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Все про:Порошенко (8945) суд (5142) Козьяков (66) Трепак (43) ВККСУ (311) Щотка (35)

 Порошенко почав пожинати плоди своєї судової реформи, - Трепак про заборону суду Козьякову та Щотці виконувати повноваження членів ВККСУ

Проти керівництва Вищої кваліфікаційної комісії суддів України пішов фактично піднаглядний йому орган - Окружний адміністративний суд м.Києва. Це небезпечна для правосуддя ситуація, оскільки поставлено ​​під сумнів легітимність процедури формування суддівського корпусу та здійснення дисциплінарної практики щодо суддів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак, передає Цензор.НЕТ.

"Окружний адміністративний суд м. Києва визнав відсутність у голови ВККСУ С.Козькова та його заступника С.Щотки повноважень членів ВККСУ і заборонив їм виконувати повноваження членів ВККСУ. Випадок – екстраординарний. Адже проти керівництва ВККСУ пішов фактично піднаглядний їй орган. Таку ситуацію можна розглядати і оцінювати по-різному. Як на мене, то, крім іншого, вона свідчить про те, що П.Порошенко почав пожинати плоди своєї судової реформи. Точніше – так званої реформи. Бо те, що з великою помпою колишнім президентом подавалося як судова реформа, насправді було підпорядкуванням судової влади президенту, утворенням судової вертикалі з центром на Банковій. Власне, у цій сфері, до речі, як і багатьох інших, П.Порошенко цілеспрямовано йшов стопами Януковича", - написав екс-заступник голови СБУ.

"Шляхом складних конституційних і законодавчих маніпуляцій (конструктором і головним виконавцем яких був О.Філатов) під П.Порошенка "звели" два ключові органи у сфері правосуддя – Вищу кваліфікаційну комісію суддів України і Вищу раду юстиції (яка стала Вищою радою правосуддя). Образно кажучи, ці два органи стали руками президента. Після цього потрібні справи у судовій владі можна було робити "чужими руками". Власне, у цьому була головна "фішка" судової реформи від Порошенка-Філатова. На загал (зокрема міжнародний) реформа подавалася як деполітизація судової влади (позбавлення парламенту будь-яких повноважень щодо суддів) і посилення її незалежності (шляхом розширення повноважень ВККСУ та ВРП). Насправді ж робилося все, щоб за формально-показного дистанціювання глави держави від судової влади він отримав усю повноту реальних важелів впливу на неї. Щоб контролювати судову систему, Порошенку достатньо було контролювати лише ці два органи. І цього було успішно досягнуто шляхом наповнення цих органів "своїми" людьми. Очолювати нову ВККСУ "випало" партнеру О.Філатова по адвокатському бізнесу – С.Козькову, якого призначили членом ВККСУ одразу у 2014 р. Тоді ж до ВККСУ "зайшли" нові члени, в основному зорієнтовані на Банкову. І за їхньою допомогою почалося формування "нової" судової влади", - зазначив Трепак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ. ДОКУМЕНТ

