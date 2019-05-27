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 Політика України
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Все про:КС (287) Бурбак (249)

 Закликаємо суддів Конституційного Суду не допустити тиску на себе, - НФ

Фракція "Народний фронт" звертається до суддів Конституційного Суду із закликом при розгляді депутатського подання про неконституційність розпуску парламенту керуватись виключно Конституцією України та не допустити тиску на суддів.

Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час виступу на Погоджувальній раді, повідомили в прес-службі НФ.

"Указ президента був виданий виключно з політичною доцільністю. Водночас, Конституційний Суд повинен керуватися Конституцією і захищати її", - зауважив він.

"Ми закликаємо суддів Конституційного Суду не допустити тиску на себе. Це вже було в історії України, коли КС змінив Конституцію України без волі парламенту і народу. Це рішення стало провісником Революції гідності, бо наруга над Конституцією привела до одноосібного захоплення влади Януковичем. І люди вийшли проти свавілля диктатури корупції і за свою свободу", - зазначив Максим Бурбак.

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Він нагадав, що минулого тижня фракція звернулась до Конституційного Суду з поданням про визнання таким, що не відповідає Конституції України, Указу Президента України Зеленського про розпуск Верховної Ради VIII скликання та призначення позачергових виборів.

"Саме Конституційний Суд стає Гарантом Конституції. Шановні судді Конституційного Суду, на вас відповідальність. Країна чекає на рішення. Яким воно буде? Чи воно відкине Україну у задушливі часи Януковича, у правове безчинство і знущання над законом, чи стане утвердженням демократії і законності в Україні? Ми віримо у рішення чесне, відповідальне, справедливе, виважене, з бездоганним дотриманням норм Основного закону", - підкреслив Максим Бурбак.

Він наголосив, що юридичний факт - розпад коаліції був зафіксований 17 травня, після заяви фракції "Народний фронт" і оголошенням відповідної заяви з трибуни Верховної Ради.

"Саме тому ми наполягаємо, що Указ про розпуск є брутальним порушенням Конституції. Звертаємося до Конституційного Суду із закликом невідкладно розглянути наше подання у строк до 30 днів. Указ Президента був виданий виключно з політичною доцільністю. Водночас, Конституційний Суд повинен керуватися Конституцією і захищати її", - підкреслив Максим Бурбак, додавши, що рішення КС повинно ґрунтуватися на принципі верховенства права, а не верховенства політичного рейтингу.

"Дочасні вибори не мають юридичних підстав у розумінні законодавства України. Це наша юридична оцінка", - резюмував Максим Бурбак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129063
 
 
 Топ коментарі
 
..Дайте йому ..оселедця .. Призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя,- НФ - Цензор.НЕТ 8151
...Ой краще підср....!
...
Призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя,- НФ - Цензор.НЕТ 3544 ....
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Призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя,- призываем насилуемых не допускать насилия Призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя,- НФ - Цензор.НЕТ 6782
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Какая отвратительная рожа!
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Призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя,- призываем насилуемых не допускать насилия Призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя,- НФ - Цензор.НЕТ 6782
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максим, а може куля в лоба?
нах ты со своими 0.1% нужен в Раде...
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..Дайте йому ..оселедця .. Призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя,- НФ - Цензор.НЕТ 8151
...Ой краще підср....!
...
Призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя,- НФ - Цензор.НЕТ 3544 ....
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Ты на Стефанчука посмотри, представителя Зе в Верховной Раде, прям красавец писаный!
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Кароче, для 3-го Майдан всё готово. Никто не будет терпеть пять лет власть днепровской ОПГ.
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начинай,но сперва оторви жопу от дивана, да за вас даже бубушки за гречку и то не выйдут
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Вам в Австралии виднее что устраивать
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Ти спочатку з Качкодзьобом розберися...
🤗
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не допускать давления....
Только бабки налом!
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ВЫборы как в США Конгресса.Раз в 2 роки.Президента-4.роки.А то будем жить от Майдана до Майдана.А так кожни 2 роки-пидсрачника неробам.
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А звучит, как "приказываем".
Например: "не допустить роспуска нас, пушистых" Закликаємо суддів Конституційного Суду не допустити тиску на себе, - НФ - Цензор.НЕТ 2954
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Гггг... А Бурбака что щас сделал Эта упитаная харя в наглую говорит, перевожу: "мне похер на волю украинцев, мы хотим ещё пол года страну грабить"
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Согласен. Все строго статьи закона. По закону проводить досрочные выборы. Значит досрочные. Нет . Тогда в другие сроки. Если же суды , депутаты и т.д. обращались к спикеру Верховной Рады по поводу наличия коалиции, а он не отвечал. Игнорируя законодательство. То значит пусть объяснится. Если скрывал отсутствие коалиции, то он однозначно подпадает под криминальную ответственность и без всякой политической целесообразности. И возможно не он один. А дальше суду решать про дату выборов. Но в любом случае, если они утвердят выборы на июль, и объяснят это продолжительным отсутствием коалиции, "злонамеренно скрываемой" спикером и руководителями двух фракций, то кто то должен "сесть". Иначе суд должен вынести решение что коалиция существовала до мая 2019 ( подтвердив это документально) и установить выборы в октябре 2019, как и предусмотрено законодательством. Все должно быть строго по закону. ( но к сожалению это не про нас)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗакликаємо суддів Конституційного Суду не допустити тиску на себе, - НФ
 
 
 
 
 
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