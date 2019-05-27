 На консультаціях із Зеленським компромісу щодо виборчого законодавства не було, потрібно опублікувати стенограму, - Парубій

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час засідання погоджувальної ради 27 травня, повідомляє "112 ".

"На сайті президента було розміщено ваш коментар, що на консультаціях президента України з головами фракцій, я зацитую, "учасники зустрічі погодили компромісне рішення підтримати зміни до чинного закону, які скасовують мажоритарну систему та зменшують прохідний бар’єр до 3%". І, на жаль, ця цитата використана для того, щоб вкотре дискредитувати український парламент. І далі зазначається "питання, щодо яких напередодні був консенсус про їхнє включення до порядку денного, не знайшли підтримки народних депутатів". Я хочу заявити як учасник цієї зустрічі, а я нагадаю, я її почав, що треба вести стенограму і відеозапис нашої зустрічі, жодного компромісу, тим паче жодного консенсусу не було досягнуто щодо закритих списків", - заявив Парубій.

Він висловив переконання, що стенограму перемовин треба опублікувати, адже "обговорювали не приватні моменти".

"І я сподіваюся, що найближчими днями на мій запит, я впевнений, це буде підтримано всіма головами фракцій, щоб суспільство могло бачити, як відбувалися переговори", - додав Парубій.

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