"С.Козьков та його команда у ВККСУ повністю задовольняли П.Порошенка, а тому останній був кровно зацікавлений у її збережені. Членів ВККСУ було "задобрено" непомірними зарплатами (понад 250 тисяч гривень на місяць), а змінами до закону про судоустрій і статус постійно намагалися пролонгувати перебування цієї команди у ВККСУ. Але, схоже, Порошенко-Філатов перехитрили у цьому самі себе. Річ у тім, що вісім з чинних (чи вже не чинних?!) членів ВККСУ були призначені у вересні-грудні 2014 р. – С.Козьяков, С.Щотка, Т.Весельська, А.Заріцька, М.Макарчук, М.Мішин, Ю.Тітов, В.Устименко. У лютому 2015 р. був ухвалений Закон "Про забезпечення права на справедливий суд" (набув чинності 28 лютого 2015 р.), яким строк повноважень членів ВККСУ було визначено 4 роки. У 2016 р. Законом "Про судоустрій і статус суддів" встановлено, що члени ВККСУ, обрані (призначені) на посади до набрання чинності цим Законом, продовжують виконувати свої повноваження до закінчення строку, на який їх обрано (призначено). Отже, якщо слідувати звичайній логіці і букві закону, то прості підрахунки показують, що повноваження вказаних членів ВККСУ уже давно закінчились. Відтак, їхнє перебування на посадах членів ВККСУ (а С.Козькова та С.Щотки на посадах голови та заступника ВККСУ) є щонайменше сумнівним з точки зору закону, а як вказав суд – таке перебування є неправомірним. Отже, вказана ситуація є небезпечною для правосуддя, адже поставлена під сумнів легітимність процедури формування суддівського корпусу та здійснення дисциплінарної практики щодо суддів. Ця ситуація має бути розв’язана невідкладно у виключно правовий спосіб. Зрозуміло, що попередня влада якомога довше хотіла би зберігати свій вплив на судову систему. Але їхній інтерес є приватним, а перевага має бути надана інтересу державному та суспільному", - резюмував Трепак.

Нагадаємо, 15 травня Окружний адмінсуд розглянув заяви про забезпечення позову, які надійшли від Сергія Остапця та Олександра Кротюка, і ухвалив рішення їх задовольнити.

Суд заборонив Козьякову виконувати повноваження члена ВККС, а також зобов'язав іншого члена комісії, який виконуватиме обов'язки голови, ввести Остапця до складу ВККС.

Остапець 6 травня був призначений членом комісії замість Станіслава Щотки наказом голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

Окружний адмінсуд вважає, що у Козьякова та Щотки закінчився чотирирічний термін повноважень, оскільки вони були призначені на посади у 2014 році. Водночас, у момент їхнього призначення чинне законодавство встановлювало термін повноважень членів ВККС - шість років.

Порошенко почав пожинати плоди своєї судової реформи, - Трепак про заборону суду Козьякову та Щотці виконувати повноваження членів ВККСУ 01
Порошенко почав пожинати плоди своєї судової реформи, - Трепак про заборону суду Козьякову та Щотці виконувати повноваження членів ВККСУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129042
 
   
 Топ коментарі
 
так никакой реформы судов и не было там побегали молодые мальчики и девочки порисовались в залах перед камерами а все старые судьи остались на своих местах. Это был развод от команды Пороха
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Это тот самый суд, судьи которого всё время болеют и на аттестацию не ходят ?

Легендарный суд,

покруче Басманного уже )))
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хорошо что не путина я думаю этот вброс профинансировал именно он - включите логику откуда шведы могу знать кто такой Медведчук и нахера он им? логика отсутствует
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все понятно! - ПАПИРЕДНИКИ ВИНОВАТЫ!!!
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Это тот самый суд, судьи которого всё время болеют и на аттестацию не ходят ?

Легендарный суд,

покруче Басманного уже )))
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парашенко не папиредник ...
главное не дать ему смотать в Ростов...
СЛАВА УКРАИНЕ....
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Он как неделю президент,какие вы быстрые, всё будет путём!!!!
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и шо, шо неделю ?

с каких это пор ты начал обращать внимание на объективные обстоятельства ?

шо-то раньше ты требовал выполнить всё, что обещал президент
и тебя не интересовало, что повлияло на невыполнение или задержку выполнения.

ВЕСНА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 4 ДНЯ

НИКТО НЕ ПОСАЖЕН

ЗЕ - БАЛАБОЛ
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Грушевського відновлювали за рахунок стадіону, Петро Олексійович- брехун!
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бо може ПВО навкруг Києва потрібніше тоді було ?
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Соєва діарея річ дуже важка й небезпечна!
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для чого ж ти жреш кацапську кондитерку з соєю ?

