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 Бунт в одеській колонії: заручників звільнено, п'ятьох порушників режиму вивезено з установи, - Денісова

З Південної виправної колонії в Одесі, де раніше спалахнув бунт ув'язнених, вивезли п'ятьох порушників режиму. Взяті в заручники медпрацівники та охоронці звільнені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

"З’ясовую інформацію щодо бунту ув’язнених та пожежі у Південній виправній колонії № 51 в Одесі. Для цього мій представник у південних областях Олександр Остапенко терміново виїхав на місце події", - написала вона.

За її словами, попередньо причиною бунту встановлено обшуки, які проводили у засуджених.

Також читайте: В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу ув'язнених. ФОТОрепортаж

Також вона повідомила, що заручниками бунтарів стали три медпрацівники і три охоронці, які перебували в локальних зонах колонії. Їх уже звільнено.

"Наразі ситуація під контролем поліції, засуджені розійшлися в локальні сектори. За словами мого представника, порушення прав ув’язнених під час придушення бунту з боку правоохоронців не було, ніхто істотно не постраждав. З колонії вивезли п’ятьох порушників режиму. Інформація про втікачів з колонії або вбитих не підтверджується.

Щодо пожежі у господарських приміщеннях колонії - її локалізовано, завершується гасіння пожежниками", - повідомила Денісова.

На місці працює прокуратура та поліція.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час заворушень в одеській колонії постраждало четверо співробітників установи, відкрито кримінальне провадження, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомлялося, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає.

Бунт в одеській колонії: заручників звільнено, пятьох порушників режиму вивезено з установи, - Денісова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129061
 
 
 Топ коментарі
 
"Порушення прав під час придушення не було".
Адєса, шо тут сказать.
И придушили, и права не нарушили.
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Они тоже президенты, Зе же обьявил Бунт в одесской колонии: заложники освобождены, пятеро нарушителей режима вывезены из учреждения, - Денисова - Цензор.НЕТ 3605
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Таки нарушили, но совсем чуть-чуть. Пару раз дубинкой поперек хребта, ну и берцем по почкам. Зато потом извинились. А с другой стороны, за взятие заложников и положить на месте могли. Потом рапорт легче составлять.
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Браво! Даже сюда соевый свою попоболь приплел.))
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подивись статистику по дільницям
переважно всі тюрми
1 тур - юлька
2 тур - зе
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всі психлікарні проголосували за Порошенко
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"Порушення прав під час придушення не було".
Адєса, шо тут сказать.
И придушили, и права не нарушили.
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Таки нарушили, но совсем чуть-чуть. Пару раз дубинкой поперек хребта, ну и берцем по почкам. Зато потом извинились. А с другой стороны, за взятие заложников и положить на месте могли. Потом рапорт легче составлять.
 показати весь коментар
 
 
Таки нарушили, но совсем чуть-чуть. Пару раз дубинкой поперек хребта, ну и берцем по почкам. Зато потом извинились. А с другой стороны, за взятие заложников и положить на месте могли. Потом рапорт легче составлять.
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Видео с Одессы, снятый одним из заключенных внутри этой тюрьмы

https://twitter.com/i/status/1132966592428630018
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Кум вообще лошара.
В зоне бунт, а у него в Ютьюб прямой репортаж зэки ведут.
Глушилки нельзя врубить, если уж сотовые не забрал?
Выгнать накуй со службы, сидит на договорняке у воров.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїБунт в одеській колонії: заручників звільнено, п'ятьох порушників режиму вивезено з установи, - Денісова
 
 
 
 
 
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