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 Політика України, Економіка
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Все про:газ (972) Нафтогаз (535) Коболєв (161) Тарифи на газ (127)

 У липні "Нафтогаз" продаватиме газ населенню майже на 8% дешевше - по 5803 грн, - Коболєв

Газ на міжнародному ринку знову дешевшає. Завдяки цьому НАК "Нафтогаз" у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на сторінці в Facebook.

"Згідно з рішенням уряду, ціна Нафтогазу для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, яка діє в наступному місяці. Отже, в липні Нафтогаз відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше - 5803 грн за 1 тис. куб.м. (без ПДВ, транспортування і розподілу)", - зазначив Коболєв.

У липні Нафтогаз продаватиме газ населенню майже на 8% дешевше - по 5803 грн, - Коболєв 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на газ в Україні мають залежати від світових, - МВФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129060
 
   
 Топ коментарі
 
та неужели - а подорожание на 1700% это норма? В июле "Нафтогаз" будет продавать газ населению почти на 8% дешевле - по 5803 грн, - Коболев - Цензор.НЕТ 1214 В июле "Нафтогаз" будет продавать газ населению почти на 8% дешевле - по 5803 грн, - Коболев - Цензор.НЕТ 2157
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Это не снижение, а издевательство.
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Правда перед этим в июне подорожает. Где же тот мудрый кирпич, который наконец-то встретится со светлыми головами господина Коболева и иже с ним?
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та неужели - а подорожание на 1700% это норма? В июле "Нафтогаз" будет продавать газ населению почти на 8% дешевле - по 5803 грн, - Коболев - Цензор.НЕТ 1214
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к осени гривня упадет и будет газ дороже на 20%
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Пэрэмога Зе! Цены снижены! Зебилы радуйтесь!
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Главное, что минстецевским свиноботам, чем хуже в Украине, тем им лучше, так ненавидеть Украину могут только москали.
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Що за дурні манери - отожнювати себе з усією Україною!
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Тю , так кремлеботы = порохоботы . Это одна песочница . А Петр Алексеевич , надежный партнер Пригожина .
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Так. І брата він убив. Конхвєткою. У тім'я.
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Не знаю про какого брата вы говорите , но знаю хто финансировал ролик охлобыстина и пореченкова .
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Добре, що у вас така довіра у спілкуванні з Охлобистіним і Порєчєнковим, що ви знаєте навіть те, що інші не знають.
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Почему не знают ? В петиной бывшей АПешечке все знают .
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О! То ви там працювали. Тоді зрозуміла ваша обізнаність. І зрозуміло, чого у боти подалися - важке матеріальне становище після відставки Порошенка?
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Ростик , ты путаешься в показаниях . Почитай сам , шо ты пишешь У липні "Нафтогаз" продаватиме газ населенню майже на 8% дешевше - по 5803 грн, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2231
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Шановний, ви, як і всі зєлєботи вважаєте чомусь, що бздури можна писати лише вам. Я так не вважаю. Я взагалі проти дискримінації. Тому залишаю за собою право писати все, що в голову прийде, коли спілкуватимусь з такими, як ви. Чому ви вважаєте, що вам можна, а мені - ні? 😊
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Это не снижение, а издевательство.
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все, обещания выполнены! Тарифы снижены! Счастье в Украине!!! Покращення от Зе уже есть!!!
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Ура, газ будут продавать населению без НДС! Давайте и бензин без НДС, и продукты питания без НДС, и всё остальное без НДС.
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Пенсионный фонд не зависит от НДС. НДС взимается во всем мире?
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Манипуляция.
Газ - без НДС.
Водка - без акциза.
Бензин - без дорожного сбора...
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А газ добытый на внутреннем рынке, куда идет? Кому и по какой цене продается украинский газ? Или вначале его Коболев на международный рынок сливает, чтобы потом на международном рынке его со скидками покупать?
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А український газ весь видобувається приватними компаніями і продається по світовим цінам.
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"...дайте мені за горлянку трішечки його потримати..."