їж рошен - він без сої
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Тобі їх не видно за відрубаними руками!
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Команда Владимира Зеленского активно использует идеи Виктора Медведчука, пишет шведское издание.
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационного выступления в Верховной Раде дословно процитировал главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщает шведский новостной портал Nyheter.life.
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хорошо что не путина я думаю этот вброс профинансировал именно он - включите логику откуда шведы могу знать кто такой Медведчук и нахера он им? логика отсутствует
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Нет такого новостного портала. Усохни, троль!
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Нет такого сайта говоришь вот читай про зе и медведчука https://nyheter.life/plagiat-president-zelensky-isittinledandetal-citeradebokstavligensloganerna-hos-hanshuvud-rival/
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Это что за язык такой???
"Viharförloratintebaraterritorier, vi harförloratdetviktigaste - människor. Ochidagmåstevibara (de ärsäkerpåatt de höross) förattåterfåsittmedvetande … vi förloradedetmedvetandet. Under årenharmyndigheternaintegjortnågotförattfådemattkänna sig ukrainare, sadehan."
Соевые кацаботы, вы уже даже фейк нормальный сделать не можете. Что никто со знанием шведского не купился на ваши грошИ?
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Какие говорящие фамилии....
"Трепак, как много в этом звуке
Для сердца рюцького... " (с)
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"рехформу" треба починати знову, але краще без "перевірених" кадрів!
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підтримую, головне шо би)) виконавці))) були по закону і без суда! Порошенко начал пожинать плоды своей судебной реформы, - Трепак о запрете суда Козьякову и Щетке выполнять полномочия членов ВККСУ - Цензор.НЕТ 8208
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Виконавци-народ. Что бы понятно стало, кто действительно слуга.
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так це як в Америці, на дикому Заході...
або шаріат на сході...
так тоді і держава не потрібна!
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так никакой реформы судов и не было там побегали молодые мальчики и девочки порисовались в залах перед камерами а все старые судьи остались на своих местах. Это был развод от команды Пороха
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тоизть то, что все знают, что до нижшего звена судей реформа согласно плану её проведения, пока не дошла - на это тебе вообще пох.

ты оцениваешь так, будто она там уже не только началась, а уже и завершилась ?

Это, как отвести шестилетнего ребёнка в первый класс, а через неделю возмущаться, что он к ЗНО не готов
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маладєц Трєпак! прінят члєном в слугі-зачіслєн на довольствіє!
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Скока щас беня за такой БАЛЬШОЙ коментарий слюнявит ?
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Смотрел.Появилось желание помыть с мылом монитор.
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Понимаешь ли, Клава, то, что твой работодатель Портнов послал какой-то запрос в США, совсем не значит, что все США станут на цырла перед этим Портновым и начнут хоть какое-то движение.

А ты, засранка, так пишешь, будто там действительно "США взялись за активы Порошенко"
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Забудь про Порошенка у него все будет хорошо! Думай лучше о дефолте от президента Коломойского!
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Портнов - однопартієць і спільник Порошенка . Підозрюю , що він починає цей рух , щоб саботувати і виправдати Баригу . Щоб віддячити його генплокулолу за аналогічні справи , які врешті розвалились через саботаж "правоохоронних" органів.
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если кто не знает - бывший руководитель,самого денежного и коррумпированного управленя СБУ - управления "К" - преподает вот пусть и преподает дальше
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К сведению, до судов низшего звена, к которым относится этот суд, реформа еще не дошла. начали сверху. А судьи именно этого суда игнорируют вызовы в ВККСУ.
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якщо за чотири роки "нє дашла" то скільки ще чекати пропонуєш ?
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Петруха знатный, потомственный аферист, но попал в свой же капкан.
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мнений сотни, а правда одна. И если ее докажет простой суд, то в этом и сила. А элитные суды при этом идут лесом.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко почав пожинати плоди своєї судової реформи, - Трепак про заборону суду Козьякову та Щотці виконувати повноваження членів ВККСУ
 
 
 
 
 
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