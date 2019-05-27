EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1809  57
Матеріали за темою:
Все про:Медведчук (370) перемовини (1312) Пєсков (530)

 Шкода, що Медведчук не буде посередником у переговорах, він неодноразово показував свою ефективність, - Пєсков

У Кремлі шкодують, що Віктор Медведчук більше не представлятиме Київ на переговорах із Москвою, оскільки раніше він неодноразово доводив свою ефективність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Що стосується Медведчука то тут можна тільки висловити жаль, тому що він неодноразово доводив і показував свою ефективність на тому терені, на якому він був задіяний в останні роки", - сказав він журналістам.

Пєсков нагадав, що Медведчук "мав контакти і в Києві, і в Москві, і використовував їх для просування ситуації в гуманітарній області".

Читайте також: Медведчук заявив, що сам "не хоче представляти інтереси команди Зеленського"

Водночас він зауважив, що в Кремлі поки не знають, кого влада України призначить наступником Медведчука.

Пєсков також назвав чутками повідомлення, які з'явилися на інтернет-ресурсах, про те, що помічник президента Владислав Сурков написав заяву про відставку, і відмовився їх коментувати.

"Ви знаєте, що ми традиційно жодні кадрові чутки не коментуємо", - сказав Пєсков.

При цьому, відповідаючи на уточнююче запитання, чи можна, виходячи зі сказаного вище, зробити висновок, що указу про відставку Суркова не було, Пєсков сказав: "Укази ми випускаємо, поки виходьте з того, що жодних указів ми не випускали".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129044
 
 
 Топ коментарі
 
Что в переводе значит, мол жаль что агент Лолита больше не през
 показати весь коментар
 
Не может быть! Ведь порошенко создал мощную коалицию, наложил калечащие санкции, храбро размахивал паспортами и тд и тп. А вот переговорщиком держал кума хуйла. И наверное это было правильно, патриотично, вышиванисто. А Зеленский конечно подонок и провокатор. Убрал такого человека! Агент кремля, зебил, сопля, наркоман и гопник. Все верно?
 показати весь коментар
 
Что ж ты своих агентов палишь, Письков? Жаль, что Медведчук не будет посредником в переговорах, он неоднократно показывал свою эффективность, - Песков - Цензор.НЕТ 4923
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Что в переводе значит, мол жаль что агент Лолита больше не през
 показати весь коментар
 
 
И что ТАКОЙ эффективной работы на благо кремлЯдей больше не будет
 показати весь коментар
 
 
да нет просто с кем етперь вырдалакам России и ОРЛДО сценарий согласовывать реплики вопрос -ответ... теперь все в натуре будет без сценариев и дублей...
 показати весь коментар
 
 
Очень жаль... "Свой среди чужих, чужой, среди своих....", "кремлёвским" очень был нужен...
 показати весь коментар
 
 
А при чём здесь "Пэтя"? Он "пост сдал", сейчас будет заниматься другими делами... Пусть теперь у "Блазня" с "блазнючатами" "голова болит"...
(Или тебе "методичка" велит "бочку катить" на "Пэтю"? Так обнови, пора уже...).
 показати весь коментар
 
 
Пэтиными "делами" уже занимается генпрокуратура и фбр.Так-шо пусть пока отдохнёт у себя в стеклянной буде
 показати весь коментар
 
 
А "фактуру" дашь? Или так, для "трындежа" ляпнуто?...
 показати весь коментар
 
 
https://elise.com.ua/2019/05/26/nu-vot-i-vse-ssha-vzyalis-za-aktivy-poroshenko-u-oligarha-nachalas-dikaya-panika/
 показати весь коментар
 
 
https://akcenty.com.ua/politics/19018-nachalos-ssha-zazhali-poroshenko-v-tiski-u-oligarha-dikaya-panika
 показати весь коментар
 
 
Кончно жаль, Медведчук был дружбаном Пети, так хорошо на него влиял.
 показати весь коментар
 
 
Не может быть! Ведь порошенко создал мощную коалицию, наложил калечащие санкции, храбро размахивал паспортами и тд и тп. А вот переговорщиком держал кума *****. И наверное это было правильно, патриотично, вышиванисто. А Зеленский конечно подонок и провокатор. Убрал такого человека! Агент кремля, зебил, сопля, наркоман и гопник. Все верно?
 показати весь коментар
 
 
Не,не,не. Вальцман-же! Ой, вам ведь счас низзя так, бо Зеленский, Коломойский.
 показати весь коментар
 
Зєля типу відсторонив мертвечука-і зразу народний герой.. а те-що в Раду його заведе-так це ж фігня..
 показати весь коментар
 
