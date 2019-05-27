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Все про:бунт (30) колонія (133) Одеса (1894)

 В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу ув'язнених. ФОТОрепортаж

У Південній виправній колонії загального режиму №51, що на Люстдорфській дорозі в Одесі спалахнули заворушення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Думская.

За інформацією видання, в будівлі пенітенціарного закладу сталася пожежа.

Як зазначає видання, з'явилася неперевірена інформація про загибель одного або кількох ув'язнених, а також взяття заручників.

У мережі з'явилися кадри, які зняли в'язні, які бунтують.

В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу увязнених 01

Також, зі слів очевидців, повідомляється про масову втечу - щонайменше 15 ув'язнених зникли в приватному секторі.

Близько 11:47, за даними видання, затримали шістьох утікачів. Пізніше стало відомо, що затримані не втікачі, а люди, які "співчувають" і прийшли до колонії підтримати в'язнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Черкаській колонії після нападу групи засуджених на співробітників введено спецрежим. ФОТО

В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу увязнених 02

За неперевіреними даними, ув'язнені підняли бунт "через погані умови утримання" і харчування. Понад сто осіб забарикадувалися всередині.

В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу увязнених 03

Зараз до закладу стягнуто додаткові сили поліції та Нацгвардії.

Ув'язнені з колонії повідомили, що спецпризначенці вкрай жорстко розправляються з бунтівниками.

В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу увязнених 04

Біля установи багато пожежних машин, карети швидкої допомоги, спецпризначенці.

Як повідомляє видання, частину втікачів все-таки вдалося спіймати. Деяких вивезли з колонії в автозаку.

В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу увязнених 05
В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу увязнених 06
В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу увязнених 07
В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу увязнених 08
В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу увязнених 09
В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу увязнених 10
В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу увязнених 11
В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу увязнених 12
В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу увязнених 13
В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу увязнених 14
В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу увязнених 15
Фото: Думская

