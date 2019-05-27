 Новий президент, нова коаліція, новий порядок денний. У результаті отримали нового президента зі старими підходами, - Бурбак

Про це під час Погоджувальної ради сказав керівник фракції Максим Бурбак, повідомили в прес-службі НФ.

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"У відповідь на сьогоднішню заяву президента Зеленського хочу від імені фракції "Народний фронт" заявити таке: ми готові були голосувати за реформи. І зверталися до президента. Ми заявили: новий президент - нова коаліція, новий порядок денний. У результаті отримали нового президента, але зі старими підходами", - підкреслив Бурбак.

"Рада розпущена президентом. Як розпущена Рада може бути ефективною?" - запитав керівник фракції НФ.