 
давно я чекав від тебе цієї гіфки-я там десь в себе її підкоротив і стиснув разів в 4 Жаль, что Медведчук не будет посредником в переговорах, он неоднократно показывал свою эффективность, - Песков - Цензор.НЕТ 9717
 показати весь коментар
 
Да, хороший агент для русни был.
Пленных освобождали только под условием чтобы кум ***** был в процессе.
На Петю катили бочку из-за этого 5 лет.
А теперь можно его еще раз использовать, отозвав из процесса - чтобы показать, какая ЗЕсопля сильная и независимая, не то что Петя.
А ЗЕсопля за это референдум проведет, как в Донецке в 14-м ))
Вот так вышивату и разводят. Тьфу мля, хИхлы малороссейские.
 показати весь коментар
 
 
Не надо прикидываться. Вы просто дали агенту мертветчуку щалание пройти в Раду и возглавить ее
УЖЕ ЖТО С СДПУО ПРОХОДИЛИ
 показати весь коментар
 
 
А вы разве имеете что-то против СДПУ(о), мадам? Ведь там замом Медведчука был сам спаситель Европы и создатель армии с нуля ваш Порошенко!
 показати весь коментар
 
 
А вы, кацапы, откуда вылезли? Идите разбираетесь с ЕДИНОЙ РОССИЕЙ. Бегом!
 показати весь коментар
 
 
Вы кацапы? Деушко, обратите внимание на свой флаг. Да и на перегар тоже
 показати весь коментар
 
На ваш перегар ?
А я то думаю... що це над вашими коментами кражляє.. а то перегар
Мабуть день міста вчора відзначали ))
 показати весь коментар
 
Вы, мендам, поставили плюсик этой заграничной сборщице словацкой черники. Значит согласны с ее алкогольным бредом. Значит ничем от нее не отличаетесь
 показати весь коментар
 
Письков с ****** - как девочки-целочки которые решают давать им или не давать? Какая нахер эффективность/неэффективность? Верните пленных, мрази! 2019 год на дворе, а вы застряли в агрессивном средневековье!
 показати весь коментар
 
 
Ершик, не надо грузить...
Это уже сиквел "Мертвечук. Перезагрузка".
 показати весь коментар
 
Эпоха порошенок прошла, а вместе с ней, и мертвечуков. Украина не Россия, запомните, рашисты.
 показати весь коментар
 
 
Этот Медведчук был полезен только России.Нам он не то,что и "нах" не нужен,он ещё должен предстать перед судом.Уголовным судом.
 показати весь коментар
 
 
Скользкий, как мыло. Просто так его не возьмёшь, слишком завязан на бабле с порошенко и Ко, да и хитёр - ничего не нарушал, опираясь на наши недолугие законы, гадил профессионально. Просто нужно не голосовать за это "темне життя".
 показати весь коментар
 
еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу....
 показати весь коментар
 
 
мервечук повинен висіти.
на ліхтарі.
хоча можна й на березі, так йому буде ближче до рідного "руццкага міра"
 показати весь коментар
 
 
Якщо Москві жаль, то можна випити шампанського. Їй напевно ще більше жаль, що прокотили Порошенка.
 показати весь коментар
 
 
Коли обмін 20 за одного - то дуже єфективний
 показати весь коментар
 
 
А как Пітра Аліксєича нєхватаєт пескову, об етом и говоріть нє стоіт..
 показати весь коментар
 
 
Я чув колись що Робінович уже 5 років визволяє одного хлопця з рашинських застінок, а ефект нульовий. І кращий переговорщик і друг і кум не допоміг.
 показати весь коментар
 
Перевожу для зебилов: обмен пленными лично пуйло разрешал делать только мертвечуку, типа представителя Украины,ни с кем другим разговаривать в мордоре не будут. Цели пуйла понятны, а цель Пороха была - вернуть наших пленных бойцов. Теперь, когда клоун со своейственным ему стратегическим "остроумием" послал мертвечука, нашим пленным обмена точно жлать не стоит (на своих орков путлеру на.рать). Все это часть давления на куклу Бени, как и паспорта и запрет нефтепродуктов, чтобы побыстрее думали как "остановить гражданскую войну на Украине", то есть то, что клоун обещал во время выборов.
 показати весь коментар
 
пару раз порох озвучивал, что кум херла по поводу укрвоеннопленных учавствует по просьбе рашки , а не Украины
 показати весь коментар
 
А нам-то как жаль! Хафкин муж даже не представляет нашу печаль...
 показати весь коментар
 
Не понятно почему у Вити "подгорело", неужели кум запретил
 показати весь коментар
 
"...он неоднократно показывал свою эффективность..." - шо правда - то правда, може із за цєго "не будет посредником в переговорах")))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниШкода, що Медведчук не буде посередником у переговорах, він неодноразово показував свою ефективність, - Пєсков
 
 
 
 
 
 вгору