 Шкода, що Медведчук не буде посередником у переговорах, він неодноразово показував свою ефективність, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Що стосується Медведчука то тут можна тільки висловити жаль, тому що він неодноразово доводив і показував свою ефективність на тому терені, на якому він був задіяний в останні роки", - сказав він журналістам.
Пєсков нагадав, що Медведчук "мав контакти і в Києві, і в Москві, і використовував їх для просування ситуації в гуманітарній області".
Водночас він зауважив, що в Кремлі поки не знають, кого влада України призначить наступником Медведчука.
Пєсков також назвав чутками повідомлення, які з'явилися на інтернет-ресурсах, про те, що помічник президента Владислав Сурков написав заяву про відставку, і відмовився їх коментувати.
"Ви знаєте, що ми традиційно жодні кадрові чутки не коментуємо", - сказав Пєсков.
При цьому, відповідаючи на уточнююче запитання, чи можна, виходячи зі сказаного вище, зробити висновок, що указу про відставку Суркова не було, Пєсков сказав: "Укази ми випускаємо, поки виходьте з того, що жодних указів ми не випускали".
(Или тебе "методичка" велит "бочку катить" на "Пэтю"? Так обнови, пора уже...).
Пленных освобождали только под условием чтобы кум ***** был в процессе.
На Петю катили бочку из-за этого 5 лет.
А теперь можно его еще раз использовать, отозвав из процесса - чтобы показать, какая ЗЕсопля сильная и независимая, не то что Петя.
А ЗЕсопля за это референдум проведет, как в Донецке в 14-м ))
Вот так вышивату и разводят. Тьфу мля, хИхлы малороссейские.
УЖЕ ЖТО С СДПУО ПРОХОДИЛИ
А я то думаю... що це над вашими коментами кражляє.. а то перегар
Мабуть день міста вчора відзначали ))
Это уже сиквел "Мертвечук. Перезагрузка".
на ліхтарі.
хоча можна й на березі, так йому буде ближче до рідного "руццкага міра"