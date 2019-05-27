EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  11029  182
Все про:Вакарчук (84) Зеленський (1435) Коломойський (390)

 Ми із Зеленським відзначили закінчення фінансового року і дзвонили Вакарчуку: "Ти підтримуєш чи ні?", сміялися", - Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський і президент Володимир Зеленський, на той момент ще лідер студії Квартал 95, дзвонили напідпитку фронтмену групи "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку та запитували про підтримку Зеленського на виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Коломойський розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Ми із Зеленським якось відзначили закінчення фінансового року. Десь так березень 2017 року. Ми ще, пам'ятаю, дзвонили Вакарчуку і питали: "Ти підтримуєш Зеленського чи ні?", сміялися", - згадав він.

Коломойський зазначив, що час був пізній, а Вакарчук відповів сонний і тоді "абсолютно в цьому напрямку не думав": "Я думаю, у нього обличчя було, ніби він жабу з'їв".

Читайте також: Зеленський має відреагувати на слова Коломойського про те, що дефолт є хорошим рішенням для України, - Герасимов

"Він не пішов врешті (кандидатом у президенти. - Ред.). Пам'ятаєте, вдруге, коли Зеленський вийшов: "Ну що, Слава? Якщо ми, то всіх"(...) Так, це був легкий троллінг", - підсумував олігарх.

Нагадаємо, 20 травня Зеленський вступив на посаду Президента і відразу ж заявив, що розпускає Раду і 21 травня оголосив про дострокові вибори. 15 травня Вакарчук заявив, що має намір брати участь із Голосом в парламентських виборах. Займатися музикою він не планує припиняти. 16 травня прилетів з Ізраїлю Коломойський. Він сказав, що повернувся на 5 років за "сімейними обставинами". Зеленському він порадив оголосити дефолт в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129048
 
 
 Топ коментарі
 
Беня, молчи, не пали контору....
 показати весь коментар
 
Что такое? Правда неприглядная вылезает? Придётся признать в итоге, что выбрали совсем не Голобородько?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Чому Славко не пішов на вибори, бо можливо мерзотник йому погрожував, щоб свого цуцика пропихнути...
 показати весь коментар
 
 
Скоріш за все його постійно тролили, але з якого періоду
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вакарчук - ставленник порошенко. Какой из него политик...Ни воли, ни стержня, ни стратегии.
 показати весь коментар
 
Зато у Зеленского стержень ...в одном месте. Это не троллинг, когда говорят, что Януковощь по сравнению с вашим президентом выглядел действительно профессором. Поэтому эту мартышку и не показывают в видеоформате. Только фото и текст от узеленского, как в КНДР. Позорище...
 показати весь коментар
 
 
ну да .... с нарокомана Бени - вишь какой политик мощный получился ... со стержнем!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Стецьки, ещё недолго вам тут распинаться. Скоро вашу контору закроют, а педро - жадный и вас с собой не заберёт, если успеет сдрыснуть.
 показати весь коментар
 
Тебе мальчик надо переживать за себя а не за бывшего Президента ..... следи за своим велосипедистом на голубых телеэкранах Коломойского..... и не отвлекайся.
 показати весь коментар
 
 
На йух иди кремлевская тварь, плохо лижешь путену, пайку урежит в ольгино
 показати весь коментар
 
Коломойський навіть не намагається приховати, що Зеленський у нього просто хлопчик «иди-подай».
 показати весь коментар
 
 
совсем скоро будем вам упырей гнать на ростоВ.вместе с зеЛяй и 95 кварталом.вот тогда 'посмеетесь' Мы с Зеленским отметили окончание финансового года и звонили Вакарчуку: "Ты поддерживаешь или нет?", смеялись", - Коломойский - Цензор.НЕТ 4772
 показати весь коментар
 
 
Спасибо жителям Кривбаса
За презедента пи аниста.
 показати весь коментар
 
Ага, а Зеля прям ничей не ставленник. Так, просто стержень волевой. И стратегический
 показати весь коментар
 
