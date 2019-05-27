 Ми із Зеленським відзначили закінчення фінансового року і дзвонили Вакарчуку: "Ти підтримуєш чи ні?", сміялися", - Коломойський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Коломойський розповів в інтерв'ю "Українській правді".
"Ми із Зеленським якось відзначили закінчення фінансового року. Десь так березень 2017 року. Ми ще, пам'ятаю, дзвонили Вакарчуку і питали: "Ти підтримуєш Зеленського чи ні?", сміялися", - згадав він.
Коломойський зазначив, що час був пізній, а Вакарчук відповів сонний і тоді "абсолютно в цьому напрямку не думав": "Я думаю, у нього обличчя було, ніби він жабу з'їв".
"Він не пішов врешті (кандидатом у президенти. - Ред.). Пам'ятаєте, вдруге, коли Зеленський вийшов: "Ну що, Слава? Якщо ми, то всіх"(...) Так, це був легкий троллінг", - підсумував олігарх.
Нагадаємо, 20 травня Зеленський вступив на посаду Президента і відразу ж заявив, що розпускає Раду і 21 травня оголосив про дострокові вибори. 15 травня Вакарчук заявив, що має намір брати участь із Голосом в парламентських виборах. Займатися музикою він не планує припиняти. 16 травня прилетів з Ізраїлю Коломойський. Він сказав, що повернувся на 5 років за "сімейними обставинами". Зеленському він порадив оголосити дефолт в Україні.
За презедента пи аниста.
Откуда пишите, от пивного ларька?
Термін "Фінансовий рік" означає період, який складається з дванадцяти (12) місяців і відповідає будь-якому фінансовому року Позичальника, що починається 1 січня та закінчується 31 грудня кожного календарного року.
а нічо так відзначали...я б вмер після 3 місяців "відзначання"....
и Вакарчуку уже там сделают обрезание?
Мелет всякую хрень, опускает свой былой, оставшийся с тех времен авторитет, ниже плинтуса, делает громкие заявления...
Шо стало с Коломойским?
Он сюда приехал хаос сеять? Спасибо, нам и своего хаоса хватает, давно посеянного и работающего, ваших добавок - для нас уже перебор...
перш за все сміливості
В Зєля, той не лише бухар, але й нарік.
- Зеленский ?
- А ?
_ )(уй на, команчера, команчера !
Нагадую!
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 59306 Громадянина України!
Також дуже важливо!
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?fbclid=IwAR2SgR_g480Ar7u7uf-AqYBlV0iSlB3aXWN_r6CdUh0KwNgpW9fAM2Xzq8o
Петиція до ВР з вимогою прийняти закон про імпічмент.
- Зе зробить вам дефолт. Це буде цікаво, і точно для людей.
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ САМОСТІЙНИЙ ПОЛІТИК. НЕ СМІЙТЕ ЗВЯЗУВАТИ ЙОГО З КОЛОМОЙСЬКИМ!! ПОРОХОБОТИ ПАГАНІ!! ВИ БРЕШЕТЕ!11
// Коломойський сказав, що Зеленський має замутити дефолт //
ДЕФОЛТ - ЦЕ ПРЕКРАСНО! ПОРОХОБОТИ ПАГАНІ!! ВИ БРЕШЕТЕ!11