 Зеленський не братиме участі у виборчій кампанії, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив радник президента України Дмитро Разумков на брифінгу в понеділок, 27 травня.
Очільник партії "Слуга народу" Разумков заявив, що політсила зможе ефективно провести виборчу кампанію.
"У Володимира Олександровича сьогодні більш ніж достатньо завдань, аніж брати участь у виборчій кампанії. Я думаю, що ми досить ефективно зможемо її провести", - сказав Разумков.
Беня не просто так к нему в министерство приезжал...
за мажоритарку по старим правилам
........
но он их отдал в зрячий траст первому заместителю главы СБУ
Больше нечего и не нужно...
Лохи в Украине не переборчивые...
а зараз буде, бо цугундер світить!
Зачем президенту участвовать в выборах ЗЕпутатов?
Ему это скучно и неинтересно)) личной жизни никакой,постоянная работа с бумажками,с советниками)) куча проблем)) как в кино, в реальности невозможно заниматься дубляжом))
Раніше він повідомляв,що супутники виводятся для користування мешканцями планета Земля безоплатним Інтернетом.
У якійсь країні на болотах,жителі питають у свого царя путіна,чи вони мешканці планети Земля
27.05.2019 09:46. Просмотрено 6100 раз. За сегодня - 6100 раз.
Шестьдесят спутников основателя SpaceX Илона Маска пролетели над Украиной в ночь с субботы на воскресенье, 26 мая, - сообщает Liga.net.
SpaceX напоминает у себя на сайте, что запустил спутники на орбиту Земли 23 мая в рамках глобального интернет-проекта.
Каждый из этих спутников будет лететь вокруг планеты на высоте 550 км. Они смогут обеспечить интернет-связь на территории почти всего земного шара, питаясь от солнечной энергии.
Над Киевом их можно было увидеть в 22:09, 23:45, 01:23, 04:15 25-26 мая, над Харьковом - в 22:03, 23:40, 01:17, 02:54, 04:31, надо Львовом - а 22:02, 23:38, 01:15, 02:52 и 04:29. ПС. Шкода, Цензор новину прогавив.
Доречі про роялі
Зебіл ще той крадій -
https://www.youtube.com/watch?v=cIoIsJInslE&feature=youtu.be
Быдло на них хорошо клюет....
https://is.gd/W0PH5A
🤗
😁
А я думаю хто там стрибає позаду і все намагається свій ніс встромити між сідницями...
! т!льки по сруське завжди)) працюэ на себе сам)) чухня якась кацапська))