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 Росія намагалася скористатися зміною влади в Україні і це помітно за риторикою деяких фракцій, - Сироїд

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що Росія намагалася скористатися зміною влади в Україні і це помітно за риторикою деяких фракцій.

Про це заявила Сироїд на погоджувальній раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас немає тимчасово непідконтрольних територій. Законодавством визначено тимчасово окуповані території. Це частини Донецької, Луганської області та Крим. Це Росія окупувала наші території, і до неї потрібно ставитися як до окупанта", - сказала вона.

За її словами, Росія нестиме відповідальність у рамках міжнародного права.

Також вона закликала депутатів підтримати законопроект, що дає змогу визначити компенсацію з боку Росії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129047
 
   
 Топ коментарі
 
Россия пыталась воспользоваться сменой власти в Украине и это заметно по риторике некоторых фракций, - Сыроид - Цензор.НЕТ 7883

Така жалюгідна спроба..........
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Успешнее всего она всумела воспользоваться этим пять лет назад.
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порохнявые! что там, рашка уже захватила Украину без сывочолого гетьмана?)))))) вы ж говорили, что без сывочолого гетьмана нас сразу захватят! )))
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Это во все тяжкие, лишь бы корыто далеко не отходило, а там и враг друг, барыжный клан - все дело в цене
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Друзья навеки, ещё с подписания ющом меморандума с ПР. Патриоты до мозга костей...
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Пыталась???? Это юмор???? Да она во всю жар собирает!!!!
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Успешнее всего она всумела воспользоваться этим пять лет назад.
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Україна має звернутись до світового співтовариста з приводу заміни старою назви території "Росія", на нову "Брехалівка".
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Если мелкая мразь плюет на коллектив - коллектив утрется, но если коллектив плюнет на мразь - мразь утонет. Не забывай это, дякула...
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Блин,эта "депутатша", за всю свою долгую каденцию, принесла хоть какую-то пользу стране?
Може она написала и протолкнула какой-то полезный закон, облегчающий или хотя бы нормализирующий жизнь украинцев?
Може она не голосовала за это правительство и за "пэтровские" законы?
Эта Сыроид или сильно тупая, или сильно счастливая женщина... Любит поболтать.
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раша доиграется и мы присоединим ее к себе, первой в мире дигитальной Росія намагалася скористатися зміною влади в Україні і це помітно за риторикою деяких фракцій, - Сироїд - Цензор.НЕТ 741 народной республике Украина. В месте с донбассом и Крымом. Росія намагалася скористатися зміною влади в Україні і це помітно за риторикою деяких фракцій, - Сироїд - Цензор.НЕТ 2214
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порохнявые! что там, рашка уже захватила Украину без сывочолого гетьмана?)))))) вы ж говорили, что без сывочолого гетьмана нас сразу захватят! )))
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У тебе нєдержаніє, цапок? Через 5 років побачимо.
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