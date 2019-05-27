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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:ВР (4835) Зеленський (1435) Парубій (1081) Стефанчук Руслан (9)

 Зеленський налаштований на конструктивну роботу з чинним парламентом, - Стефанчук

Президент Володимир Зеленський налаштований на конструктивну роботу з чинним парламентом.

Про це на Погоджувальній раді заявив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Серед першочергових законопроектів, які необхідно ухвалити, Стефанчук назвав зняття депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого законодавства. Крім того, серед пріоритетів також є відновлення ефективної статті за незаконне збагачення.

"Однак час договірної минув... І президент не підпише жоден закон, ухвалений з порушенням процедури. Коли по десять разів ставлять закон на голосування і "кнопкодавлять"", - зазначив він.

Спікер парламенту Андрій Парубій відповів Стефанчуку. Він нагадав про принизливе звернення Зеленського до парламенту, що, на думку Парубія, не схоже на конструктивну позицію.

"Парламент кілька років виконував свою функцію. Попрацюйте довше, і ви побачите, чого це коштує", - сказав Парубій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський має відреагувати на слова Коломойського про те, що дефолт є хорошим рішенням для України, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129049
 
 
 Топ коментарі
 
Клоун немного подобосрался....а так стартанул😂
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зеленский же его распустил - наверное опять забыл как и свои обещания
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(с) На сайті АП !!! - ці свати розмістили фейк, нібито на "консультації приЗЕдента з головами фракцій було погоджено і знайдено компромісне рішення" щодо наступних виборів і закритих списків." Зеленський налаштований на конструктивну роботу з чинним парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9964
Парубій каже: таку хххню ми і близько не погоджували, не кажучи вже про "компромісне рішення"- ви це робите з метою дискредитаціі Парламенту.


Вимогаємо опублікування стенограми зустрічі!
на цих словах Мордатий сват обтікає...
----------
смердить шаурмою..
Зеленський налаштований на конструктивну роботу з чинним парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4413
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зеленский же его распустил - наверное опять забыл как и свои обещания
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(с) На сайті АП !!! - ці свати розмістили фейк, нібито на "консультації приЗЕдента з головами фракцій було погоджено і знайдено компромісне рішення" щодо наступних виборів і закритих списків." Зеленський налаштований на конструктивну роботу з чинним парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9964
Парубій каже: таку хххню ми і близько не погоджували, не кажучи вже про "компромісне рішення"- ви це робите з метою дискредитаціі Парламенту.


Вимогаємо опублікування стенограми зустрічі!
на цих словах Мордатий сват обтікає...
----------
смердить шаурмою..
Зеленський налаштований на конструктивну роботу з чинним парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4413
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заметьте,зебенин свин уже и не упоминает о законе об импичменте. Уже не так важен.
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Коли, свиня добирається до корита її вже нічого не цікавить. У нашому випадку - голодний молодий свинарчук Вова. Зеленський налаштований на конструктивну роботу з чинним парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9773
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Коломойского вроде не Вова зовут.
А Зе - это не свинья, а так... попугайчик говорящий.
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Так он же его разогнал. Да, артист он ив Африке, артист
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да не помнит он сценарий, шо вы к артисту привязались
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Ага, перепутал. Помнит, что играет Герасима, а собачку под паровоз бросить забыл
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Помню петро грозился кнопкодавство еще 2014 уничтожить. А на деле БеПеПе одна и самых злостных кнопкодавов Зеленский настроен на конструктивную работу с действующим парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8713
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Можно ссылочку? Я вам верю, ибо Вы честный человек.
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У вас диссонанс, часом, не закогнитировал? Зеленский настроен на конструктивную работу с действующим парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8464
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якийсь гамадріл, а не представник президента у ВР.
Невже кращого не знайшлось?
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Клоун немного подобосрался....а так стартанул😂
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надо венуть гражданство Сакашвили ...
и назначит его куратором по раследованию преступлений парашанко...
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тебе на расеи дело должно быть до сирийских ихтамнетов
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Юлия Владимировна ... залогиньтесь пожалуйста.
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А у якому сценічному амплуа буде виступати Міхєїл Ніколозовічь у «Квартал 95»™ ?
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А на фортепьяно?
Клавіші только покрєпчє прікрутіть, шоб не поотлєталі ...
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в томный сюжет сватов будет влита гарячий грузинский кроф!
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и заживем припеваючи?

Я попкорном уже запасся.
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Так мова про Зеленського, а не про Парубія. Тим більше, в Парубія мова про легку ступінь, без наслідків, а в зЕбіла значно серйозніше, значно складніше, якщо не тямить, що творить.
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Зеленский настроен на конструктивную работу с действующим парламентом, - Стефанчук



"Вова взяв високу ноту і всравсь..."

