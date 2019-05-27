 Новий президент, нова коаліція, новий порядок денний. У результаті отримали нового президента зі старими підходами, - Бурбак

Про це під час Погоджувальної ради сказав керівник фракції Максим Бурбак, повідомили в прес-службі НФ.
"У відповідь на сьогоднішню заяву президента Зеленського хочу від імені фракції "Народний фронт" заявити таке: ми готові були голосувати за реформи. І зверталися до президента. Ми заявили: новий президент - нова коаліція, новий порядок денний. У результаті отримали нового президента, але зі старими підходами", - підкреслив Бурбак.
"Рада розпущена президентом. Як розпущена Рада може бути ефективною?" - запитав керівник фракції НФ.
Там где достаточно 25 тысяч не смысла приводить 4 млн.
И не пыжтесь ваш Зе уже стоит 31,7% - котировки падают...
Зарплатню вчителям 4000 долл.сша.
https://petition.president.gov.ua/petition/54470?fbclid=IwAR2n5EY41UtdmJvG3feUIYPpGX2hQ29KJV2Ht-N9IMJ50v5nco8qgZhSaDQ
Немецкий флажок - это прокси?
Вы уцепились за власть зубами и ногтями, бо по вам плачут криминальные сроки. Вот и весь бином Ньютона.
Уж хто бы там еще скулил на такие темы, как не эта вороватая рожа!..
За вырубку лесов и контрабанду древесины с тебя таки спросят, урод. Хай через месяц, хай через год... но всех вас спросят и допросят.