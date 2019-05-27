EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  8590  90
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (1435) Разумков Дмитро (49) Слуга народу (8)

 Зеленський не братиме участі у виборчій кампанії, - Разумков

Президент України Володимир Зеленський не братиме участі у виборчій кампанії його політсили "Слуга народу" до Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив радник президента України Дмитро Разумков на брифінгу в понеділок, 27 травня.

Очільник партії "Слуга народу" Разумков заявив, що політсила зможе ефективно провести виборчу кампанію.

"У Володимира Олександровича сьогодні більш ніж достатньо завдань, аніж брати участь у виборчій кампанії. Я думаю, що ми досить ефективно зможемо її провести", - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про класичні американські праймеріз не йдеться, - в партії "Слуга народу" розповіли, як відбиратимуть кандидатів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129066
 
 
 Топ коментарі
 
Бред да и только откуда Разумков решил -что действующий Президент еще и в Раду может выбираться???!! Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 512 Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 1961 Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 6858 Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 6885 Господи! такие клоуны и мягко говоря недлекие... просто диву даешься и как им удалось всплыть то наверх
 показати весь коментар
 
А лохторату лапши очередной на уши? И плевать, что президент не имеет права на это. Главное, что Зе-беня хорроший, он не пойдёт в партию. Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 3010
 показати весь коментар
 
Так тогда это партия Разумкова. Регионы
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, а голобородько будет добавил Разумков
 показати весь коментар
 
 
Бред да и только откуда Разумков решил -что действующий Президент еще и в Раду может выбираться???!! Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 512 Господи! такие клоуны и мягко говоря недлекие... просто диву даешься и как им удалось всплыть то наверх
 показати весь коментар
 
 
А лохторату лапши очередной на уши? И плевать, что президент не имеет права на это. Главное, что Зе-беня хорроший, он не пойдёт в партию. Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 3010
 показати весь коментар
 
 
чтобы не измарать партию приспособленцев))
 показати весь коментар
 
 
так вот именно потому всплывают, что оно не тонет
 показати весь коментар
 
Саме цікаве що це говорить начебто "юрист"... Зеленський не братиме участі у виборчій кампанії, - Разумков - Цензор.НЕТ 741
 показати весь коментар
 
Логично конечно, потому что, он занятый человек, ему надо управлять государством.
 показати весь коментар
 
 
а рабочее место в соцсетях? и обязательно при этом надо посетить лигу смеха с танцами и песнями
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь, что он не будет вводить в эксплуатацию дорожные знаки, как делал Порошенко. И как несомненное достоинство Зеленского - прекратилось ежедневное "дякую" налево и направо.
 показати весь коментар
 
Так тогда это партия Разумкова. Регионы
 показати весь коментар
 
 
Ви знову про високі матерії. Насправді все банально. Разумков сказав всім, що у новоспеченого справ вище даху. Почалася "Ліга сміху" і літній сезон гастрольний по курортах і обласних центрах.
 показати весь коментар
 
 
опять же - корпоративы никто не отменял, они давно запланированы
 показати весь коментар
 
 
А зачем ему? Тут главное что авакян рюкзакович уже куплен с потрохами...
 показати весь коментар
 
 
Те которые внутри тушки авакяна рюкзаковича да купили ...
 показати весь коментар
 
 
А раньше вы говорили, что рюкзаки то все брехня, то есть зрада была права Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 2311
 показати весь коментар
 
 
Кто говорил? Рюкзаки это задокументированный факт...а факты отрицать могут только зебени...
 показати весь коментар
 
 
Ща голова лопнет, порохоботы это уже зебени? Фух, шо ж там у вас происходит
 показати весь коментар
 
 
Да пусть лопается... голова то твоя...а меня головы зеьень не интересуют..
 показати весь коментар
 
 
Саме в цих виборах Аваков повів себе як має поводити міністр МВС.
 показати весь коментар
 
 
Не факт что на выборы в раду он будет вести себя так же...
Беня не просто так к нему в министерство приезжал...
 показати весь коментар
 
 
Будуть випадки, будем говорити, зараз цього не приховаєш, в мене дружина член ОВК від націоналістів.
 показати весь коментар
 
 
В будке он,в стекляной.Нікается от людей
 показати весь коментар
 
 
Часу обмаль, багато замовлень для рашистських телеканалів.
 показати весь коментар
 
