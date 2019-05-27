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Все про:вибори (3840) Європарламент (389) Клімкін (1393)

 У новому складі Європарламенту безумовно переважають друзі України, - Клімкін

За результатами виборів до Європарламенту, більшість у ньому становитимуть депутати, які симпатизують Україні.

Про це на своїй сторінці в Твіттері написав глава МЗС України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Беру телефон і починаю вітати багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри виборці в ЄС. Принагідно й наріжу їм завдання по підтримці України. В новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають. Запорука нашого загального успіху - дружба і європейські цінності", - заявив Клімкін.

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У новому складі Європарламенту безумовно переважають друзі України, - Клімкін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129059
 
   
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Брачный контракт или как это определили? Что там с совестью и увольнением?
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Это есть венец твоей работы, климкин.
Это венец работы власти порашенки, который поставил на ключевой пост в государстве человека у которого длинные семейные хвосты в росии. (Еще сюда же и семочко вспомните)
А теперь оно развело рученками и сказало "все хорошо, прекрасная маркиза...", а само страну опустило ниже плинтуса.
Такое не должно просто прощаться, эти гады должны отвечать за свою работу!
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Неправильна порада. Правильна - йди, похмелись. У чоловіка, схоже алкогольний токсикоз. Злість і затьмарена свідомість. Перемогу Ще третій тиждень св'яткує.
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ох Гриша Гриша,не суди о людях по родственникам жены,да и вообще не суди!
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А в новом составе украинского парламента будут преобладать враги Украины.
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Доруководились до того, что народ Украины, с богатейшими ресурсами, должен бояться выборов в какой либо другой стране или союзе. Полнейший маразм.
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Нарежет задания европарламентариям? Да он бредит или с похмелья.
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