 "Батьківщина" голосуватиме за відставку Гройсмана, - Тимошенко

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявила Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній Раді.

"За жодних умов не можна допустити, щоб Україна пішла в дефолт. По-перше, це на багато років втрата всіх інвесторів і довіри до України. І якщо буде штучно проведено дефолт... Будуть обнулені борги України, але такою дорогою ціною, що це не допоможе. Ніхто не прийде в країну, що переживає дефолт", - сказала вона.

Також Тимошенко зазначила, що в разі дефолту гривня, ймовірно, впаде.

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"Дефолт - це повна дестабілізації всього життя країни й економічний занепад на роки. Тому я просила б, щоб ніхто так легко не говорив про дефолт", - зазначила вона.

Крім того, політик нагадала, що оголошення дефолту - це прерогатива уряду і НБУ.

"Сьогодні є збалансований бюджет, передбачено величезні виплати за боргами і сам борг. Це жахливий обсяг виплат, але передумов для дефолту немає. Якщо тільки ніхто не гратиме в авантюри", - зазначила вона.

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Також, за її словами, фракція "Батьківщини" неодноразово останніми роками розповідала, наскільки неефективна робота уряду Володимира Гройсмана. Зокрема, політик звернула увагу на те, що за 5 років номінальний ВВП у доларовому обчисленні впав в 1,4 рази.

"Це означає, що економіка летить у прірву. Це той рівень життя, який люди щодня відчувають", - обурилася вона.

Водночас лідер "Батьківщини" зауважила: "Якщо хтось думає, що може подати заяву про відставку і це знімає відповідальність за все, що робили з країною за останні роки, то не вийде".

Тимошенко переконана, що і міністри, і глава уряду відповідальні за тарифи, за зарплати і пенсії, і за те, що більшість людей сьогодні отримують доходи, менші за мінімальний прожитковий рівень.

"Вони відповідають за руйнування економіки, знищення середнього класу, корупцію в таких масштабах, яку, я вірю, розслідуватимуть нові керівники держави. Саме тому я вважаю, що цей уряд має піти у відставку негайно", - підсумувала Голова партії.