 
Не успеваешь？ так уйди с цензора и работай, неразбазаривай время
 показати весь коментар
 
 
це ти скажи Калошамойше. Стрічка новин сьогодні їм рясніє.
 показати весь коментар
 
 
У тебя притензии к редакторам цензора？ так если не нравится, говорю же, уйди, шо ж ты себя насилуешь
 показати весь коментар
 
Так і скажи що тобі подобається Сивобородько, не приховуй свою лубофф.
 показати весь коментар
 
*Блок панамських поцреотів * (нова назва *євр ..солідарність *).
за мажоритарку по старим правилам Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 670

..Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 6253......
 показати весь коментар
 
 
А хіба у Зеленського офошори в Панамі? Здається він Кіпром користується Зеленський не братиме участі у виборчій кампанії, - Разумков - Цензор.НЕТ 1422
 показати весь коментар
 
 
в восьми странах у зеленского офшоры.

но он их отдал в зрячий траст первому заместителю главы СБУ
 показати весь коментар
 
 
Может и поучаствовал бы, некогда - Лига смеха на носу
 показати весь коментар
 
 
Ну так...Этож тебе не бабло с оборонпрома делить со свынярчуками в ап
 показати весь коментар
 
 
ясен-балясен - с каломойшей делить куда приятнее Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 5341 Операция "Сваты" началась
 показати весь коментар
 
 
А Ігор Валерійович буде? А то щось забагато його сьогодні на цензорі.
 показати весь коментар
 
 
был бы запрос от ФБР... повязали бы гниду и.... мечты, мечты...
 показати весь коментар
 
США хочуть, як і Фірташа, за межами країни взяти нашого Боса. Бо Зеленський так просто свого папіка не здасть. Он вони вже горланять, шо всю карїну в дефолт занурять, але Коломойському 55 ярдів гривень на тарілочці принесуть.
 показати весь коментар
 
 
нужно снова подключать Бэню с его зомби каналом 1+1....
Больше нечего и не нужно...
Лохи в Украине не переборчивые... Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 5445
 показати весь коментар
 
 
тут нічого нового, згадайте 2014 рік ліксєїч) теж не балотувався,
а зараз буде, бо цугундер світить! Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании, - Разумков - Цензор.НЕТ 8036
 показати весь коментар
 
 
Пи@деz президент . Никого , ничто не напрягает ?
 показати весь коментар
 
 
Разумков тоже ЗЕбил
Зачем президенту участвовать в выборах ЗЕпутатов?
 показати весь коментар
 
 
вовка выиграл выборы,теперь хочет отмежеваться от всех,надоели))
Ему это скучно и неинтересно)) личной жизни никакой,постоянная работа с бумажками,с советниками)) куча проблем)) как в кино, в реальности невозможно заниматься дубляжом))
 показати весь коментар
 
 
В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах/ Пропагандисту, пять лет перепечатывающему сайты ДНР и РФ, благодарность.
 показати весь коментар
 
 
Тим часом Ілон Маск повідомляє,що 60 супутників виведених на орбіту успішно підключені до всесвітньої мережі Інтернет.
Раніше він повідомляв,що супутники виводятся для користування мешканцями планета Земля безоплатним Інтернетом.
У якійсь країні на болотах,жителі питають у свого царя путіна,чи вони мешканці планети Земля
 показати весь коментар
 
 
Над Украиной пролетели спутники Илона Маска Starlink (ВИДЕО)

27.05.2019 09:46. Просмотрено 6100 раз. За сегодня - 6100 раз.

Шестьдесят спутников основателя SpaceX Илона Маска пролетели над Украиной в ночь с субботы на воскресенье, 26 мая, - сообщает Liga.net.

SpaceX напоминает у себя на сайте, что запустил спутники на орбиту Земли 23 мая в рамках глобального интернет-проекта.

Каждый из этих спутников будет лететь вокруг планеты на высоте 550 км. Они смогут обеспечить интернет-связь на территории почти всего земного шара, питаясь от солнечной энергии.