 
а последние годы что Потрох с Ахметкой делали?
 показати весь коментар
 
 
Порой такое впечатление, что Зе скоро надоест вся эта "политика" и пойдет он дальше свои корпоративы вести. Если, конечно, Беня разрешит. А Беня не разрешит. И будем мы смотреть на грустную рожу президента, который явно не своем месте. Разве что превратить все страну в один сплошной корпоратив. Но кто за банкет платить будет? 73% истово верующих не справятся.
 показати весь коментар
 
 
Соя кричит что Зеля марионетка Бени, но Беня умный человек и не стал бы его так палить будь это правда, а то что они были бизнес партнерами никто и не скрывал.
 показати весь коментар
 
а разорванный в хлам кокос кричит что воообще никак не связаны, хотя игорь валерьевитч говорит обратное) в этом например высере что они обсуждали финансовые вопросы) ах да он конечно может как владелец плюсов это делать с самым популярным шоу канала, но я вам доложу так как немного разбираюсь в этом делает это обычно ген продюсер)
 показати весь коментар
 
 
Они насколько наглые, считают что все у них в кармане, поэтому позволяют себе такое. Не нужно судить о "несистемной" марионетке и её кукловоде согласно нормальным общечеловеческим и законным принцыпам. Им плевать на общество, мораль и законы. Наглость - второе счастье, - это про них.
 показати весь коментар
 
 
Лопатой в морду в сторону звука кремлевских мразей бить надо сразу. Ты совсем нездоров на голову, любезный? ********** не связан с беней? Подлечись))))))
 показати весь коментар
 
Ти просто не знаєш євреїв. Це хуцпа. Рафінована, вищого гатунку хуцпа.
 показати весь коментар
 
Мало того, что нарик, так ещё и алкаш
 показати весь коментар
 
 
А как возмущался новоизбранный преЗедент в своем ролике, настаивал на том, чтобы Порох принес ему свои извинения за то, что назвал его "марионеткой Коломойского". В грудь себя бил, доказывая, что у него с Коломойшей только деловые связи. Это называется, дорогие избиратели, что вас "развели, как лохов", и сейчас даже не скрывают этого, вам просто нагло срут на голову, делая такие заявления. Так что голосуйте на парламентских за партию "Слуга Коломойского" и вам будет обеспечено светлое будущее в виде дефолта!
 показати весь коментар
 
 
вчерашние свои слова что "под итальянским флагом сидят только тупые" забираю назад и прошу прощения. вы - приятное исключение из правил
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты есть полный придурок ибо не в курсе, что означает слово "марионетка". Из того что они сидели за столом и отмечали, не следует ли также что и Коломойский может быть марионеткой Зеленского, или что ни один не является марионеткой другого? Короче длинные умозаключения идиота.
 показати весь коментар
 
