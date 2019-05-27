 Зеленський налаштований на конструктивну роботу з чинним парламентом, - Стефанчук

Про це на Погоджувальній раді заявив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Серед першочергових законопроектів, які необхідно ухвалити, Стефанчук назвав зняття депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого законодавства. Крім того, серед пріоритетів також є відновлення ефективної статті за незаконне збагачення.
"Однак час договірної минув... І президент не підпише жоден закон, ухвалений з порушенням процедури. Коли по десять разів ставлять закон на голосування і "кнопкодавлять"", - зазначив він.
Спікер парламенту Андрій Парубій відповів Стефанчуку. Він нагадав про принизливе звернення Зеленського до парламенту, що, на думку Парубія, не схоже на конструктивну позицію.
"Парламент кілька років виконував свою функцію. Попрацюйте довше, і ви побачите, чого це коштує", - сказав Парубій.
Парубій каже: таку хххню ми і близько не погоджували, не кажучи вже про "компромісне рішення"- ви це робите з метою дискредитаціі Парламенту.
Вимогаємо опублікування стенограми зустрічі!
на цих словах Мордатий сват обтікає...
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смердить шаурмою..
А Зе - это не свинья, а так... попугайчик говорящий.
Невже кращого не знайшлось?
и назначит его куратором по раследованию преступлений парашанко...
Клавіші только покрєпчє прікрутіть, шоб не поотлєталі ...
Я попкорном уже запасся.
"Вова взяв високу ноту і всравсь..."
Забыли что сами ее распустили, надутая жаба ?
У ВАТИ відсутній.
Блазня слухають з власної волі тільки зебіли або мазохісти.
ПМ: Я з 2005-го речей не слухаю, тільки стенограми читаю, бо не лише блазень хворий на цю хворобу, більшість можновладців також. Втім, в одному реченні лише зелене спромоглося.
Вот сижу и думаю, кем эти припухшие твари себя возомнили, металлургами или шахтерами ...
можете кидати в мене какашками
імхо депутатську недоторканість повністю знімати не можна...
дурнуватий популізм "нардепів" вилізе їм боком...
так, звичайно потрібно НРСД спрощувати щодо депутатів...деякі нюанси потрібно "підправити"...
але на секундочку уявімо - любий патруль приїхав й "запакував" депутата за "підозрою в будь-чому" (оп й наркота найшлась)
та що було б в 2013/14 роках якби не було "імуну"?!
полное снятие всех неприкосновенностей = диктатура кваквакова
а это уже забота граждан выбирать в депутаты адекватных людей.
👍🏻
Краще б на його місце Юзіка призначив...
Прохожий достает пистолет, и гопник такой "а давайте конструктивно общаться!"