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129040
 
 
 Топ коментарі
 
Зеки-втікачі в нову партію до Труханова і Гєші помчалися.
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Избиратели Зе решили что они тоже презеденты
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а на Привозе говорят - к зеленскому - кто прав - кто не прав))))
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Зеки-втікачі в нову партію до Труханова і Гєші помчалися.
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а на Привозе говорят - к зеленскому - кто прав - кто не прав))))
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Разве заключенные лишены избирательного права?
Избирать и быть избранными?
Если зеки не повреждены в гражданских правах, то в партию "слуга народа" они и за решеткой могли вступать, целыми колониями.
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поражены. Но вы правы, повреждённые туда и вступают
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Ровно через три недели после инаугурации Пети были освобождены от оккупантов Славянск и Краматорск. Посмотрим, что сумеет освободить за три недели ЗЕ.
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Не гони пургу.
ВСУ тупо выпустило Стрелова из Славянска.
Если бы его там замочили, то неизвестно как пошла бы война.
Сам Стрелков пишет:
"Военнослужащие ВСУ в ходе осады Славянска в 2014 году совершили большое количество ошибок. С таким заявлением выступил и бывший командующий армией ДНР Игорь Стрелков.
"Я бы на их месте действовал совершенно по-другому: отрезал бы Славянск от всех коммуникаций намного раньше".
По словам бывшего главкома ДНР, продержаться в Славянске на протяжении практически трех месяцев ополченцам прежде всего помогло то, что военнослужащие ВСУ опасались атаковать их среди жилых домов. "Там, где не было застройки и где мы пытались дать бой вне застройки, мы, к сожалению, терпели поражение", - признал Стрелков.
Бои за Славянск в Донецкой области шли с апреля по июль 2014 года." Нахрена такая армия, которая боится войти в город?
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Тебе и путину очень хотелось бы, чтобы ВСУ превратили Славянск в щебенку вместе со 100 тыс жителей. Но Киев не повелся на эту провокацию. И правильно сделал, тогда от Украины отвернулось бы все мировое сообщество... И, кстати, вот тебе видео о том, как "свободно выпустили" ополченцев из Славянска --->
https://youtu.be/kn26GYDKJik
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Через скоко дней Петя сдал ДАП, обосрался в Иловайске и Дебальцево?
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В Иловайске и Дебальцево ВСУ вступили в бой с регулярной российской армией. И тот, факт, что ВСУ смогли остановить вторую в мире по мощи армию, это огромный плюс ВСУ и такой же огромный минус армии РФ.
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Ого! 15! Интересно, где мы о них потом услышим? В списках чьей партии на выборах они окажутся?
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Там два кандидата: "Слуга народа" и "Партия мэров" Труханова-Кернеса.
Открылась новая страница борьбы за лохторат, в дело пошли зеки.
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Не звизди, то барыга кардинально ряды обновлять будет, ошибки ж он уже публично осознал
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Избиратели Зе решили что они тоже презеденты
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А при парашєнку такого не було, правда анальні гниди стецька??
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Такое только при клоуне происходит.
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при пАрАшенко только склады взрывались...чтобы списать побольше денег..)))
он так мелко, с зэками не "играл"...
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неужели ты думаешь, что они совсем тупые?
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смех смехом а приднестровье рядом, ЗК намного умней тебя
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приднестровье та же клоака что и лугандон.а ты я смотрю вообще тут самый умный
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загалом то ні, придністров'я - далеко не така клоака, як лугандон.
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Не обижайте лохторат "слуги народа".
Может, их в колонии за Труханова-Кернеса голосовать склоняли.
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зеля когда наведешь порядок, в местах заключения ,украинцев - это же зоны какие то - а не европейские учреждения перевоспитания, оступившихся граждан Украины - позор)))
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А может мальчики хотели посмотреть ЛИГУ СМЕХА? А вы их так жестоко ловите.
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Как низко вы пали. Даже читать противно.
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А вы не читайте - всё равно патриотами Украины не будете . Отдали Украину на растерзание ЗЕленым БИллам
Получайте удовольствие
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Любопытно наблюдать как порохоботы, далдоня мантры о "зедебилах", сами в законченных дебилов превратились) "нейролингвистическое програмирование", - так это называется В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу ув'язнених - Цензор.НЕТ 4870
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ой, тока не надо отето вот все. оттого, что ты крикнешь "сам дурак" - зебилом быть не перестанешь. это клеймо.
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...люди, и так обижены судьбой...
Он с кукушкой своей дружит вообще?
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Даже заключенные бунтуют, последствия БППшного "рая" в Украине.
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Проснісь.
Зараз в Україні ера «Сватів»....
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Предлагаете выпусть на волю зеков, как в 53?
Чтобы было кому население терроризировать?
А что, это идея.
мои поздравления ЗЕбилам.
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На последнем фото лежащий на асфальте на Наема похож....надеюсь это Знак... В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных - Цензор.НЕТ 2153
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Беглецы на выборах голосовали за шоколадного идола. Теперь убежали, бо боятся репрессий со стороны клована. Так что они не быдло, а 24% элита. Отакое от.
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Только почему-то быдло на зонах ждало пять лет, пока шоколадный уйдёт... А пришёл клоун - и забастовало.
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Им шоколад в пайку добавляли, а теперь всё- "Рошен" перестал быть спонсором тюрем и колоний. В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу ув'язнених - Цензор.НЕТ 6987
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С одесского кичмана..по Утесову все получилось.
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От Клована даже зеки бегутВ одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных - Цензор.НЕТ 3482 Петя, вернись
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Президент Украины Зеленский !
Ответьте нам, ГДЕ МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АВАКОВ ????
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Позже стало известно, что задержаны не беглецы, а "сочувствующие", пришедшие к колонии поддержать сидельцев.

ага Теперь "сочувствующие" досидят за сидельцев.

15 убежало 15 словили и пох что не тех.
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Зечье разгулялось..нихерасебе!...пожожче там с ними !...
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Там все 100% "за дело" сидят?
.....

менты никого не подставляют же
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обе рябое.

Жестокость к заключенным - норма в наших колониях. Отсутствие элементарных гигиеническим норм, полнейшее рабское положение, ежедневные унижения, отсутствие даже минимального питания - это их повседневность. Выходят худые, туберкулезные, беззубые с впавшими грудными клетками и отбитыми почками.

