 Зеленський налаштований на конструктивну роботу з чинним парламентом, - Стефанчук

Про це на Погоджувальній раді заявив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Серед першочергових законопроектів, які необхідно ухвалити, Стефанчук назвав зняття депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого законодавства. Крім того, серед пріоритетів також є відновлення ефективної статті за незаконне збагачення.

"Однак час договірної минув... І президент не підпише жоден закон, ухвалений з порушенням процедури. Коли по десять разів ставлять закон на голосування і "кнопкодавлять"", - зазначив він.

Спікер парламенту Андрій Парубій відповів Стефанчуку. Він нагадав про принизливе звернення Зеленського до парламенту, що, на думку Парубія, не схоже на конструктивну позицію.

"Парламент кілька років виконував свою функцію. Попрацюйте довше, і ви побачите, чого це коштує", - сказав Парубій.

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