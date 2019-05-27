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Все про:ВР (4835) консультації (9) Парубій (1081)

 На консультаціях із Зеленським компромісу щодо виборчого законодавства не було, потрібно опублікувати стенограму, - Парубій

Фракції Верховної Ради під час консультацій із президентом Володимиром Зеленським не змогли знайти консенсусу щодо нової редакції виборчого законодавства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час засідання погоджувальної ради 27 травня, повідомляє "112 ".

"На сайті президента було розміщено ваш коментар, що на консультаціях президента України з головами фракцій, я зацитую, "учасники зустрічі погодили компромісне рішення підтримати зміни до чинного закону, які скасовують мажоритарну систему та зменшують прохідний бар’єр до 3%". І, на жаль, ця цитата використана для того, щоб вкотре дискредитувати український парламент. І далі зазначається "питання, щодо яких напередодні був консенсус про їхнє включення до порядку денного, не знайшли підтримки народних депутатів". Я хочу заявити як учасник цієї зустрічі, а я нагадаю, я її почав, що треба вести стенограму і відеозапис нашої зустрічі, жодного компромісу, тим паче жодного консенсусу не було досягнуто щодо закритих списків", - заявив Парубій.

Він висловив переконання, що стенограму перемовин треба опублікувати, адже "обговорювали не приватні моменти".

"І я сподіваюся, що найближчими днями на мій запит, я впевнений, це буде підтримано всіма головами фракцій, щоб суспільство могло бачити, як відбувалися переговори", - додав Парубій.

Читайте також: Ми опублікуємо не лише стенограму, але й відео зустрічі Зеленського з лідерами фракцій Ради, - Богдан

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129039
 
   
 Топ коментарі
 
Еще в четверг кажется у У-Зе-бени громко обещали, что опубликуют не только стенограмму, но и видео......... И заткнулись, что собственно и не удивляет уже. Очеретная брехня.
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Перевожу для зебилов, все что сказала ЗЕкоманда ложь....
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Хтось бреше!!! Записи в студію. Ставлю ставку, що соєво-ригові ( БПП + НФ) БРЕШУТЬ, як і останні 5 років, в принципі...
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Да ты шо?? Они брешут и они же требуют стенограмму опубликовать....

А те которые особо честные ее не публикуют....
Вот такая она логика зебеней......
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чистарошеновский разводняк, мародер еще перед выборами 14-го обещал убрать мажоритарку янековоща, развел котят же
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Привед Джавдед, на дворе 21-й век, а тебе буквы подавай? Окстись, народ требует качественный видос со звуком!
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Я шото не вьехал, а шо ж пять лет аленю мешало принять закон в идеальной редакции ???
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Не шмох выгравиравать, шоп паштавить на галашаваниэ
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Парубий- законник )) что- то новое ))
А коалиция, которой нет? Куда ты смотрел, Парубийо? Когда лгал всем, что не знаешь ? Когда прятал под сукно нужные законы?
Стал позорным кушать подано при банковой.
Что ж ты свою партию не организуешь? Партию брехунов, например, или партию продажных тупиц?
Парубий требует! Новый анекдот.
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а коалиции нет потому что ты сказала? почему твоя богиня молчала с 16 года и не подавала в суды?
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В какие суды? Полностью отрехыормированные пэтей?
А коалиции не было. И хватит уже комедию ломать. Все уже по горло сыты ложью , придурками и ворами.
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в какие подают все люди, предприятия и т.д. только для вас они плохие)))) если неббыло коалиции то где брали 226 голосов? я понимаю что ты очень молодо но есть же логика
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У зекоманды новый стиль работы - НЕ ДНЯ БЕЗ КОСЯКА!!! Эдакий разрыв шаблона. На консультаціях із Зеленським компромісу щодо виборчого законодавства не було, потрібно опублікувати стенограму, - Парубій - Цензор.НЕТ 6082
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как не было? зе жопу рвал что было и обещал еще дня 3 назад опубликовать стенограмму))))
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Этот ущербный не только плохо говорит, а ещё и плохо слышит.
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Вот чем занималась эта суперрада 5 лет? Мовный закон принят в "свинячий голос",закон о выборах-вообще не приняли!Куда ни тктни-нет закона!
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на фоні того всього Саакашвілі ніякий не шатун
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Папередники соивые хотять риваншу!!До свиданья ,наши ласкавые Андрюша и Петя!!.Передачи носить не буду!!!
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С этой Верховной Радой никаких компромисов достичь не удастся. Надо их просто посылать нах. Пять лет они обворовывали страну. Сделали ее самой бедной страной Европы. По ВВП на душу населения Украина находится на 128 месте в мире. Пусть эти депутаты просто уходят. Пока народ им позволяет уйти.
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Друзья, еужели мы еще не нажрались этих схем Роттердам+ и т.д.??? Ведь страна стала реально нищей за 5 лет. Зачем это терпеть еще полгода?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа консультаціях із Зеленським компромісу щодо виборчого законодавства не було, потрібно опублікувати стенограму, - Парубій
 
 
 
 
 
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