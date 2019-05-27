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 "Батьківщина" голосуватиме за відставку Гройсмана, - Тимошенко

Оголошення дефолту України у жодному разі допустити не можна.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявила Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній Раді.

"За жодних умов не можна допустити, щоб Україна пішла в дефолт. По-перше, це на багато років втрата всіх інвесторів і довіри до України. І якщо буде штучно проведено дефолт... Будуть обнулені борги України, але такою дорогою ціною, що це не допоможе. Ніхто не прийде в країну, що переживає дефолт", - сказала вона.

Також Тимошенко зазначила, що в разі дефолту гривня, ймовірно, впаде.

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"Дефолт - це повна дестабілізації всього життя країни й економічний занепад на роки. Тому я просила б, щоб ніхто так легко не говорив про дефолт", - зазначила вона.

Крім того, політик нагадала, що оголошення дефолту - це прерогатива уряду і НБУ.

"Сьогодні є збалансований бюджет, передбачено величезні виплати за боргами і сам борг. Це жахливий обсяг виплат, але передумов для дефолту немає. Якщо тільки ніхто не гратиме в авантюри", - зазначила вона.

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Також, за її словами, фракція "Батьківщини" неодноразово останніми роками розповідала, наскільки неефективна робота уряду Володимира Гройсмана. Зокрема, політик звернула увагу на те, що за 5 років номінальний ВВП у доларовому обчисленні впав в 1,4 рази.

"Це означає, що економіка летить у прірву. Це той рівень життя, який люди щодня відчувають", - обурилася вона.

Водночас лідер "Батьківщини" зауважила: "Якщо хтось думає, що може подати заяву про відставку і це знімає відповідальність за все, що робили з країною за останні роки, то не вийде".

Тимошенко переконана, що і міністри, і глава уряду відповідальні за тарифи, за зарплати і пенсії, і за те, що більшість людей сьогодні отримують доходи, менші за мінімальний прожитковий рівень.

"Вони відповідають за руйнування економіки, знищення середнього класу, корупцію в таких масштабах, яку, я вірю, розслідуватимуть нові керівники держави. Саме тому я вважаю, що цей уряд має піти у відставку негайно", - підсумувала Голова партії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129054
 
   
 Топ коментарі
 
А работать кто то вообще собирается ??? в ВР .... одни на велосипеде катаються другие у Бени на коленках сидят и празднуют что то там... остальные ржут на Лиге смеха .... досмеетесь ....ппц цирк.
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Тимошенко будет голосовать за отставку любого премьера, потому что сама им планирует вскоре стать.
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...осталось только добавить, за заимствования чьего эффективного правительства мы сейчас расплачиваемся.
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Цей виступ не тільки про владу. Цей виступ про те, що кожна людина на своєму місці повинна робити все можливе для успіху і розозбудови своєї країни. Тимошенко своїм прикладом доводить, що це можливо у будь якому статусі. Молодець.
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Хочу в ту країну, що вона розбудувала своїм прикладом, це де?
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Пнятно, йо-рь беня ночью плохо старался... А как говорил чувак, который у нас временный през, наша тюля балована))))))
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Місце зайняте, хіба СН продує вибори.
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Звичайно, якщо ЮВТ набере відсотків 15 а СН 20-25, тоді цілком можлива така спілка.
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Ну хто б сумнівався, а посада порожнює не буває.
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>Ни при каких условиях нельзя допустить, чтобы Украина пошла в дефолт


И потому она будет голосовать за отставку Гройсмана.


Бабушка, у тебя в голове тараканы какой-то концерт устроили.
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Чому, Грося написав заяву і йде на вибори, нащо їй його тримати?
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A пока что кто будет управлять экономикой ? Или, по-вашему, пенсии платить больше не надо, лекарства закупать не надо, дороги ремонтировать не надо ?
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А де Пенсійний фонд з автодором, прямо за 1,5 місяця щось станеться.
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Ага. Просто остановят выплаты, и всё. Плёвое дело. И не придерёшься.
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Бюджет сформовано, казначейство видасть гроші, у вас коли урядова криза то в Австралії життя припиняється?
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У нас правительство никогда не прекращает деятельность. Может даже смениться Премьер-министр, в результате решения парламентской фракции; но перерывов в работе правительства нет. Если по итогам выборов побеждает другая партия, то предыдущий кабинет продолжает работать до последнего дня, пока не вступит в должность новое правительство.
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Юля пожалей своих холопов. Вчерась все любители ЗЕкловуна визжали что дефолт пойдёт только на пользу. А 99% этих любителей ЗЕкловуна тут на Цензоре это все поголовно бывшие Юлеботы. И вот сегодня выходит Юля и топит против дефолта, ну и что прикажете делать Жюле\клоуноботу?? С одной стороны надо топить за кловуна и Беню и визжать что дефолт на пользу, а с другой стороны за Бахиню ведь только Юличка спасёт Украину, но Юличка то против дефолта!...ото бедолагам разрыв..
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Ивашка Сулиман вчера чуть не боготворил Беню и аж пенился как это хорошо дефолт. А сегодня его бажественная каралева выступила против дефолта. Интересно где он, смешно будет если он сейчас будет уже против дефолта))
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ТимошЕнка надеется занять в будущем место Гройсмана и стать самой мощной политической фигурой в Украине (торчок явно ей проиграет в кулуарных играх). А цель у бабищи с ботоксными губищами - урезать полномочия Президента и сконцентрировать в своих шаловливых рученках всю полноту власти.
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МВФ её "команду" содержать не будет. Деньги ей даст только запоребрик, в обмен на "новороссию".
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А ти продажне лайно з петіноі сраки. Фу!
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Так выше правильно написали, они переобуваюца на лету по ситуации, то за клоуна то за Жюлю..
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Новые лица незапятнанные властью, и не бывшие у корыта хотят у молодую ЗЕКкоманду рехворматоров, да не кем нибудь, а не меньше чем премьер министром!
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Тільки Тимошенко! Без Юлі змін на краще в країні не буде, хоч віками блукайте між трьох дерев.
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Беня обвів всіх українців, бо Вовік і Юля з його обойми. Один презЕдент, інша ПремЄрша! А ви всі громадяни - слуги! Тож біріть ліпату і кіпайте. Не мішайте керувати!
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Пішов ти великий дебіл разом зі своїми виводами, також дебільними!
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Поддержала бы дефолт - плохо,НЕ поддержала - тоже плохо.
пЭцекантропы когда вы исчезнете как вид со своим мародером.
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Юля, улетела бы ты в пропасть!
Надоела!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Батьківщина" голосуватиме за відставку Гройсмана, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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