бесчеловечная система порождает бесчеловечное отношение друг к другу - и зэков и надсмотрщиков. обое рябое.
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а может им еще и бабу в камеру за то, что нарушил закон?
вообще-то, это лишение СВОБОДЫ, а стало быть и многих смачностей.., и
иначе, тогда мы все в тюрьме сидим...
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не в камеру. Им полагаются свидания в отдельной камере, согласно закону.

Речь идет не о "смачностях", а об элементарных человеческих условиях - воде, душе, чистой одежде, уважительном отношении. Отсутствии физических наказаний. Равных условиях для всех. Пусть еда без мяса - но хотя бы не баланда как для свиней.

Лишение свободы не означает опускание человека до уровня животных.

Ты так уверен, что тебе или твоим близким никогда тюрьма не светит? Ой, не зарекайся.
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Все в Одесі- Ліга смеху, бунт в зоні, а саме головне об*єднання з Харковом, йдучи разом двох патріотичних мера на вибори. І ці два мери великі українці, вони дуже вболівають за все українське. Їм не всерівно - мова та віра. Вони постійно на передовій, куди завозячть продукти і куплену за свої кошти зброю, щоб бійці не пропустили ворога і дали їм можливість вибиратися.
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Да задовбали вы этой мовой и верой в 21 веке . Настоящие воры в тюрьмах НЕ сидят а строят каплички где молятся самим себе изображенным на стенах вместо Святых и Христа .Вот ваша порохоботская вера . Ложь за _Бабло_ за ложь. А мова народу вместо хлеба , работы будет. Вместо новых фабрик , новых заводов , вместо уровня жизни и благосостояния .Туда за решётку вашего Рошеновского хозяина нужно поместить вместе с его выводком и крашеной ******
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народу вместо хлеба , работы будет. Вместо новых фабрик , новых заводов\\\\\\\\

совком потянуло. эти лозунги о народах, фабриках и пароходах..... народ заслуживает то что имеет.
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Ну как бы началось все с росийского могучего ливера и потом материализовалось в ливерный мир, а хохлы и не думали пока вы не надоумили) Пожинайте плоды. Назад пути нет.
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ввалить по полной нужно..
ишь, человеческих отношений им захотелось...
нефиг нарушать!!!
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Наші тюрми майже такі,як у московитів.Всі порядки також такі самі.Та й самі в'язні теж подібно себе поводять до московитів.
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Нужно, конечно, улучшать содержание зэков.
Ситуация бы поменялась , если бы власть имущие понимали, что от тюрьмы не откупиться , тогда бы , может , и улучшили бы условия содержания заключённых, понимая, что и сами могут оказаться в тюрьме.
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После того как увидел в каких условиях содержатся заключенные в Киевском СИЗО, - удивляться нечему, разве только тому что мусаров не убивают ежедневно.
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А сизо курорт или наказание! Все правильно, еще жесче надо с ними.
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Во до чего довела банда ЗЕ людей в тюрьме .
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Порохобты даже из тюрем бегут-не хотя сидеть при Зеленском.
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А почему зэки одеты не форму заключенных?
Мысль одна, как бы ни было обидно патриотам, нет на них российского ОМОНа.
Да, в СССР при попытке к бегству часовой стрелял на поражение.
Если попадал, получал отпуск.
Сейчас дожились до того, что уже _ука солдат не может выстрелить на поражение.
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Открывайте огонь на поражение по зекам при попытки побега. Жестко нужно такое пресекать очень жестко.
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Нужно депутатов посадить в общие тюрьмы, тогда условия содержания улучшатся!
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Вже давно писав, що кацапи будуть розкачувати бунти в колоніях. Не дарма ж стільки сепарської вати свідомо лізло в наші тюрми, сумніваюсь, що через муки совісті.
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Пора некоторым писателям не забывать и не издеваться - они тоже люди и от тюрьмы и сумы никто не застрахован.
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Бунт против беспредела в колонии???.......ЭТО все к министру петренке и генплокулолу югику,НЕ наведшими порядок НИ в одной колонии.А как там в Бердянской - всех наказали-уволили? или слили???
https://dumskaya.net/news/podozrevaemyy-v-zhestokom-ubiystve-zhitelnitcy-o-099043/

Вот вам еще!!!!
Вообще-то это отражение того,что творится в городе.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВ одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу ув'язнених. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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