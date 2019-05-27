 У новому складі Європарламенту безумовно переважають друзі України, - Клімкін

Про це на своїй сторінці в Твіттері написав глава МЗС України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.
"Беру телефон і починаю вітати багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри виборці в ЄС. Принагідно й наріжу їм завдання по підтримці України. В новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають. Запорука нашого загального успіху - дружба і європейські цінності", - заявив Клімкін.
Это венец работы власти порашенки, который поставил на ключевой пост в государстве человека у которого длинные семейные хвосты в росии. (Еще сюда же и семочко вспомните)
А теперь оно развело рученками и сказало "все хорошо, прекрасная маркиза...", а само страну опустило ниже плинтуса.
Такое не должно просто прощаться, эти гады должны отвечать за свою работу!