Зеленский настроен на конструктивную работу с действующим парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5572
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надо венуть гражданство Сакашвили... Грузии Зеленский настроен на конструктивную работу с действующим парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6267
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пи*дит как дышит … после того как получили хорошего пинка от Рады решили сотрудничать ?
Забыли что сами ее распустили, надутая жаба ?
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"Конструктивная работа" оказывается начинается с роспуска...
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...заходишь такой на работу и говоришь работникам - """я вас всех увольняю с сегодняшнего дня .... а теперь давайте все работать"""

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Треба Зеленському ще одного радника.Щоб мiг на простих прикладах "юристу" розказувать дiю законiв.А якщо не буде доходить то й рiзкою по срацi.
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Як можна працювати та й ще конструктивно з тим, що не працює.
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Какая работая? ЗЕБАНУТЫЙ ВЕДЬ ЕГО РАСПУСТИЛ, ну, нарушив Конституцию, но таки ведь распустил. Или этот хряк не в курсе?
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Когніти́вний дисона́нс - внутрішній психічний конфлікт, що виникає при зіткненні в свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, переконань або поведінкових установок (англ. cognitions) стосовно деякого об'єкта чи явища, за якого з існування одного елемента виникає заперечення іншого.
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p.s. Когнитивний дисонанс наявний тільки у МИСЛЯЧИХ ІСТОТ.
У ВАТИ відсутній.
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если бы зебил был настроен на конструктив то вел бы себя как политик а не как шпана с подворотни. всех разогнал и понял что сильно обделался)))))
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Вы требуете невыполнимого. Вот если бы сыграть на рояле!
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Парламенту не існує згідно Указу блазня, Що ти мелеш?
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Ви колись слухали спітчі Зеленського, якщо текст не заучений у нього в одному реченні завжди декілька взаємовиключаючих понять. Це говорить про ясність розуму. Зеленський налаштований на конструктивну роботу з чинним парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6698
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Та навіть під час інавгурації було. Каже"даю вам 2 місяці" зробити те і те. І тут же - без зупинки " я розпускаю парламент".
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Я що з глузду з'ххав слухати усіляку маячню?
Блазня слухають з власної волі тільки зебіли або мазохісти.

ПМ: Я з 2005-го речей не слухаю, тільки стенограми читаю, бо не лише блазень хворий на цю хворобу, більшість можновладців також. Втім, в одному реченні лише зелене спромоглося.
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"Парламент несколько лет выполнял свою функцию. Поработайте дольше, и вы увидите, чего это стоит", - сказал Парубий.

Вот сижу и думаю, кем эти припухшие твари себя возомнили, металлургами или шахтерами ...
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можете кидати в мене какашками
імхо депутатську недоторканість повністю знімати не можна...
дурнуватий популізм "нардепів" вилізе їм боком...

так, звичайно потрібно НРСД спрощувати щодо депутатів...деякі нюанси потрібно "підправити"...

але на секундочку уявімо - любий патруль приїхав й "запакував" депутата за "підозрою в будь-чому" (оп й наркота найшлась)
та що було б в 2013/14 роках якби не було "імуну"?!
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это то, о чём я писал много раз:

полное снятие всех неприкосновенностей = диктатура кваквакова

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при карманных СБУ, МВД и судах у депутатов должен быть "железобетонный" иммунитет.

а это уже забота граждан выбирать в депутаты адекватных людей.
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"Однако время договорняков прошло... И президент не подпишет ни один закон, принятый с нарушением процедуры. Когда по десять раз ставят закон на голосование и кнопкодавят", - отметил он. Источник: https://censor.net.ua/n3129049

👍🏻
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На всякий болт найдется гайка. Будет как в Малдове с Додоном. Раз не подписал, два не подписал, глядь а документ уже опубликован в официальной прессе. Дальше больше, и будет наш Зерро хуже Додона опущен.
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Вся канструктівная работа ета розпуск парламєнта.
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Яке гарне обличчє у цього свинарчука, цегла сама лізе у долоню.
Краще б на його місце Юзіка призначив...
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конструктив проявился сразу на инаугурации Зеленський налаштований на конструктивну роботу з чинним парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 205
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это как гопник в подворотьне собьет с прохожего очки и скажет "давай кошелек"
Прохожий достает пистолет, и гопник такой "а давайте конструктивно общаться!"
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Какие они все непостоянные... Именно Стефанчук недавно сообщал, что президент не будет работать с этим "недоговорным" парламентом, обиделся он (был уверен в консенсусе, а рада его хотелки консенсусом не считала)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський налаштований на конструктивну роботу з чинним парламентом, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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