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Какой хитрый Нафтогаз.
Нет шоб в декабре дешевле продавать.
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ВСЕ ЕЩЕ НА 1700 ГРИВЕН ДОРОЖЕ, ЧЕМ НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ
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пример цены на европейском рынке - в студию!
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Давайте конкретно про европейский рынок - где там цена "на 1700 грн. дешевле"?
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в раше, это они с рашей сравнивают. Им просто пукнуть надо на форуме.
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так отож Зебилы берут цену для потребителя в Украине и сравнивают с ценой "в трубе" в Европе
В Украине самый дешевый газ для потребителя в Европе. Даже ближайшие Польша и Словакия смотрят на Украину с завистью.
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сколько вы газа тратите в месяц? в кубах
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Я с Молдовой сравниваю. На 40% дороже в Украине.
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Вот вам ссылка на цены в Латвии, и глобальная цена и фиксированная (цены уже с НДС и прочими налогами):
https://lg.lv/ru/dom/tarify-i-kalkuljator
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а че на 8 а не на 73 процента ???? а ну где зелёные в ветке ???? учителя ждут свои 4 тысячи у.е.!!!!!!!!
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Так дефолт же будет! Осенью 18ого все руководящие мымры во главе со Пепе визжали что если не 12 000 то путен нападет и доллар будет 200. Че за фигня?
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*****! Повезло нам. А то путен бы напал. Кстати, а почему некие цены непонятно где должны применятся к нашему, украинскому газу? Вон мы Америке не указываем какие им цены на бензин ставить.
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а потому что нельзя взять и "проесть" газ просто для того чтобы люмпены могли нахаляву жить. Когда газ кончится, что дальше люмпен "проедать" будет?
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для "населения" понятней цифра не 5803, а 8000 с крючком...вот от нее, 3.14дары, и пляшите...
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Да хоч і по 2000 грн газ!!! - мені пофіг, у мене зарплата 4000 дол. Скоро буде. Може. У липні "Нафтогаз" продаватиме газ населенню майже на 8% дешевше - по 5803 грн, - Коболєв - Цензор.НЕТ 7933
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та діло не в твоїй , Коболєв, зарплаті....не дури людей не зрозумілими для них цифрами...
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Я не вірю що ви не можете оплатити газ. Відтепер кожен житель України може без проблем це робити, бо ера бідності подолана ще місяць тому. ЗІ І не називайте мене Коболєвим.
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Толку населенню в вашому ПДВ, люди знають про ціну 8500 .
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Правда перед этим в июне подорожает. Где же тот мудрый кирпич, который наконец-то встретится со светлыми головами господина Коболева и иже с ним?
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почему вор кобылев до сих пор не под следствием?
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А хто взагалі під слідством? Ви мабуть надивились Г+Г.
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Очень странная арифметика, 8% от 8300 - это далеко от декларируемой цены...
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Все цифры считают, а тот факт что, больше всего его потребляют зимой и цена на него к этому времени подрастает так это ничего? Юморист этот коболев
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А 25% Зе вважають клуном ... Вся парашенківся сволота - то є клоуни, які про українців думають, як про тупе стадо.
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Зебилы, на колени!!! Великий Зе сотворил первое чудо - снизил на месяц цены на газ!!! Славьте его!!!
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да спасибо ему огромное, не обдирает как гнойная падаль **********
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русский, тебя не спрашивают, иди на Россию и там возникай
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да, да, встречай страна доллар по 500, Зе только пришел!
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Ага, в дни избрания пети все тут пели туже песню, о том, какой он люкс! А через пол года, свои же этого ЗЕ проклянут! Вот как жить с такими лицемерами в одной стране?
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а до виборів розповідав що у травні не менше 10 тис за 1000 м куб от брехло що на нього так вплинуло
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ липні "Нафтогаз" продаватиме газ населенню майже на 8% дешевше - по 5803 грн, - Коболєв
 
 
 
 
 
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