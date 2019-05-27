 Зеленський не братиме участі у виборчій кампанії, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив радник президента України Дмитро Разумков на брифінгу в понеділок, 27 травня.

Очільник партії "Слуга народу" Разумков заявив, що політсила зможе ефективно провести виборчу кампанію.

"У Володимира Олександровича сьогодні більш ніж достатньо завдань, аніж брати участь у виборчій кампанії. Я думаю, що ми досить ефективно зможемо її провести", - сказав Разумков.

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