 У липні "Нафтогаз" продаватиме газ населенню майже на 8% дешевше - по 5803 грн, - Коболєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на сторінці в Facebook.

"Згідно з рішенням уряду, ціна Нафтогазу для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, яка діє в наступному місяці. Отже, в липні Нафтогаз відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше - 5803 грн за 1 тис. куб.м. (без ПДВ, транспортування і розподілу)", - зазначив Коболєв.

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