Над Киевом их можно было увидеть в 22:09, 23:45, 01:23, 04:15 25-26 мая, над Харьковом - в 22:03, 23:40, 01:17, 02:54, 04:31, надо Львовом - а 22:02, 23:38, 01:15, 02:52 и 04:29. ПС. Шкода, Цензор новину прогавив.
 показати весь коментар
 
 
Займись своєю справою кажу,а не сиди на форумі
Зеленський не братиме участі у виборчій кампанії, - Разумков - Цензор.НЕТ 748
 показати весь коментар
 
Идиоты. Как он может участвовать в избирательной компании если он уже выбран?
 показати весь коментар
 
 
Дотично може, шляхом агітації, адміністративним шляхом,не придурюйся.
 показати весь коментар
 
 
все это будет нарушением закона а для честнейшего из честнейших Вазелина Шестого это просто неприемлимо на уровне генов. к чему его паплюжить? что этот разум ков себе позволяет?
 показати весь коментар
 
 
Буде інколи Мурку на роялі бацать.
Доречі про роялі
Зебіл ще той крадій -
https://www.youtube.com/watch?v=cIoIsJInslE&feature=youtu.be
 показати весь коментар
 
 
лозунги оставьте прежние - Мову, Веру, Армию на хлеб не намажешь....
Быдло на них хорошо клюет....
 показати весь коментар
 
 
Инсайд: Порошенко завалил Раду деньгами на подкуп, чтобы сорвать выборы 21 июля
https://is.gd/W0PH5A

🤗
 показати весь коментар
 
 
Инсайд. Бакс, что Украина у зебенского - принимает с обеих сторон
 показати весь коментар
 
 
Нелогічно, треба було КС завалювати.
 показати весь коментар
 
 
Зебіли носяться зі своїм пророком як дурень з писаною торбою.
 показати весь коментар
 
 
Я не знаю як вашого півня пророка на глобус натягнути
 показати весь коментар
 
 
Ніколи мені їх шукати. Йди сам спитай у ЗеБеніной матері.
 показати весь коментар
 
 
я уже ссылки этого инвалида и не открываю. это или "пророк" или "элис" или "укр24укр". помойки в общем.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тобі найтяжче,тягнув торбу з порошенко,а в придачу із сашком курячим бохом,тепер ось із пушиліним тягнеш,не надірвишься старче два ствола підсмоктувати
 показати весь коментар
 
 
Так у тебе два обрізки на зубах,а Ваха ще і ззаду прилаштувався,ох і напереливки тобі
 показати весь коментар
 
 
Так це Зебіл?!
А я думаю хто там стрибає позаду і все намагається свій ніс встромити між сідницями...
 показати весь коментар
 
 
источник стремный)) живет за счет рекламы,печатает свои личные умозаключения
! т!льки по сруське завжди)) працюэ на себе сам)) чухня якась кацапська))
 показати весь коментар
 
Пропонуєш вірити цьому інсайду ? Ну це якби той...
Зеленський не братиме участі у виборчій кампанії, - Разумков - Цензор.НЕТ 5465
 показати весь коментар
 
Тут на Лигу смеха еле времени хватает. Зеленський не братиме участі у виборчій кампанії, - Разумков - Цензор.НЕТ 842
 показати весь коментар
 
 
Складывается впечатление, что нигде и не участвовал... Его не слышно и не видно
 показати весь коментар
 
 
я надеюсь эта **** двестигривневая теперь то живет хорошо? теперь не "по новому"?
 показати весь коментар
 
 
лига смеха и корпоративы важнее выборов.
 показати весь коментар
 
 
Этот латентный маньяк с нетрадиционной сексуальной ориентацией теперь будет насиловать всю ВР. Ляшко будет первым, адназначна.
 показати весь коментар
 
 
ясно, что не будет - у него концерты расписаны на весь год
 показати весь коментар
 
 
А как же объяснить логотип партии с Зеленским?
 показати весь коментар
 
Порошенко нужно повязать еще до выборов, иначе потом морока с отменой его неприкосновенности будет. Зеленський не братиме участі у виборчій кампанії, - Разумков - Цензор.НЕТ 3964
 показати весь коментар
 
 
Очередной наперсточник Разумков втюхивает мазу.И быдло поведется.
 показати весь коментар
 
Гора з плечей. Хоч тут закон не буде порушувати.(но ето нє точно).
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський не братиме участі у виборчій кампанії, - Разумков
 
 
 
 
 
 вгору