"Придурок... идиот.."
Откуда пишите, от пивного ларька?
 показати весь коментар
 
 
"Подстилка Коломойского", так правильнее.
 показати весь коментар
 
 
Оруэлл по-украински. Дефолт - это богатство. И снова Коломойский… У финансистов по всему миру есть одна устоявшаяся привычка. Они все всегда читают Financial Times. Эта газета должна быть у них на столе. Иначе мир рухнет. И пусть информацию теперь гораздо проще найти в интернете, но читать financial Times - это маст. И вот на выходных на столе у абсолютно всех инвесторов в мире, по крайней мере у той их части, что живет в цивилизации и инвестирует деньги, которые не надо перед этим отмывать, появилась статья, где Коломойский призывает Зеленского объявить дефолт. При этом, авторы статьи не забывают упомянуть, что совсем недавно главой администрации Зеленского стал человек Коломойского. Как вы думаете, что скажут на это инвесторы? Как вы думаете, сколько решений после этого было остановлено? Как вы думаете, могут ли после такой статьи инвестиционные менеджеры принимать решения о покупке украинских активов, ведь если что, как они объяснят своим боссам, что сделали это после «такого» сигнала. И главное помнить, что это на украинской прокуренной кухне имеет смысл спор о том, хорошо или плохо быть в дефолта. Для людей из мира финансов и бизнеса ответ однозначный. Как и однозначно решение, которое они после этого принимают. Как и однозначны последствия для экономики той страны, куда перестают приходить инвестиции. Спасибо Игорю Валерьевичу за то, что приближает нас к экономическому кризису. Даже самим фактом такого интервью. Дефолт - это кризис. Это факт. И поэтому продать идею дефолта очень трудно. И приходится манипулировать и врать, чтобы хоть как-то завернуть плохую идею в привлекательную обертку. Изюминка манипуляций - это призыв пойти по пути Греции, отказавшись от МВФ и разговора с Западом, уйдя в дефолт. И действительно, ведь не может в Греции быть плохо. В Аргентине или Венесуэле - быть может. Но не в Греции, где все есть. Фишечка этой манипуляции в том, что Греция как раз поступила с точностью до наоборот. С 2009 года Греция очень долгое время была на грани дефолта и чтобы оздоровить свою экономику прошла через программу жестких реформ, которая проводилась под руководством Тройки - МВФ, ЕС и кредиторы. Что вообще случилось в Греции? В 2009 году оказалось, что у греков слишком большой долг. Причем больший, чем всем показывали до этого. Ушлые греки с помощью финансовых махинаций привлекли гораздо больше денег чем могли себе позволить. И жили расслабленно. В долг. Греки оказались на пороге дефолта, настоящего дефолта. И это могло спровоцировать глобальный кризис, ведь дефолт угрожал теперь стране из ЕС. И за Грецию взялись. Действительно была списана часть долга, просто потому что сам долг был слишком большой. Но в обмен Греция провела жесткие реформы, значительно урезав социалку в том числе. Греки выполнили всю программу, даже несмотря на тот факт, что власть в стране получили самые оторванные популисты, которым могла бы позавидовать Юлия Владимировна. Но ответственность не дала им уйти в дефолт и они выполняли все жесткие требования МВФ. И да, в википедии написано, что в Греции в этот момент был дефолт. Беда только в том, что там не написано, что это был технический дефолт, в котором Греция пребывала что-то около недели, просто не успев в парламенте проголосовать необходимую порцию изменений, после чего получила новый транш от МВФ и выплатила задолженность. Это точно не тот дефолт, который предлагает нам Игорь Валерьевич, правда? И это точно не «отвернуться от Запада, послать всех подальше и сделать перерыв в борьбе с коррупцией». Поэтому, не верьте разговорам, что после дефолта все будет еще лучше. Не будет. И точно будет хуже. Бедным и обычным людям, так точно. Дефолт ведь это кризис. .А в кризис бедные становятся беднее. А богатые богаче. Поэтому Коломойский и хочет отдохнуть от реформ. И от пристального внимания Запада. Его можно понять. Ему это выгодно со всех сторон. Ведь за дефолт заплатят простые люди. И будут платить еще долго. Реальная доходность облигаций стран, которые часто допускали дефолты в своей истории (Аргентина, Эквадор и пр.), была втрое выше с 1820го года, чем доходность облигаций стран, которые не допускали частых дефолтов. Но кому важны эти облигации, тем более платят все равно из бюджета, правда? А связь между бюджетом и деньгами налогоплательщиков улавливают не все. Но думается все улавливливают связь со своими деньгами. Со своими зарплатами. Накоплениями. И вряд ли они будет счастливы, столкнувшись с дефолтом. По крайней мере так счастливы, как обещает Игорь Валерьевич. Как когда то были счастливы жители Аргентины. Как то они так радовались дефолту, такие народные гуляния устроили, что пришлось выводить на улицу танки. А как тут не порадуешься, когда твой депозит в банке с жалкими долларами в одну ночь превращается в патриотических депозит в родной национальной валюте, да еще и по курсу, который установило любимое правительство. И да, есть одна правда в интервью Коломойского. Где он говорит Зеленскому, что если тот будет слушаться Запада, то не сможет сохранить свой рейтинг. Это правда. Если делать реформы, не видать ему рейтинга в 73%. Но если он решит не слушать Запада, то мы все легко увидим курс гривны 73 и выше. Тут уж кто что выбирает. Или курс гривны или свой рейтинг. Правители Венесуэлы поступали так, как рекомендует Коломойский. Посылали Запад и сохраняли рейтинг, правда, забыли сохранить экономику страны. Но кому важны такие мелочи….
 показати весь коментар
 
