и украинским заробитчанам
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Так в Украине уже есть земельные миллиардеры ,То есть рынок уже есть ,но не у всех равные права в этом рынке.
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В 2014-15 с ограбленной Овощем казной, без валютных резервов, в горячую стадии войны Украина реструктуризировала долг, наладила работу с МВФ.
В 2019 с резервами, растущим ВВП и стабильной гривней в Украине посылают нах@й МВФ, говорят о дефолте. Потому что так надо Коломойскому.
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о б*же, ну и рожа((((

из-за нее не читал, но советую советникам советников Зеленского, посоветоваться с советом фермеров Канады - как там у них? Сейчас, а не во времена когда раздавали чуть ли не с доплатой, только бери, дожидайся весны и сажай(овощи, злаки и т.д.))
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С нашими талантами вся наша земля в офшорах будет как промышлность и лицензии на добыу газа. Все государства выкупают землю и продают только право пользования хоч на 50 лет с передачей по наследству. Эту землю влада забрала у селян и теперь хочет заняться ее перепродажей. Китайцы сначала скупят, а потом прийдут ее защищать.Только референдум.
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Що хоче пан Розумнийков. Пані Юля, його соратниця, косу порвала на клаптики, щоб людську землю залишили в спокої. А ви тут таке пропонуєте. Ось Петра ганяли і Сеню гагяли, що ні в якому разі їм не можна, бо все заберуть. А вам - бац і можна!
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рынок это хорошо. а вот законы которые его регулируют плохо...
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Все хотят давно открыть рынок земли , просто некоторые партии делали пиар на невозможности этого и типа они с народом . Мое мнение нам еще рано . запускать рынок земли .
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Открывать рынок земли нужно, но перед этим нужно сделать дефолт.
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ГЛУПЫЕ ЛЮДИ . ЗЕЛЯ - ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ . Почему этот "наполеон" до сих пор не посетил фронт с рашей ? Время , чтобы исполнить клоунский номер в "лиге смеха" он нашёл .
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Открывать рынок земли нужно, - Разумков о земельной реформе/ опа на, а ты говоришь-купаться.Вот и не верь пророчившим: цель командировки Коломойского с Портновым из Израиля в Украину -украинская земля.
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Спершу дефолт, бакс по 250, а потім скупка вісєї землі Жителями Иорданської ДолинИ.
і буде вам, ЗєБіли щастя!
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Як в 30-і роки-горщик золота за мішечок борошна міняли,так і землю нашу ці рейдери бездушні після "корисного дефолту" будуть у нищих людей за шматок хліба "купувати".
Ніякого ринку землі,бо лишимось квартирантами Бені ,а не українцями
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Просто ЗеБіли не в курсі, генетична пам'ять вкорочена в них
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Так вот для чего нужен дефолт! Чтобы раздерибанить рынок земли за копейки!
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Ну наконец!
Что-то разумное прозвучало....
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Вы сначала порядок в стране наведите, воров посадите, а потом вякайте о рынке земли. Этот "коллективный президент" соревнуется в болтологии с шоколадной шоблой.
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Я тоже считаю, что открывать рынок земли нужно. И начать надо с Богдана. Он "наменял" больше 150 га в крутом месте под Киевом не заплатив с этого налогов. И продавцы по этой схеме не заплатили. Рыночная цена земли там известна. Пусть Богдан налоги заплатит, а потом и Разумкова послушаем. Відкривати ринок землі потрібно, - Разумков про земельну реформу - Цензор.НЕТ 8051
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І під дефолт ! Обов"язково під дефолт ! Щоб зараз все вимести- вж-ж-ж-их, і в дамках !
Отлічний план ! І доприватизувати недоприватизоване !

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им только такие говнореферендумы как подружиться с оккупантом подсовывают ..... а там где надо деребанить то что плохо лежит - это они в офисе Коломойского сами решат без нас. А 73 процентам покажут смешной ролик 95 квартала ..
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В чем проблема, поставьте этот вопрос на референдум и увидите, что скажут граждане, или Зе уже похер, что ему скажут став презом желание избирателей никого не колышат...
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Ну вы сначала раздайте землю людям как должны были по законам, чтоб было что продавать и денег, чтоб было за что покупать, а то коломойша с ахметом сейчас выкупят всю земли и все. большее ее никогда не продадут, будут просто сдавать в аренду.
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Их план прост и понятен: через дефолт обвалить гривню, после чего реализовать новую волну приватизации, включая землю. Сволочи они. Не потому, что хотят ввестирынок земли (отдать "Землю - крестьянам"), .а потому, что делают это исключительно под Дядю Бению и его партнеров...
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ЗЕкоманда все робить якнайгірше і не дочекається, коли її розженуть, але мудрий український народ їх так протроллив, що прийдеться мучитись у владі хоча б рік
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Горожане вы наивные люди,земля уже давно захвачена и поделена или продана.. Відкривати ринок землі потрібно, - Разумков про земельну реформу - Цензор.НЕТ 3706
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Щас молодая ЗЕкоМанда для того щоб ринок землі запрацював: 1.Підніме податок на землю(для дрібних власників паїв це буде удар по кишеням) 2.Обвалить ціну на землю. (при великих податках і малій ціні на землю - для дрібних власників земля стане тягарем. Тобто володіти нею стане економічно не вигідно) 3.Відкриє ринок землі. 4.Землю скуплять ті у кого є бабло, тобто олігарх(и). Придумувати нового нічого не потрібно. Схема відкатана на "приватизації" промислових підприємств. Тоді я памятаю, щоб приватизувати підприємство потрібно було рішення трудового колективу. Директор на зібраннях трудових колективів, для того щоб спонукати людей на це рішення - лив мед у їхні вуха: приватизація приведе до більш ефективного функціонування підприємства, ви станете повноправними господарями підприємства і крім зарплати будете отримувати ще й дивіденди і тд. і т.п. Як тільки підприємство приватизовувалось, і на руках колективу появлялись акції - підприємство, яке до цього завжди працювало прибутково починало рік-два працювати у збиток, тим самим номінальна вартість акцій падала до копійок за акцію, Директор (ті хто мав гроші) масово скупав акції і підприємство переходило у одні руки. Тоді в Україні було сформовано клас олігархів, тепер буде сформований клас латифундистів. А народ України знов залишиться ні з чим.

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СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ СОЄВИХ СКЛЕРОТИКІВ:

"Поки діє мораторій на продаж землі, різні ділки обдирають селян. Про це повідомив Президент Петро Порошенко під час виступу у Здолбунові Рівненської області, передає кореспондент УНН.
"Чому ми обмежуємо цими безглуздими заборонами права власників землі? Фермери страждають, власники страждають, громади страждають. Наживаються на діючій ситуації лише аферисти й спекулянти, а ми, займаючи страусину позицію, заплющуємо очі й робимо вигляд, що нічого не відбувається. Країна готова до чесної розмови. Тим більше, що це потужний локомотив, який витягує економіку країни", - додав він.

п.с. Підприємство Юрія Косюка (ТОВ "Вінницька птахофабрика") 1 листопада 2018 отримало 618 мільйонів гривень бюджетних дотацій, а загалом за рік - 812 мільйонів гривень.
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А для чого Беня заговорив про дефолт ? При дефолті ціни на землю падають ,яку олігархи за безцінь скуповують ,а в потрібний момент перепродають по реальній ціні ,ось і весь олігархічний бізнес де нічого не створюєтся, а все розкрадаєтся ..
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