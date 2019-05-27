 В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу ув'язнених. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Думская.
За інформацією видання, в будівлі пенітенціарного закладу сталася пожежа.
Як зазначає видання, з'явилася неперевірена інформація про загибель одного або кількох ув'язнених, а також взяття заручників.
У мережі з'явилися кадри, які зняли в'язні, які бунтують.
Також, зі слів очевидців, повідомляється про масову втечу - щонайменше 15 ув'язнених зникли в приватному секторі.
Близько 11:47, за даними видання, затримали шістьох утікачів. Пізніше стало відомо, що затримані не втікачі, а люди, які "співчувають" і прийшли до колонії підтримати в'язнів.
За неперевіреними даними, ув'язнені підняли бунт "через погані умови утримання" і харчування. Понад сто осіб забарикадувалися всередині.
Зараз до закладу стягнуто додаткові сили поліції та Нацгвардії.
Ув'язнені з колонії повідомили, що спецпризначенці вкрай жорстко розправляються з бунтівниками.
Біля установи багато пожежних машин, карети швидкої допомоги, спецпризначенці.
Як повідомляє видання, частину втікачів все-таки вдалося спіймати. Деяких вивезли з колонії в автозаку.
Избирать и быть избранными?
Если зеки не повреждены в гражданских правах, то в партию "слуга народа" они и за решеткой могли вступать, целыми колониями.
ВСУ тупо выпустило Стрелова из Славянска.
Если бы его там замочили, то неизвестно как пошла бы война.
Сам Стрелков пишет:
"Военнослужащие ВСУ в ходе осады Славянска в 2014 году совершили большое количество ошибок. С таким заявлением выступил и бывший командующий армией ДНР Игорь Стрелков.
"Я бы на их месте действовал совершенно по-другому: отрезал бы Славянск от всех коммуникаций намного раньше".
По словам бывшего главкома ДНР, продержаться в Славянске на протяжении практически трех месяцев ополченцам прежде всего помогло то, что военнослужащие ВСУ опасались атаковать их среди жилых домов. "Там, где не было застройки и где мы пытались дать бой вне застройки, мы, к сожалению, терпели поражение", - признал Стрелков.
Бои за Славянск в Донецкой области шли с апреля по июль 2014 года." Нахрена такая армия, которая боится войти в город?
https://youtu.be/kn26GYDKJik
Открылась новая страница борьбы за лохторат, в дело пошли зеки.
он так мелко, с зэками не "играл"...
Может, их в колонии за Труханова-Кернеса голосовать склоняли.
Получайте удовольствие
Он с кукушкой своей дружит вообще?
Зараз в Україні ера «Сватів»....
Чтобы было кому население терроризировать?
А что, это идея.
мои поздравления ЗЕбилам.
Ответьте нам, ГДЕ МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АВАКОВ ????
в лом.
ага Теперь "сочувствующие" досидят за сидельцев.
15 убежало 15 словили и пох что не тех.
.....
менты никого не подставляют же
Жестокость к заключенным - норма в наших колониях. Отсутствие элементарных гигиеническим норм, полнейшее рабское положение, ежедневные унижения, отсутствие даже минимального питания - это их повседневность. Выходят худые, туберкулезные, беззубые с впавшими грудными клетками и отбитыми почками.
бесчеловечная система порождает бесчеловечное отношение друг к другу - и зэков и надсмотрщиков. обое рябое.
вообще-то, это лишение СВОБОДЫ, а стало быть и многих смачностей.., и
иначе, тогда мы все в тюрьме сидим...
Речь идет не о "смачностях", а об элементарных человеческих условиях - воде, душе, чистой одежде, уважительном отношении. Отсутствии физических наказаний. Равных условиях для всех. Пусть еда без мяса - но хотя бы не баланда как для свиней.
Лишение свободы не означает опускание человека до уровня животных.
Ты так уверен, что тебе или твоим близким никогда тюрьма не светит? Ой, не зарекайся.
совком потянуло. эти лозунги о народах, фабриках и пароходах..... народ заслуживает то что имеет.
ишь, человеческих отношений им захотелось...
нефиг нарушать!!!
Ситуация бы поменялась , если бы власть имущие понимали, что от тюрьмы не откупиться , тогда бы , может , и улучшили бы условия содержания заключённых, понимая, что и сами могут оказаться в тюрьме.
Мысль одна, как бы ни было обидно патриотам, нет на них российского ОМОНа.
Да, в СССР при попытке к бегству часовой стрелял на поражение.
Если попадал, получал отпуск.
Сейчас дожились до того, что уже _ука солдат не может выстрелить на поражение.
https://dumskaya.net/news/podozrevaemyy-v-zhestokom-ubiystve-zhitelnitcy-o-099043/
Вот вам еще!!!!
Вообще-то это отражение того,что творится в городе.