 
В США по другому. Ну а в Израиле- мож и март Ми із Зеленським відзначили закінчення фінансового року і дзвонили Вакарчуку: "Ти підтримуєш чи ні?", сміялися", - Коломойський - Цензор.НЕТ 30
 показати весь коментар
 
Финансовый год, видимо отмечали когда от бухгалтеров отчет получили, а он готов бывает не 1 января. Объяснение для тупых, которые хотят показать свой захудалый ум.
 показати весь коментар
 
 
для острых - годовой бухгалтерский отчет ОБЯЗАН быть сдан до 20 февраля
 показати весь коментар
 
Получили 20 февраля и быстренько в самолёт? А то может водка в магазинах закончиться?
 показати весь коментар
 
почему же быстренько? сутки. а вот сколько они в запое были - это вопрос
 показати весь коментар
 
Интересно: этот "интернациАнал" будет на одной ветке болтаться, или на соседних колах сидеть, или ничего такого страшного не произойдёт - они успеют съе... и Вакарчуку уже там сделают обрезание?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Думаю тебе стоит попробовать в анал, говорят многим нравится.
 показати весь коментар
 
Про анал не я первый, а вышестоящий сослил.
 показати весь коментар
 
Люди (эта троица) захотели вляпаться и попировать на нашей крови - выбирать выражений не буду. Уже какой есть. Только я намекал на то, что они - "гов...ки", а не "government". А почему у вас "это" так заболело - я не знаю.
 показати весь коментар
 
Тут одного твоего "думаю" мало: ты тут подробно напиши о своих ...опытах. И представься: у нас - демократия и вам, московским *********, бояться нечего.
 показати весь коментар
 
Я так понимаю, что фамилия твоя Грішний, а зовут Зануда?
 показати весь коментар
 
Я понял, почему ты стараешься морочить мне ...тестикулы! И почему у тебя "анал "ассоциируется исключительно с твоей ориентацией, а не с ...неопрятностью! Извини!!! Я - "не той системы". Привет домашним, прости и прощай - больше реагировать не буду.
 показати весь коментар
 
"Я думаю, у нього обличчя було, ніби він жабу з'їв". Я думаю в нього обличчя було ніби він тебе побачив.
 показати весь коментар
 
 
Шо-то у Бени башка поехала, в последнее время.
Мелет всякую хрень, опускает свой былой, оставшийся с тех времен авторитет, ниже плинтуса, делает громкие заявления...
Шо стало с Коломойским?
Он сюда приехал хаос сеять? Спасибо, нам и своего хаоса хватает, давно посеянного и работающего, ваших добавок - для нас уже перебор...
 показати весь коментар
 
Просто учредитель приехал. Глянуть как гендир справляется
 показати весь коментар
 
 
Все проще - имея поддержку 73 биомассы, которая ничего не воспринимает логически, можно себе позволить хоть накласть им на голову - ничего не поменяется.
 показати весь коментар
 
 
Интересно у клована хватит ума посадить трех своих собутыльников?
 показати весь коментар
 
 
ніт, не вистачить.
перш за все сміливості
 показати весь коментар
 
 
З першим типом діабету? У тебе що, голова лише щоб в неї їсти?
 показати весь коментар
 
Ти идіот? Дивно чому не голосував за Зеленського?
 показати весь коментар
 
У Пороха перший тип діабету, він на інсуліні. З таким діагнгзом трохи випити можна, але пити - ні.
В Зєля, той не лише бухар, але й нарік.
 показати весь коментар
 
