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Все про:напад (620) Одеса (1894) СБУ (4356) Труханов (161) Стерненко (46) Галантерник Володимир (3)

 Суд за позовом Стерненка зобов'язав СБУ зареєструвати провадження щодо нападів на активістів в Одесі як серію терористичних актів. ФОТО

Активіст Сергій Стерненко заявляє, що Труханов і Галантерник за кураторства Російської Федерації організували терористичну організацію, яка стоїть за серією нападів на місцевих активістів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав активіст Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

"Справи щодо замахів на активістів в Одесі тепер розслідуватимуться як серія терористичних актів, скоєних терористичною організацією. Сьогодні я отримав відповідну постанову Шевченківського суду м. Київ, якою СБУ зобов'язали відкрити відповідне кримінальне провадження та внести відомості до Єдиного реєстру. Напади на мене, Віталія Устименка, Світлану Підпалу, Михайла Кузаконя, Grig Cozma, Аліну Радченко і Олега Михайлика це цілеспрямований терор проти цивільного суспільства. Організатори - Труханов і Галантерник за кураторства російської федерації. Тепер саме з таким формулюванням провадитиметься слідство. Триматиму вас у курсі", - написав Стерненко.

Читайте також: "Сергій вижив, але потім ми втратили Катю": рік тому на одеського активіста Стерненка було скоєно третій замах

Суд за позовом Стерненка зобовязав СБУ зареєструвати провадження щодо нападів на активістів в Одесі як серію терористичних актів 01

Суд за позовом Стерненка зобовязав СБУ зареєструвати провадження щодо нападів на активістів в Одесі як серію терористичних актів 02

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

Також читайте: Речові докази у справі нападу на одеських активістів зникли. Проведено службове розслідування, - заступник голови МВС Невгад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129062
 
   
 Топ коментарі
 
Хоть кто-то в стране борется с рашистской сволотой.
Респект Сергею Стерненко!
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Знаем мы ваше "подошли поговорить"...
В Донецке тоже было "услышьте Донбасс", а потом появилась ДНР.
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Хоть кто-то в стране борется с рашистской сволотой.
Респект Сергею Стерненко!
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лицо наделённое иммунитетом от ответственности, например, за убийство
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Господин поручик настолько исчерпал весь свой запас брани, что ему не пришло на ум ни одного стоящего ругательства... (с)
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Это потому что ты даже приличного ругательства не стоишь.
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Дело Стерненко чётко делит официально украинские СМИ на украинские и "украинские",но лишь в кавычках. Первые вполне обоснованно называют его жертвой, другие тупо убийцей.
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Да. Один из признаков, как распознать антиукраинскую мразь: мразь называет Стерненко убийцей.
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Олег Петрович.Для вас Лев Николаевич Толстой написал определение :профессиональные патриоты.Но не про Стерненко , а кто горланит что любит Одессу ,и что Одесса это не Украина
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Не напрягайся, это в область твоих понимание не входит.
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Зате Аваков його поважає, і наділяє час від часу повноваженнями.
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Самозахист це вбивство, ну да..ну да..
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Самозащита подразумевает транслировать в онлайне? Издеваться над умерающим и не оказывать помощь? Догонять и наносить критические удары в сердце? А что с ножом? Это его или он забрал? Порохоботы вы уже в край охринели!
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Кузнецов убегал. Стерненко его догнал и вспорол ему живот.
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Ти відео Стерненка дивився ?
То подивись...
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Там съемка начинается уже после убийства. Стерненко тычет в камеру окровавленную руку и говорит, что на него напали. На земле лежит умирающий Кузнецов с выворченными кишками. Криминалисты установили, что нож, которым был убит Кузнецов, и которым порезана рука Стерненко - один и тот же. Я очень сильно сомневаюсь в том, что Сережа нормальный человек. Суд за позовом Стерненка зобов'язав СБУ зареєструвати провадження щодо нападів на активістів в Одесі як серію терористичних актів - Цензор.НЕТ 523
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Развернуть недолго. Там четыре ножевых ранения было.
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коль уж в зеркало раз в год посмотрел - не комментируй увиденное тут Суд по иску Стерненко обязал СБУ зарегистрировать производство по нападениям на активистов в Одессе как серии террористических актов - Цензор.НЕТ 418
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В будку залезь пес, займи стойку смирно.
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Знаем мы ваше "подошли поговорить"...
В Донецке тоже было "услышьте Донбасс", а потом появилась ДНР.
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Справедливости ради, нужно сказать, что драка там была. Но у Кузнецова и Исайкула никакого оружия не было. Стерненко ударил ножом сначала одного, потом другого. Они начали убегать. Стерненко догнал Кузнецова и зарезал его.
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А Стерненко інше говорить. І чому з двох версій я повинен вірити кацапській?
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Крыша Кернеса и Труханова в виде Порошенко упала. Возможно теперь что-то и сдвинется. Суд за позовом Стерненка зобов'язав СБУ зареєструвати провадження щодо нападів на активістів в Одесі як серію терористичних актів - Цензор.НЕТ 9400
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У Кернеса і Труханова криша просто мінялася. Тепер кришує Коломойський (він заявив, що підтримує партію мерів, яку організовують Кернес і Труханов), а значить, і Аваков буде кришувати.
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Давай Серега, дави сепаров в Одессе и местный криминальный сброд! Труханов, Галантерник, Иванчо, Ткач, Учитель - члены ОПГ "Ангела", это проросийские мрази, крышуют наркобизнес, проституцию, торговлю оружием.
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"Организаторы - Труханов и Галантерник при кураторстве российской федерации". Сергей, нельзя террористами называть тех, кого "преЗЕдент" назвал "повстанцами". С ними надо помягше.
Суд за позовом Стерненка зобов'язав СБУ зареєструвати провадження щодо нападів на активістів в Одесі як серію терористичних актів - Цензор.НЕТ 9296
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд за позовом Стерненка зобов'язав СБУ зареєструвати провадження щодо нападів на активістів в Одесі як серію терористичних актів. ФОТО
 
 
 
 
 
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