Коломойский всё время провоцирует Зеленского зачем-то. Но цель какая-то поставлена, потому что не дурак. Загадка.
 показати весь коментар
 
Ты уже насосался? А то готов тебе уступить первому, чтобы больше досталось.
 показати весь коментар
 
Я вважаю, що суду слід було виришити так: Нехай поверне ті гроші що були виплачені державою при рестуктурізації боргів банку, а йому повернуть ті акції, які забрали. Це було б цивілізовано.
 показати весь коментар
 
А хто може це бути? Може Ви і праві, але я так не думаю. Хочу перевірити чи так станеться.
 показати весь коментар
 
Зебилы, у вас финансовый год еще не начался? Если нет, беня идет к вам. Отметить начало его финансового года. И можете не сомневаться, отметит. За ваш счет, разумеется.
 показати весь коментар
 
 
С ПреЗедентом мы в двоем команчеру вам споем.
- Зеленский ?
- А ?
_ )(уй на, команчера, команчера !
 показати весь коментар
 
 
Пусть говорит) С каждой фразом, вылетевшей из гнилого рта этого жиробаса кол-во "начинающих прозревать" только увеличивается)
 показати весь коментар
 
 
Зеленая шобла так обалдела от счастья, что уже не стесняясь рассказывает направо и налево, что криворожский недомерок - это дрессированная собачка Коломойского.
 показати весь коментар
 
 
ЗєБіли, це справжній президен України. Ви його обрали!
Нагадую!
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 59306 Громадянина України!

Також дуже важливо!
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?fbclid=IwAR2SgR_g480Ar7u7uf-AqYBlV0iSlB3aXWN_r6CdUh0KwNgpW9fAM2Xzq8o
Петиція до ВР з вимогою прийняти закон про імпічмент.
 показати весь коментар
 
- "Армія, мова, віра" - то щось незрозуміле, і не цікаве. Порох нічого не зробив для людей.
- Зе зробить вам дефолт. Це буде цікаво, і точно для людей.

* * *
ЗЕЛЕНСЬКИЙ САМОСТІЙНИЙ ПОЛІТИК. НЕ СМІЙТЕ ЗВЯЗУВАТИ ЙОГО З КОЛОМОЙСЬКИМ!! ПОРОХОБОТИ ПАГАНІ!! ВИ БРЕШЕТЕ!11
// Коломойський сказав, що Зеленський має замутити дефолт //
ДЕФОЛТ - ЦЕ ПРЕКРАСНО! ПОРОХОБОТИ ПАГАНІ!! ВИ БРЕШЕТЕ!11
 показати весь коментар
 
 
Евреи южный народ, а значит эмоциональны. Сейчас этого уголовника дико прет от мысли, что он купил себе целую большую страну и в предверии космического дерибана у него бабочки в пузе... но дело в том, что у Трампа, несмотря на дикую оппозицию коррумпированных до невозможности демов, довольно высокие шансы быть переизбранным на второй срок. И никакой Трамп не агент влияния путина-эту фуйню вложили в головы мировой общественности сами русские, а демы на это клюнули и жидко облажались. Теперь на кацапов косо смотрит и администрация Трампа и сами демы ибо переиграть будет сложно. Так что ,награда рейдера Беню в лице американской прокуратуры рано или поздно найдет
 показати весь коментар
 
 
Я согласен, ведь и Порошенко тоже очень эмоционально тянул деньги откуда только можно во время войны.
 показати весь коментар
 
Демы упорно и успешно сбивали цены на нефть, а пришел Трамп и начал кампанию против Ирана, цены выросли долларов на 20. А как он хочет дружить с Путиным - это общеизвестно, только конгресс его и удерживает от этой дружбы.
 показати весь коментар
 
 
Ось так в розумінні зебіли, і стають президентами, європейської країни.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи із Зеленським відзначили закінчення фінансового року і дзвонили Вакарчуку: "Ти підтримуєш чи ні?", сміялися", - Коломойський
 
 
 
 
 
 вгору